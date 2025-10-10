¡Los héroes caparazudos llegan al juego de cartas coleccionables más importante del mundo! Lleva décadas de poder tortuga a tus juegos de Magic con Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles. Ya enseñamos unas cuantas cartas del nuevo lanzamiento en la Comic Con de Nueva York, tanto de la colección principal como del mazo de Commander, y ahora estas novedades salen de Nueva York (y sus sumideros) en dirección a ti. ¡Cowabunga!

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles se lanzará en todo el mundo el 6 de marzo de 2026. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.

Detalles de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Símbolo de la expansión

TMT Símbolo de la expansión

TMC Símbolo de la expansión

PZA

Código de la colección Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles: TMT

Código de la colección legal en Eternal de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles: TMC

Código de la colección de cartas del material original de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles: PZA

Legalidad:

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles (TMT) es legal en todos los formatos.

| (TMT) es legal en todos los formatos. Las colecciones de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles legales en Eternal (TMC y PZA) son legales en Commander, Legacy y Vintage y las cartas individuales también son legales donde estén ya disponibles en otros formatos.

| legales en Eternal (TMC y PZA) son legales en Commander, Legacy y Vintage y las cartas individuales también son legales donde estén ya disponibles en otros formatos. Los sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contienen cartas de TMT y PZA. Si consigues alguna de estas cartas al abrir un sobre de juego en un Booster Draft o Mazo Cerrado de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, podrás jugarla.

Sitio web: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Galería de cartas: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Los PSVP de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles serán los siguientes:

Sobre de juego: 6,99 USD

Sobre de coleccionista: 37,99 USD

Mazo de Commander: 69,99 USD

Bundle: 69,99 USD

Pizza Bundle: 99,99 USD

Draft Night: 119,99 USD

Turtle Team-Up: 49,99 USD

Fechas importantes:

Debut de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles : 10 de febrero de 2026

: 10 de febrero de 2026 Eventos Presentación : del 27 de febrero al 5 de marzo

: del 27 de febrero al 5 de marzo Liga de Commander con cajas : del 27 de febrero al 5 de marzo

: del 27 de febrero al 5 de marzo Fecha de lanzamiento en MTG Arena : 3 de marzo

: 3 de marzo Fecha de lanzamiento en formato físico : 6 de marzo

: 6 de marzo Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles : del 6 al 8 de marzo

: del 6 al 8 de marzo 1.ª ronda de la Commander Party : del 13 al 19 de marzo

: del 13 al 19 de marzo Magic presenta: ¡Llega la hora de las tortugas! : del 13 de marzo al 16 de abril

: del 13 de marzo al 16 de abril 2.ª ronda de la Commander Party: del 4 al 9 de abril

Cartas para todo fan de Las Tortugas Ninja

0027_MTGTMT_Main: Turtles Forever

La franquicia de Las Tortugas Ninja abarca generaciones, tanto de contenido como de fans. Con esta colección, ofrecemos un nuevo estilo de Magic tanto a los jugadores nuevos como a los veteranos. Ya seas fan incondicional de las ilustraciones de Kevin Eastman o superfán de las versiones animadas más recientes de las tortugas, en esta colección hay una carta para ti.

La colección está inspirada en toda la historia de Las Tortugas Ninja y ofrece una variedad de productos tan amplia como las encarnaciones de tus ninjas favoritos. Los productos nuevos, como Turtle Team-Up, son ideales para tender puentes entre generaciones: si creciste viendo las aventuras de Leonardo, Donatello, Raphael y Michelangelo, puedes compartir esas historias con una nueva generación de jugadores de Magic.

Puedes reservar productos como Turtle Team-Up, el mazo de Commander Turtle Power! y más en tu tienda de juegos local, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.

Diversión en Sobres de Teenage Mutant Ninja Turtles

Disfruta de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles con estilo gracias a los tratamientos de Diversión en Sobres de la colección. En la Comic Con de Nueva York ofrecimos a los fans un vistazo de algunas de estas novedades. Compartiremos más información cuando se acerque el lanzamiento, pero, de momento, vamos a ver alguno de estos tratamientos tan chupi tuti de dabuti.

Cuatro cartas de estrella principal con ilustración de Kevin Eastman

0301_MTGTMT_Headline: Leonardo, Sewer Samurai

Kevin Eastman, el ilustrador original de Las Tortugas Ninja, regresa para la carta de estrella principal de esta colección. Perdón, carta no, cartas, ya que cada una de las cuatro tortugas protagonistas tiene una carta de estrella principal. Estas cartas cuentan con una ilustración sin borde original de Kevin Eastman y vienen con una guinda: un sello brillante con la firma del artista. Ya mostramos esta versión de Leonardo, samurái del sumidero, y sus hermanos verán la luz cuando se acerque el lanzamiento de la colección.

Las cartas de estrella principal de Kevin Eastman están disponibles solo en inglés en los sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles de todos los idiomas.

Cartas del material original sin borde

0011_MTGTMT_PartSM: Doubling Season

Vamos a transformar cartas de la historia de Magic con ilustraciones tortugeniales. Las cartas del material original de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles cuentan con ilustraciones de toda la franquicia de Las Tortugas Ninja. Hoy solo mostraremos una de estas cartas, pero es lo más: la Temporada duplicadora con la ilustración de la portada del primer número de Las Tortugas Ninja.

Hay 20 cartas del material original distintas en Teenage Mutant Ninja Turtles. Las versiones no foil de estas cartas aparecen en sobres de juego y de coleccionista, mientras que las versiones foil tradicionales solo pueden conseguirse en sobres de coleccionista.

Cartas sin borde del Pizza Bundle

0131_MTGTMT_PizzaBnd: Dark Ritual

¡Híncale el diente al Pizza Bundle! Tenemos 6 cartas del pasado de Magic en el horno, las vamos a aderezar con ilustraciones pizzeras y te las vamos a servir como parte del Pizza Bundle. Aunque hoy solo podrás darles un mordisquito, iremos mostrando más adelantos bien pronto.

Cada Pizza Bundle diseñado con un gusto increíble contiene 2 de 6 cartas del Pizza Bundle.

Tierras básicas de pizza con arte completo

0253_MTGTMT_BLdPizza: Plains 0254_MTGTMT_BLdPizza: Island 0255_MTGTMT_BLdPizza: Swamp 0256_MTGTMT_BLdPizza: Mountain 0257_MTGTMT_BLdPizza: Forest

El amor de las tortugas por la pizza es tan grande que lo vamos a llevar a las tierras básicas de esta colección. Estas tierras básicas de pizza con arte completo cuentan con una buena ración de ingredientes para las 5 tierras básicas. Aunque la receta no dejará a nadie indiferente, creemos que estas tierras causarán furor entre los fans de Las Tortugas Ninja.

Las tierras de pizza aparecen en versión no foil y foil tradicional en el Pizza Bundle de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles y las versiones surge foil y foil tradicional están disponibles en sobres de coleccionista.

Detalles de los productos de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Sobres de juego

Caja de sobres de juego de

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Cada caja de sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contiene 30 sobres de juego, cada uno con lo siguiente:

14 cartas de Magic: The Gathering 7 cartas comunes En 1 de cada 28 sobres de juego, 1 de las 20 cartas del material original en versión no foil sustituirá a una común. 2 cartas poco comunes 1 carta de tortuga legendaria de cualquier rareza 1 carta aleatoria de cualquier rareza 1 carta rara o rara mítica 1 carta foil tradicional de cualquier rareza 1 carta de tierra

1 ficha no foil de dos caras

Sobres de coleccionista

Caja de sobres de coleccionista de

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Cada caja de sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contiene 12 sobres de coleccionista, cada uno con lo siguiente:

15 cartas de Magic: The Gathering 5 cartas comunes foil tradicionales 3 cartas poco comunes foil tradicionales 1 carta no foil o surge foil de TMC 1 tierra básica foil tradicional o surge foil 1 carta rara o rara mítica foil tradicional 2 cartas no foil de TMC o Diversión en Sobres, una de las cuales puede ser surge foil 1 carta del material original no foil o foil tradicional 1 carta rara o rara mítica foil de Diversión en Sobres Las cartas de estrella principal aparecen en este espacio con pocas probabilidades en sobres de coleccionista.

1 carta de arte o ficha foil tradicional de dos caras

Mazo de Commander

Mazo de Commander

Turtle Power!

Salta a la acción caparazuda con el mazo de Commander de esta colección: Turtle Power! Cada mazo de Commander incluye lo siguiente:

1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar 1 comandante principal foil tradicional con ilustración sin borde 5 comandantes destacados foil tradicionales con ilustraciones sin borde 94 cartas no foil

10 fichas de dos caras o contadores destroquelables

1 caja guardamazo

Bundles

Bundle de

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Cada Bundle de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles incluye lo siguiente:

9 sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 15 tierras básicas foil tradicionales

15 tierras básicas no foil

2 tarjetas de referencia

1 carta promocional foil tradicional

1 contador de vidas Spindown sobredimensionado

1 caja guardacartas

Pizza Bundles

Pizza Bundle de

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

¡Llévate una porción del Pizza Bundle! Cada Pizza Bundle de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles incluye lo siguiente:

9 sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 1 sobre de coleccionista de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 25 tierras de pizza no foil

5 tierras básicas de pizza foil tradicionales

2 cartas promocionales del Pizza Bundle foil tradicionales

2 tarjetas de referencia

1 contador de vidas Spindown sobredimensionado

1 caja guardacartas

Draft Night

Draft Night de

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Cada producto de Draft Night contiene lo siguiente:

12 sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 1 sobre de coleccionista de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 90 tierras básicas no foil

10 fichas no foil de dos caras

1 hoja de draft

Turtle Team-Up

Turtle Team-Up de

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

¡Forma tu propio equipo de héroes caparazudos con esta experiencia de juego cooperativo! Cada Turtle Team-Up incluye lo siguiente:

4 sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 4 mazos temáticos Cada mazo gira en torno a una de las cuatro tortugas principales Cada mazo está compuesto por 60 cartas, incluidas las cartas de TMT y TMC

1 mazo de enemigos Incluye 39 cartas diseñadas exclusivamente para la experiencia Turtle Team-Up

6 hojas de contadores destroquelables

4 cajas guardamazo

1 folleto de tutorial

Packs de Presentación

Pack de Presentación de

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:

6 sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 1 carta rara o rara mítica foil tradicional

1 caja guardamazo

1 dado Spindown

Es hora de salir del caparazón y dar el salto a Magic. Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles se lanzará en todo el mundo el 6 de marzo de 2026. Los productos de esta colección ya se pueden reservar en tu tienda de juegos local, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.