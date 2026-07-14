Adéntrate en el cosmos, explora mundos desconocidos y alcanza lugares donde ninguna colección de Magic ha podido llegar con Magic: The Gathering | Star Trek. Toma asiento en la silla del capitán y dirige a tus naves y personajes favoritos de Star Trek cuando la colección se lance el 13 de noviembre de 2026.

1701_MTGTRK_HeadSign: Captain James T. Kirk 1704_MTGTRK_HeadSign: Captain Kathryn Janeway

Esta colección aúna la jugabilidad atemporal de Magic con las historias y personajes inolvidables de Star Trek. Star Trek se prepara para su 60.º aniversario, así que decidimos plasmar el legado de la franquicia en las cartas. Siete actores muy queridos de Star Trek firmaron individualmente las cartas de estrella principal de esta colección, así que los jugadores tendrán la oportunidad de añadir un trocito de la historia galáctica a sus colecciones. Infórmate sobre estas cartas y dónde puedes encontrarlas.

¡Atención, oficiales de la Flota Estelar! ¡Establecemos el primer contacto con Magic: The Gathering | Star Trek! El equipo de WeeklyMTG mostró hace poco algunas de las cartas de Magic que llegarán con este viaje a un nuevo cuadrante. Para ayudarte a que te prepares para tu próxima misión, redactamos un informe con todas las novedades. ¡No te pierdas el primer vistazo a Magic: The Gathering | Star Trek!

Magic: The Gathering | Star Trek se lanzará el 13 de noviembre de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Detalles de Magic: The Gathering | Star Trek

Símbolo de la expansión TRK Símbolo de la expansión TRC Símbolo de la expansión SDS

Código de la colección Magic: The Gathering | Star Trek: TRK

Código de la colección de Commander de Magic: The Gathering | Star Trek: TRC

Código de la colección de cartas de fecha estelar: SDS

Legalidad:

Magic: The Gathering | Star Trek (TRK) es legal en todos los formatos.

| (TRK) es legal en todos los formatos. Las cartas de Commander (TRC) y de fecha estelar (SDS) de Magic: The Gathering | Star Trek son legales en Commander, Legacy y Vintage, y las cartas individuales también son legales donde estén ya disponibles en otros formatos.

| son legales en Commander, Legacy y Vintage, y las cartas individuales también son legales donde estén ya disponibles en otros formatos. Los sobres de juego de Magic: The Gathering | Star Trek contienen cartas de TRK y SDS. Si consigues alguna de estas cartas al abrir un sobre de juego en un Booster Draft o Mazo Cerrado de Magic: The Gathering | Star Trek, podrás jugarlas.

Sitio web: Magic: The Gathering | Star Trek

Galería de cartas: Magic: The Gathering | Star Trek

Los PSVP de Magic: The Gathering | Star Trek serán los siguientes:

Sobre de juego: 6,99 USD

Sobre de coleccionista: 37,99 USD

Mazo de Commander: 74,99 USD

Edición de coleccionista del mazo de Commander: 159,99 USD

Bundle: 69,99 USD

Beam Me Up Bundle: $99,99

Caja de principiante: 34,99 USD

Draft Night: 119,99 USD

Caja de escena: 41,99 USD

Fechas importantes:

MagicCon: Ámsterdam : del 17 al 19 de julio de 2026

: del 17 al 19 de julio de 2026 ST:LV Trek to Vegas : del 5 al 9 de agosto

: del 5 al 9 de agosto Eventos Presentación : del 6 al 12 de noviembre

: del 6 al 12 de noviembre Fecha de lanzamiento en MTG Arena : 10 de noviembre

: 10 de noviembre Lanzamiento global en formato físico : 13 de noviembre

: 13 de noviembre MagicCon: Atlanta y World Championship 32 : del 13 al 15 de noviembre

: del 13 al 15 de noviembre Magic presenta: mundos desconocidos : del 13 de noviembre de 2026 al 28 de enero de 2027

: del 13 de noviembre de 2026 al 28 de enero de 2027 1.ª ronda de la Commander Party : del 20 al 26 de noviembre

: del 20 al 26 de noviembre 2.ª ronda de la Commander Party: del 11 al 17 de diciembre

La nave es suya, capitán

0183_MTGTRK_Main: Amok Time 0228_MTGTRK_Main: The City on the Edge of Forever

Viste cómo los capitanes de Star Trek se enfrentaron a sus enemigos más acérrimos en circunstancias aciagas. Ahora te toca a ti ponerte a los mandos. Reúne a tu propia tripulación y rememora tus momentos favoritos de 60 años de aventuras. Esta colección la diseñaron fans de Star Trek para fans de Star Trek, así que, si en la franquicia hay algo especial para ti, es muy probable que lo encuentres en la colección.

Magic: The Gathering | Star Trek se lanzará el 13 de noviembre de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Diversión en Sobres de Magic: The Gathering | Star Trek

Magic: The Gathering | Star Trek bebe de todas las épocas de la franquicia de Star Trek y da vida al optimismo y a las maravillas de la serie. Además de plasmar las historias y personajes de los que se enamoraron los fans, también queríamos rendir homenaje a la estética de Star Trek con nuestros tratamientos de Diversión en Sobres.

Cartas de estrella principal firmadas

1701_MTGTRK_HeadSign: Captain James T. Kirk 1704_MTGTRK_HeadSign: Captain Kathryn Janeway

¡Da a tus mazos un toque de coleccionismo estelar con cartas firmadas por actores de Star Trek! Cada carta de estrella principal muestra a un personaje que los fans reconocerán al momento, representado en un retrato espectacular sobre un fondo cósmico. Los actores que interpretaron originalmente a esos personajes firmaron las cartas una vez impresas y luego se incluyeron al azar en sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Star Trek. Cuando te hagas con una de ellas, tendrás un trocito de historia de Star Trek. Son algo totalmente inédito en Magic y tenemos muchas ganas de que los fans les echen el guante.

Hay 7 cartas firmadas distintas en Magic: The Gathering | Star Trek y aproximadamente 250 copias de cada carta, cada una firmada por un actor de Star Trek. Las cartas firmadas solo pueden aparecer en los sobres de coleccionista en cualquier idioma y siempre están en inglés.

Cartas de fecha estelar

0011_MTGTRK_DateRepr: Sheoldred, the Apocalypse

¡Las cartas más potentes de la historia de Magic se fusionan con momentos icónicos de Star Trek en las cartas de fecha estelar! Cada carta de fecha estelar es una reimpresión reconocible con una ilustración del mundo de Star Trek. Para estas cartas, nuestro equipo se inspiró en una gran cantidad de personajes e historias. Un ejemplo significativo es esta versión de Sheoldred, el Apocalipsis como Khan, mal mejorado, que muestra la encarnación de Khan de la línea temporal Kelvin (no te preocupes: la versión clásica de Khan aparece en más cartas de la colección).

Hay 30 cartas de fecha estelar distintas en Magic: The Gathering | Star Trek. Las versiones no foil de estas cartas aparecen en los sobres de juego y de coleccionista, mientras que las versiones foil tradicionales solo pueden conseguirse en los sobres de coleccionista.

Cartas con marco de LCARS y Shock lands de LCARS

0366_MTGTRK_LCARS: Dr. Beverly Crusher 0386_MTGTRK_LCARS: Captain Kathryn Janeway

Activa tu procesador isolineal y accede a la Logística Computacional de Acceso y Recuperación de Sistemas (LCARS) de la Enterprise. ¡Las cartas con marco de LCARS llevan esta icónica interfaz de usuario a Magic e incluyen una fuente extraída directamente de los sistemas de la Flota Estelar!

0399_MTGTRK_LCARSLnd: Overgrown Tomb 0401_MTGTRK_LCARSLnd: Breeding Pool

LCARS ayuda a la tripulación de la Enterprise en sus misiones y las tierras te ayudan a lanzar hechizos. Al combinar las dos, obtienes las Shock lands de LCARS. Las 10 Shock lands aparecen en Magic: The Gathering | Star Trek (de nada, jugadores de Estándar). Estas tierras muestran un paisaje planetario remoto en una versión especial del marco de LCARS.

Hay 29 cartas con marco de LCARS y 10 Shock lands con marco de LCARS. Estas cartas pueden conseguirse tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y de coleccionista. Las versiones surge foil solo pueden conseguirse en los sobres de coleccionista.

Cartas de la Enterprise clásica

0417_MTGTRK_SCLobby: Salt Vampire 0418_MTGTRK_SCLobby: Captain James T. Kirk

Si quieres una estética más retro, las cartas de la Enterprise clásica rinden homenaje a los carteles vintage de Star Trek que adornaban las salas de cine de todo el mundo. Con una ilustración que presenta un estilo pictórico texturizado y un marco especial, cada carta de la Enterprise clásica te llevará de vuelta a la época de Star Trek: la serie original.

Hay 24 cartas de la Enterprise clásica. Las cartas de la Enterprise clásica pueden conseguirse tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y de coleccionista. La versión surge foil de estas cartas solo aparece en los sobres de coleccionista.

Cartas de escena

0340_MTGTRK_SceneBst: Captain Kathryn Janeway 0343_MTGTRK_SceneBst: Seven of Nine

Las cartas de escena sin borde representan momentos de distintas generaciones con ilustraciones que abarcan varias cartas de Magic. Nuestro equipo de artistas de Diversión en Sobres eligió varios sucesos icónicos de Star Trek para estas escenas. En total hay cuatro escenas con cartas que aparecen en los sobres de juego y de coleccionista. Aunque no queremos desvelar todavía esas escenas, vamos a mostrar la carta de escena de la Capitana Kathryn Janeway, con un aspecto más mecánico que su homónima de la colección principal.

Hay 25 cartas de escena que se pueden obtener en los sobres de juego y de coleccionista. Estas cartas pueden conseguirse tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y de coleccionista.

También hay dos cajas de escena de Magic: The Gathering | Star Trek. Una de ellas muestra a nuestro miembro favorito del Continuo Q sembrando el caos en el puente de mando y la otra, a personajes conocidos de la USS Enterprise con un aspecto distinto a sus versiones de la colección principal.

Cada caja de escena contiene 6 cartas de escena foil tradicionales nuevas en Magic. Las versiones no foil de estas cartas de escena aparecen en los sobres de coleccionista.

Cartas promocionales del Beam Me Up Bundle

0557_MTGTRK_BundleBF: U.S.S. Enterprise-D, Galaxy-Class

Si quieres seguir añadiendo espectaculares cartas de naves espaciales a tu colección, ¡el Beam Me Up Bundle es ideal para ti! Cada Beam Me Up Bundle incluye 8 sobres de juego, 1 sobre de coleccionista y 2 de las 8 cartas promocionales del Beam Me Up Bundle. Cada una de estas cartas es una nave de Magic: The Gathering | Star Trek representada mediante un esquema que pone de relieve sus características.

Hay 8 cartas promocionales del Beam Me Up Bundle. Cada Beam Me Up Bundle contiene 2 cartas promocionales foil tradicionales del bundle.

Las mecánicas de Magic: The Gathering | Star Trek

En las cartas de Magic: The Gathering | Star Trek aparecen personajes que conoces muy bien, pero también mecánicas que no reconocerás. Si quieres saber más acerca del desconocido mundo de mecánicas de Magic: The Gathering | Star Trek, he aquí un primer vistazo a las nuevas y las que regresan.

Asimilar

0197_MTGTRK_WelcNew: Borg Queen, Perfection Manifest

La resistencia es inútil o, al menos, lo es para tus oponentes. La acción de palabra clave asimilar te da el control de una criatura o pone una carta de criatura en el campo de batalla bajo tu control. En cualquier caso, se pone un contador +1/+1 sobre esa criatura, que se convierte en una criatura artefacto Borg y pierde todos los otros tipos de criatura.

Enfrentarse a un dilema

0034_MTGTRK_Main: Set Phasers to . . . 0252_MTGTRK_Main: Seven of Nine

¡Hay tantas decisiones que tomar! Algunas cartas tienen habilidades que se disparan siempre que un jugador “se enfrente a un dilema”, lo que sucede cuando ese jugador elige uno o más modos para un hechizo o habilidad. Lo importante es que tomes una decisión. Tanto si eliges poner los fásers en modo “aturdir” como “matar”, recibirás una bonificación de Siete de Nueve.

Federación

0064_MTGTRK_Main: Hoshi Sato, Exolinguist

Una de las grandes virtudes de la Federación es su diversidad infinita, pues busca unir y mejorar la vida de muchos mundos y pueblos del universo de Star Trek. La palabra de habilidad federación agrupa habilidades que tienen en cuenta la cantidad de tipos de criatura entre las criaturas que no sean Borg que controla un jugador (lo sentimos, Cambiaformas ameboide . En otra ocasión será).

Astronave y pertrechar

0273_MTGTRK_Main: U.S.S. Enterprise-D, Galaxy-Class

Las Astronaves y la mecánica de pertrechar regresan del espacio ignoto de El Confín de la Eternidad y son una parte fundamental de Magic: The Gathering | Star Trek. Cada Astronave comienza como un artefacto y puede obtener otras habilidades cuando le añadas contadores de carga con la habilidad de pertrechar. ¡Con una navegación y una estrategia certeras, incluso podrás convertir tus Astronaves en criaturas!

Cartas promocionales por jugar con Magic: The Gathering | Star Trek

¡Capitán! La tripulación de la USS Enterprise se dirige a tu tienda de juegos local y más allá para los eventos de juego de la colección. Como parte de nuestro permiso, traemos un montón de cartas promocionales nuevas que puedes conseguir en estos eventos.

0002_MTGTRK_Promo: Highly Illogical 0006_MTGTRK_Promo: Munitions Enthusiast 0007_MTGTRK_Promo: Solemn Simulacrum

Quienes participen en los eventos de Commander de la Wizards Play Network (WPN) recibirán o bien la carta promocional Highly Illogical, ilustrada por Patricia Pria, o la carta promocional Munitions Enthusiast, ilustrada por Rémi Jacquot. Quienes acudan a Magic presenta: mundos desconocidos recibirán la carta promocional Solemn Simulacrum foil tradicional ilustrada por Randy Gallegos. Estas cartas promocionales estarán disponibles hasta agotar existencias.

0004_MTGTRK_Promo: Burst Lightning

¿Buscas algo más competitivo? Quienes ganen los Standard Showdown de la temporada de Magic: The Gathering | Star Trek recibirán o bien la carta promocional Burst Lightning, ilustrada por Néstor Ossandón Leal, o bien otra carta promocional que mostraremos más adelante. También hay una carta promocional especial con temática de Star Trek de una futura Spotlight Series que revelaremos más adelante. Mantén los canales operativos y sigue Play Magic para enterarte de todos los detalles.

Detalles de los productos de Magic: The Gathering | Star Trek

Sobres de juego

Caja de sobres de juego de

Magic: The Gathering | Star Trek

Cada caja de sobres de juego de Magic: The Gathering | Star Trek incluye 30 sobres de juego, cada uno con lo siguiente:

14 cartas de Magic: The Gathering 7 cartas comunes En 1 de cada 25 sobres de juego, una carta de fecha estelar sustituirá a una común. 3 cartas poco comunes 1 carta aleatoria de cualquier rareza 1 carta foil tradicional de cualquier rareza 1 carta rara o rara mítica 1 carta de tierra

1 ficha no foil de dos caras

Sobres de coleccionista

Caja de sobres de coleccionista de

Magic: The Gathering | Star Trek

Cada caja de sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Star Trek contiene 12 sobres de coleccionista, cada uno con lo siguiente:

15 cartas de Magic: The Gathering 5 cartas comunes foil tradicionales 3 cartas poco comunes foil tradicionales 1 carta común o poco común foil 1 tierra básica foil tradicional 1 carta rara o rara mítica foil tradicional 1 carta rara o rara mítica no foil con arte extendido 2 cartas raras o raras míticas de Diversión en Sobres 1 carta rara o rara mítica foil de Diversión en Sobres

1 carta de arte o ficha foil tradicional de dos caras

Mazos de Commander

Mazo de Commander

Flota de la Federación Mazo de Commander

Equipo de exploración Mazo de Commander

Furia klingon Mazo de Commander

Somos los borg

Cada mazo de Commander de Magic: The Gathering | Star Trek incluye lo siguiente:

1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar 1 comandante principal foil tradicional con ilustración sin borde 99 cartas no foil, incluidas 32 nuevas en Magic

10 fichas no foil de dos caras

1 tarjeta de referencia

1 caja guardamazo

Edición de coleccionista de los mazos de Commander

Edición de

coleccionista del mazo

de Commander

Federation Fleet Edición de

coleccionista del mazo

de Commander

Landing Party Edición de

coleccionista del mazo

de Commander

Klingon Fury Edición de

coleccionista del mazo

de Commander

We Are the Borg

La edición de coleccionista de cada mazo de Commander de Magic: The Gathering | Star Trek incluye lo siguiente:

1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar 1 comandante principal surge foil con ilustración sin borde 99 cartas surge foil, incluidas 32 cartas nuevas en Magic

10 fichas surge foil de dos caras Estas fichas son surge foil en una cara y no foil en la otra.

1 tarjeta de referencia

1 caja guardamazo

Bundles

Bundle de

Magic: The Gathering | Star Trek

Cada bundle de Magic: The Gathering | Star Trek incluye lo siguiente:

9 sobres de juego de Magic: The Gathering | Star Trek

| 15 tierras básicas foil tradicionales Incluye 5 tierras con arte completo

15 tierras básicas no foil Incluye 5 tierras con arte completo

1 carta promocional foil tradicional

2 tarjetas de referencia

1 contador de vidas Spindown sobredimensionado

1 caja guardacartas

Beam Me up Bundles

Beam Me Up Bundle de

Magic: The Gathering | Star Trek

Cada Beam Me Up Bundle de Magic: The Gathering | Star Trek incluye lo siguiente:

8 sobres de juego de Magic: The Gathering | Star Trek

| 1 sobre de coleccionista de Magic: The Gathering | Star Trek

| 15 tierras básicas foil tradicionales Incluye 5 tierras con arte completo

15 tierras básicas no foil Incluye 5 tierras con arte completo

2 cartas promocionales foil tradicionales del Beam Me Up Bundle

2 tarjetas de referencia

1 contador de vidas Spindown sobredimensionado

1 caja guardacartas

Cajas de principiante

Caja de principiante de

Magic: The Gathering | Star Trek

Cada caja de principiante de Magic: The Gathering | Star Trek incluye lo siguiente:

10 medios mazos temáticos de Jumpstart Dos (2) de estos medios mazos de Jumpstart son mazos para aprender a jugar y están diseñados para jugarse el uno contra el otro. Cada medio mazo incluye 20 cartas. ¡Mezcla dos y a jugar!

Jumpstart 5 fichas no foil

2 tapetes con tablero de juego

2 guías para aprender a jugar

2 tarjetas de referencia

2 dados Spindown

1 folleto de referencia

Draft Night

Draft Night de

Magic: The Gathering | Star Trek

Cada Draft Night de Magic: The Gathering | Star Trek incluye lo siguiente:

12 sobres de juego de Magic: The Gathering | Star Trek

| 1 sobre de coleccionista de Magic: The Gathering | Star Trek

| 90 tierras básicas no foil

10 fichas no foil de dos caras

1 hoja de draft

Cajas de escena

Caja de escena

Enterprise-Q Caja de escena

Divergent Timeline

Cada caja de escena de Magic: The Gathering | Star Trek incluye lo siguiente:

3 sobres de juego de Magic: The Gathering | Star Trek

| 6 cartas de escena foil tradicionales sin borde

6 cartas de arte

1 caballete

Packs de Presentación

Pack de Presentación de

Magic: The Gathering | Star Trek

Cada Pack de Presentación de Magic: The Gathering | Star Trek incluye lo siguiente:

6 sobres de juego de Magic: The Gathering | Star Trek

| 1 carta rara o rara mítica foil tradicional

1 caja guardamazo

1 dado Spindown

La misión comienza el 13 de noviembre

Tu misión: celebrar los 60 años de exploración espacial con el lanzamiento de Magic: The Gathering | Star Trek el 13 de noviembre de 2026. Nuestra tripulación de artistas y diseñadores compartirán más información de la colección próximamente. Por ahora, no te pierdas las últimas cartas que mostramos en la galería de Magic: The Gathering | Star Trek. ¡Es como la biblioteca central de la Federación, pero de Magic!

Magic: The Gathering | Star Trek se lanzará el 13 de noviembre de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.