¡El poder del universo de Marvel llega a Magic! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes reúne dos mundos gigantescos en una colaboración sin igual. La acción de los cómics comienza en tu tienda de juegos local y da el salto al mundo entero. Tanto para empezar a jugar a Magic en el universo de Marvel como para continuar tu viaje junto con tus superhéroes favoritos, estás en el lugar adecuado.

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes se lanzará el 26 de junio de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Aprende a jugar con Academia Vengadores

(Del 12 al 18 de junio)

¡Comienza tu camino como superhéroe en Academia Vengadores! Estos eventos, que se celebrarán en algunas tiendas de juegos locales de EE. UU. y Canadá, te permitirán jugar por primera vez con cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Son la forma perfecta de traer a tus amigos al mundo de Magic junto con el poder del universo de Marvel.

Mazo de bienvenida

(blanco) Mazo de bienvenida

(azul) Mazo de bienvenida

(negro) Mazo de bienvenida

(rojo) Mazo de bienvenida

(verde)

Academia Vengadores se diseñó para ayudar a los jugadores nuevos a aprender los entresijos de Magic con un jugador experimentado. Los participantes recibirán un mazo de bienvenida de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes y jugarán junto a su compañero en el formato Gigante de dos cabezas. Tu compañero y tú tendrán uno de los dos medios mazos de 30 cartas cada uno. Tras el evento, los dos medios mazos pueden combinarse en un solo mazo de 60 cartas y dos colores.

Tras completar tu entrenamiento en Academia Vengadores, asegúrate de inscribirte en el evento Presentación de Gigante de dos cabezas de tu tienda local la semana siguiente. Si te inscribes en ambos eventos, recibirás unos cuernos de Loki que podrás llevar puestos en la Presentación de Gigante de dos cabezas (disponibles hasta agotar existencias). Considéralo un agradecimiento por unirte a las travesuras. Si tu tienda se registró de forma anticipada para celebrar Academia Vengadores, también recibirás una bolsa ajustable y una ficha de Héroe // Villano de dos caras hasta agotar existencias.

¡Responde a la llamada de los héroes más poderosos de la Tierra y participa en Academia Vengadores! Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para obtener más información sobre estos eventos.

Eventos Presentación

(Del 19 al 25 de junio)

¡La emoción continúa en los eventos Presentación de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes! No hay mejor forma de arrancar una temporada heroica de Magic. Los nuevos jugadores disfrutarán de partidas distendidas de Magic, mientras que los más experimentados podrán probar todas las cartas y mecánicas nuevas con sus amigos.

Pack de Presentación de

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

En estos eventos, recibirás un Pack de Presentación. Deberás construir un mazo de 40 cartas usando el contenido de tu Pack de Presentación y las tierras básicas que necesites. Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:

6 sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 1 carta rara o rara mítica foil tradicional

1 caja guardamazo

1 dado Spindown (de uno de cinco colores disponibles)

Para Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, las tiendas de juegos locales pueden organizar eventos Presentación tradicionales, en los que los jugadores se enfrentan uno contra uno, o eventos Presentación de Gigante de dos cabezas. Gigante de dos cabezas es un formato especial donde unes fuerzas con un compañero para enfrentarte a otro equipo de dos jugadores. Es una forma estupenda de enseñar a un amigo o de aprender a jugar, en especial si vienes de un evento Academia Vengadores.

Los eventos Presentación comienzan el 19 de junio de 2026. ¡Inscríbete ya en los de tu tienda de juegos local!

Aprende a jugar con Magic Academy

(Del 26 de junio al 6 de agosto)

Siente el poder de Magic con Magic Academy en tu tienda de juegos local. Este evento es similar al de Academia Vengadores, de modo que es un buen punto de entrada a Magic y a su colaboración con Marvel.

Hay dos tipos de eventos de Magic Academy. Los eventos Learn to Play están diseñados para gente que acaba de empezar en Magic. Estos eventos emplean los mismos mazos de bienvenida de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes que los eventos Academia Vengadores. Además, determinadas tiendas de Norteamérica, Latinoamérica, Japón, Europa, Oriente Medio y África recibirán copias de la caja de principiante de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes para utilizarla durante estos eventos.

Los eventos Deck Building te enseñarán a construir tu propio mazo a partir de seis sobres de juego. Verás un breve videotutorial al comienzo del evento y luego construirás tu propio mazo con el contenido de tus sobres de juego.

Mejora tu conocimiento y tu colección de Magic con Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. ¡Pregunta por los detalles de los eventos Magic Academy en tu tienda de juegos local!

Standard Showdown

(Del 26 de junio al 6 de agosto)

Únete a la acción en los eventos Standard Showdown de tu tienda de juegos local. ¡Trae tus cartas favoritas de Estándar de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes y presume del poder del universo de Marvel!

0003_MTGMSH_PlyPromo: Dark Deed

Quien gane cada evento Standard Showdown recibirá (cuando termine de reír con delirio tras devastar a sus enemigos) una copia de la carta promocional Dark Deed foil tradicional ilustrada por Jason Smith hasta agotar existencias. Pregunta por los detalles de los eventos Standard Showdown en tu tienda de juegos local.

Commander Nights de Gigante de dos cabezas

(Del 26 de junio al 6 de agosto)

¿Qué hay mejor que un superhéroe? Pues dos superhéroes, en especial cuando forman equipo en las Commander Nights de Gigante de dos cabezas. Se trata de una forma estupenda de proseguir con tus andanzas heroicas con tu compañero de equipo de los eventos Academia Vengadores y Presentación.

0001_MTGMSH_PlyPromo: Echo, Perceptive Prodigy 0002_MTGMSH_PlyPromo: Mister Fantastic, Reed Richards

En estos eventos puedes conseguir dos cartas promocionales: Echo, Perceptive Prodigy, ilustrada por Alessandra Pisano, y Mister Fantastic, Reed Richards, ilustrada por Tyler Walpole. Estas cartas promocionales estarán disponibles hasta agotar existencias. La mayoría de las tiendas de la WPN tendrán copias no foil, mientras que los establecimientos Premium de la WPN dispondrán de copias en versión foil tradicional. Pregunta en tu tienda de juegos local qué carta promocional darán.

Magic Spotlight: Marvel Super Heroes

(Del 26 al 28 de junio y del 24 al 26 de julio)

¡Consigue cartas promocionales, un trofeo increíble e invitaciones al Pro Tour en la Magic Spotlight: Marvel Super Heroes! El evento principal de la Magic Spotlight: Marvel Super Heroes será de Limitado en equipo, una de las formas de juego más populares. Reúne a tu equipo de tres jugadores y prepárate, ya que la Spotlight Series tendrá lugar en Las Vegas (Nevada) entre el 26 y el 28 de junio y en Bruselas (Bélgica) entre el 24 y el 26 de julio.

0004_MTGMSH_PlyPromo: Elektra, Daughter of the Hand

Cada evento Magic Spotlight: Marvel Super Heroes incluye 60 000 USD en premios. Todos los miembros de cada equipo participante recibirán una copia de la carta promocional Elektra, Daughter of the Hand no foil ilustrada por Alessandra Pisano. Los mejores 48 equipos recibirán copias foil tradicionales de esta carta.

Además de competir por esta soberbia y sigilosa carta promocional, los jugadores lucharán por algunos premios muy especiales. Todos los miembros de los 4 mejores equipos de cada evento conseguirán invitaciones al primer Pro Tour de 2027. Se otorgarán un total de 12 invitaciones en cada evento. Por último, cada miembro del equipo ganador recibirá un trofeo de ganador del Guantelete Infinito producido por East Continental Gems. Este trofeo de bronce de 22 cm de alto cuenta con un panel de oro de 18 quilates y cinco nudillos de bronce en relieve; es una obra de coleccionismo. Además, cada trofeo incluye una impresionante gema de citrino ovalada (10 × 8 milímetros) de aproximadamente 3 quilates, seleccionada cuidadosamente por expertos joyeros, que representa la Gema de la Mente. Estrenamos este tipo de trofeo por primera vez el año pasado en la Magic Spotlight: Spider-Man, y tenemos ganas de ver más Guanteletes del Infinito en manos de los mejores jugadores de Magic (y, con suerte, fuera del alcance de titanes locos).

Commander Party

(Del 3 al 9 de julio y del 31 de julio al 6 de agosto)

¡Vamos a celebrar una fiesta, y el universo de Marvel y tú están invitados! Los eventos Commander Party añaden un montón de reglas divertidas a tus sesiones de Commander. Trae tu mazo favorito, reúne a tu grupo y prepárate para dominar el poder de las Gemas del Infinito.