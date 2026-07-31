Una de las grandes historias sempiternas de la fantasía llega a Magic gracias a Magic: The Gathering | El Hobbit™. Por ese motivo, decidimos plasmar algunos de los momentos más célebres del viaje de Bilbo y compañía a la Montaña Solitaria en las cartas de escena de esta colección. Las cartas de escena sin borde cuentan con ilustraciones que componen una obra completa entre varias cartas. Nuestros artistas se dedicaron en cuerpo y alma a dar vida a estos momentos, así que quisimos destacar su trabajo y mostrar todas las cartas de escena juntas.

The Five Armies Clash!

The Five Armies Clash! es una escena de 9 cartas ilustrada por Denman Rooke que muestra la épica batalla entre los cinco ejércitos de la Tierra Media, cada uno de los cuales reclama para sí el botín del dragón Smaug.

Fight with the Great Goblin

Fight with the Great Goblin es una escena de 6 cartas ilustrada por Ted Nasmith que muestra a Gandalf el Gris luchando con valor contra el líder de las fuerzas del pueblo de trasgos.

Cajas de escena

Caja de escena

Crack the Plates Caja de escena

Treasures of Smaug

También hay dos cajas de escena de Magic: The Gathering | El Hobbit con 6 cartas de escena sin borde cada una que muestran un momento de la historia de Bilbo.

Crack the Plates

La escena Crack the Plates, ilustrada por Dmitry Burmak, muestra uno de los primeros momentos de El Hobbit, donde Bilbo recibe la visita de unos invitados poco educados. ¿Quién sabe en qué aventura podría desembocar?

Treasures of Smaug

Ah, una aventura de las buenas. La escena Treasures of Smaug, ilustrada por Marta Nael, muestra a Bilbo enfrentándose al dragón Smaug. ¡Solo un ladrón de verdad podría salir ileso y sin achicharrarse!

Consigue estas cartas de escena y otras tantas cuando Magic: The Gathering | El Hobbit se lance el 14 de agosto de 2026. Para más información sobre dónde encontrar estas cartas, consulta nuestra guía de coleccionismo de Magic: The Gathering | El Hobbit. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.