Dónde jugar a Magic: The Gathering | El Hobbit™
¡Parte con espíritu aventurero y con tus trece mejores amigos enanos hacia los eventos de Magic: The Gathering | El Hobbit! Regresa con Magic a la Tierra Media, un lugar de maravillas y extravagancias, y disfruta de todas esas emociones en persona en tu tienda de juegos local o en cualquier parte. Hay algo interesante para todos los jugadores, así que participa en los eventos que te llamen la atención.
Magic: The Gathering | El Hobbit se lanzará en todo el mundo el 14 de agosto de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.
Magic: The Gathering | El Hobbit en la Gen Con
(Del 30 de julio al 2 de agosto)
¡Entra en los históricos salones de Indianápolis y disfruta de Magic: The Gathering | El Hobbit en la Gen Con! Es tu primera oportunidad para divertirte con la colección y comprobar todo lo que tiene que ofrecer nuestro regreso a la Tierra Media. No te pierdas los eventos previos a la Presentación como Mazo Cerrado de Magic: The Gathering | El Hobbit, que incluye un evento de brunch familiar especial.
Quienes participen en un evento previo a la Presentación en Gen Con recibirán una copia de la carta promocional Tom, Bert, and William foil tradicional ilustrada por Narendra Bintara Adi hasta agotar existencias. Los jugadores también pueden conseguirla mediante otros eventos que se celebran en el recinto. Compartiremos más detalles en el sitio web de la Gen Con. Además de los eventos de juego habituales, celebraremos varias demostraciones para enseñar a jugar a nuevos jugadores, una ponencia con información tras bastidores con los diseñadores de la colección y mucho más. Hay experiencias para humanos, hobbits y elfos de todas las edades, así que ven con tu familia y amigos para pasarlo en grande.
Si vas a la Gen Con, inscríbete ya en estos eventos.
Eventos Presentación
(Del 7 al 13 de agosto)
Dicen que un mago nunca llega pronto, ¡pero puedes jugar con esta colección antes de tiempo en los eventos Presentación de Magic: The Gathering | El Hobbit! Los eventos Presentación se celebran en las tiendas de juegos locales antes del lanzamiento oficial de la colección y ofrecen un entorno casual y amistoso donde jugadores de todos los niveles pueden reunirse para celebrar el lanzamiento.
Recibirás un Pack de Presentación y tendrás que construir un mazo de 40 cartas con su contenido y cualquier cantidad de tierras básicas. A continuación, jugarás partidas casuales de Magic contra los demás asistentes. No te preocupes por tener el mazo más optimizado y perfecto: lo importante es que te diviertas y encuentres un mazo que te llame la atención. Habla con los demás jugadores de la Presentación, descubre sus cosas favoritas de la Tierra Media y, al final del evento, saldrás con muchas cartas y puede que con varios amigos nuevos.
Publicaremos una guía sobre cómo construir un mazo para la Presentación de Magic: The Gathering | El Hobbit antes de que empiecen los eventos en las tiendas de juegos el 7 de agosto de 2026. Inscríbete ya en el evento Presentación de tu tienda de juegos y asegúrate una plaza en la batalla por la Tierra Media.
Aprende a jugar con Magic Academy
(Del 14 de agosto al 24 de septiembre)
¡Llévate a tu familia y amigos a una aventura inolvidable enseñándoles a jugar a Magic! No hace falta un mago anciano que te guíe: solo necesitas los eventos de Magic Academy de tu tienda de juegos local. Estos eventos, que se celebrarán en las tiendas de juegos, darán a los valerosos aventureros las herramientas y el conocimiento necesarios para empezar a jugar a Magic o, si vuelven al juego tras un tiempo fuera, para reavivar su pasión por el juego de cartas intercambiables más importante del mundo.
(blanco)
(azul)
(negro)
(rojo)
(verde)
Hay dos tipos de eventos de Magic Academy. Los eventos Learn to Play están diseñados para gente que acaba de empezar a jugar a Magic. Estos eventos utilizan los mazos de bienvenida de Magic: The Gathering | El Hobbit, que incluyen a tus hobbits favoritos, enanos y mucho más. Los eventos Deck Building enseñarán a los jugadores a construir un mazo a partir de seis sobres de juego. Verán un breve videotutorial al comienzo del evento y luego construirán su propio mazo con el contenido de sus sobres de juego.
Si conoces a alguien que sabes que le encantaría Magic, es tu oportunidad de enseñarle lo mejor del juego. Pregunta por los detalles de los eventos de Magic Academy en tu tienda de juegos local y cómo puedes enseñar a tus amigos a jugar a Magic.
Commander Night de Gigante de dos cabezas
(Del 14 de agosto al 24 de septiembre)
Un viaje con amigos es el doble de emocionante, así que traemos ese espíritu de compañerismo con las Commander Nights de Gigante de dos cabezas. Inscríbete con un amigo o deja que te emparejen con otro asistente de tu tienda de juegos local y disfruta de juegos casuales de varios jugadores de Commander.
Los participantes recibirán la carta promocional Bilbo, Luckwearer ilustrada por Yigit Koroglu hasta agotar existencias. La mayoría de las tiendas de la WPN tendrán copias no foil, mientras que los establecimientos Premium de la WPN dispondrán de copias en versión foil tradicional. Es posible que las tiendas locales entreguen otros premios, así que ponte en contacto con la tuya para saber más.
Standard Showdown
(Del 14 de agosto al 24 de septiembre)
¿Crees que tienes lo que hace falta para enfrentarte a un destino insondable? ¡Trae tu mejor mazo de Estándar y un espíritu heroico al Standard Showdown de tu tienda de juegos local para intentar alzarte con la gloria y una carta promocional especial! Estos eventos se jugarán con el formato Construido Estándar y ofrecen un entorno más competitivo al de los demás eventos.
¡Los Elfos del bosque vuelven a Estándar! Vamos a celebrar el regreso de estos camaradas que buscan tierra con la carta promocional de esta temporada de Standard Showdown. Quien gane cada evento Standard Showdown recibirá la carta promocional Wood Elves foil tradicional ilustrada por Ramza Psyru hasta agotar existencias. Pregunta por los detalles de los eventos Standard Showdown en tu tienda de juegos local.
Commander Party
(Del 21 al 27 de agosto y del 18 al 24 de septiembre)
Aquellos lo suficientemente valientes (o ignorantes) como para provocar la ira del dragón Smaug pueden acudir a los eventos Commander Party de Magic: The Gathering | El Hobbit de su tienda de juegos local. Estos eventos combinan el célebre sistema de Commander con una serie de reglas especiales que llevarán los juegos directos a la Tierra Media.
Cuando comience el juego, tu grupo de aventureros y tú encontrarán lugares destacados de El Hobbit. Podrán tomar una decisión en cada uno de estos lugares y obtener recompensas especiales que les ayuden en el juego. Cuando lleguen a La Montaña Solitaria, empezarán a robar el tesoro del dragón Smaug y a conseguir riquezas poco a poco, aunque podría montar en cólera.
▲ Haz clic para mostrar el tesoro del dragón Smaug
-
Los jugadores recibirán la carta promocional Bilbo, Luckwearer descrita anteriormente hasta agotar existencias. No pierdas la oportunidad de conseguir tesoros inimaginables. ¡Inscríbete ya en los eventos Commander Party de tu tienda de juegos!
Magic Spotlight: El Hobbit
(Del 28 al 30 de agosto en Brisbane, Australia; del 4 al 6 de septiembre en Dallas, Texas)
Los dos siguientes hitos de nuestro viaje son Brisbane y Dallas, donde se celebrará el Magic Spotlight: El Hobbit durante dos fines de semana y donde los jugadores competitivos podrán conseguir premios emocionantes. El evento principal será de Construido Modern, así que no olvides tus cartas para estas dos visitas a la Tierra Media.
0003_MTGHOB_EventPrm: Riddles in the Dark
Cada evento abierto contará con 50 000 USD en premios, invitaciones al Pro Tour y una carta promocional con temática especial. Cada participante recibirá una copia no foil de la carta promocional Riddles in the Dark ilustrada por Tomas Duchek. Y, por si fuera poco, los 128 mejores jugadores de cada evento también recibirán una copia foil tradicional de la carta.
El trofeo del Loto negro de la Magic Spotlight: eclipsado
Los 8 mejores jugadores de cada evento principal recibirán invitaciones al próximo Pro Tour. El ganador de cada evento también recibirá un impresionante trofeo inspirado en el Loto negro con el símbolo de la colección de Magic: The Gathering | El Hobbit.
Cualquier persona puede participar en los eventos de la Spotlight Series y son la forma perfecta de dar el salto al Pro Tour. Sin embargo, debes inscribirte, y las plazas se agotan rápidamente. ¡Ponte en contacto con el organizador del evento y prepara tu mazo de Modern para la acción!
- Brisbane, Australia: del 28 al 30 de agosto de 2026, organizado por Let's Play Games
- Dallas, Texas: del 4 al 6 de septiembre de 2026, organizado por Star City Games
Magic presenta: corazón de la Montaña
(Del 4 al 10 de septiembre)
La Piedra del Arca es un artefacto poderoso y codiciado que puede tentar incluso al corazón más recto. Lucha por el control de la Piedra del Arca en Magic presenta: corazón de la Montaña, un evento especial de Commander que se celebrará en tiendas de juegos que participen. Trae tu mazo de Commander o construye uno nuevo con temática de la Tierra Media.
La primera vez que un jugador haga daño de combate durante este evento, reclamará la Piedra del Arca, que ofrece una recompensa poderosa turno tras turno. Si un jugador controla la Piedra del Arca durante tres turnos, ganará el juego al instante. Pero recuerda: si alguien hace daño al controlador de la Piedra del Arca, ese jugador reclamará la Piedra del Arca.
0001_MTGHOB_EventPrm: An Unexpected Party
Independientemente de quién gane, todos los participantes recibirán una copia de la carta promocional An Unexpected Party ilustrada por Tomas Duchek. La mayoría de las tiendas de la WPN tendrán copias no foil, mientras que los establecimientos Premium de la WPN dispondrán de copias en versión foil tradicional hasta agotar existencias. Si quieres más información sobre estos eventos, pregunta en tu tienda de juegos local.
Los CommandFests regresan a Canadá, Japón, México e Italia
(A partir del 21 de agosto)
Hay una celebración a la vista. Cuatro, en realidad, pues nos preparamos para la vuelta de los CommandFests en cuatro lugares muy queridos de todo el mundo. Estos eventos están llenos de vendedores, creadores de contenido y, cómo no, jugadores con ganas de jugar a Commander.
La carta promocional Fyndhorn Elves no foil y foil tradicional ilustrada por Julie Dillon estará disponible en los CommandFests de 2026. Podrán obtenerse con la compra de una acreditación (hasta agotar existencias). Además, los organizadores de los eventos podrían ofrecer otros productos adicionales con las acreditaciones, así que ponte en contacto con el organizador del evento que te corresponda para obtener más información.
Aunque los CommandFests se celebran durante todo el año, queríamos indicar qué CommandFests coinciden con la temporada de lanzamiento de Magic: The Gathering | El Hobbit. Consulta este artículo si quieres saber más sobre estos eventos y otros CommandFests.
- Del 21 al 23 de agosto de 2026 en Toronto, Canadá, presentado por Face to Face Games
- El 30 de agosto de 2026 en Yokohama, Japón, presentado por Hareruya
- El 29 y 30 de agosto de 2026 en Ciudad de México, México, presentado por Necrotower
- Del 4 al 6 de septiembre en Bolonia, Italia, presentado por 4Seasons
Próximos Regional Championship Qualifiers
(Del 15 de agosto al 29 de noviembre de 2026)
¿Quieres dar tus primeros pasos hacia el Pro Tour y hacia la aventura de tu vida? Los Regional Championship Qualifiers (RCQ) son la forma perfecta de iniciar ese camino. Para esta ronda de RCQ, las tiendas de la WPN pueden celebrar eventos de Construido Estándar o de formatos de Limitado. Otros eventos más grandes que se consideren clasificatorios específicos podrán organizarse con otros formatos de Construido.
Además de invitaciones a tu Regional Championship, también podrás conseguir cartas promocionales especiales. Durante este periodo, todos los participantes de un Regional Championship Qualifier recibirán una copia de la carta promocional Sunpearl Kirin no foil ilustrada por kelogsloops. Quienes consigan los mejores puestos también recibirán una copia de la carta promocional Pinnacle Starcage no foil ilustrada por Princess Hidir. Los jugadores que se clasifiquen para un Regional Championship también obtendrán una copia de la carta promocional Pinnacle Starcage foil tradicional. Estas cartas promocionales estarán disponibles hasta agotar existencias.
Ponte en contacto con el organizador de tu RCQ para pedirle más información sobre los formatos elegidos, sobre las cartas promocionales y mucho más.
Regional Championship para el primer Pro Tour de 2027
(A partir del 11 de septiembre)
Cuando hayas demostrado tu valía en un RCQ, la siguiente parada de tu viaje competitivo será el Regional Championship. En él, los jugadores clasificados se enfrentarán para conseguir premios especiales e invitaciones al Pro Tour. A partir del 11 de septiembre, comenzaremos la siguiente ronda de Regional Championships, que ofrecerán invitaciones al Pro Tour de Nauctis, el primer Pro Tour de 2027.
Estos Regional Championships serán de Construido Modern. Los jugadores de Eldrazi Tron están de enhorabuena, porque la carta promocional de esta ronda de Regional Championships pone a sus horrores sobrenaturales favoritos en el centro del mapa de Magic. Todos los participantes de esta ronda recibirán la carta promocional Kozilek's Command no foil sin texto ilustrada por Mike Burns, y los que acaben en cabeza se llevarán la versión foil tradicional. Estas cartas promocionales estarán disponibles hasta agotar existencias.
Empieza a practicar con tu mazo de Modern, porque estos eventos estarán llenos de algunos de los mejores jugadores de Magic. Habla con tu organizador de Regional Championship para saber más sobre estos eventos.
- China, organizado por Kadou
- Del 11 al 13 de septiembre en Hangzhou
- Estados Unidos, organizado por Star City Games
- Del 11 al 13 de septiembre en Baltimore, Maryland
- Del 9 al 11 de octubre en Los Ángeles, California
- Canadá, organizado por Face to Face Games
- Del 2 al 4 de octubre en Ottawa, Canadá
- Japón, organizado por BIG MAGIC
- El 3 y 4 de octubre en Yokohama, Japón
- EMEA, organizado por Fanfinity
- Del 9 al 11 de octubre en Gante, Bélgica
- México/América Central/Caribe, organizado por Necrotower
- Del 9 al 11 de octubre en Ciudad de México, México
- Sudamérica, organizado por Devir Brasil
- El 23 y 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina
- Australia/Nueva Zelanda, organizado por Let's Play Games
- Del 23 al 25 de octubre en Sydney, Australia
- China Taipéi, organizado por Game Square
- Por anunciar
- Sudeste asiático, organizado por Oracle Events
- Por anunciar
Hay muchos caminos que recorrer en tus viajes por Magic: The Gathering | El Hobbit, tanto si buscas juegos casuales de Commander como invitaciones al Pro Tour. Si quieres más información sobre nuestro regreso a la Tierra Media, no te pierdas nuestra guía de coleccionismo de Magic: The Gathering | El Hobbit, que explica al detalle todos los emocionantes productos y tratamientos de Diversión en Sobres de este lanzamiento. Para enterarte de las últimas novedades de cartas, explora la galería de cartas de Magic: The Gathering | El Hobbit y descubre tus favoritas.
Magic: The Gathering | El Hobbit se lanzará en todo el mundo el 14 de agosto de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.