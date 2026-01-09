Lánzate de cabeza al Multiverso de Magic en nuestra primera colección de 2026: Lorwyn eclipsado. Este regreso tan esperado al plano doble de Lorwyn y Páramo Sombrío tiene todo lo que te encantó de la primera visita: temáticas de tipos, ilustraciones tradicionales alucinantes y una ambientación extrañamente bonita... Pero el toque final es de las grandes mentes de los diseñadores actuales de Magic. Es el momento ideal de explorar este plano, y el mejor sitio para empezar son los eventos Presentación de tu tienda de juegos local.

Pack de Presentación de

Lorwyn eclipsado

Cuando acudas a un evento Presentación, recibirás un Pack de Presentación de Lorwyn eclipsado. Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:

6 sobres de juego de Lorwyn eclipsado

1 carta promocional foil tradicional Ten en cuenta que las cartas promocionales de los Packs de Presentación ya no tienen el año estampado.

1 caja guardamazo

1 dado Spindown

Con los contenidos del Pack de Presentación y cualquier cantidad de tierras básicas, debes construir un mazo cerrado de 40 cartas y enfrentarte a los demás participantes del evento. Dado que las Presentaciones se celebran antes del lanzamiento en formato físico general de la colección, todo el mundo descubrirá las nuevas cartas al mismo tiempo. Es el lugar perfecto para dar la bienvenida a tus amigos al mundo de Magic o para ilusionarte de nuevo con una colección recién salida del horno.

Los eventos Presentación comienzan el 16 de enero de 2026 y puedes prepararte desde ya con esta guía para la Presentación de Lorwyn eclipsado.

Construir un mazo de Presentación

Tu mazo debería tener dos colores principalmente, por lo que solo podrás lanzar hechizos y jugar cartas de dos de los colores de Magic. Abre los seis sobres de juego, ordena las cartas por color y fíjate en las cartas más amenazantes y poderosas que te hayan tocado. Una buena vara de medir es que esas cartas deberían hacer que tu oponente se pregunte si puede acabar con ella. Si no tiene ninguna respuesta para la carta, vas por buen camino hacia la victoria.

0159_MTGECL_Main: Spinerock Tyrant

Estas cartas te ayudarán a decidir los colores de tu mazo. Por ejemplo, fíjate en la carta Tirano de la loma espina rocosa . No solo es una criatura 6/6 enorme que puede sobrevolar a las criaturas de tu oponente, sino que sacarás más ventaja de los instantáneos y conjuros que lances. Ahí tienes un motivo de peso para jugar rojo. Además, es un Dragón con una de las ilustraciones más potentes de la colección. ¿Qué más le puedes pedir a la vida?

0103_MTGECL_Main: Gnarlbark Elm 0137_MTGECL_Main: Feed the Flames

Cuando hayas encontrado una o dos amenazas que te indiquen tu primer color, es hora de buscar la otra parte importante para un mazo cerrado: la remoción. Estos son los hechizos que eliminan cartas de tus oponentes o que frenan sus planes, es decir, que responden de manera afirmativa a la pregunta planteada anteriormente.

A continuación tienes una lista de los hechizos de remoción más importantes de Lorwyn eclipsado. Puedes usarla como referencia al construir el mazo o consultarla durante las partidas. Por ejemplo, si tu oponente que juega azul tiene dos Islas enderezadas y atacas, te arriesgas a que juegue la carta A tomar viento .

Selecciona un símbolo de maná para ver los hechizos de remoción más relevantes.

0011_MTGECL_Main: Crib Swap 0019_MTGECL_Main: Keep Out 0024_MTGECL_Main: Liminal Hold 0029_MTGECL_Main: Protective Response 0030_MTGECL_Main: Pyrrhic Strike 0036_MTGECL_Main: Spiral into Solitude

0045_MTGECL_Main: Blossombind 0067_MTGECL_Main: Run Away Together 0075_MTGECL_Main: Swat Away 0078_MTGECL_Main: Temporal Cleansing 0083_MTGECL_Main: Wanderwine Farewell

0085_MTGECL_Main: Auntie's Sentence 0089_MTGECL_Main: Blight Rot 0094_MTGECL_Main: Bogslither's Embrace 0113_MTGECL_Main: Nameless Inversion 0116_MTGECL_Main: Requiting Hex

0127_MTGECL_Main: Boulder Dash 0131_MTGECL_Main: Cinder Strike 0136_MTGECL_Main: Explosive Prodigy 0137_MTGECL_Main: Feed the Flames 0154_MTGECL_Main: Sear 0162_MTGECL_Main: Tweeze

0164_MTGECL_Main: Assert Perfection 0172_MTGECL_Main: Chomping Changeling 0187_MTGECL_Main: Pitiless Fists 0200_MTGECL_Main: Unforgiving Aim 0201_MTGECL_Main: Vinebred Brawler

Si tienes una amenaza grande en un color y unos cuantos hechizos de remoción en otro, es una señal clara de que deberías jugar esos dos colores. El resto del mazo debería estar ahí como apoyo para esas cartas. Por suerte, algunas de las mentes más brillantes de Magic elaboraron una plantilla para que puedas usarla. No ignores la curva de maná.

La curva de maná y los colores en Lorwyn eclipsado

La curva de maná te ayuda a equilibrar el valor de maná promedio de tus cartas. En pocas palabras, hace que tu mazo tenga suficientes hechizos de coste bajo para poder empezar el juego y algunos costes altos para poder acabar con tu oponente. La media de un mazo cerrado debería parecerse a esta:

1 maná: 1–2 cartas

2 manás: 7–8 cartas

3 manás: 5–6 cartas

4 manás: 3–4 cartas

5 manás: 2–3 cartas

6 manás: 0–1 cartas

¡Y 17 tierras!

Si construyes tu mazo basándote en estas indicaciones, podrás empezar las partidas con ímpetu y mantener el ritmo a medida que avanza. Aunque va a ser difícil que tu mazo encaje perfectamente en esta plantilla, intenta ajustarte todo lo posible. Si dudas de tu mazo, prueba a robar manos de siete cartas. Si tienes unas cuantas tierras y hechizos baratos para empezar el juego varias veces, significa que está bien construido.

0006_MTGECL_Main: Bark of Doran 0015_MTGECL_Main: Evershrike's Gift

Recuerda que las cartas del principio de la curva de maná deben ser las cartas que quieres lanzar cuanto antes. Aunque la Corteza de Dóran tenga un valor de maná de 2, lanzarla sin una criatura a la que equiparla no sirve de nada. Lo mismo sucede con las Auras que van anexadas a criaturas.

Un apunte sobre los colores de tu mazo

Aunque puedas sentir la tentación de jugar todas las mejores cartas de los cinco colores, los mazos de Limitado se basan en la iteratividad. Si divides tu mazo en tres, cuatro o incluso cinco colores, tendrás menos probabilidades de lanzar hechizos. Todo aquel que haya tenido una mano de tierras blancas y azules y cartas negras en la mano sabe que no es nada divertido.

0139_MTGECL_Main: Flamebraider 0178_MTGECL_Main: Great Forest Druid

Para evitarlo, es mejor que te centres en tus dos mejores colores. De este modo, podrás lanzar hechizos sin problemas, sobre todo si tienes alguna que otra carta que te ayude a ajustar el maná. Las criaturas y artefactos que producen maná como el Núcleo de firdoch son recursos importantísimos para los mazos cerrados.

Eso quiere decir que solo deberías jugar cartas de tus dos colores, ¿no?

0068_MTGECL_Main: Shinestriker 0136_MTGECL_Main: Explosive Prodigy

No del todo. Lorwyn eclipsado se diferencia de la mayoría de colecciones de Magic porque hay algunas cartas particularmente prismáticas con la palabra de habilidad vívido, que se fija en la cantidad de colores entre los permanentes que controlas. Aunque robar dos cartas con un Deslumbrador no está nada mal, hay formas de aumentar los colores sin que esto afecte de manera negativa a las cartas de tu mazo.

0218_MTGECL_Main: Eclipsed Elf 0221_MTGECL_Main: Eclipsed Merrow

El ciclo de criaturas eclipsadas poco comunes tiene símbolos de maná híbrido en sus costes de maná. Esto quiere decir que cuentan como cartas de ambos colores, incluso si solo usas maná de un color para lanzarlas. La Merrow eclipsada técnicamente es una carta blanca-azul, aunque la juegues en un mazo verde-blanco.

0133_MTGECL_Main: Elder Auntie 0006_MTGECL_ToknBstr: Goblin Token

También hay cartas monocolores como la Tía anciana que crean fichas de dos colores. Si juegas un mazo rojo-verde y quieres un mazo más vívido, añade algunas cartas que crean fichas de Trasgo negras-rojas y fichas de Elfo negras-verdes. Esto nos lleva al último paso del proceso de creación de mazos, el más importante: saber cuál es el arquetipo de draft de tu mazo.

Arquetipos de draft de Lorwyn eclipsado

Al jugar con una colección de Magic, encontrarás una serie de estrategias que aparecen en varias cartas de un mismo color. Estas estrategias es lo que denominamos arquetipos de draft y su objetivo es orientar la experiencia de Limitado y darte un empujoncito para que crees un mazo eficaz. Hay cinco arquetipos de draft de dos colores en Lorwyn eclipsado, cada uno de ellos vinculado a uno de los tipos de criatura de la colección. También hay arquetipos de draft de los otros cinco pares de colores, pero estos se centran en temáticas mecánicas, no en tipos de criatura, por lo que los ignoraremos en esta guía.

Aunque no es imposible construir un mazo que no sea de estos cinco pares de colores, te recomendamos seguir uno de los arquetipos de draft sugeridos las primeras veces que juegues con Lorwyn eclipsado. No te preocupes, pues los cinco arquetipos tienen sus aristas. Aquí tienes cada uno de los arquetipos de draft, las cartas principales y algunos consejos para la construcción de tu mazo.

Tritones, blanco-azul

0213_MTGECL_Main: Deepchannel Duelist

Este mazo busca acumular recursos poco a poco y molestar a tu oponente con Tritones embaucadores. Muchos Tritones importantes, como el Distractor del Vinoerrante y el Vendedor de Branquia Plateada , tienen habilidades que se disparan cuando se giran. Aunque la forma más fácil de conseguirlo es atacando, los hechizos con la habilidad de convocar como el Adiós del Vinoerrante te permiten disparar estas habilidades sin poner tus criaturas en peligro.

Trasgos, negro-rojo

0206_MTGECL_Main: Boggart Cursecrafter

El negro y el rojo combinan a los revoltosos boggarts de Lorwyn y Páramo Sombrío con la mecánica de perjudicar. Aunque poner contadores -1/-1 sobre tus criaturas pueda parecer negativo, la Maldecidora de Botón Fangoso y otros Trasgos cuyas habilidades se disparan cuando mueren pueden dar pie a un resultado positivo. Las criaturas que crean fichas son muy útiles en este caso, así que no te cortes y juega cartas que no son Trasgos, como la Guía de la arboleda estoica .

Kithkin, verde-blanco

0246_MTGECL_Main: Thoughtweft Lieutenant

Los Kithkin quieren expandirse y compartir sus habilidades con el resto de la mesa. Empieza con los cimientos: el Festival del clachán y el Concilio de Pradera Brumosa antes de mejorar tus criaturas con la habilidad activada de la Portaescudos tímida . Ándate con ojo y no permitas que tus criaturas acaben por Cernerse la oscuridad . Los mazos de muchas criaturas son débiles contra hechizos que barren el campo, pero las cartas como el Tejedor de Dundoolin pueden ayudarte a recuperarte si estás en apuros.

Elementales, azul-rojo

0248_MTGECL_Main: Twinflame Travelers

Los llameantes y los escarchantes pueden producir una magia de lo más explosiva, y ese poder se refleja en sus cartas. El objetivo de este mazo es lanzar hechizos con valor de maná de 4 o más, así que busca cartas como la Trenzallamas para acelerar tu producción de maná. Ten en cuenta que la curva de maná de un mazo azul-rojo puede pronunciarse en los costes cuatro, cinco y seis.

Elfos, negro-verde

0236_MTGECL_Main: Morcant's Loyalist

Los mazos negros-verdes siguen una estrategia realmente macabra centrada en mandar cartas al cementerio para mejorar tus hechizos y criaturas. Los Elfos de dos manás, como la Hoja marcadora pionera y el Informante de Lys Alana defenderán tu posición mientras preparas tu cementerio para cartas como los Seguidores de la Vigilia Lunar o los Ojos de Morcant . Incluso si tus oponentes remueven tus criaturas, eso solo servirá para potenciar tus futuras amenazas.

La Presentación de tu tienda de juegos local es tan solo el principio de tu periplo en Lorwyn eclipsado. No tengas miedo de probar cosas nuevas al explorar las distintas mecánicas de la colección. Prueba a incluir a Maralen, hada ascendente en tu mazo de Elfos o intenta hacer un mazo monocolor en un draft gracias a las distintas cartas híbridas de Lorwyn eclipsado. Sin importar los resultados de las partidas, seguro que tendrás una historia interesante que contar a otros jugadores de Magic. Si buscas otros sitios en los que jugar con estas cartas, echa un vistazo a nuestra guía sobre los eventos de Lorwyn eclipsado.

