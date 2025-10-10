Primer vistazo y coleccionismo de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
¡Los héroes caparazudos llegan al juego de cartas coleccionables más importante del mundo! Lleva décadas de poder tortuga a tus juegos de Magic con Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles. Ya enseñamos unas cuantas cartas del nuevo lanzamiento en la Comic Con de Nueva York, tanto de la colección principal como del mazo de Commander, y ahora estas novedades salen de Nueva York (y sus sumideros) en dirección a ti. ¡Cowabunga!
Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles se lanzará en todo el mundo el 6 de marzo de 2026. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.
Detalles de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
TMT
TMC
PZA
Código de la colección Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles: TMT
Código de la colección legal en Eternal de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles: TMC
Código de la colección de cartas del material original de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles: PZA
Legalidad:
- Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles (TMT) es legal en todos los formatos.
- Las colecciones de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles legales en Eternal (TMC y PZA) son legales en Commander, Legacy y Vintage y las cartas individuales también son legales donde estén ya disponibles en otros formatos.
- Los sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contienen cartas de TMT y PZA. Si consigues alguna de estas cartas al abrir un sobre de juego en un Booster Draft o Mazo Cerrado de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, podrás jugarla.
Sitio web: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Galería de cartas: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Los PSVP de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles serán los siguientes:
- Sobre de juego: 6,99 USD
- Sobre de coleccionista: 37,99 USD
- Mazo de Commander: 69,99 USD
- Bundle: 69,99 USD
- Pizza Bundle: 99,99 USD
- Draft Night: 119,99 USD
- Turtle Team-Up: 49,99 USD
Fechas importantes:
- Debut de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles: 10 de febrero de 2026
- Eventos Presentación: del 27 de febrero al 5 de marzo
- Liga de Commander con cajas: del 27 de febrero al 5 de marzo
- Fecha de lanzamiento en MTG Arena: 3 de marzo
- Fecha de lanzamiento en formato físico: 6 de marzo
- Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles: del 6 al 8 de marzo
- 1.ª ronda de la Commander Party: del 13 al 19 de marzo
- Magic presenta: ¡Llega la hora de las tortugas!: del 13 de marzo al 16 de abril
- 2.ª ronda de la Commander Party: del 4 al 9 de abril
Cartas para todo fan de Las Tortugas Ninja
La franquicia de Las Tortugas Ninja abarca generaciones, tanto de contenido como de fans. Con esta colección, ofrecemos un nuevo estilo de Magic tanto a los jugadores nuevos como a los veteranos. Ya seas fan incondicional de las ilustraciones de Kevin Eastman o superfán de las versiones animadas más recientes de las tortugas, en esta colección hay una carta para ti.
La colección está inspirada en toda la historia de Las Tortugas Ninja y ofrece una variedad de productos tan amplia como las encarnaciones de tus ninjas favoritos. Los productos nuevos, como Turtle Team-Up, son ideales para tender puentes entre generaciones: si creciste viendo las aventuras de Leonardo, Donatello, Raphael y Michelangelo, puedes compartir esas historias con una nueva generación de jugadores de Magic.
Puedes reservar productos como Turtle Team-Up, el mazo de Commander Turtle Power! y más en tu tienda de juegos local, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.
Diversión en Sobres de Teenage Mutant Ninja Turtles
Disfruta de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles con estilo gracias a los tratamientos de Diversión en Sobres de la colección. En la Comic Con de Nueva York ofrecimos a los fans un vistazo de algunas de estas novedades. Compartiremos más información cuando se acerque el lanzamiento, pero, de momento, vamos a ver alguno de estos tratamientos tan chupi tuti de dabuti.
Cuatro cartas de estrella principal con ilustración de Kevin Eastman
Kevin Eastman, el ilustrador original de Las Tortugas Ninja, regresa para la carta de estrella principal de esta colección. Perdón, carta no, cartas, ya que cada una de las cuatro tortugas protagonistas tiene una carta de estrella principal. Estas cartas cuentan con una ilustración sin borde original de Kevin Eastman y vienen con una guinda: un sello brillante con la firma del artista. Ya mostramos esta versión de Leonardo, samurái del sumidero, y sus hermanos verán la luz cuando se acerque el lanzamiento de la colección.
Las cartas de estrella principal de Kevin Eastman están disponibles solo en inglés en los sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles de todos los idiomas.
Cartas del material original sin borde
Vamos a transformar cartas de la historia de Magic con ilustraciones tortugeniales. Las cartas del material original de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles cuentan con ilustraciones de toda la franquicia de Las Tortugas Ninja. Hoy solo mostraremos una de estas cartas, pero es lo más: la Temporada duplicadora con la ilustración de la portada del primer número de Las Tortugas Ninja.
Hay 20 cartas del material original distintas en Teenage Mutant Ninja Turtles. Las versiones no foil de estas cartas aparecen en sobres de juego y de coleccionista, mientras que las versiones foil tradicionales solo pueden conseguirse en sobres de coleccionista.
Cartas sin borde del Pizza Bundle
¡Híncale el diente al Pizza Bundle! Tenemos 6 cartas del pasado de Magic en el horno, las vamos a aderezar con ilustraciones pizzeras y te las vamos a servir como parte del Pizza Bundle. Aunque hoy solo podrás darles un mordisquito, iremos mostrando más adelantos bien pronto.
Cada Pizza Bundle diseñado con un gusto increíble contiene 2 de 6 cartas del Pizza Bundle.
Tierras básicas de pizza con arte completo
El amor de las tortugas por la pizza es tan grande que lo vamos a llevar a las tierras básicas de esta colección. Estas tierras básicas de pizza con arte completo cuentan con una buena ración de ingredientes para las 5 tierras básicas. Aunque la receta no dejará a nadie indiferente, creemos que estas tierras causarán furor entre los fans de Las Tortugas Ninja.
Las tierras de pizza aparecen en versión no foil y foil tradicional en el Pizza Bundle de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles y las versiones surge foil y foil tradicional están disponibles en sobres de coleccionista.
Detalles de los productos de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Sobres de juego
Cada caja de sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contiene 30 sobres de juego, cada uno con lo siguiente:
- 14 cartas de Magic: The Gathering
- 7 cartas comunes
- En 1 de cada 28 sobres de juego, 1 de las 20 cartas del material original en versión no foil sustituirá a una común.
- 2 cartas poco comunes
- 1 carta de tortuga legendaria de cualquier rareza
- 1 carta aleatoria de cualquier rareza
- 1 carta rara o rara mítica
- 1 carta foil tradicional de cualquier rareza
- 1 carta de tierra
- 1 ficha no foil de dos caras
Sobres de coleccionista
Cada caja de sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contiene 12 sobres de coleccionista, cada uno con lo siguiente:
- 15 cartas de Magic: The Gathering
- 5 cartas comunes foil tradicionales
- 3 cartas poco comunes foil tradicionales
- 1 carta no foil o surge foil de TMC
- 1 tierra básica foil tradicional o surge foil
- 1 carta rara o rara mítica foil tradicional
- 2 cartas no foil de TMC o Diversión en Sobres, una de las cuales puede ser surge foil
- 1 carta del material original no foil o foil tradicional
- 1 carta rara o rara mítica foil de Diversión en Sobres
- Las cartas de estrella principal aparecen en este espacio con pocas probabilidades en sobres de coleccionista.
- 1 carta de arte o ficha foil tradicional de dos caras
Mazo de Commander
Salta a la acción caparazuda con el mazo de Commander de esta colección: Turtle Power! Cada mazo de Commander incluye lo siguiente:
- 1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar
- 1 comandante principal foil tradicional con ilustración sin borde
- 5 comandantes destacados foil tradicionales con ilustraciones sin borde
- 94 cartas no foil
- 10 fichas de dos caras o contadores destroquelables
- 1 caja guardamazo
Bundles
Cada Bundle de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles incluye lo siguiente:
- 9 sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 15 tierras básicas foil tradicionales
- 15 tierras básicas no foil
- 2 tarjetas de referencia
- 1 carta promocional foil tradicional
- 1 contador de vidas Spindown sobredimensionado
- 1 caja guardacartas
Pizza Bundles
¡Llévate una porción del Pizza Bundle! Cada Pizza Bundle de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles incluye lo siguiente:
- 9 sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 1 sobre de coleccionista de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 25 tierras de pizza no foil
- 5 tierras básicas de pizza foil tradicionales
- 2 cartas promocionales del Pizza Bundle foil tradicionales
- 2 tarjetas de referencia
- 1 contador de vidas Spindown sobredimensionado
- 1 caja guardacartas
Draft Night
Cada producto de Draft Night contiene lo siguiente:
- 12 sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 1 sobre de coleccionista de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 90 tierras básicas no foil
- 10 fichas no foil de dos caras
- 1 hoja de draft
Turtle Team-Up
¡Forma tu propio equipo de héroes caparazudos con esta experiencia de juego cooperativo! Cada Turtle Team-Up incluye lo siguiente:
- 4 sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 4 mazos temáticos
- Cada mazo gira en torno a una de las cuatro tortugas principales
- Cada mazo está compuesto por 60 cartas, incluidas las cartas de TMT y TMC
- 1 mazo de enemigos
- Incluye 39 cartas diseñadas exclusivamente para la experiencia Turtle Team-Up
- 6 hojas de contadores destroquelables
- 4 cajas guardamazo
- 1 folleto de tutorial
Packs de Presentación
Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:
- 6 sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 1 carta rara o rara mítica foil tradicional
- 1 caja guardamazo
- 1 dado Spindown
Es hora de salir del caparazón y dar el salto a Magic. Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles se lanzará en todo el mundo el 6 de marzo de 2026. Los productos de esta colección ya se pueden reservar en tu tienda de juegos local, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.