Les damos la bienvenida, verdaderos creyentes, al cruce de universos del siglo: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Reunimos décadas de la historia del cómic para lograr la alianza definitiva, Magic y Marvel, y poner estos personajes, historias y leyendas tan queridos en tus manos. El universo de Marvel llegará pisando fuerte al lanzamiento de la colección el 26 de junio de 2026. Prepara tus mazos y colecciones para un sinfín de novedades increíbles, como mecánicas nuevas, tratamientos de Diversión en Sobres y mucho más.

0080a_MTGMSH_Main: Tony Stark 0065_MTGMSH_Main: Loki, God of Mischief 0219a_MTGMSH_Main: King T'Challa

Nuestros contactos dentro de S.H.I.E.L.D. acaban de desclasificar varias cartas y tratamientos nuevos de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Elaboraron este dosier sobre los productos y los tratamientos de Diversión en Sobres que encontrarás en la colección. Y si solo te interesa lo más importante, tenemos lo que buscas. He aquí los cuatro temas más importantes sobre coleccionar Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

1. Añade La Gema de la Mente a tu guantelete y aprópiate de la infinidad

0385_MTGMSH_CsmcStn: The Mind Stone

*Representación digital. No es la carta real.

La Gema de la Mente siempre llama la atención, ya sea incrustada en la frente de un sintezoide o entre las cartas de tu mazo. Una nueva Gema del Infinito llega a Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes con tres versiones de La Gema de la Mente que no pueden faltar en tu guantelete. La versión de la colección principal cuenta con una ilustración de Volkan Baga. La versión del Guantelete sin borde representa a Thanos empuñando la Gema del Infinito. Por último, la versión foil cósmica sin texto de La Gema de la Mente es una carta de Marvel coleccionable ultralimitada con un diseño tan espectacular como la experiencia de juego que ofrece.

Tienes más información en la sección sobre coleccionar La Gema de la Mente aquí.

2. Los personajes cobran vida en las cartas de cómics clásicos

0395_MTGMSH_Iconic: Elektra, Daughter of the Hand 0400_MTGMSH_Iconic: Thanos, the Mad Titan

¡El legado intemporal de las ilustraciones de Marvel llega a Magic! Nuestros diseñadores trabajaron codo con codo con el equipo de Marvel para integrar las ilustraciones de los cómics en las cartas nuevas en Magic. ¡El resultado fueron estas espectaculares cartas de cómics clásicos sin borde! Cada carta cuenta con una ilustración reconocible de la historia de Marvel que se combina con el texto de reglas, el coste de maná y el nombre de una criatura legendaria, ideal para encabezar tu próximo mazo de Commander.

3. Combina las reimpresiones de Magic y las ilustraciones de Marvel con las cartas del material original

0076_MTGMSH_Source: Defense of the Heart 0094_MTGMSH_Source: Storm, Force of Nature

¡Combinamos tus cartas favoritas de la historia de Magic con tus ilustraciones favoritas de la historia de Marvel! Las cartas del material original sin borde traen a Magic las increíbles ilustraciones de los dibujantes más queridos de Marvel (como Jack Kirby y Alex Ross, entre otros) con unas reimpresiones de lo más emocionantes, que incluyen las criaturas legendarias del Marvel Superdrop de Secret Lair.

4. Encuentra la carta de logotipo de tu personaje preferido

0368_MTGMSH_BoldLogo: The Scarlet Witch 0379_MTGMSH_BoldLogo: The Vision

Atrevidas. Poderosas. Impresionantes. Las cartas de logotipo sin borde evocan el emblemático estilo de Marvel en criaturas legendarias de toda la colección. Estas cartas cuentan con ilustraciones estilizadas de los personajes de Marvel sobre un llamativo fondo monocromático con el logotipo de cada personaje. Ofrecemos una amplia variedad de personajes de todos los rincones del universo de Marvel. ¡No te pierdas a tus favoritos!

¡Lleva las historias del universo de Marvel a tu campo de batalla en la colaboración del siglo cuando Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes se lance el 26 de junio de 2026! Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Detalles de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Símbolo de la expansión MSH Símbolo de la expansión MSC

Código de la colección Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes: MSH

Código de la colección de Commander de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes: MSC

Código de la colección de cartas del material original: MAR

Legalidad:

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (MSH) es legal en todos los formatos.

| (MSH) es legal en todos los formatos. Las colecciones de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes legales en Eternal (MSC y MAR) son legales en Commander, Legacy y Vintage, y las cartas individuales también son legales donde estén ya disponibles en otros formatos.

| legales en Eternal (MSC y MAR) son legales en Commander, Legacy y Vintage, y las cartas individuales también son legales donde estén ya disponibles en otros formatos. Los sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contienen cartas de MSH y MAR. Si consigues alguna de estas cartas al abrir un sobre de juego en un Booster Draft o Mazo Cerrado de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, podrás jugarlas.

Sitio web: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Galería de cartas: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Los PSVP de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes serán los siguientes:

Sobre de juego: 6,99 USD

Sobre de coleccionista: 37,99 USD

Sobre de Jumpstart: 6,99 USD

Mazo de Commander: 74,99 USD

Edición de coleccionista del mazo de Commander: 159,99 USD

Bundle: 69,99 USD

Bundle de regalo: 89,99 USD

Draft Night: 119,99 USD

Caja de escena: 41,99 USD

Caja de principiante: 34,99 USD

Fechas importantes:

Evento de juego del Summer Game Fest : 5 de junio

: 5 de junio Adelantos de mazos de Commander : del 8 al 11 de junio

: del 8 al 11 de junio Galería de cartas completa : 12 de junio

: 12 de junio Academia Vengadores : del 12 al 18 de junio

: del 12 al 18 de junio Eventos Presentación : del 19 al 25 de junio

: del 19 al 25 de junio Fecha de lanzamiento en MTG Arena : 23 de junio

: 23 de junio Fecha del lanzamiento en formato físico : 26 de junio

: 26 de junio Magic Academy : del 26 de junio al 6 de agosto

: del 26 de junio al 6 de agosto Standard Showdown : del 26 de junio al 6 de agosto

: del 26 de junio al 6 de agosto Magic Spotlight: Marvel Super Heroes en Las Vegas : del 26 al 28 de junio

: del 26 al 28 de junio 1.ª ronda de la Commander Party : del 3 al 9 de julio

: del 3 al 9 de julio MagicCon: Ámsterdam y Pro Tour de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes : del 17 al 19 de julio

: del 17 al 19 de julio Magic presenta: dios del engaño : del 17 al 23 de julio

: del 17 al 23 de julio Magic Spotlight: Marvel Super Heroes en Bruselas : del 24 al 26 de julio

: del 24 al 26 de julio 2.ª ronda de la Commander Party: del 31 de julio al 6 de agosto

Prepárate para recibir a Marvel en Magic: The Gathering

0207_MTGMSH_Main: Black Panther, Vanguard 0210_MTGMSH_Main: Captain America, Living Legend 0216_MTGMSH_Main: Iron Man, Master of Machines

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes lleva todo el esplendor del universo de Marvel a tus juegos de Magic. Con sobres de juego, sobres de coleccionista, una gama completa de mazos de Commander y mucho más, hay algo para cada fan de Magic y Marvel. Si no sabes por dónde empezar (o qué regalarle a tu fan de Marvel más cercano), elaboramos una guía sobre los productos y opciones de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Si quieres saber más sobre la colección, echa un vistazo a la galería de cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes y a nuestra guía de las mecánicas de la colección. Descubre los entresijos de los superhéroes antes del lanzamiento de la colección el 26 de junio de 2026. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Diversión en Sobres de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

0017_MTGMSH_Main: Invisible Woman, Sue Storm 0066_MTGMSH_Main: Mister Fantastic, Reed Richards 0136_MTGMSH_Main: Human Torch, Johnny Storm 0190_MTGMSH_Main: The Thing, Ben Grimm

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes no va solo de superhéroes, sino también de sus peores enemigos y las historias que los unen. El equipo de Diversión en Sobres de Magic trajo el estilo de Marvel a Magic con tratamientos que plasman la acción clásica de los cómics en las cartas más increíbles de la colección. Encontrarás toda la información a continuación, y también puedes echar un vistazo a las cartas en la galería de cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Reúne las Gemas del Infinito: La Gema de la Mente

0021_MTGMSH_Main: The Mind Stone

Las Gemas del Infinito, algunos de los artefactos más poderosas del universo de Marvel, son el mayor tesoro para cualquier coleccionista de piezas de valor de Marvel. Consigue un fragmento de poder cósmico colosal: La Gema de la Mente, que cuenta con tres versiones distintas en Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes que no pueden faltar en tu colección. La versión de la colección principal cuenta con una ilustración de Volkan Baga, un homenaje a los artefactos más famosos de Baga. Esta versión puede conseguirse tanto en foil tradicional como no foil en los sobres de juego y de coleccionista.

0386_MTGMSH_Gauntlet: The Mind Stone

La versión sin borde del Guantelete de La Gema de la Mente muestra a Thanos empuñando el artefacto. Mientras no consiga hacerse con las otras cinco, el universo de Marvel estará a salvo. La versión sin borde del Guantelete de La Gema de la Mente solo está disponible en foil tradicional y en los sobres de coleccionista.

0385_MTGMSH_CsmcStn: The Mind Stone

Y, por último, la cúspide del coleccionismo de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes es la versión foil cósmica sin texto de La Gema de la Mente. Este artefacto estelar cuenta con un tratamiento foil especial que conjura las imágenes cósmicas del universo de Marvel. Hay menos de 150 impresiones disponibles de esta versión ultracoleccionable de La Gema de la Mente, que solo aparece en sobres de coleccionista de todos los idiomas.

Cartas de cómics clásicos sin borde

0392b_MTGMSH_Iconic: The Invincible Iron Man 0399b_MTGMSH_Iconic: Black Panther, Hope Enduring

*Estas son las caras posteriores de Tony Stark y el Rey T'Challa .

Las ilustraciones legendarias del universo de Marvel cautivan a generación tras generación. Ahora, estas ilustraciones llegan a las criaturas legendarias más impresionantes de la colección. Las cartas de cómics clásicos sin borde combinan ilustraciones intemporales con el lenguaje de las cartas de Magic.

Hay 15 cartas de cómics clásicos raras míticas, 4 de las cuales son cartas de dos caras. Las cartas de cómics clásicos solo están disponibles en versión foil tradicional y solo pueden conseguirse en sobres de coleccionista. Estas cartas están únicamente en inglés, aunque pueden aparecer en sobres de coleccionista de cualquier idioma.

Cartas del material original sin borde

0061_MTGMSH_Source: Simulacrum Synthesizer 0091_MTGMSH_Source: Iron Man, Titan of Innovation

Las cartas del material original sin borde combinan reimpresiones populares de Magic con el estilo cautivador de los cómics de Marvel. Algunos de los ilustradores más queridos de Marvel, como Alex Ross, Dan Adkins, Tony S. Daniel y muchos más, debutan en Magic. Además de las reimpresiones de algunas de las cartas más famosas de Magic, esta colección cuenta con versiones de las cartas del material original de las criaturas legendarias del Marvel Superdrop de Secret Lair.

0078_MTGMSH_Source: Heroic Intervention 0079_MTGMSH_Source: Heroic Intervention 0080_MTGMSH_Source: Heroic Intervention

Una carta del material original no foil aparece en 1 de cada 24 sobres de juego. Cada sobre de coleccionista contiene una carta del material original no foil o foil tradicional. Hay 60 cartas del material original distintas, 3 de las cuales son versiones diferentes de la Intervención heroica. Cada carta del material original tiene la misma probabilidad de que te toque.

Cartas de escena sin borde

0316_MTGMSH_ScnBstr: Captain America, Super-Soldier 0331a_MTGMSH_ScnBstr: Bruce Banner

Reúne momentos épicos del universo de Marvel con las cartas de escena sin borde. Cada carta de escena forma parte de una ilustración más grande. ¡Júntalas en un solo mazo, colócalas en un archivador o admíralas en el campo de batalla!

0320_MTGMSH_ScnBstr: Mister Fantastic, Reed Richards 0338_MTGMSH_ScnBstr: Thor, God of Thunder

Se pueden formar seis escenas distintas con las cartas de los sobres de juego o de coleccionista:

Leinil Francis Yu y Sunny Gho ilustraron una escena de 4 cartas de los Cuatro Fantásticos.

Kev Walker ilustró una escena de 4 cartas de Daredevil luchando contra sus infames enemigos en la Cocina del Infierno.

Annie Wu ilustró una escena de 6 cartas del Capitán América luchando contra HYDRA.

Adi Granov ilustró una escena de 6 cartas de varios personajes con energía gamma enfrentándose.

Johan Grenier ilustró una escena enorme de 18 cartas que muestra a varios superhéroes peleando por el control de un cubo cósmico.

Por último, Chris Bachalo ilustró la cara frontal de todas las cartas de escena de dos caras. Estas cartas forman una escena de 5 cartas de los superhéroes comiendo juntos.

Hay 3 cartas de escena comunes, 12 poco comunes, 8 raras y 15 raras míticas que aparecen en los sobres de juego y de coleccionista. Estas cartas pueden conseguirse tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y de coleccionista.

También hay dos cajas de escena de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Cada una contiene 6 cartas de escena foil tradicional nuevas en Magic sin borde. Las versiones no foil de estas cartas de escena aparecen en los sobres de coleccionista.

Cartas de logotipo sin borde

0362_MTGMSH_BoldLogo: Namor the Sub-Mariner 0369_MTGMSH_BoldLogo: Thor, God of Thunder

¡Presume de tus personajes preferidos de Marvel con las cartas de logotipo sin borde! Cada carta de logotipo representa a un personaje de Marvel destacado sobre un fondo monocromático. Son la pieza central perfecta para las colecciones centradas en los personajes. Si te encanta Atlantis (o los Tritones, simplemente), esta versión de Namor, el Hombre Submarino es ideal para dirigir a tus aliados subacuáticos al campo de batalla.

Hay 15 cartas de logotipo raras y 13 raras míticas. Estas cartas pueden conseguirse tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y de coleccionista.

Tierras sin borde

0380_MTGMSH_BdlsLand: Dark Fortress 0381_MTGMSH_BdlsLand: Gathering Place 0382_MTGMSH_BdlsLand: Gleaming Bastion 0383_MTGMSH_BdlsLand: Hidden Lair 0384_MTGMSH_BdlsLand: Training Compound

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes presenta 5 tierras duales raras nuevas. Además de las versiones de la colección principal, hay 5 tierras sin borde que muestran estos lugares a través de las pantallas de los Vengadores.

Hay 5 tierras sin borde raras. Estas cartas pueden conseguirse tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y de coleccionista.

Cartas resaltadas de viñetas

0303_MTGMSH_ShwPanel: Mjölnir, Hammer of Thor 0305_MTGMSH_ShwPanel: Armor Wars

Las cartas resaltadas de viñetas destacan objetos de un poder inmenso como Mjölnir, historias como la Guerra de las Armaduras y distintos momentos de la historia del universo de Marvel. ¡Cada carta de viñetas cuenta con un marco estilizado que parece recién salido de un cómic! (Nota: Ningún cómic resultó herido durante la elaboración de estas cartas).

Hay 11 cartas de viñetas raras y 6 raras míticas. Estas cartas pueden conseguirse tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y de coleccionista.

Tierras básicas de calma en la ciudad y de caos en la ciudad con arte completo

0278_MTGMSH_MbarLand: Plains 0280_MTGMSH_MbarLand: Island 0282_MTGMSH_MbarLand: Swamp 0284_MTGMSH_MbarLand: Mountain 0286_MTGMSH_MbarLand: Forest

Las vistas y los sonidos de la ciudad son maravillosos, ¿verdad? Puedes contemplar a los superhéroes durante sus breves momentos de descanso en un ciclo de tierras básicas de calma en la ciudad con arte completo.

0277_MTGMSH_MbarLand: Plains 0279_MTGMSH_MbarLand: Island 0281_MTGMSH_MbarLand: Swamp 0283_MTGMSH_MbarLand: Mountain 0285_MTGMSH_MbarLand: Forest

Pero la paz no dura para siempre. Las tierras básicas de caos en la ciudad con arte completo muestran escenas de acción en diferentes escenarios del universo de Marvel.

Estas tierras básicas aparecen en los productos de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes con los siguientes tratamientos:

Sobres de juego: tierras básicas no foil y foil tradicionales de calma en la ciudad y caos en la ciudad

Sobres de coleccionista: tierras básicas foil tradicionales de calma en la ciudad y caos en la ciudad

Sobres de Jumpstart: 1 tierra básica no foil de calma en la ciudad o caos en la ciudad por cada sobre de Jumpstart

Bundles: 1 tierra básica no foil y 1 foil tradicional de caos en la ciudad de cada tipo

Bundles de regalo: 1 tierra básica no foil y 1 foil tradicional de calma en la ciudad de cada tipo

Edición de coleccionista de los mazos de Commander: tierras básicas surge foil de calma en la ciudad y caos en la ciudad

Cajas de principiante: tierras básicas no foil de calma en la ciudad y caos en la ciudad

Detalles de los productos de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Sobres de juego

Caja de sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Cada caja de sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes incluye 30 sobres de juego, cada uno con lo siguiente:

14 cartas de Magic: The Gathering 7 cartas comunes Hay 81 cartas comunes de la colección principal que pueden aparecer en estos espacios. Hay 3 cartas de escena que pueden aparecer en estos espacios (8,6 %). En 1 de cada 24 sobres de juego, 1 de las 60 cartas del material original en versión no foil sustituirá a una común. 3 cartas poco comunes Hay 100 cartas poco comunes de la colección principal que pueden aparecer en estos espacios. Hay 12 cartas de escena que pueden aparecer en estos espacios (12 %). 1 carta aleatoria de cualquier rareza Una carta común (12,4 %), poco común (64 %), rara (16,8 %), o rara mítica (2,1 %) de la colección principal. Una carta de escena común (menos del 1 %), poco común (2,7 %), rara (menos del 1 %) o rara mítica (menos del 1 %). Una carta de logotipo rara (menos del 1 %) o rara mítica (menos del 1 %). Una carta de viñetas rara (menos del 1 %) o rara mítica (menos del 1 %). Una tierra rara sin borde (1 %). 1 carta rara o rara mítica Una carta rara (76,1 %) o rara mítica (16,6 %) de la colección principal. Una carta de escena rara (1 %) o rara mítica (0,8 %). Una carta de logotipo rara (2,4 %) o rara mítica (0,7 %). Una carta de viñetas rara (1,9 %) o rara mítica (menos del 1 %). 1 carta foil tradicional de cualquier rareza Una carta común (59,9 %), poco común (29,6 %), rara (5,9 %), o rara mítica (1,2 %) de la colección principal. Una carta de escena común (menos del 1 %), poco común (1,2 %), rara (menos del 1 %) o rara mítica (menos del 1 %). Una carta de logotipo rara (menos del 1 %) o rara mítica (menos del 1 %). Una carta de viñetas rara (menos del 1 %) o rara mítica (menos del 1 %). Una tierra rara sin borde (menos del 1 %). 1 carta de tierra no foil o foil tradicional Una tierra dual común no foil (40 %) o foil tradicional (10 %). Una tierra básica con marco normal no foil (20 %) o foil tradicional (5 %). Una tierra básica de calma en la ciudad no foil (10 %) o foil tradicional (2,5 %). Una tierra básica de caos en la ciudad no foil (10 %) o foil tradicional (2,5 %).

1 carta de ayuda no foil (8,5 %) o una ficha de dos caras (91,5 %).

Nota: Los porcentajes quizá no sumen un 100 % debido al redondeo.

Sobres de coleccionista

Caja de sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Cada caja de sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene 12 sobres de coleccionista, cada uno con lo siguiente:

15 cartas de Magic: The Gathering 3 cartas comunes foil tradicionales Hay 81 cartas comunes (89 %) y 10 tierras duales comunes (11 %) de la colección principal que pueden aparecer en estos espacios. 2 cartas poco comunes foil tradicionales Hay 100 cartas poco comunes de la colección principal que pueden aparecer en estos espacios. 2 cartas comunes foil tradicionales de MSC Una carta reimpresa de sobres de Jumpstart (50 %). Una carta nueva en Magic de sobres de Jumpstart (40,5 %). Una carta nueva en Magic de los mazos de bienvenida (9,5 %). 1 carta poco común foil tradicional de MSC Una carta reimpresa de sobres de Jumpstart (18,6 %). Una carta nueva en Magic de sobres de Jumpstart (77,9 %). Una carta nueva en Magic de los mazos de bienvenida (3,5 %). 1 carta de escena común (20 %) o poco común (80 %) foil tradicional 1 tierra básica de calma en la ciudad (50 %) o de caos en la ciudad (50 %) foil tradicional 1 carta rara o rara mítica foil tradicional Una carta rara (45 %) o rara mítica (9,4 %) de la colección principal. Una carta de escena de dos caras rara mítica (1,4 %). Una carta de logotipo de dos caras rara mítica (1,4 %). Una carta nueva en Magic rara (33,8 %) o rara mítica (4,1 %) de sobres de Jumpstart. Una carta reimpresa rara de sobres de Jumpstart (3 %). Una carta nueva en Magic rara mítica de mazos de bienvenida (1,9 %). 1 carta no foil de Diversión en Sobres de los mazos de Commander 203 cartas raras con arte extendido (93,6 %). Incluye 92 reimpresiones y 111 cartas nuevas en Magic . 7 cartas raras míticas con arte extendido (3,2 %). Incluye 4 reimpresiones y 3 cartas nuevas en Magic . 7 comandantes principales sin borde (3,2 %). 1 carta rara o rara mítica no foil de Diversión en Sobres Una carta rara (27,8 %) o rara mítica (2,3 %) con arte extendido de la colección principal. Una carta de escena rara (6,4 %) o rara mítica (4,9 %). Una carta de logotipo rara (15,1 %) o rara mítica (4,6 %). Una carta de viñetas rara (12,1 %) o rara mítica (2,6 %). Una carta sin borde de las cajas de escena (13,9 %). Una tierra rara sin borde (5,8 %). Una carta del material original sin borde (4,5 %). 1 carta del material original no foil (75 %) o foil tradicional (25 %) 1 carta rara o rara mítica foil de Diversión en Sobres Una carta rara (31,8 %) o rara mítica (2,7 %) foil tradicional con arte extendido de la colección principal. Una carta de escena rara (7,3 %) o rara mítica (4 %) foil tradicional. Las cartas de escena de dos caras no aparecen en este espacio. Una carta de logotipo rara (17,2 %) o rara mítica (3,6 %) foil tradicional. Las cartas de logotipo de dos caras no aparecen en este espacio. Una carta de viñetas rara (13,9 %) o rara mítica (3 %) foil tradicional. Una carta de tierra rara foil tradicional sin borde (6,6 %). Una carta de cómics clásicos foil tradicional (9,9 %). Las cartas de cómics clásicos siempre están en inglés, aunque pueden aparecer en sobres de coleccionista de cualquier idioma. Una versión foil tradicional sin borde del Guantelete de La Gema de la Mente aparece en menos del 1 % de los sobres de coleccionista en este espacio. Una versión foil cósmico sin texto de La Gema de la Mente tiene una probabilidad de aparición ínfima en los sobres de coleccionista. Esta carta siempre está en inglés, aunque puede aparecer en sobres de coleccionista de cualquier idioma.

1 carta de arte o ficha foil tradicional de dos caras Una ficha foil tradicional de dos caras aparece en el 64 % de los sobres de coleccionista. 1 de 54 cartas de arte aparece en el 32 % de los sobres de coleccionista. Además, en el 4 % de estos sobres encontrarás cartas de arte con la firma del artista estampada en dorado o el símbolo de Planeswalker.



Nota: Los porcentajes quizá no sumen un 100 % debido al redondeo.

Sobres de Jumpstart

Caja de sobres de Jumpstart de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Cada caja de sobres de Jumpstart de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene 24 sobres de Jumpstart, cada uno con lo siguiente:

20 cartas de Magic: The Gathering 51 posibles temáticas Al menos 1 carta nueva en Magic de MSC 1 tierra básica de calma en la ciudad o caos en la ciudad con arte completo

1 carta de la temática

Mazos de Commander

Mazo de Commander

Vengadores, ¡reuníos! Mazo de Commander

Wakanda por siempre Mazo de Commander

Los Cuatro Fantásticos Mazo de Commander

Muerte triunfante

Cada mazo de Commander de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes incluye lo siguiente:

1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar Los mazos de Commander Vengadores, ¡reuníos!, Wakanda por siempre y Muerte triunfante contienen lo siguiente: 1 comandante principal foil tradicional con ilustración sin borde 99 cartas no foil, incluidas 29 nuevas en Magic El mazo de Commander Los Cuatro Fantásticos contiene lo siguiente: 4 comandantes principales foil tradicionales con ilustración sin borde 96 cartas no foil, incluidas 26 nuevas en Magic

10 fichas no foil de dos caras

1 tarjeta de referencia

1 caja guardamazo

Edición de coleccionista de los mazos de Commander

Edición de coleccionista de

Avengers Assemble Edición de coleccionista de

Wakanda Forever Edición de coleccionista de

The Fantastic Four Edición de coleccionista de

Doom Prevails

La edición de coleccionista de cada mazo de Commander de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes incluye lo siguiente:

1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar Las ediciones de coleccionista de los mazos de Commander Vengadores, ¡reuníos!, Wakanda por siempre y Muerte triunfante contienen lo siguiente: 1 comandante principal surge foil con ilustración sin borde 99 cartas surge foil, incluidas tierras básicas con arte completo y 29 cartas nuevas en Magic La edición de coleccionista del mazo de Commander de Los Cuatro Fantásticos contiene lo siguiente: 4 comandantes principales surge foil con ilustración sin borde 96 cartas surge foil, incluidas tierras básicas con arte completo y 26 cartas nuevas en Magic 10 fichas de dos caras Estas fichas son surge foil en una cara y no foil en la otra. 1 tarjeta de referencia 1 caja guardamazo



Bundles

Bundle de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



0431_MTGMSH_BndPromo: The Scarlet Witch

Cada bundle de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes incluye lo siguiente:

9 sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 15 tierras básicas foil tradicionales Incluye 5 tierras básicas de caos en la ciudad con arte completo

15 tierras básicas no foil Incluye 5 tierras básicas de caos en la ciudad con arte completo

2 tarjetas de referencia

1 carta promocional The Scarlet Witch foil tradicional

1 contador de vidas Spindown sobredimensionado

1 caja guardacartas

Bundles de regalo

Bundle de regalo de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



0432_MTGMSH_BndPromo: Daredevil, Man Without Fear

Cada bundle de regalo de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes incluye lo siguiente:

9 sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 1 sobre de coleccionista de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 15 tierras básicas foil tradicionales Incluye 5 tierras básicas de calma en la ciudad con arte completo

15 tierras básicas no foil Incluye 5 tierras básicas de calma en la ciudad con arte completo

2 tarjetas de referencia

1 carta promocional Daredevil, Man Without Fear foil tradicional

1 contador de vidas Spindown sobredimensionado

1 caja guardacartas

Draft Night

Draft Night de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Cada Draft Night de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes incluye lo siguiente:

12 sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 1 sobre de coleccionista de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 90 tierras básicas no foil

10 fichas no foil de dos caras

1 hoja de draft

Cajas de escena

Caja de escena

Heroes United Caja de escena

Villains Unleashed

Cada caja de escena de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes incluye lo siguiente:

3 sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 6 cartas de escena foil tradicionales sin borde

6 cartas de arte

1 caballete

Cajas de principiante

Caja de principiante de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Cada caja de principiante de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes incluye lo siguiente:

10 medios mazos temáticos de Jumpstart Dos (2) de estos medios mazos de Jumpstart son mazos para aprender a jugar y están diseñados para jugarse el uno contra el otro. Cada medio mazo incluye 20 cartas. ¡Mezcla dos y a jugar!

Jumpstart 5 fichas no foil

2 tapetes con tablero de juego

2 guías para aprender a jugar

2 tarjetas de referencia

2 dados Spindown

1 folleto de referencia

Packs de Presentación

Pack de Presentación de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Cada Pack de Presentación de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes incluye lo siguiente:

6 sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 1 carta rara o rara mítica foil tradicional

1 caja guardamazo

1 dado Spindown

Prepárate para el cruce de universos definitivo de Magic

¡Vive la fusión de dos mundos con Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes! ¡Prepárate para vivir aventuras épicas con algunos de tus personajes favoritos de Marvel que pronto harán su debut en Magic! Echa un vistazo a las cartas mostradas recientemente en la galería de cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes y prepara tu colección para esta colaboración monumental de Magic.

No te pierdas el lanzamiento de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes el 26 de junio de 2026. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.