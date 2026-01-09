Guía de la Presentación de Lorwyn eclipsado
Lánzate de cabeza al Multiverso de Magic en nuestra primera colección de 2026: Lorwyn eclipsado. Este regreso tan esperado al plano doble de Lorwyn y Páramo Sombrío tiene todo lo que te encantó de la primera visita: temáticas de tipos, ilustraciones tradicionales alucinantes y una ambientación extrañamente bonita... Pero el toque final es de las grandes mentes de los diseñadores actuales de Magic. Es el momento ideal de explorar este plano, y el mejor sitio para empezar son los eventos Presentación de tu tienda de juegos local.
Cuando acudas a un evento Presentación, recibirás un Pack de Presentación de Lorwyn eclipsado. Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:
- 6 sobres de juego de Lorwyn eclipsado
- 1 carta promocional foil tradicional
- Ten en cuenta que las cartas promocionales de los Packs de Presentación ya no tienen el año estampado.
- 1 caja guardamazo
- 1 dado Spindown
Con los contenidos del Pack de Presentación y cualquier cantidad de tierras básicas, debes construir un mazo cerrado de 40 cartas y enfrentarte a los demás participantes del evento. Dado que las Presentaciones se celebran antes del lanzamiento en formato físico general de la colección, todo el mundo descubrirá las nuevas cartas al mismo tiempo. Es el lugar perfecto para dar la bienvenida a tus amigos al mundo de Magic o para ilusionarte de nuevo con una colección recién salida del horno.
¿Todo listo para embarcarte en una aventura? Los eventos Presentación comienzan el 16 de enero de 2026 y puedes prepararte desde ya con esta guía para la Presentación de Lorwyn eclipsado. Ya puedes inscribirte en los eventos Presentación de tu tienda de juegos local y reservar productos de Lorwyn eclipsado en tu tienda de juegos local, Amazon, TCGplayer y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.
Construir un mazo de Presentación
Tu mazo debería tener dos colores principalmente, por lo que solo podrás lanzar hechizos y jugar cartas de dos de los colores de Magic. Abre los seis sobres de juego, ordena las cartas por color y fíjate en las cartas más amenazantes y poderosas que te hayan tocado. Una buena vara de medir es que esas cartas deberían hacer que tu oponente se pregunte si puede acabar con ella. Si no tiene ninguna respuesta para la carta, vas por buen camino hacia la victoria.
Estas cartas te ayudarán a decidir los colores de tu mazo. Por ejemplo, fíjate en la carta
Cuando hayas encontrado una o dos amenazas que te indiquen tu primer color, es hora de buscar la otra parte importante para un mazo cerrado: la remoción. Estos son los hechizos que eliminan cartas de tus oponentes o que frenan sus planes, es decir, que responden de manera afirmativa a la pregunta planteada anteriormente.
A continuación tienes una lista de los hechizos de remoción más importantes de Lorwyn eclipsado. Puedes usarla como referencia al construir el mazo o consultarla durante las partidas. Por ejemplo, si tu oponente que juega azul tiene dos Islas enderezadas y atacas, te arriesgas a que juegue la carta
Selecciona un símbolo de maná para ver los hechizos de remoción más relevantes.
Si tienes una amenaza grande en un color y unos cuantos hechizos de remoción en otro, es una señal clara de que deberías jugar esos dos colores. El resto del mazo debería estar ahí como apoyo para esas cartas. Por suerte, algunas de las mentes más brillantes de Magic elaboraron una plantilla para que puedas usarla. No ignores la curva de maná.
La curva de maná y los colores en Lorwyn eclipsado
La curva de maná te ayuda a equilibrar el valor de maná promedio de tus cartas. En pocas palabras, hace que tu mazo tenga suficientes hechizos de coste bajo para poder empezar el juego y algunos costes altos para poder acabar con tu oponente. La media de un mazo cerrado debería parecerse a esta:
- 1 maná: 1–2 cartas
- 2 manás: 7–8 cartas
- 3 manás: 5–6 cartas
- 4 manás: 3–4 cartas
- 5 manás: 2–3 cartas
- 6 manás: 0–1 cartas
- ¡Y 17 tierras!
Si construyes tu mazo basándote en estas indicaciones, podrás empezar las partidas con ímpetu y mantener el ritmo a medida que avanza. Aunque va a ser difícil que tu mazo encaje perfectamente en esta plantilla, intenta ajustarte todo lo posible. Si dudas de tu mazo, prueba a robar manos de siete cartas. Si tienes unas cuantas tierras y hechizos baratos para empezar el juego varias veces, significa que está bien construido.
Recuerda que las cartas del principio de la curva de maná deben ser las cartas que quieres lanzar cuanto antes. Aunque la
Un apunte sobre los colores de tu mazo
Aunque puedas sentir la tentación de jugar todas las mejores cartas de los cinco colores, los mazos de Limitado se basan en la iteratividad. Si divides tu mazo en tres, cuatro o incluso cinco colores, tendrás menos probabilidades de lanzar hechizos. Todo aquel que haya tenido una mano de tierras blancas y azules y cartas negras en la mano sabe que no es nada divertido.
Para evitarlo, es mejor que te centres en tus dos mejores colores. De este modo, podrás lanzar hechizos sin problemas, sobre todo si tienes alguna que otra carta que te ayude a ajustar el maná. Las criaturas y artefactos que producen maná como el
Eso quiere decir que solo deberías jugar cartas de tus dos colores, ¿no?
No del todo. Lorwyn eclipsado se diferencia de la mayoría de colecciones de Magic porque hay algunas cartas particularmente prismáticas con la palabra de habilidad vívido, que se fija en la cantidad de colores entre los permanentes que controlas. Aunque robar dos cartas con un
El ciclo de criaturas eclipsadas poco comunes tiene símbolos de maná híbrido en sus costes de maná. Esto quiere decir que cuentan como cartas de ambos colores, incluso si solo usas maná de un color para lanzarlas. La
También hay cartas monocolores como la
Arquetipos de draft de Lorwyn eclipsado
Al jugar con una colección de Magic, encontrarás una serie de estrategias que aparecen en varias cartas de un mismo color. Estas estrategias es lo que denominamos arquetipos de draft y su objetivo es orientar la experiencia de Limitado y darte un empujoncito para que crees un mazo eficaz. Hay cinco arquetipos de draft de dos colores en Lorwyn eclipsado, cada uno de ellos vinculado a uno de los tipos de criatura de la colección. También hay arquetipos de draft de los otros cinco pares de colores, pero estos se centran en temáticas mecánicas, no en tipos de criatura, por lo que los ignoraremos en esta guía.
Aunque no es imposible construir un mazo que no sea de estos cinco pares de colores, te recomendamos seguir uno de los arquetipos de draft sugeridos las primeras veces que juegues con Lorwyn eclipsado. No te preocupes, pues los cinco arquetipos tienen sus aristas. Aquí tienes cada uno de los arquetipos de draft, las cartas principales y algunos consejos para la construcción de tu mazo.
Tritones, blanco-azul
Este mazo busca acumular recursos poco a poco y molestar a tu oponente con Tritones embaucadores. Muchos Tritones importantes, como el
Trasgos, negro-rojo
El negro y el rojo combinan a los revoltosos boggarts de Lorwyn y Páramo Sombrío con la mecánica de perjudicar. Aunque poner contadores -1/-1 sobre tus criaturas pueda parecer negativo, la
Kithkin, verde-blanco
Los Kithkin quieren expandirse y compartir sus habilidades con el resto de la mesa. Empieza con los cimientos: el
Elementales, azul-rojo
Los llameantes y los escarchantes pueden producir una magia de lo más explosiva, y ese poder se refleja en sus cartas. El objetivo de este mazo es lanzar hechizos con valor de maná de 4 o más, así que busca cartas como la
Elfos, negro-verde
Los mazos negros-verdes siguen una estrategia realmente macabra centrada en mandar cartas al cementerio para mejorar tus hechizos y criaturas. Los Elfos de dos manás, como la
La Presentación de tu tienda de juegos local es tan solo el principio de tu periplo en Lorwyn eclipsado. No tengas miedo de probar cosas nuevas al explorar las distintas mecánicas de la colección. Prueba a incluir a
Cuenta tu propia historia en los eventos Presentación de Lorwyn eclipsado, que se celebran del 16 al 22 de enero. Lorwyn eclipsado se lanza en todo el mundo el 23 de enero y ya está disponible en tu tienda de juegos local, Amazon, TCGplayer y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.