¡Parte con espíritu aventurero y con tus trece mejores amigos enanos hacia los eventos de Magic: The Gathering | El Hobbit! Regresa con Magic a la Tierra Media, un lugar de maravillas y extravagancias, y disfruta de todas esas emociones en persona en tu tienda de juegos local o en cualquier parte. Hay algo interesante para todos los jugadores, así que participa en los eventos que te llamen la atención.

Magic: The Gathering | El Hobbit se lanzará en todo el mundo el 14 de agosto de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Magic: The Gathering | El Hobbit en la Gen Con

(Del 30 de julio al 2 de agosto)

¡Entra en los históricos salones de Indianápolis y disfruta de Magic: The Gathering | El Hobbit en la Gen Con! Es tu primera oportunidad para divertirte con la colección y comprobar todo lo que tiene que ofrecer nuestro regreso a la Tierra Media. No te pierdas los eventos previos a la Presentación como Mazo Cerrado de Magic: The Gathering | El Hobbit, que incluye un evento de brunch familiar especial.

0005_MTGHOB_EventPrm: Tom, Bert, and William

Quienes participen en un evento previo a la Presentación en Gen Con recibirán una copia de la carta promocional Tom, Bert, and William foil tradicional ilustrada por Narendra Bintara Adi hasta agotar existencias. Los jugadores también pueden conseguirla mediante otros eventos que se celebran en el recinto. Compartiremos más detalles en el sitio web de la Gen Con. Además de los eventos de juego habituales, celebraremos varias demostraciones para enseñar a jugar a nuevos jugadores, una ponencia con información tras bastidores con los diseñadores de la colección y mucho más. Hay experiencias para humanos, hobbits y elfos de todas las edades, así que ven con tu familia y amigos para pasarlo en grande.

Si vas a la Gen Con, inscríbete ya en estos eventos.

Eventos Presentación

(Del 7 al 13 de agosto)

Pack de Presentación de Magic: The Gathering | El Hobbit



Dicen que un mago nunca llega pronto, ¡pero puedes jugar con esta colección antes de tiempo en los eventos Presentación de Magic: The Gathering | El Hobbit! Los eventos Presentación se celebran en las tiendas de juegos locales antes del lanzamiento oficial de la colección y ofrecen un entorno casual y amistoso donde jugadores de todos los niveles pueden reunirse para celebrar el lanzamiento.

Recibirás un Pack de Presentación y tendrás que construir un mazo de 40 cartas con su contenido y cualquier cantidad de tierras básicas. A continuación, jugarás partidas casuales de Magic contra los demás asistentes. No te preocupes por tener el mazo más optimizado y perfecto: lo importante es que te diviertas y encuentres un mazo que te llame la atención. Habla con los demás jugadores de la Presentación, descubre sus cosas favoritas de la Tierra Media y, al final del evento, saldrás con muchas cartas y puede que con varios amigos nuevos.

Publicaremos una guía sobre cómo construir un mazo para la Presentación de Magic: The Gathering | El Hobbit antes de que empiecen los eventos en las tiendas de juegos el 7 de agosto de 2026. Inscríbete ya en el evento Presentación de tu tienda de juegos y asegúrate una plaza en la batalla por la Tierra Media.

Aprende a jugar con Magic Academy

(Del 14 de agosto al 24 de septiembre)

¡Llévate a tu familia y amigos a una aventura inolvidable enseñándoles a jugar a Magic! No hace falta un mago anciano que te guíe: solo necesitas los eventos de Magic Academy de tu tienda de juegos local. Estos eventos, que se celebrarán en las tiendas de juegos, darán a los valerosos aventureros las herramientas y el conocimiento necesarios para empezar a jugar a Magic o, si vuelven al juego tras un tiempo fuera, para reavivar su pasión por el juego de cartas intercambiables más importante del mundo.

Mazo de bienvenida

(blanco) Mazo de bienvenida

(azul) Mazo de bienvenida

(negro) Mazo de bienvenida

(rojo) Mazo de bienvenida

(verde)

Hay dos tipos de eventos de Magic Academy. Los eventos Learn to Play están diseñados para gente que acaba de empezar a jugar a Magic. Estos eventos utilizan los mazos de bienvenida de Magic: The Gathering | El Hobbit, que incluyen a tus hobbits favoritos, enanos y mucho más. Los eventos Deck Building enseñarán a los jugadores a construir un mazo a partir de seis sobres de juego. Verán un breve videotutorial al comienzo del evento y luego construirán su propio mazo con el contenido de sus sobres de juego.

Si conoces a alguien que sabes que le encantaría Magic, es tu oportunidad de enseñarle lo mejor del juego. Pregunta por los detalles de los eventos de Magic Academy en tu tienda de juegos local y cómo puedes enseñar a tus amigos a jugar a Magic.

Commander Night de Gigante de dos cabezas

(Del 14 de agosto al 24 de septiembre)

Un viaje con amigos es el doble de emocionante, así que traemos ese espíritu de compañerismo con las Commander Nights de Gigante de dos cabezas. Inscríbete con un amigo o deja que te emparejen con otro asistente de tu tienda de juegos local y disfruta de juegos casuales de varios jugadores de Commander.

0002_MTGHOB_EventPrm: Bilbo, Luckwearer

Los participantes recibirán la carta promocional Bilbo, Luckwearer ilustrada por Yigit Koroglu hasta agotar existencias. La mayoría de las tiendas de la WPN tendrán copias no foil, mientras que los establecimientos Premium de la WPN dispondrán de copias en versión foil tradicional. Es posible que las tiendas locales entreguen otros premios, así que ponte en contacto con la tuya para saber más.

Standard Showdown

(Del 14 de agosto al 24 de septiembre)

¿Crees que tienes lo que hace falta para enfrentarte a un destino insondable? ¡Trae tu mejor mazo de Estándar y un espíritu heroico al Standard Showdown de tu tienda de juegos local para intentar alzarte con la gloria y una carta promocional especial! Estos eventos se jugarán con el formato Construido Estándar y ofrecen un entorno más competitivo al de los demás eventos.

0004_MTGHOB_EventPrm: Wood Elves

¡Los Elfos del bosque vuelven a Estándar! Vamos a celebrar el regreso de estos camaradas que buscan tierra con la carta promocional de esta temporada de Standard Showdown. Quien gane cada evento Standard Showdown recibirá la carta promocional Wood Elves foil tradicional ilustrada por Ramza Psyru hasta agotar existencias. Pregunta por los detalles de los eventos Standard Showdown en tu tienda de juegos local.

Commander Party

(Del 21 al 27 de agosto y del 18 al 24 de septiembre)

Aquellos lo suficientemente valientes (o ignorantes) como para provocar la ira del dragón Smaug pueden acudir a los eventos Commander Party de Magic: The Gathering | El Hobbit de su tienda de juegos local. Estos eventos combinan el célebre sistema de Commander con una serie de reglas especiales que llevarán los juegos directos a la Tierra Media.

Cuando comience el juego, tu grupo de aventureros y tú encontrarán lugares destacados de El Hobbit. Podrán tomar una decisión en cada uno de estos lugares y obtener recompensas especiales que les ayuden en el juego. Cuando lleguen a La Montaña Solitaria, empezarán a robar el tesoro del dragón Smaug y a conseguir riquezas poco a poco, aunque podría montar en cólera.