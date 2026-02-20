Ya falta poco para tu próxima mutación. Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles traerá décadas de lucha contra el crimen, pizza y tortazos contra el Clan del Pie a tus juegos de Magic. Disfruta del poder tortuga por primera vez en los eventos Presentación de las tiendas de juegos locales a partir del 27 de febrero.

Pack de Presentación de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles



Cuando acudas a un evento Presentación, recibirás un Pack de Presentación de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles. Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:

6 sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 1 carta rara o rara mítica foil tradicional

1 caja guardamazo

1 dado Spindown

Deberás construir un mazo de 40 cartas usando el contenido de tu Pack de Presentación y las tierras básicas que necesites. Esta será la primera oportunidad para jugar con todas las cartas nuevas del lanzamiento, así que es una experiencia de aprendizaje perfecta para cualquier principiante de Magic. Todo el mundo estará en igualdad de condiciones, lo que significa que cualquiera puede alzarse con la victoria (o, al menos, jugar con cartas nuevas e increíbles).

Si quieres aprovechar al máximo la Presentación en tu tienda de juegos local, estás en el lugar adecuado. En este artículo encontrarás una guía de las cartas y estrategias fundamentales de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles. ¡Inscríbete hoy mismo en la Presentación de tu tienda de juegos local y estudia los entresijos de la colección más reciente de Magic!

Los eventos Presentación de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles comenzarán el 27 de febrero. La colección se lanzará el 6 de marzo y ya puedes reservarla en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Construir un mazo de Presentación

Tu mazo debería tener dos colores, por lo que usarás cartas de dos de los cinco colores de Magic. Al construir el mazo, empieza por abrir los seis sobres de juego de tu Pack de Presentación, separa las cartas por colores y presta atención a las cartas más emocionantes que consigas. Las mejores cartas a menudo serán poderosas amenazas que pueden ganar el juego por sí solas. Estas cartas deberían apoyar enormemente tu plan de juego o suponer un peligro al que tu oponente debe responder. Lo más normal es que esas amenazas sean cartas raras o raras míticas, así que no les quites ojo.

0043_MTGTMT_Main: Krang, Master Mind 0166_MTGTMT_Main: Raph & Leo, Sibling Rivals

Estas cartas te ayudarán a decidirte por uno de los colores de tu mazo. Por ejemplo, una carta roja poderosa como los Robots rabiosos es una buenísima razón para jugar rojo. Puedes tratar las cartas con costes de maná híbrido como cartas de cualquiera de sus colores. Podrías jugar a Raph y Leo, hermanos rivales en un mazo con cartas rojas, un mazo con cartas blancas o un mazo con cartas rojas y también blancas.

0020_MTGTMT_Main: Make Your Move 0031_MTGTMT_Main: Bespoke Bō 0127_MTGTMT_Main: Novel Nunchaku

Cuando identifiques tus mejores amenazas, será el momento de detener las de tus oponentes con hechizos de remoción. Estas cartas pueden frenar a las de tus oponentes eliminándolas de la mesa o evitando que lancen esas cartas directamente. Los hechizos de remoción suelen ser cartas poco comunes y comunes, así que tendrás más hechizos de remoción que amenazas.

Más abajo incluimos una lista de hechizos de remoción importantes en Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles. Puedes consultar esta lista mientras construyes el mazo o al jugar. Por ejemplo, si tu oponente dejó dos maná negros enderezados bastante sospechosos, es posible que se esté preparando para lanzar una Muerte familiar. Si consigues predecir lo que lanzará tu oponente, estarás un paso más cerca de ganar el juego.

0004_MTGTMT_Main: Dimensional Exile 0007_MTGTMT_Main: Grounded for Life 0020_MTGTMT_Main: Make Your Move 0028_MTGTMT_Main: Uneasy Alliance

0031_MTGTMT_Main: Bespoke Bō 0044_MTGTMT_Main: Metalhead 0048_MTGTMT_Main: Ooze Spill 0051_MTGTMT_Main: Retro-Mutation

0057_MTGTMT_Main: Anchovy & Banana Pizza 0061_MTGTMT_Main: Death in the Family 0077_MTGTMT_Main: Shredder's Technique 0082_MTGTMT_Main: Stomped by the Foot

0085_MTGTMT_Main: Bot Bashing Time 0090_MTGTMT_Main: General Traag, Heart of Stone 0093_MTGTMT_Main: Jennika's Technique 0094_MTGTMT_Main: Manhole Missile 0107_MTGTMT_Main: Rock Soldiers 0109_MTGTMT_Main: Spicy Oatmeal Pizza

0125_MTGTMT_Main: Mutant Chain Reaction 0127_MTGTMT_Main: Novel Nunchaku 0133_MTGTMT_Main: Tenderize

Si decides tu primer color gracias a tus mejores amenazas y el segundo gracias tus mejores hechizos de remoción, ¡ya tendrás los dos colores necesarios para crear un mazo! El resto del mismo debería servir de apoyo a esas cartas. Para descubrir cuáles deberían ser esas cartas de apoyo, puedes seguir el patrón de la curva de maná.

La curva de maná en Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

En pocas palabras, la curva de maná te ayuda a equilibrar el valor de maná promedio de tus cartas. Se encarga de que tengas hechizos de coste bajo que lanzar al principio y hechizos de coste alto que puedan brindarte la victoria. La curva de maná de tu mazo debería parecerse a esta:

1 maná: 1–2 cartas

2 manás: 7–8 cartas

3 manás: 5–6 cartas

4 manás: 3–4 cartas

5 manás: 2–3 cartas

6 manás: 0–1 cartas

¡Y 17 tierras!

Si construyes tu mazo con esta curva de maná en mente, darás un paso más hacia el éxito en tus juegos de la Presentación. Para ver qué tal funciona tu mazo, prueba a robar una mano aleatoria de siete cartas. Si la mayoría de manos de ejemplo tienen dos o tres tierras, varias criaturas y otro tipo de hechizo, eso significa que construiste un mazo sólido.

Arquetipos de draft de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Cuando decidas los colores y la forma de tu mazo, es hora de seguir ahondando. Cada colección de Magic contiene una serie de estrategias que se dejan ver en los diversos pares de colores. Estas estrategias se denominan arquetipos de draft y son una forma estupenda de darle cohesión y una estrategia a tu mazo.

En Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles hay cinco arquetipos de draft principales, uno por cada par de colores enemigos. ¡Identifica el arquetipo que mejor se ajusta a tus cartas, crea un mazo con él en mente y allana el camino hacia una victoria tortugenial!

Ninjas infiltrados, blanco-negro

0151_MTGTMT_Main: Karai, Future of the Foot

Todo buen ninja sabe cuándo pasar desapercibido... y cuándo atacar con todo. La mecánica de infiltración te permite devolver una criatura no bloqueada a tu mano, así que no les quites el ojo a las criaturas de coste bajo y evasivas, como el Caco cabeza de chorlito o los Castores del sueño. Ataca con ellas y luego devuélvelas a tu mano para dar rienda suelta a Karai, Futuro del Pie.

Máquinas, azul-rojo

0139_MTGTMT_Main: Baxter Stockman

¡Control, alt y suprime a tus oponentes con un ejército de criaturas artefacto! Presta atención a las cartas que tienen sinergia con las criaturas artefacto, como Baxter Stockman, y a las que tienen en cuenta los artefactos en general. Las fichas de Mutágeno del Comando crustáceo y similares son una buena forma de disparar la habilidad de Donatello, mañoso con las máquinas. Además, luego podrás canjear esas fichas por más contadores.

Desaparición, negro-verde

0163_MTGTMT_Main: Pizza Face, Gastromancer

¡Marchando un arquetipo pizzero con extra de tortazos! La mecánica de esfumarse da importancia a los permanentes que controlas que dejan el campo de batalla. Funciona genial con las fichas de Comida, la mecánica de infiltración y los efectos de sacrificio clásicos. Carapizza, gastromante y los Dulces dañinos congenian con la mecánica de esfumarse a la par que crean fichas de Comida para seguir alimentando tu mazo.

Alianza, rojo-blanco

0160_MTGTMT_Main: The Neutrinos

Dominar el poder tortuga va mucho más allá del puro músculo: también deberás asociarte con las criaturas más fuertes y extrañas. Las cartas que crean fichas cuando entran, como los Poderosos mutanimales, aportan un valor adicional cuando las sacas de la mesa y las devuelves con Los neutrinos. Al cabo de varios turnos, tendrás una horda de criaturas que sobrepasarán a cualquier enemigo.

Mutágeno, verde-azul

0148_MTGTMT_Main: Genghis Frog

Este arquetipo de draft verde-azul reúne las sinergias de artefactos del azul con las sinergias de contadores del verde y crea una poderosa mutación de las cartas más pegadizas de la colección. Juega a Genghis Rana al inicio y genera un flujo continuo de fichas de Mutágeno a medida que avanza el juego. Hay Mutantes de sobra para alimentar la habilidad de Genghis Rana, así que juega a tus favoritos y salta hacia la victoria.

Al final, construyas el mazo que construyas, Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles traerá la mejor diversión mutante a toda tu familia elegida. A medida que afines tus habilidades, no temas probar nuevas estrategias y salir del caparazón. Hay muchas cartas que descubrir, y puedes encontrarlas todas en la galería de cartas de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles.

Tus aventuras fuera de los sumideros comienzan el 27 de febrero de 2026 en los eventos Presentación de tu tienda de juegos local. Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier establecimiento donde se venda Magic. ¡Cowabunga, fans de Magic! Nos vemos en la Presentación de tu tienda local.