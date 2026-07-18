Nuestro encuentro con las maravillosas palabras de J. R. R. Tolkien continúa, pues revivimos la aventura única de Bilbo, Gandalf, Thorin, el terrible dragón Smaug y todos los demás en Magic: The Gathering | El Hobbit™. Peripecias nuevas (bueno, viejas) dan lugar a mecánicas nuevas, y esta colección incluye novedades dignas de una canción. Cantar el texto de reglas de las cartas durante los juegos es opcional, pero, si quieres descubrir todo lo que sucede en este viaje, sigue leyendo.

Historiado

Tus aventuras recorren cualquier lugar, ya sea un campo de batalla o una mesa de comedor, para crear historias que inspiran y deleitan. A medida que tu leyenda crezca con la mecánica de historiado, tus compañeros se inspirarán para lograr grandes hazañas que harán tus delicias.

0165_MTGHOB_Main: Thorin Oakenshield

Historiado es una habilidad estática que observa con cuidado los permanentes que controlas a la espera de que sucedan dos cosas: una, que controles un permanente con la habilidad de historiado, y dos, que controles tres o más artefactos, permanentes legendarios y/o Sagas. Es posible que recuerdes estos permanentes por las cartas con la mecánica de histórico, pero no estará de vuelta en esta colección. En cuanto se cumplan las dos condiciones, tendrás una historia sempiterna durante el resto del juego. Una historia sempiterna no es una habilidad ni un objeto, sino una designación, es decir, algo que se te aplica a ti y que habilidades como la de Thorin Escudo de Roble comprueban para que los artefactos y criaturas que controlas tengan la habilidad de rebatir {1} .

Cuando consigas tu historia sempiterna, nada podrá arrebatártela, incluso si pierdes el control del permanente con la habilidad de historiado o de cualquiera de tus artefactos, permanentes legendarios y/o Sagas. Aunque todas las buenas historias merezcan un aderezo, la tuya ya está escrita.

Alistar

Tanto si eres responsable de contratación de hechiceros como si eres un mago que orquesta un gran robo, necesitarás personal, y ahí entra alistar.

0024_MTGHOB_Main: The Queen of Dale

Alistar es una nueva acción de palabra clave. Cuando se te indique que alistes, primero robas una carta. ¡Yupi! Las cartas son lo más. Luego descartas una carta. ¡Yupi! Total, ¿quién necesitaba esa carta? Si descartaste una carta que no sea tierra, creas una ficha de criatura Soldado Humano blanca 1/1. Alistar te ayuda a llenar tu lado del campo de batalla y tu cementerio a la vez que ves más cartas de tu biblioteca, con suerte para lograr el robo perfecto.

Contadores de mejora

Las aventuras no son solo cabalgatas en poni bajo el sol de mayo, como suele decirse, así que procura que cada golpe sea certero. Los contadores de mejora te ayudarán a sacar el máximo partido de tus Equipos, pues hasta las hojas célebres pueden estar aún más afiladas.

0178_MTGHOB_Main: Sting, Bilbo's Sword

Varias cartas de la colección ponen contadores de mejora sobre Equipos, como la carta Dardo, espada de Bilbo, que lo hace consigo misma. Cada contador de mejora sobre un Equipo otorga +1/+0 a la criatura equipada. Ahora bien, no es una habilidad que obtenga el Equipo, sino que sucede por las reglas asociadas a este tipo de contador. Quizá pienses que es un efecto bastante sencillo y fácil de comprender, y es cierto. Si este artículo tuviera su longitud habitual, tendría que ponerme a divagar un rato para rellenar esta sección.

Aventuras

Bilbo no es el único que se embarca en una aventura en esta colección. Muchas otras criaturas, así como permanentes inesperados, se van de viaje gracias a un subtipo que regresa: Aventura. Si ya jugaste antes con Aventuras o si aún no lo hiciste, en esta colección siguen funcionando exactamente igual, aunque quizá sea tu primera vez en esto de las Aventuras o quieras refrescar la memoria. Ven, siéntate. Deja que te cuente una historia.

0032_MTGHOB_Main: Bilbo, Luckwearer

Cada carta de aventurero tiene dos partes. La primera ocupa la mayor parte de la carta y es un permanente de algún tipo. Por ejemplo, Bilbo, Portafortunas es una criatura legendaria, y menuda. El nombre del permanente, su coste de maná, línea de tipo, fuerza y resistencia (de tenerlas) están en los lugares habituales, y su texto de reglas se encuentra en el lado derecho del recuadro de texto. La otra parte de la carta es un instantáneo o conjuro con el subtipo Aventura y ocupa el lado inferior izquierdo de la carta. Las Aventuras tienen su propio nombre, coste de maná, línea de tipo y texto de reglas.

Cuando juegas una de estas cartas, como Bilbo, Portafortunas, debes tomar una decisión: por un lado, puedes lanzar la parte del permanente (o jugarlo si es una tierra, como algunas cartas de aventurero anteriores). Si lo haces, ignora todo lo relacionado con la Aventura y lanza a Bilbo como lanzarías cualquier otro hechizo de criatura. Paga su coste de maná, ponlo en la pila y espera a que se resuelva para que comience su avent... bueno, llamémoslo “viaje” en esta sección.

Por otro lado, puedes elegir lanzar el hechizo de Aventura, la Táctica de saqueador. Si eliges este camino, ignora todo lo relacionado con la parte del permanente de la carta. La Táctica de saqueador va a la pila como un hechizo de conjuro cualquiera. Desde ahí, se puede responder a ella o incluso contrarrestarla. Si se resuelve, tendrán lugar sus traviesos efectos, pero este ardid todavía no habrá terminado. Cuando se resuelve, un hechizo de Aventura no va al cementerio de su controlador, sino que se exilia. Una vez que una Aventura se resuelva y la carta vaya al exilio, puedes jugar la parte del permanente desde el exilio, pero no podrás volver a lanzar la Aventura de esta forma.

Mientras una carta con una Aventura esté en tu mano, tu biblioteca o incluso en el exilio, solo tiene las características de la parte del permanente, no las de la Aventura. Por ejemplo, si un efecto te permite buscar en tu biblioteca una carta de criatura, podrías encontrar a Bilbo, Portafortunas (seguro que te lo agradecería). Sin embargo, si un efecto te indica que busques una carta de conjuro, no podrías elegir esta carta, ya que no pueden encontrarse ninguna de las características de la Táctica de saqueador.

Enrolar

Con todo esto de aventuras extraordinarias y riquezas ocultas, quizá deba mencionar que hay grandes fuerzas del mal que conspiran contra ti. Aunque, mirando el lado positivo, podrías hacer que esas fuerzas del mal conspiren contra tus oponentes. Eso estaría genial.

0148_MTGHOB_Main: Bolg of the North

Enrolar es una mecánica que regresa y que ya apareció en El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media™, no sé si te suena. La instrucción de enrolar va seguida de un tipo de criatura y un número, como la habilidad de enrolar X Trasgos de Bolgo del Norte. Bolgo podría haber sido más servicial y ofrecer un número concreto, pero parece que la amabilidad no forma parte de su naturaleza. Digamos que se te pide que enroles 4 Trasgos. Esto funciona del siguiente modo.

Primero fíjate en si controlas una criatura Ejército. Si no es el caso, crea una ficha de criatura Ejército Trasgo negra 0/0. Si enrolas otro tipo de criatura, sustituye Trasgo por ese tipo de criatura. Por ejemplo, si enrolas 4 Orcos y no controlas una criatura Ejército, crea una ficha de criatura Ejército Orco negra 0/0. El tipo de criatura que se añade al Ejército de la ficha puede cambiar, pero la ficha siempre será negra.

0004_MTGHOB_TknBstr: Goblin Army Token

A continuación, elige un Ejército que controlas y pon N contadores +1/+1 sobre él, donde N es el número en la habilidad de enrolar. En este ejemplo, era enrolar 4, así que pones cuatro contadores +1/+1 sobre una criatura Ejército que controlas.

En la mayoría de casos, la única criatura Ejército que controles será una ficha que hayas creado con la habilidad de enrolar. Sin embargo, Ejército es un tipo de criatura como cualquier otro, por lo que sería posible controlar un Ejército que no sea ficha, como en el caso de una criatura con la habilidad de cambiaformas. Si controlas varias criaturas Ejército cuando enrolas, eliges una para que reciba los contadores +1/+1.

Historia de una ida y de una vuelta

Una entradilla que nadie más usará nunca, claramente.

Ya comenzaron los adelantos de Magic: The Gathering | El Hobbit. La colección se lanzará el 14 de agosto de 2026 y ya puedes reservarla en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic. La Presentación solo es el principio. ¿Hay que ir hacia adelante? No hay alternativa. ¡Adelante, pues!