Este año anunciamos Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes, la próxima colección de nuestra colaboración multianual con Marvel. Mostramos algunas de las ilustraciones de la colección en las que se pueden ver superhéroes populares, villanos odiados e incluso joyas ocultas del universo de Marvel.

Nuestras colecciones de Marvel son un homenaje a sus historias a través del prisma y la jugabilidad de Magic. Mientras nos preparamos para la llegada de los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts, los Vengadores y muchos más a Magic, elaboramos un prólogo para esta colección.

Al fin y al cabo, algo tan monumental se merece un heraldo. Y ahora, ¡a ver unos adelantos anticipados de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes!

Un universo de héroes (y villanos)

¿Supersoldados? Pues claro. ¿Mutantes superveloces? Mercurio es tan rápido que empieza la partida en juego. ¿Científicos con energía gamma? Hulk llega a Magic con un tipo de criatura completamente nuevo. Si hay un personaje de Marvel que te guste, es muy probable que lo encuentres en esta colección.

¡Pero no nos quedemos solo con los superhéroes! Muchos de los famosos malhechores de Marvel se incorporan a Magic, como el mismísimo rey de Latveria, el Doctor Muerte (salve, Muerte).

Mazos de Commander de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Vamos a lanzar varios mazos de Commander como parte de esta colección para que puedas jugar al formato más popular de Magic con algunos de los personajes más famosos de Marvel. Hoy queremos mostrar el comandante principal de uno de estos mazos. O más bien comandantes principales, ya que cualquier miembro de la primera familia de Marvel puede estar al mando del mazo de Commander Los Cuatro Fantásticos.

Salvando el mundo con estilo: Diversión en Sobres

Parte de representar el universo de Marvel en Magic implica transmitir las sensaciones de sus cómics a través de las cartas. Algunas de las cartas más destacadas de esta colección tendrán tratamientos que regresan, como cartas de cómics clásicos, cartas del material original sin borde y cartas de viñeta sin borde. A nuestro equipo le gustan bastante las cartas de cómics clásicos, aunque quizá esto lo digan los fans del Tritón.

También incluiremos tratamientos de Diversión en Sobres que todavía no vamos a mostrar. Tendrás que esperar para ver qué prepararon nuestros artistas para este homenaje al universo de Marvel.

Los héroes más poderosos de la Tierra están de camino a Magic y tenemos muchísimas ganas de seguir hablando de esta colaboración durante los próximos meses. A continuación encontrarás toda la información publicada. Tanto si buscas a tu superhéroe favorito como si quieres ampliar tu colección con cartas nuevas, esperamos que disfrutes de los adelantos. Nos vemos en 2026 con más contenido de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Adelantos de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Todo | Colección principal | Commander | Diversión en Sobres

