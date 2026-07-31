¡Pasa, pasa! Siéntate, disfruta de los tentempiés y prepárate para los eventos Presentación de Magic: The Gathering | El Hobbit™ de tu tienda de juegos local. A partir del 7 de agosto, puedes recorrer la Tierra Media antes que los demás y vivir las maravillas de las aventuras de Bilbo de una forma totalmente nueva. Los eventos Presentación son accesibles para los jugadores nuevos y reconocibles para los fans más veteranos, así que sin duda alguna será una celebración que atesorarás para siempre.

Pack de Presentación de

Magic: The Gathering | El Hobbit

Cuando acudas a un evento Presentación, recibirás un Pack de Presentación de Magic: The Gathering | El Hobbit. Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:

6 sobres de juego de Magic: The Gathering | El Hobbit

| 1 carta promocional foil tradicional

1 caja guardamazo

1 dado Spindown

Deberás construir un mazo de 40 cartas usando el contenido de tu Pack de Presentación y las tierras básicas que necesites. Luego, librarás juegos amistosos de Magic contra los demás asistentes del evento. Es la ocasión perfecta de dar rienda suelta a estrategias nuevas, probar mecánicas nunca vistas y jugar con las cartas que te encantan en gran compañía. ¡El Magic más bucólico y acogedor que puedas imaginar!

Elaboramos una breve guía sobre cómo construir un mazo en la Presentación y qué estrategias recomendamos para tus juegos. Refresca la memoria antes de la Presentación de tu tienda de juegos local o manda esta guía a un amigo que sienta interés por Magic.

Los eventos Presentación de Magic: The Gathering | El Hobbit empiezan el 7 de agosto de 2026, una semana antes del lanzamiento global del 14 de agosto de 2026. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier establecimiento donde se venda Magic.

Construir un mazo de Presentación

0145_MTGHOB_Main: Bard the Bowman 0148_MTGHOB_Main: Bolg of the North 0165_MTGHOB_Main: Thorin Oakenshield 0150_MTGHOB_Main: The Chief Warg 0163_MTGHOB_Main: Silvan Reveler

Tu mazo debería incluir dos de los cinco colores de maná de Magic e, idealmente, debería centrarse de uno de los cinco pares de colores de Magic: The Gathering | El Hobbit. Cada uno sigue su propia estrategia y temática, y representa uno de los ejércitos del apogeo de El Hobbit. Comienza por abrir tus seis sobres de juego, ordenar las cartas por color y separar los artefactos y las cartas multicolores e incoloras.

0026_MTGHOB_Main: Settle the Wreckage 0113_MTGHOB_Main: Stone-Giant of High Pass

Para decidir qué par de colores le conviene más a tu mazo, busca amenazas con las que puedas presionar a tus oponentes. Normalmente, son cartas raras o raras míticas que vuelven las tornas del juego a tu favor. Quizá sea una criatura gigantesca como el Gigante de piedra del Paso Alto o un hechizo devastador como el Naufragio consumado. Si quieres saber si una carta es una buena amenaza, pregúntate cómo te sentirías si la jugaran en tu contra. Si la respuesta es “no dudaría en dar media vuelta y volver a Hobbiton”, ¡enhorabuena! Tienes entre manos una amenaza de cuidado.

0028_MTGHOB_Main: Thorin's Last Stand 0035_MTGHOB_Main: Confusticate and Bebother

Cuando hayas encontrado una o dos amenazas principales, es hora de buscar algo de remoción. Se trata de elementos que puedan librarte de las cartas de tus oponentes o poner freno a sus amenazas. Cada color tiene su propio estilo de remoción, efectivo para tipos de cartas concretos. Dos de los hechizos de remoción blancos más notables de esta colección, la Última batalla de Thorin y Petrificar con la luz del sol, demuestran cómo este color es capaz de plantar cara a criaturas gigantescas, artefactos y encantamientos. Aunque el azul no pueda destruir criaturas directamente, hechizos como Fustigar y condenar son capaces de desarticular hechizos antes de que puedan resolverse siquiera.

La mayoría de los hechizos de remoción son instantáneos y conjuros comunes y poco comunes, pero hay una gran variedad de herramientas que te servirán para detener a tus oponentes. A continuación encontrarás una lista de los hechizos de remoción monocolores más relevantes, ordenados por color. Puedes usarla como referencia al construir el mazo o consultarla durante las partidas.

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Selecciona un símbolo de maná para ver los hechizos de remoción más relevantes.

0020_MTGHOB_Main: Magnificent End 0027_MTGHOB_Main: Stone by Sunlight 0028_MTGHOB_Main: Thorin's Last Stand

0035_MTGHOB_Main: Confusticate and Bebother 0039_MTGHOB_Main: Enchanted River's Grasp 0055_MTGHOB_Main: Sound the Trumpets 0056_MTGHOB_Main: Thranduil's Decree 0058_MTGHOB_Main: Uneasy Partings

0062_MTGHOB_Main: Bilbo's Deadly Slice 0063_MTGHOB_Main: Crude Bent Blade 0069_MTGHOB_Main: Gnashing of Teeth 0084_MTGHOB_Main: Stir Up Trouble

0090_MTGHOB_Main: Burn, Burn, Tree and Fern 0097_MTGHOB_Main: Gandalf, Spark Starter 0099_MTGHOB_Main: Glóin the Mighty 0107_MTGHOB_Main: Pinecone Strike 0109_MTGHOB_Main: Smaug, the Great Calamity

0135_MTGHOB_Main: Quarrel 0138_MTGHOB_Main: Troll Negotiations 0139_MTGHOB_Main: Warg Tactics

Cuando hayas identificado tus mejores amenazas y hechizos de remoción, puedes decidir de qué par de colores será tu mazo. En Mazo Cerrado, lo más importante es identificar qué puedes construir con los recursos que tienes. Si te tocó Smaug el Magnífico y varias copias del Corte mortífero de Bilbo, tienes posibilidades de crear un mazo negro-rojo muy potente. Por otro lado, si tienes una copia de Tom, Berto y Guille, pero ningún hechizo de remoción verde o negro especialmente útil, será mejor no construir un mazo negro-verde. Si logras alcanzar el equilibrio entre cartas contundentes y efectos cruciales, tendrás el camino despejado para superar a tus rivales en la Presentación.

Sin embargo, un mazo necesita algo más que amenazas y hechizos de remoción. Te hace falta una base sólida de criaturas, hechizos y tierras con los que resistir el tiempo suficiente para alcanzar la victoria. Siéntate, alma aventurera, pues vengo a darte la lección más importante de todas: la curva de maná.

La curva de maná de Magic: The Gathering | El Hobbit

La curva de maná te ayuda a equilibrar el valor de maná promedio de tus cartas. Si construyes tu mazo siguiendo la curva de maná, te asegurarás de que tenga suficientes hechizos de coste bajo para poder empezar el juego y algunos costes altos para poder acabar con tu oponente. La media de un mazo cerrado debería parecerse a esta:

1 maná: 1–2 cartas

2 manás: 7–8 cartas

3 manás: 5–6 cartas

4 manás: 3–4 cartas

5 manás: 2–3 cartas

6 manás: 0–1 cartas

¡Y 17 tierras!

Tras robar la mano inicial, deberías tener al menos dos tierras y un hechizo que puedas jugar en los turnos iniciales del juego. Como regla general, el jugador que use más maná durante el juego será quien tenga las de ganar. Si lanzas un hechizo de un maná en el primer turno, uno de dos manás en el segundo turno y así sucesivamente, afianzarás tu presencia en la mesa y pondrás a tu oponente en un aprieto.

0034_MTGHOB_Main: Bilbo Baggins, Burglar 0032_MTGHOB_Main: Bilbo, Luckwearer

Pero ¿qué cuenta como un hechizo de dos manás? Normalmente, la respuesta sería obvia: cualquier cosa que, al lanzarla, te cueste dos manás. Sin embargo, en Magic: The Gathering | El Hobbit hay Aventuras, hechizos que acompañan permanentes como criaturas y artefactos. Si lanzas un hechizo de Aventura, lo exilias en cuanto se resuelve, y luego puedes lanzar desde el exilio la carta de permanente con la Aventura. Dos hechizos en una sola carta. ¡Menuda ganga!

0030_MTGHOB_Main: Velvetwing Butterflies

Las Mariposas alaterciopeladas son una criatura de tres manás, pero tienen una Aventura de dos manás, la Mirada maravillada. ¿Debes considerarla una carta de tres manás o de dos? La respuesta depende de la función que más probabilidades tenga de desempeñar en tu mazo. En general, la posición en la curva de maná se asigna según la Aventura de la carta (la mayoría de los hechizos de Aventura cuestan menos que el permanente al que pertenecen).

0049_MTGHOB_Main: Most Decrepit Old Bird

No obstante, quizá vayas a jugar el Pájaro muy viejo y decrépito, que te plantea un dilema intrincado. ¿Deberías jugar la criatura en el primer turno o esperarte al segundo para lanzar la Aventura? Ahí es cuando debes fijarte en tu mazo: ¿te irá bien jugar pronto una criatura de coste bajo para reforzarla con un Equipo? Si la respuesta es que sí, trata el Pájaro muy viejo y decrépito como un hechizo de un maná. Sin embargo, si prefieres lanzar el hechizo de Aventura para llenar tu cementerio, trátalo como un hechizo de dos manás, ya que eso es lo que cuesta Contar un secreto.

Ya seguiste la curva de maná y construiste tu mazo. También llenaste el morral con todo tipo de comodidades y aperitivos caseros. ¡Llega la hora de jugar a Magic! Es la parte más sencilla: ¡solo tienes que seguir la estrategia del arquetipo de draft de tu mazo, que te guiará en tus juegos y hasta la victoria!

Arquetipos de draft de Magic: The Gathering | El Hobbit

Los arquetipos de draft sirven para orientar la experiencia de Limitado y darte un empujoncito para que crees un mazo eficaz. En Magic: The Gathering | El Hobbit hay cinco arquetipos de draft de dos colores. Las cartas de estos pares de dos colores comparten una estrategia, como la mecánica de aterrizaje o robar dos cartas durante un turno.

0145_MTGHOB_Main: Bard the Bowman 0148_MTGHOB_Main: Bolg of the North

Presta atención a las cartas poco comunes de dos colores, también llamadas “poco comunes de referencia”, que hacen patentes los objetivos de cada arquetipo de draft. El arquetipo de draft blanco-azul busca robar dos cartas en un turno, y Bardo el Arquero te proporciona una gran ventaja en un mazo de robar cartas. Bardo te recompensa por robar cartas y potencia las fichas de criatura que creas con la habilidad de alistar, que, mira tú por dónde, te sirve para disparar la habilidad de Bardo.

A continuación tienes una lista de los cinco arquetipos de draft y algunas de las cartas clave. ¡Alza el estandarte del ejército que elijas y lánzate a la batalla! Eso sí, asegúrate de tener un buen plan antes de verte las caras con tus rivales.

Humanos, blanco-azul

0145_MTGHOB_Main: Bard the Bowman 0045_MTGHOB_Main: Long Lake Nuisance

Robar cartas es lo más, ¡y que te recompensen por ello, aún mejor! La mecánica de alistar, que aparece en cartas como la Tropa de Esgaroth, el Homenaje al Rey de la Montaña y la Molestia del Lago Largo, te permite robar más cartas al tiempo que llenas la mesa de fichas de criatura. Cuando hayas reunido tus tropas, fortalécelas con Bardo el Arquero o la Última batalla de Thorin y ve a por la victoria.

Trasgos, negro-rojo

0148_MTGHOB_Main: Bolg of the North 0105_MTGHOB_Main: Misty Mountains Raider

Lleva a tus oponentes a pasear por el pueblo de trasgos con este arquetipo negro-rojo. La habilidad de enrolar te proporciona fichas de Ejército que crecen sin parar, pero también puedes sacrificarlas para hechizos como Se cuecen problemas o el Cazador de las nieves. Las cartas con disparos al morir, como los Centinelas del Porche Principal, son la carne de cañón perfecta. Extenúa a tus oponentes, mengua sus recursos y mándalos hacia la perdición.

Lobos, negro-verde

0150_MTGHOB_Main: The Chief Warg 0078_MTGHOB_Main: Nighthowl Pursuer

¡Ponte al frente de la manada con una feroz horda de Lobos! La habilidad de ferocidad se fija en si controlas una criatura con fuerza de 4 o más, así que debes centrar tus esfuerzos en llevar un Lobo descomunal al campo de batalla lo antes posible. El Oso normal y Gollum, sigiloso y silencioso son criaturas grandes que encajan con la curva de maná. Si quieres darles cien vueltas a tus rivales, emplea a Beorn, anfitrión reticente o el Perro grande de pelambre gris para acelerar el maná y jugar criaturas grandes.

Enanos, rojo-blanco

0165_MTGHOB_Main: Thorin Oakenshield 0016_MTGHOB_Main: Iron Hills Blacksmith

Deleita a tus oponentes con un relato inolvidable gracias a la mecánica de historiado, que se fija en si controlas tres o más artefactos, cartas legendarias y/o Sagas. Dori, portador de amigos cuenta como carta legendaria y crea un artefacto, así que no puede faltar en tu compañía de Enanos. Cuando te hayas hecho con una historia sempiterna, busca cartas que le saquen partido como Thorin Escudo de Roble y Bombur, soñador apacible.

Elfos, verde-azul

Los Elfos de la Tierra Media tienen un fuerte vínculo con el mundo natural, representado por la mecánica de aterrizaje. Se trata de una estrategia más de control con la que debes centrarte en obstaculizar las criaturas de tu oponente con el Elfo timonel de la balsa o ir fortaleciendo a la Abresendas del Bosque Negro. Con Thranduil, señor del sindarin puedes decantarte por una versión de este arquetipo centrada en los Elfos, para sacar así más partido a los Elfos del bosque y el Tejedor versado del bosque.

Los eventos Presentación no son más que el comienzo de tu historia. Tras explorar todo lo que te espera en Magic: The Gathering | El Hobbit, ¡prepárate para aún más eventos en tu tienda de juegos local y más allá! Si lo que buscas son tesoros, puedes explorar las cartas más despampanantes y opulentas de la colección en la galería de Magic: The Gathering | El Hobbit.

Los eventos Presentación de Magic: The Gathering | El Hobbit empiezan el 7 de agosto de 2026, una semana antes del lanzamiento global del 14 de agosto de 2026. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier establecimiento donde se venda Magic.