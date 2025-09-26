Fuimos a Lorwyn y su contraparte oscura, Páramo Sombrío, por primera vez hace casi dieciocho años. En este tiempo, Magic creció y cambió, pero el amor eterno de los fans por Lorwyn y Páramo Sombrío se mantuvo intacto. Ahora toca regresar por todo lo alto al plano con Lorwyn eclipsado, que se lanzará el 23 de enero de 2026.

Ya mostramos un vistazo anticipado de las cartas, mecánicas y tratamientos de Diversión en Sobres de Lorwyn eclipsado en la MagicCon: Atlanta. Si te perdiste la ponencia, ¡no te preocupes! Aquí tienes todo lo que se mostró (y un poco más). Tanto si llevas más de una década con ganas de regresar a Lorwyn como si quieres enamorarte de él por primera vez, esta colección tiene algo para ti.

¿Quieres saber qué cambió en Lorwyn desde la última visita al plano? La guía del planeswalker de Lorwyn eclipsado ya está disponible en DailyMTG, con un montón de ilustraciones y detallitos del acervo de la colección. También publicaremos una serie de historias principales en diciembre en MTGStory.com y The Magic Story Podcast. Para que la diversión no pare con el año nuevo, las historias secundarias de la colección se publicarán en enero. ¡No te pierdas la nueva información de esta historia de misterio y magia!

Lorwyn eclipsado supone nuestro regreso a una de las ambientaciones más estimada de Magic. Tenemos muchas ganas de empezar el año con esta colección, que se lanzará el 23 de enero de 2026. Ya puedes reservar Lorwyn eclipsado en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.

Detalles de Lorwyn eclipsado

Símbolo de la expansión ECL Símbolo de la expansión ECC Símbolo de la expansión SPG

Código de la colección Lorwyn eclipsado: ECL

Código de la colección de Commander de Lorwyn eclipsado: ECC

Código de la colección Invitados especiales: SPG

Legalidad de la colección:

Lorwyn eclipsado (ECL) es legal en todos los formatos.

(ECL) es legal en todos los formatos. Commander de Lorwyn eclipsado (ECC) e Invitados especiales (SPG) son colecciones legales en Commander, Legacy y Vintage y las cartas individuales también son legales donde estén ya disponibles en otros formatos.

(ECC) e (SPG) son colecciones legales en Commander, Legacy y Vintage y las cartas individuales también son legales donde estén ya disponibles en otros formatos. Los sobres de juego de Lorwyn eclipsado contienen cartas de ECL y SPG. Si consigues alguna de estas cartas al abrir un sobre de juego en un Booster Draft o Mazo Cerrado de Lorwyn eclipsado, podrás jugarlas.

Sitio web: Lorwyn eclipsado

Los PSVP de Lorwyn eclipsado serán los siguientes:

Sobre de juego: 5,49 USD

Sobre de coleccionista: 26,99 USD*

Mazo de Commander: 49,99 USD*

Bundle: 57,99 USD

Draft Night: 89,99 USD

Theme Deck: 23,99 USD

*Los PSVP de los sobres de coleccionista (anteriormente 24,99 USD) y de los mazos de Commander (anteriormente 44,99 USD) aumentaron con respecto a anteriores colecciones del Multiverso de Magic. Estos serán los PSVP para estas colecciones de Magic a partir de Lorwyn eclipsado.

Fechas importantes:

Fecha de lanzamiento de Lorwyn: First Light : 18 de noviembre de 2025

: 18 de noviembre de 2025 Historias principales de Lorwyn eclipsado : del 8 al 16 de diciembre de 2025

: del 8 al 16 de diciembre de 2025 Debut de Lorwyn eclipsado : 5 de enero de 2026

: 5 de enero de 2026 Galería de cartas completa : 12 de enero

: 12 de enero Eventos Presentación : del 16 al 22 de enero

: del 16 al 22 de enero Liga de Commander con cajas : del 16 al 22 de enero

: del 16 al 22 de enero Fecha de lanzamiento en MTG Arena : 20 de enero

: 20 de enero Fecha de lanzamiento en formato físico : 23 de enero

: 23 de enero Pro Tour de Lorwyn eclipsado : del 30 de enero al 1 de febrero

: del 30 de enero al 1 de febrero Magic Spotlight: eclipsado: del 6 al 8 de febrero

Haz tu pedido anticipado y prepárate para Lorwyn eclipsado

En Lorwyn eclipsado, cuatro estudiantes de Strixhaven empiezan el curso de sus vidas con un viaje inolvidable a Lorwyn. ¡Puedes prepararte y acompañarlos con un pedido anticipado de la colección! Además, si reservas una caja de sobres de juego o de coleccionista en tu tienda local, recibirás la carta promocional de Buy-a-Box (hasta agotar existencias).

Puedes reservar Lorwyn eclipsado en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.

Presentamos los Theme Decks y Draft Night

Theme Deck de 60 cartas de Ángeles Theme Deck de 60 cartas de Piratas

A partir de Lorwyn eclipsado, vamos a añadir dos nuevos productos a nuestra gama. El primero de estos productos son los Theme Decks de 60 cartas: mazos de Estándar temáticos, divertidos y listos para jugar que cuentan con cartas de todo el formato. Enfrenta estos mazos entre sí para disfrutar de un juego de Magic de lo más variopinto y luego da el salto al mundo de los formatos de 60 cartas, como Estándar.

Nuestros dos primeros Theme Decks, el de Ángeles y el de Piratas, se lanzarán junto con Lorwyn eclipsado, seguidos de dos Theme Decks más con Secretos de Strixhaven y luego dos más con Reality Fracture.

Draft Night de Lorwyn eclipsado



¡También presentamos nuestro nuevo producto, Draft Night! A partir de Lorwyn eclipsado, puedes adquirir un producto Draft Night y jugar un draft con tus amigos en un abrir y cerrar de ojos. Incluye todo lo que necesitas para organizar un evento de Draft de dos en dos para cuatro jugadores, incluidas tierras básicas, fichas y hasta un sobre de coleccionista que entregar cuando termine el evento. Este producto se lanzará junto con Lorwyn eclipsado y nuestro objetivo es lanzarlo con cada colección física de Magic del próximo año.

Entra en un nuevo reino con Lorwyn: First Light

¿Tienes ganas de explorar Lorwyn y contar tus peripecias? Escribe tu propia historia con Lorwyn: First Light, una ambientación complementaria para Dungeons & Dragons disponible en exclusiva en D&D Beyond. Este lanzamiento te ayudará a crear personajes ambientados en Lorwyn y a organizar campañas en este plano pastoral.

Lorwyn: First Light llegará a D&D Beyond el 18 de noviembre de 2025. Reúne a tu grupo, tira iniciativa y descubre qué secretos oculta el crepúsculo de Lorwyn.

Diversión en Sobres de Lorwyn eclipsado

¿Cómo capturas la sensación de nuestro primer viaje a Lorwyn con el toque del Magic actual? ¡Pues con cartas de Diversión en Sobres alucinantes! Para Lorwyn eclipsado, traemos de vuelta artistas y estilos muy esperados para celebrar todo lo que nos encanta sobre los bloques originales de Lorwyn y Páramo Sombrío.

Biterbloom Bearer sin borde seriado con ilustración de Rebecca Guay

0352_MTGECL_BrdlSer: Bitterbloom Bearer

*Representación digital. No es la carta real.

Una de las artistas más “estimhadas” asociada con el lanzamiento original de Lorwyn es Rebecca Guay, que puso su talento al servicio de Lorwyn eclipsado en la carta de estrella principal de la colección.

Esta versión sin borde seriada foil de doble arcoíris del Portador de floramargas cuenta con una ilustración de Rebecca Guay, que transporta su estilo tan emblemático a Magic con estas cartas numeradas. El Portador de floramargas también tiene una versión en la colección principal y una versión resaltada con marco de fábulas, por lo que tienes distintas opciones para que te lleves la que más te guste.

Esta versión del Portador de floramargas solo aparece en los sobres de coleccionista de Lorwyn eclipsado. Las versiones seriadas del Portador de floramargas pueden aparecer en los sobres de coleccionista en cualquier idioma, pero la carta siempre estará en inglés. Sus mecánicas son idénticas a las de las versiones no seriadas.

Shock lands reversibles sin borde

0347a_MTGECL_RevShock: Hallowed Fountain 0348a_MTGECL_RevShock: Steam Vents

La existencia de luz implica la de la sombra. La existencia de Lorwyn implica la de Páramo Sombrío. La existencia del ciclo de Shock lands impreso en El Confín de la Eternidad implica la del ciclo de Shock lands impreso en Lorwyn eclipsado.

Esta colección cuenta con Shock lands reversibles sin borde en las que en un lado se representa Lorwyn y en el otro, Páramo Sombrío. Estas cartas son mecánicamente idénticas a sus homólogas con el marco normal de Magic. Hay 5 Shock lands raras en Lorwyn eclipsado y cada una de ellas tiene una versión de la colección principal y una versión reversible sin borde. Las Shock lands reversibles sin borde pueden conseguirse tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y de coleccionista.

Cartas con marco de fábulas

0327_MTGECL_Showcase: Mutable Explorer

¡A mimir, jugadores de Magic! Puedes prepararte para un cuento de hadas con estas cartas con marco de fábulas, que cuentan con ilustraciones que imitan las sensaciones de los cuentos de hadas clásicos y plasman la estética de Lorwyn y Páramo Sombrío en el marco de la carta.

Hay 10 cartas poco comunes, 26 raras y 14 raras míticas con marco de fábulas, que pueden conseguirse tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y de coleccionista.

Detalles de Lorwyn eclipsado

Sobres de juego

Caja de sobres de juego de

Lorwyn eclipsado

Cada caja de sobres de juego incluye 30 sobres de juego, que contienen lo siguiente:

14 cartas de Magic: The Gathering 6 o 7 cartas comunes 3 cartas poco comunes 1 carta aleatoria de cualquier rareza 1 carta rara o rara mítica 1 carta foil tradicional de cualquier rareza 1 carta de tierra básica

1 ficha no foil de dos caras

Sobres de coleccionista

Caja de sobres de coleccionista de

Lorwyn eclipsado

Cada caja de sobres de coleccionista incluye 12 sobres de coleccionista, que contienen lo siguiente:

15 cartas de Magic: The Gathering 5 cartas comunes foil tradicionales 4 cartas poco comunes foil tradicionales 1 tierra básica foil tradicional 1 carta rara o rara mítica foil tradicional 1 carta rara o rara mítica no foil de Commander de Lorwyn eclipsado (ECC) 2 cartas raras o raras míticas no foil de Diversión en Sobres 1 carta rara o rara mítica foil de Diversión en Sobres

1 carta de arte o ficha foil tradicional de dos caras

Mazos de Commander

Mazo de Commander

Maldición perjudicadora Mazo de Commander

Danza elemental

Cada mazo de Commander de Lorwyn eclipsado contiene lo siguiente:

1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar 1 comandante principal foil tradicional con ilustración sin borde 1 comandante destacado foil tradicional con ilustración sin borde 98 cartas no foil, incluidas 10 nuevas en Magic

10 fichas de dos caras o contadores destroquelables

1 tarjeta de referencia

1 caja guardamazo

Theme Decks de 60 cartas

Theme Deck de 60 cartas de Ángeles Theme Deck de 60 cartas de Piratas

Estos Theme Decks de 60 cartas son todo lo que necesitas para empezar a jugar a Estándar. Con cartas temáticas de todo Estándar, estos mazos ofrecen una experiencia divertida para dos jugadores cuando se enfrentan el uno al otro.

Cada Theme Deck contiene lo siguiente:

1 mazo de Estándar de 60 cartas listo para jugar

5 fichas no foil de dos caras

2 tarjetas de referencia

1 hoja de tutorial

Draft Night

Draft Night de Lorwyn eclipsado



Junta a tus amigos y prepárate para jugar un draft con Draft Night de Lorwyn eclipsado. Draft Night es un nuevo producto pensado para el formato Draft de dos en dos, tan divertido como llamativo.

Cada Draft Night contiene lo siguiente:

12 sobres de juego de Lorwyn eclipsado

1 sobre de coleccionista de Lorwyn eclipsado

90 tierras básicas no foil

10 fichas no foil de dos caras

1 hoja de draft

Bundles

Bundle de

Lorwyn eclipsado

Cada bundle de Lorwyn eclipsado contiene lo siguiente:

9 sobres de juego de Lorwyn eclipsado

1 carta promocional foil tradicional

30 tierras básicas 15 tierras básicas foil tradicionales 15 tierras básicas no foil

2 tarjetas de referencia

1 dado Spindown

1 caja guardacartas

Packs de Presentación

Pack de Presentación de

Lorwyn eclipsado

Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:

6 sobres de juego de Lorwyn eclipsado

1 carta promocional foil tradicional Ten en cuenta que las cartas promocionales de los Packs de Presentación ya no tienen el año estampado.

1 caja guardamazo

1 dado Spindown

¡Nos vemos en Lorwyn (y Páramo Sombrío)!

Lorwyn eclipsado saldrá en nada y tiene todo lo que ya te encanta del plano, además de un montón de sorpresas. Puedes prepararte para el viaje por el plano leyendo la guía del planeswalker de Lorwyn eclipsado y luego prepararte para la historia de tu vida (o del semestre) cuando se publique la historia de la colección en diciembre.

Lorwyn eclipsado se lanzará el 23 de enero de 2026. Puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.