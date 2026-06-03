Dónde jugar a Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
¡El poder del universo de Marvel llega a Magic! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes reúne dos mundos gigantescos en una colaboración sin igual. La acción de los cómics comienza en tu tienda de juegos local y da el salto al mundo entero. Tanto para empezar a jugar a Magic en el universo de Marvel como para continuar tu viaje junto con tus superhéroes favoritos, estás en el lugar adecuado.
Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes se lanzará el 26 de junio de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.
Aprende a jugar con Academia Vengadores
(Del 12 al 18 de junio)
¡Comienza tu camino como superhéroe en Academia Vengadores! Estos eventos, que se celebrarán en algunas tiendas de juegos locales de EE. UU. y Canadá, te permitirán jugar por primera vez con cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Son la forma perfecta de traer a tus amigos al mundo de Magic junto con el poder del universo de Marvel.
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Academia Vengadores se diseñó para ayudar a los jugadores nuevos a aprender los entresijos de Magic con un jugador experimentado. Los participantes recibirán un mazo de bienvenida de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes y jugarán junto a su compañero en el formato Gigante de dos cabezas. Tu compañero y tú tendrán uno de los dos medios mazos de 30 cartas cada uno. Tras el evento, los dos medios mazos pueden combinarse en un solo mazo de 60 cartas y dos colores.
Tras completar tu entrenamiento en Academia Vengadores, asegúrate de inscribirte en el evento Presentación de Gigante de dos cabezas de tu tienda local la semana siguiente. Si te inscribes en ambos eventos, recibirás unos cuernos de Loki que podrás llevar puestos en la Presentación de Gigante de dos cabezas (disponibles hasta agotar existencias). Considéralo un agradecimiento por unirte a las travesuras. Si tu tienda se registró de forma anticipada para celebrar Academia Vengadores, también recibirás una bolsa ajustable y una ficha de Héroe // Villano de dos caras hasta agotar existencias.
¡Responde a la llamada de los héroes más poderosos de la Tierra y participa en Academia Vengadores! Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para obtener más información sobre estos eventos.
Eventos Presentación
(Del 19 al 25 de junio)
¡La emoción continúa en los eventos Presentación de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes! No hay mejor forma de arrancar una temporada heroica de Magic. Los nuevos jugadores disfrutarán de partidas distendidas de Magic, mientras que los más experimentados podrán probar todas las cartas y mecánicas nuevas con sus amigos.
Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
En estos eventos, recibirás un Pack de Presentación. Deberás construir un mazo de 40 cartas usando el contenido de tu Pack de Presentación y las tierras básicas que necesites. Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:
- 6 sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
- 1 carta rara o rara mítica foil tradicional
- 1 caja guardamazo
- 1 dado Spindown (de uno de cinco colores disponibles)
Para Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, las tiendas de juegos locales pueden organizar eventos Presentación tradicionales, en los que los jugadores se enfrentan uno contra uno, o eventos Presentación de Gigante de dos cabezas. Gigante de dos cabezas es un formato especial donde unes fuerzas con un compañero para enfrentarte a otro equipo de dos jugadores. Es una forma estupenda de enseñar a un amigo o de aprender a jugar, en especial si vienes de un evento Academia Vengadores.
Los eventos Presentación comienzan el 19 de junio de 2026. ¡Inscríbete ya en los de tu tienda de juegos local!
Aprende a jugar con Magic Academy
(Del 26 de junio al 6 de agosto)
Siente el poder de Magic con Magic Academy en tu tienda de juegos local. Este evento es similar al de Academia Vengadores, de modo que es un buen punto de entrada a Magic y a su colaboración con Marvel.
Hay dos tipos de eventos de Magic Academy. Los eventos Learn to Play están diseñados para gente que acaba de empezar en Magic. Estos eventos emplean los mismos mazos de bienvenida de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes que los eventos Academia Vengadores. Además, determinadas tiendas de Norteamérica, Latinoamérica, Japón, Europa, Oriente Medio y África recibirán copias de la caja de principiante de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes para utilizarla durante estos eventos.
Los eventos Deck Building te enseñarán a construir tu propio mazo a partir de seis sobres de juego. Verás un breve videotutorial al comienzo del evento y luego construirás tu propio mazo con el contenido de tus sobres de juego.
Mejora tu conocimiento y tu colección de Magic con Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. ¡Pregunta por los detalles de los eventos Magic Academy en tu tienda de juegos local!
Standard Showdown
(Del 26 de junio al 6 de agosto)
Únete a la acción en los eventos Standard Showdown de tu tienda de juegos local. ¡Trae tus cartas favoritas de Estándar de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes y presume del poder del universo de Marvel!
Quien gane cada evento Standard Showdown recibirá (cuando termine de reír con delirio tras devastar a sus enemigos) una copia de la carta promocional Dark Deed foil tradicional ilustrada por Jason Smith hasta agotar existencias. Pregunta por los detalles de los eventos Standard Showdown en tu tienda de juegos local.
Commander Nights de Gigante de dos cabezas
(Del 26 de junio al 6 de agosto)
¿Qué hay mejor que un superhéroe? Pues dos superhéroes, en especial cuando forman equipo en las Commander Nights de Gigante de dos cabezas. Se trata de una forma estupenda de proseguir con tus andanzas heroicas con tu compañero de equipo de los eventos Academia Vengadores y Presentación.
En estos eventos puedes conseguir dos cartas promocionales: Echo, Perceptive Prodigy, ilustrada por Alessandra Pisano, y Mister Fantastic, Reed Richards, ilustrada por Tyler Walpole. Estas cartas promocionales estarán disponibles hasta agotar existencias. La mayoría de las tiendas de la WPN tendrán copias no foil, mientras que los establecimientos Premium de la WPN dispondrán de copias en versión foil tradicional. Pregunta en tu tienda de juegos local qué carta promocional darán.
Magic Spotlight: Marvel Super Heroes
(Del 26 al 28 de junio y del 24 al 26 de julio)
¡Consigue cartas promocionales, un trofeo increíble e invitaciones al Pro Tour en la Magic Spotlight: Marvel Super Heroes! El evento principal de la Magic Spotlight: Marvel Super Heroes será de Limitado en equipo, una de las formas de juego más populares. Reúne a tu equipo de tres jugadores y prepárate, ya que la Spotlight Series tendrá lugar en Las Vegas (Nevada) entre el 26 y el 28 de junio y en Bruselas (Bélgica) entre el 24 y el 26 de julio.
Cada evento Magic Spotlight: Marvel Super Heroes incluye 60 000 USD en premios. Todos los miembros de cada equipo participante recibirán una copia de la carta promocional Elektra, Daughter of the Hand no foil ilustrada por Alessandra Pisano. Los mejores 48 equipos recibirán copias foil tradicionales de esta carta.
Además de competir por esta soberbia y sigilosa carta promocional, los jugadores lucharán por algunos premios muy especiales. Todos los miembros de los 4 mejores equipos de cada evento conseguirán invitaciones al primer Pro Tour de 2027. Se otorgarán un total de 12 invitaciones en cada evento. Por último, cada miembro del equipo ganador recibirá un trofeo de ganador del Guantelete Infinito producido por East Continental Gems. Este trofeo de bronce de 22 cm de alto cuenta con un panel de oro de 18 quilates y cinco nudillos de bronce en relieve; es una obra de coleccionismo. Además, cada trofeo incluye una impresionante gema de citrino ovalada (10 × 8 milímetros) de aproximadamente 3 quilates, seleccionada cuidadosamente por expertos joyeros, que representa la Gema de la Mente. Estrenamos este tipo de trofeo por primera vez el año pasado en la Magic Spotlight: Spider-Man, y tenemos ganas de ver más Guanteletes del Infinito en manos de los mejores jugadores de Magic (y, con suerte, fuera del alcance de titanes locos).
Commander Party
(Del 3 al 9 de julio y del 31 de julio al 6 de agosto)
¡Vamos a celebrar una fiesta, y el universo de Marvel y tú están invitados! Los eventos Commander Party añaden un montón de reglas divertidas a tus sesiones de Commander. Trae tu mazo favorito, reúne a tu grupo y prepárate para dominar el poder de las Gemas del Infinito.
▲ Click to See Super Hero Cards
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Para esta ronda, los jugadores elegirán a uno de seis Superhéroes. Cada uno de ellos otorga una bonificación especial que encaja con los poderes de ese personaje. Empezarás solo con algunas ventajas iniciales, pero el juego alcanzará cotas astronómicas a partir del tercer turno.
A partir del tercer turno del primer jugador, cada jugador tira un dado de seis caras al comienzo de su paso final. El resultado de la tirada disparará la habilidad de la Gema del Infinito correspondiente (a veces será doloroso, como suele ocurrir con los poderes más allá de la comprensión humana). Cuando tengas tres contadores de infinito sobre tu Superhéroe, obtienes acceso a su habilidad de infinito.
Quienes participen en la Commander Party recibirán las cartas promocionales Echo, Perceptive Prodigy o Mister Fantastic, Reed Richards descritas anteriormente hasta agotar existencias. Pregunta por los detalles de los eventos Commander Party en tu tienda de juegos local.
Magic presenta: dios del engaño
(Del 17 al 23 de julio)
El azote de Asgard llegó para sembrar el caos y la calamidad y para traer Commander a tu tienda de juegos local gracias a Magic presenta: dios del engaño. Forma equipo con dos personas más para plantar cara a un cuarto jugador, que asumirá el papel de Loki.
Muy en la línea del dios del engaño, el jugador que haga de Loki comenzará con 60 vidas y tendrá acceso a los trucos de Loki, una serie de habilidades especiales para equilibrar el campo de batalla contra sus oponentes. El jugador que encarne a Loki puede activar una de estas habilidades cada turno poniendo un contador de engaño sobre una habilidad que todavía no tenga ninguno. ¡Que no te engañe con sus trucos! Los otros tres jugadores se unirán para derrotar a Loki. Compartirán un único turno (al igual que sucede en el formato Archenemy Commander) y un total de 60 vidas.
0006_MTGMSH_PlyPromo: Hellcat, Undying Vigilante
Todos los participantes, ya sea Loki o los demás, recibirán una copia de la carta promocional Hellcat, Undying Vigilante foil tradicional ilustrada por David Talaski hasta agotar existencias. Únete a la red de engaños e inscríbete en Magic presenta: dios del engaño en tu tienda de juegos local.
MagicCon: Ámsterdam y Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
(Del 17 al 19 de julio)
La MagicCon vuelve a Europa y trae consigo la fuerza del universo de Marvel. No te pierdas un fin de semana de Magic en RAI Amsterdam. Conoce a tus creadores y artistas favoritos de Magic, participa en eventos especiales y entérate de todas las novedades de Magic en persona. Si eres superfán de Magic, no puedes faltar a la MagicCon.
La MagicCon: Ámsterdam también albergará el Pro Tour de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, ¡nuestro tercer Pro Tour del año! Los jugadores clasificados de todo el mundo competirán en el evento para conseguir parte de los 500 000 USD en premios. Los formatos del evento serán Construido Modern y Booster Draft de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. La eliminatoria del top 8 del domingo se celebrará en formato Booster Draft, así que no te pierdas los drafts más competitivos del año.
Además de los 500 000 USD en premios, los jugadores competirán por invitaciones al World Championship 32 de Magic y por el increíble trofeo del Pro Tour. Al igual que en los Pro Tours y en el World Championship de 2026, cada participante se llevará la carta promocional Tamiyo, Inquisitive Student no foil ilustrada por Ampreh. Pero... ¡un momento! Una segunda carta promocional llega a toda velocidad, pues los participantes también recibirán la carta promocional Quicksilver, Brash Blur no foil ilustrada por Junggeun Yoon. Los 32 mejores jugadores de este Pro Tour también recibirán copias foil tradicionales de cada una de estas cartas promocionales.
¡Ya están disponibles las acreditaciones! Asegúrate una plaza en la MagicCon: Ámsterdam y prepárate para celebrar lo que más te gusta de Magic.
CommandFests en EE. UU., China y Japón
(Del 3 al 5 y del 11 al 12 de julio)
Hace poco anunciamos la selección de CommandFests para 2026. Estos gigantescos eventos se celebrarán por todo el planeta y celebran los aspectos más populares de Commander. Además de muchas ocasiones para jugar a Commander, podrás conocer a artistas y creadores de contenido, conseguir cartas promocionales especiales y mucho más.
La carta promocional Fyndhorn Elves no foil y foil tradicional ilustrada por Julie Dillon estará disponible en los CommandFests de 2026. Podrán obtenerse con la compra de una acreditación (hasta agotar existencias), así que ponte en contacto con el organizador del evento que te corresponda para más información. Aunque los CommandFests se celebran durante todo el año, queríamos indicar qué CommandFests coinciden con la temporada de lanzamiento de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Consulta este artículo si quieres saber más sobre estos eventos y otros CommandFests.
- Del 3 al 5 de julio de 2026 en Tacoma (Washington), presentado por Laughing Dragon
- El 11 y 12 de julio de 2026 en Shanghái (China), presentado por Kadou
- El 12 de julio de 2026 en Osaka (Japón), presentado por Hareruya
Próximos Regional Championship Qualifiers
(Terminan el 2 de agosto)
La última ronda de Regional Championship Qualifiers (RCQ) llega a su fin. Todas las tiendas de la WPN y organizadores de eventos seleccionados celebrarán RCQ, que en este periodo enlazan con la próxima ronda de Regional Championships de 2026 y 2027. En las tiendas de juego donde se celebren los RCQ, estos eventos serán de Construido Modern y Limitado, y los RCQ seleccionados más grandes podrán organizarse con otros formatos.
Durante este periodo, todos los participantes de un Regional Championship Qualifier recibirán una copia de la carta promocional Ancient Stirrings no foil ilustrada por SimzArt hasta agotar existencias, y la gente que logre los mejores puestos también se llevará una copia de la carta promocional Sowing Mycospawn no foil con ilustración de Nathan Jurevicius. Los jugadores que se clasifiquen para un Regional Championship también obtendrán una copia de la carta promocional Sowing Mycospawn foil tradicional hasta agotar existencias.
La disponibilidad de las cartas promocionales podría variar según la región y podría cambiar a discreción de Wizards of the Coast. Ponte en contacto con el organizador del RCQ que te corresponda para saber más acerca de los eventos y cartas promocionales. Más adelante ofreceremos más detalles sobre la próxima ronda de RCQ y sobre estas fascinantes cartas promocionales, así que no te lo pierdas.
Reúne tus mazos y únete al combate
Da igual dónde juegues a Magic o cuánta experiencia tengas: en estos eventos hay sitio para todos los superhéroes. Tenemos ganas de ver cómo te enfrentas a tus enemigos y estableces nuevas alianzas mientras disfrutas de la diversión de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
Para más información sobre estos eventos, ponte en contacto con los organizadores. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes se lanzará el 26 de junio de 2026, y los eventos Presentación comenzarán el 19 de junio. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, TCGPlayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.