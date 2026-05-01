¡Regresamos a los parajes de leyenda de la Tierra Media y nos embarcamos en una travesía inolvidable con Magic: The Gathering | El Hobbit! Viaja desde la Comarca hasta la Montaña Solitaria junto con uno de los héroes más queridos (e inesperados) de la fantasía: Bilbo Bolsón. Hay muchas canciones que cantar, amistades que celebrar y oponentes que superar.

Nuestra compañía de diseñadores de juego y amantes de Tolkien mostraron algunas de sus cartas favoritas de esta colección en la MagicCon: Las Vegas. Si te perdiste la ponencia, no te preocupes: tenemos una hornada de cartas nuevas, fechas importantes y detalles divertidos que te ayudarán a prepararte para el lanzamiento. ¡Te damos la bienvenida a este primer vistazo a Magic: The Gathering | El Hobbit!

Magic: The Gathering | El Hobbit se lanzará en todo el mundo el 14 de agosto de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGPlayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Detalles de Magic: The Gathering | El Hobbit

Símbolo de la expansión HOB Símbolo de la expansión HOC

Código de la colección Magic: The Gathering | El Hobbit: HOB

Código de la colección legal en Eternal de Magic: The Gathering | El Hobbit: HOC

Legalidad:

Magic: The Gathering | El Hobbit (HOB) es legal en todos los formatos.

| (HOB) es legal en todos los formatos. La colección legal en Eternal de Magic: The Gathering | El Hobbit (HOC) es legal en Commander, Legacy y Vintage, y las cartas individuales también son legales donde estén ya disponibles en otros formatos.

| (HOC) es legal en Commander, Legacy y Vintage, y las cartas individuales también son legales donde estén ya disponibles en otros formatos. Los sobres de juego de Magic: The Gathering | El Hobbit contienen cartas de HOB. Si consigues alguna de estas cartas al abrir un sobre de juego en un Booster Draft o Mazo Cerrado de Magic: The Gathering | El Hobbit, podrás jugarlas.

Sitio web: Magic: The Gathering | El Hobbit

Galería de cartas: Magic: The Gathering | El Hobbit

Los PSVP de Magic: The Gathering | El Hobbit serán los siguientes:

Sobre de juego: 6,99 USD

Sobre de coleccionista: 37,99 USD

Bundle: 69,99 USD

Bundle de regalo: 89,99 USD

Draft Night: 119,99 USD

Caja de escena: 41,99 USD

Fechas importantes:

MagicCon: Ámsterdam : del 17 al 19 de julio de 2026

: del 17 al 19 de julio de 2026 Magic: The Gathering | El Hobbit en la Gen Con : del 30 de julio al 2 de agosto

: del 30 de julio al 2 de agosto Eventos Presentación : del 7 al 13 de agosto

: del 7 al 13 de agosto Lanzamiento global en formato físico : 14 de agosto

: 14 de agosto Standard Showdown : del 14 de agosto al 24 de septiembre

: del 14 de agosto al 24 de septiembre 1.ª ronda de la Commander Party : del 21 al 27 de agosto

: del 21 al 27 de agosto Magic Spotlight: El Hobbit en Brisbane : del 28 al 30 de agosto

: del 28 al 30 de agosto Fecha de lanzamiento del bundle de regalo : 4 de septiembre

: 4 de septiembre Magic Spotlight: El Hobbit en Dallas : del 4 al 6 de septiembre

: del 4 al 6 de septiembre Magic presenta: corazón de la Montaña : del 4 al 10 de septiembre

: del 4 al 10 de septiembre 2.ª ronda de la Commander Party: del 18 al 24 de septiembre

Comienza tu viaje el 14 de agosto

0029_MTGHOB_Main: An Unexpected Party

¡Vuelve a vivir la extravagancia y las maravillas de El Hobbit a través del prisma de Magic: The Gathering! Cada carta está extraída de los distinguidos relatos de la Tierra Media y lleva las aventuras de Bilbo, Gandalf y los enanos a tus juegos de Magic. Los viajes siempre son mejores con amigos, así que parte con tus compañeros con la llegada de Magic: The Gathering | El Hobbit el 14 de agosto de 2026. Descubre todas las cartas mostradas recientemente en la galería de cartas de Magic: The Gathering | El Hobbit. La colección se lanzará el 14 de agosto de 2026 y ya puedes reservarla en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

La aventura llega a tu tienda de juegos

No hay mejor lugar para celebrar el advenimiento de Magic: The Gathering | El Hobbit que en tu tienda de juegos local. Únete a la celebración y consigue cartas promocionales especiales hasta agotar existencias.

0004_MTGHOB_EventPrm: Wood Elves

El Standard Showdown es tu oportunidad para demostrar tus habilidades de Magic. Quien gane cada evento recibirá la carta promocional Wood Elves foil tradicional ilustrada por Ramza Psyru hasta agotar existencias.

0002_MTGHOB_EventPrm: Bilbo, Luckwearer

Los eventos Commander Party mezclan la diversión de Commander con el cautivador mundo de El Hobbit. En ellos, los participantes recibirán la carta promocional Bilbo, Luckwearer ilustrada por Yigit Koroglu hasta agotar existencias. La mayoría de las tiendas de la WPN tendrán copias no foil, mientras que los establecimientos Premium de la WPN dispondrán de copias en versión foil tradicional.

0001_MTGHOB_EventPrm: An Unexpected Party

Embárcate en una misión para conseguir grandes tesoros (y una impresionante carta promocional) con Magic presenta: corazón de la Montaña. Los participantes recibirán la carta promocional An Unexpected Party foil tradicional ilustrada por Tomas Duchek hasta agotar existencias.

Siempre y cuando no melles vasos y rompas platos, te recibirán con los brazos abiertos en los eventos de Magic: The Gathering | El Hobbit de tu tienda de juegos local. Más adelante ofreceremos más información sobre estos eventos y otras aventuras en la Tierra Media, así que consulta DailyMTG y Magic.gg para estar al día.

Diversión en Sobres de Magic: The Gathering | El Hobbit

Quienes buscan tesoros dignos de su colección encontrarán todo un botín de tratamientos de Diversión en Sobres y cartas deslumbrantes en Magic: The Gathering | El Hobbit. Mostramos algunos de estos tratamientos en la MagicCon: Las Vegas, pero guardamos varios secretos bajo la Montaña Solitaria hasta que se acerque el lanzamiento de la colección.

Smaug, the Magnificent con tratamiento de oro reluciente

0249_MTGHOB_Headline: Smaug the Magnificent

Bajo la Montaña Solitaria, el temible dragón Smaug reina sobre sus incontables tesoros. Añade al dragón más infame de la Tierra Media a tu colección la carta de estrella principal Smaug, the Magnificent de oro reluciente. Esta increíble pieza incluye un tratamiento foil especial digno de la grandeza del dragón Smaug.

Habrá aproximadamente 500 copias de la carta de estrella principal Smaug, the Magnificent de oro reluciente. Esta versión de Smaug, the Magnificent solo aparece en los sobres de coleccionista. Las versiones de oro reluciente de Smaug, the Magnificent pueden aparecer en los sobres de coleccionista en cualquier idioma, pero la carta siempre estará en inglés.

Cartas de artistas clásicos de la Tierra Media

0038_MTGHOB_MEClass: Tom Bombadil 0044_MTGHOB_MEClass: The One Ring

En 2023, El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media™ llevó por primera vez a Magic: The Gathering una de las ambientaciones de fantasía más aclamadas. Para celebrar nuestro regreso al universo de Tolkien, vamos a lanzar 40 cartas de artistas clásicos de la Tierra Media sin borde. Cada una de ellas formó parte originalmente de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media e incluye nuevas ilustraciones sin borde a manos de aclamados artistas de fantasía.

Cada caja de sobres de juego y de coleccionista de Magic: The Gathering | El Hobbit incluye un sobre especial que contiene 1 carta foil tradicional de artistas clásicos de la Tierra Media. Las versiones no foil y surge foil aparecerán en los sobres de coleccionista.

Cartas en el idioma de los enanos

0095_MTGHOB_AltLang: Arcane Signet

¡Traemos el idioma de los enanos de la Tierra Media con una selección especial de cartas! Nuestro equipo trabajó para traducir con fidelidad al idioma enano 5 cartas populares de Magic. Cada una de ellas representa un momento de El Hobbit, como este Sello arcano, que muestra la marca grabada en la puerta del hogar de Bilbo.

Estas cartas solo se pueden conseguir en versión no foil y foil tradicional en los sobres de coleccionista y siempre estarán en el idioma de los enanos.

Cartas de portada de libro

0243_MTGHOB_BkCover: Thorin, Mountain-king 0247_MTGHOB_BkCover: The Arkenstone

Muchos lectores disfrutaron de El Hobbit por primera vez gracias a un ejemplar gastado de la novela, así que decidimos dar vida a las ilustraciones y la estética de esos libros clásicos con las cartas de portada de libro sin borde. Estas cartas presentan ilustraciones refinadas y un nuevo marco inspirado en las novelas de fantasía. Nuestros artistas reimaginaron 10 cartas de Magic: The Gathering | El Hobbit, desde héroes leales hasta artefactos de inmenso poder.

Las cartas de portada de libro pueden conseguirse tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y de coleccionista. Las cartas de portada de libro surge foil solo aparecen en los sobres de coleccionista.

Cartas con marco de botín del dragón

0229_MTGHOB_Hoard: Smaug the Magnificent 0235_MTGHOB_Hoard: My Precious

Crea tu propio tesoro de poderosas reliquias con las cartas con marco de botín del dragón. Cada carta con este tratamiento presenta un marco especial inspirado en el dragón Smaug, en cuya versión roja le falta una escama.

Hay 25 cartas con marco de botín del dragón en Magic: The Gathering | El Hobbit. Las cartas con este tratamiento pueden conseguirse tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y de coleccionista. Las cartas con marco de botín del dragón en versión surge foil solo aparecen en los sobres de coleccionista.

Tierras básicas de viaje por la Tierra Media

0194_MTGHOB_JrnyLand: Plains 0195_MTGHOB_JrnyLand: Island 0196_MTGHOB_JrnyLand: Swamp 0197_MTGHOB_JrnyLand: Mountain 0198_MTGHOB_JrnyLand: Forest

Sigue a Bilbo y su grupo de aliados a través de estas tierras básicas de viaje por la Tierra Media con arte completo. Cada tierra presenta un paisaje impresionante de El Hobbit, donde no falta el exultante grupo de aventureros que recorre la Tierra Media a pie.

Las tierras básicas de viaje por la Tierra Media con arte completo están disponibles tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego. Cada sobre de coleccionista contiene una tierra básica foil tradicional de viaje por la Tierra Media.

Tierras básicas estacionales de hobbit

0313_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Spring) 0314_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Summer) 0315_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Fall) 0316_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Winter)

Mira por fin las verdes praderas y regresa a la Comarca para un descanso más que merecido. Las tierras básicas estacionales de hobbit con arte completo reflejan la Comarca a lo largo de las estaciones. Hay 4 tierras básicas estacionales de hobbit distintas, todas ellas Llanuras. Estas tierras solo pueden obtenerse en Packs de Presentación, bundles y bundles de regalo.

Cada Pack de Presentación contiene 4 tierras básicas estacionales de hobbit no foil. Cada bundle contiene 4 tierras básicas estacionales de hobbit foil tradicionales. Cada bundle de regalo contiene 4 tierras básicas estacionales de hobbit surge foil. Cada uno de estos productos incluye 1 tierra básica estacional de hobbit de cada estación.

Detalles de los productos de Magic: The Gathering | El Hobbit

Sobres de juego

Caja de sobres de juego de Magic: The Gathering | El Hobbit



Cada caja de sobres de juego de Magic: The Gathering | El Hobbit contiene 30 sobres de juego y un sobre especial con 1 carta foil tradicional de artistas clásicos de la Tierra Media. Cada sobre de juego contiene lo siguiente:

14 cartas de Magic: The Gathering 7 cartas comunes 3 cartas poco comunes 1 carta aleatoria de cualquier rareza 1 carta rara o rara mítica 1 carta foil tradicional de cualquier rareza 1 carta de tierra

1 ficha no foil de dos caras

Sobres de coleccionista

Caja de sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | El Hobbit



Cada caja de sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | El Hobbit contiene 12 sobres de coleccionista y un sobre especial con 1 carta foil tradicional de artistas clásicos de la Tierra Media. Cada sobre de coleccionista contiene lo siguiente:

15 cartas de Magic: The Gathering 5 cartas comunes foil tradicionales 3 cartas poco comunes foil tradicionales 1 carta poco común foil tradicional o surge foil 1 carta de tierra básica foil tradicional de viaje por la Tierra Media 2 cartas raras o raras míticas foil tradicionales 2 cartas no foil de Diversión en Sobres 1 carta rara o rara mítica foil de Diversión en Sobres

1 ficha no foil de dos caras

Cartas especiales

Sobre especial de Magic: The Gathering | The Hobbit



Cada sobre especial de Magic: The Gathering | El Hobbit contiene 1 carta foil tradicional de artistas clásicos de la Tierra Media.

Bundles

Bundle de Magic: The Gathering | El Hobbit



Cada bundle de Magic: The Gathering | El Hobbit contiene lo siguiente:

9 sobres de juego de Magic: The Gathering | El Hobbit

| 4 tierras básicas estacionales de hobbit foil tradicionales con arte completo

15 tierras básicas foil tradicionales Incluye 5 tierras básicas de viaje por la Tierra Media con arte completo

15 tierras básicas no foil Incluye 5 tierras básicas de viaje por la Tierra Media con arte completo

1 carta promocional foil tradicional

2 tarjetas de referencia

1 contador de vidas Spindown sobredimensionado

1 caja guardacartas

Bundles de regalo

Bundle de regalo de Magic: The Gathering | El Hobbit



El bundle de regalo de Magic: The Gathering | El Hobbit se lanzará el 4 de septiembre de 2026. Cada bundle de regalo Magic: The Gathering | El Hobbit contiene lo siguiente:

9 sobres de juego de Magic: The Gathering | El Hobbit

| 1 sobre de coleccionista de Magic: The Gathering | El Hobbit

| 4 tierras básicas estacionales de hobbit surge foil con arte completo

15 tierras básicas foil tradicionales Incluye 5 tierras básicas de viaje por la Tierra Media con arte completo

15 tierras básicas no foil Incluye 5 tierras básicas de viaje por la Tierra Media con arte completo

1 carta promocional foil tradicional

2 tarjetas de referencia

1 contador de vidas Spindown sobredimensionado

1 caja guardacartas

Draft Night

Draft Night de Magic: The Gathering | El Hobbit



Cada Draft Night de Magic: The Gathering | El Hobbit contiene lo siguiente:

12 sobres de juego de Magic: The Gathering | El Hobbit

| 1 sobre de coleccionista de Magic: The Gathering | El Hobbit

| 90 tierras básicas no foil

10 fichas no foil de dos caras

1 hoja de draft

Cajas de escena

Caja de escena

Crack the Plates Caja de escena

Treasures of Smaug

Cada caja de escena de Magic: The Gathering | El Hobbit contiene lo siguiente:

3 sobres de juego de Magic: The Gathering | El Hobbit

| 6 cartas de escena foil tradicionales sin borde

6 cartas de arte

1 caballete

Packs de Presentación

Pack de Presentación de Magic: The Gathering | El Hobbit



Cada Pack de Presentación de Magic: The Gathering | El Hobbit contiene lo siguiente:

6 sobres de juego de Magic: The Gathering | El Hobbit

| 1 carta rara o rara mítica foil tradicional

4 tierras básicas estacionales de hobbit no foil con arte completo

1 caja guardamazo

1 dado Spindown

Magic: The Gathering | El Hobbit llega el 14 de agosto

¡El segundo desayuno de Magic en las aventuras por la Tierra Media llegará con Magic: The Gathering | El Hobbit! Descubre todas las cartas mostradas recientemente en la galería de cartas de Magic: The Gathering | El Hobbit. Próximamente daremos más detalles sobre la colección, incluido el Battle of Five Armies Co-Op Kit planeado para 2027, así que no le quites ojo a DailyMTG ni a nuestras redes sociales.

Magic: The Gathering | El Hobbit se lanzará el 14 de agosto de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGPlayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.