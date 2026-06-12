Guía de la Presentación de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
¡Anuncia la llegada de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes en los eventos Presentación de tu tienda de juegos local! A partir del 19 de junio, podrás jugar antes que nadie a Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes y disfrutar del poder del universo de Marvel en la palma de tu mano. Tus superhéroes, historias y momentos favoritos del noveno arte llegan a Magic. ¡Responde a la llamada en las tiendas locales!
Cuando acudas a un evento Presentación, recibirás un Pack de Presentación de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:
- 6 sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
- 1 carta promocional foil tradicional
- 1 caja guardamazo
- 1 dado Spindown
Deberás construir un mazo de 40 cartas usando el contenido de tu Pack de Presentación y las tierras básicas que necesites. Cuando lo tengas listo, te enfrentarás a los demás participantes con sus flamantes mazos. Aunque la colección esté llena de superhéroes, estos eventos son supercasuales. No hace falta que seas un as de Magic para sumarte a la diversión. No dudes en pedir ayuda a otros jugadores si lo necesitas: todo superhéroe que se precie estará dispuesto a echar una mano a quienes lo necesitan.
Nosotros también creamos esta guía para jugar a tu primera Presentación de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Cuando termines de leerla, habrás aprendido a construir un mazo y podrás unirte a tus amigos en la Presentación. ¡Anímate a formar equipo con tus personajes favoritos de Marvel en esta colaboración sin igual!
Los eventos Presentación de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes comenzarán el 19 de junio de 2026, una semana antes del lanzamiento mundial de la colección, el día 26. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier establecimiento donde se venda Magic.
Construir un mazo de Presentación
Tu mazo debería incluir dos de los cinco colores de Magic. Te recomendamos dos colores porque es probable que no tengas suficientes cartas como para construir un mazo monocolor, e incluir tres o más colores puede hacer que te resulte más difícil lanzar hechizos. Comienza por abrir tus seis sobres de juego, ordenar las cartas por color y prestar atención a las cartas más emocionantes que consigas. Esas cartas deberían ser las más poderosas e imponentes de tu reserva de cartas. Los jugadores de Magic llaman a estas cartas “amenazas” y deberías construir tu mazo en torno a ellas.
A menudo, estas cartas son raras o raras míticas con efectos capaces de decidir el juego. Veamos varios ejemplos: la Capitana Marvel, guardiana de la Tierra es una criatura poderosa con la habilidad de volar que puede estabilizar tu total de vidas y volverse indestructible. Ojo de Halcón, tirador talentoso puede disparar una ráfaga de flechas para eliminar criaturas pequeñas a la par que buscas hechizos relevantes. El Hombre Topo, líder de topoides crea un flujo constante de fichas que pueden bloquear las criaturas de tu oponente. Todas estas cartas ofrecen una ventaja distinta y amenazan con ganar el juego si se las ignora.
Tus amenazas deberían ser el pilar del mazo y servirte para decidir al menos uno de tus colores. Si te tocan dos o tres amenazas rojas, será una señal de que uno de tus colores debería ser el rojo. Algunas cartas multicolores, como Moon Girl y Dinosaurio Diabólico, de color verde-azul, son buenas amenazas, pero asegúrate de tener cartas de los dos colores que sirvan de apoyo.
El otro elemento fundamental de tu mazo debe ser la remoción, es decir, cartas que neutralizan las de tu oponente. Los hechizos de remoción suelen ser cartas comunes y poco comunes, así que tendrás unos cuantos en tu reserva de cartas. Los hechizos que destruyen criaturas, hacen daño o devuelven permanentes a la mano de su propietario son efectos de remoción esenciales.
A continuación tienes una lista de los hechizos de remoción más importantes de la colección. Puedes usarla como referencia al construir el mazo o consultarla durante las partidas.
Selecciona un símbolo de maná para ver los hechizos de remoción más relevantes.
Digamos que te tocaron dos grandes amenazas rojas como son Thor, dios del trueno y Mjölnir, martillo de Thor, así como un puñado de hechizos de remoción blancos como Envolver en telarañas y la Cárcel de supervillanos. ¡Enhorabuena! Tienes los ingredientes perfectos para un mazo rojo-blanco muy fuerte. Cuando decidas la dirección general del mazo, habrá que ver qué forma tiene. Solo tendrás que seguir el patrón de la curva de maná para ser un superhéroe (o un supervillano, si lo prefieres) en un periquete.
Construir el mazo con la curva de maná
La curva de maná te ayuda a equilibrar el valor de maná promedio de tus cartas. En pocas palabras, hace que tu mazo tenga suficientes hechizos de coste bajo para poder empezar el juego y algunos costes altos para poder acabar con tu oponente. La media de un mazo cerrado debería parecerse a esta:
- 1 maná: 1–2 cartas
- 2 manás: 7–8 cartas
- 3 manás: 5–6 cartas
- 4 manás: 3–4 cartas
- 5 manás: 2–3 cartas
- 6 manás: 0–1 cartas
- ¡Y 17 tierras!
Si construyes tu mazo basándote en estas indicaciones, podrás empezar las partidas con ímpetu y mantener el ritmo a medida que avanza. Aunque va a ser difícil que tu mazo encaje a la perfección en esta plantilla, está bien tenerla en mente.
En esta colección hay bastantes cartas, como Equipos, Auras y hechizos con la habilidad de colaboración, que dan importancia a las otras cartas que controlas. Un escudo necesita alguien que lo embrace (y que lo lance). Aunque el Escudo del Capitán América cuesta dos manás, no servirá de nada si no tienes una criatura a la que equipárselo. Sucede lo mismo con hechizos de interacción como Tomar el escudo.
Eso no significa que no debas incluir cartas de apoyo como Tomar el escudo. ¡Todo lo contrario! Eso sí, asegúrate de que no supongan la mayoría del mazo. Por cada carta de apoyo como Tomar el escudo, deberías incluir dos o tres cartas que les sirvan de objetivo.
Otra parte importante de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes es la mecánica de potenciar. Las habilidades de potenciar son habilidades activadas que cuestan menos si la criatura con esa habilidad entró este turno. Los Ninjas de la Mano cuestan
Dependiendo de la situación, los Ninjas de la Mano pueden ser una criatura por tres o cinco manás. Si juegas un mazo negro-verde centrado en criaturas grandes, lo más probable es que quieras pagar cinco manás para usarlos. Ahora bien, si jugas un mazo blanco-negro con muchos Equipos, seguramente prefieras pagar tres manás por los Ninjas y luego usar el resto de tu maná para anexarle un Equipo.
Si todo este asunto te intimida, no te preocupes; no necesitas comprender a la perfección el maná y la curva de maná para construir un buen mazo. Piensa en el papel que cumplen cada una de tus cartas y el efecto que tienen en el juego y estarás un paso más cerca de lanzarte a la batalla. Además, estás de suerte, porque tenemos varias estrategias batalla para ti.
Arquetipos de draft de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Cada combinación de dos colores de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes tiene una estrategia asociada que comparten las cartas de esa combinación de colores. Estas estrategias son lo que denominamos arquetipos de draft, y su objetivo es orientar la experiencia de Limitado y darte un empujoncito para que crees un mazo eficaz. En esta colección hay diez arquetipos de draft de dos colores, cada uno con su estilo de juego y cartas clave particulares. Si comprendes el funcionamiento de tu mazo y cómo gana el juego, podrás seleccionar las mejores cartas para él y llevarlo hasta la victoria.
Cada arquetipo de draft tiene sus propias cartas poco comunes multicolores. Estas cartas abanderan los objetivos de cada arquetipo. Thor Odinson, una carta poco común roja-blanca, te pide que lances muchos hechizos que no sean criatura. Esto te indica que el arquetipo rojo-blanco funciona bien con hechizos que no sean criatura que refuerzan a tus criaturas, como el ya mencionado Tomar el escudo.
Nuestros mayores expertos tácticos recabaron información sobre las distintas estrategias de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Aquí tienes una lista de cada uno de los arquetipos de draft, las cartas principales y algunos consejos para la construcción de tu mazo.
Colaboración, blanco-azul
El trabajo en equipo siempre es mejor, y la colaboración también hace más fuertes tus hechizos. Los mazos blancos-azules piden una combinación de hechizos con la habilidad de colaboración y criaturas que puedas girar. El Capitán América, Leyenda Viviente llevará a tus criaturas hasta la victoria con honor. Refuerza este mazo con criaturas y hechizos que creen fichas, como los Refuerzos callejeros y el Dron de despliegue de S.H.I.E.L.D.
Robar una segunda carta, azul-negro
Controla el transcurso del tiempo y la contienda con un mazo azul-negro. Kang, tirano temporal y sus secuaces dan importancia a robar dos cartas en un turno, así que refuérzalos con efectos de robo de coste bajo y criaturas que confabulan. Recuerda que estas habilidades pueden dispararse en el turno de tu oponente, así que los hechizos a velocidad de instantáneo como la Sed de conocimiento y las Visiones de villanía tienen un gran impacto.
Villanos a mansalva, negro-rojo
¡Lleva a cabo tus planes malévolos con una horda de villanos! Crea un ejército de fichas de Villano con Madame Hydra y otras criaturas poderosas. En esta colección también hay varios encantamientos negros con el subtipo Complot. Si te salen varias copias de Los Amos del Mal y cartas de Complot increíbles, podrías crear un mazo endiabladamente bueno con sinergias con cartas como Muerte reina supremo.
Potenciar, rojo-verde
Algunos arquetipos dan prioridad a los planes maestros, a los cálculos minuciosos y a las maniobras ingeniosas..., pero el rojo-verde no es uno de ellos. Aplasta a las bloqueadoras de tu oponente con Hulk, goliat gamma y otras criaturas con habilidades de potenciar. ¿Quieres duplicar la capacidad destructiva de tus criaturas? Pues el Hombre Maravilla, héroe de Hollywood mantendrá el foco sobre tus mejores criaturas.
Héroes a mansalva, verde-blanco
¡Reúne héroes de todo el universo de Marvel! Este arquetipo comparte algunas cartas clave blancas con el arquetipo de colaboración blanco-azul. Las cartas blancas que crean fichas de Héroe te ayudarán a hacer que se disparen varias veces las habilidades de Pantera Negra, vanguardia y la Guardia real wakandiana. Cuando hayas llenado la mesa de Héroes, aumenta su fuerza con la Viuda Blanca, agente libre y la Rutina de entrenamiento para alzarte con la victoria.
Ataques solitarios, blanco-negro
Brinda apoyo a tus agentes solitarios con un conjunto de criaturas, Equipos y mucho más. El Gentío de verdaderos creyentes, el Kit espía de S.H.I.E.L.D. y el Látigo voltaico te recompensarán cuando una criatura ataque sola. Solo necesitas encontrar al superhéroe adecuado para la misión, como Luke Cage, Power Man.
Artefactos, azul-rojo
Crea los mejores inventos del mundo y blinda a tus criaturas. Llena tu mazo con una cantidad enorme de artefactos para aprovechar las habilidades de Iron Lad, destino divergente y el Robot de asalto de HYDRA. Este arquetipo se fija en la cantidad de artefactos que puedes reunir, aunque sus efectos sean pequeños. Las fichas de Tesoro, Pista y Villano Robot contribuyen a la fuerza de Iron Man, maestro de las máquinas.
Criaturas en el cementerio, negro-verde
Transforma la muerte de tus criaturas en combustible para tu mazo. Hay varias cartas que se fijan en si tienes dos o más cartas de criatura en tu cementerio. Podrás habilitarlas al principio del juego con efectos de moler o con criaturas con la habilidad de ciclo, como los Brutos de Roxxon. Cuando tengas dos criaturas en el cementerio, las cartas como Killmonger, azote de Wakanda y Arnim Zola, biofanático pueden ganar el juego sin mucho más apoyo.
Hechizos que no sean criatura, rojo-blanco
Demuestra tus capacidades con un aluvión de hechizos que no sean criatura. Las criaturas de coste bajo con la habilidad de destreza, como el Agente de Atlas y el Agente carmesí, pueden crecer exponencialmente hasta ganar el juego con unos pocos hechizos. Este arquetipo requiere más costes bajos que los demás mazos, así que presta atención a cartas como la Pirueta de pantera, la Supervelocidad y las Dagas de energía de vibranium.
Contadores +1/+1, verde-azul
¡Haz crecer a tus criaturas y abruma a tus oponentes! Convierte a tus criaturas evasivas, como Estatura, alteradora del tamaño, en amenazas colosales con instantáneos, conjuros y otros efectos de apoyo. Eso sí, que no se te olvide incluir cartas que protejan a tus criaturas con contadores. El Niño Loki puede dar la habilidad de antimaleficio a tus criaturas en caso de necesidad, mientras que Reclamar el reino puede proteger de forma permanente a tu mejor criatura con un contador de indestructible.
Reúnete en tu tienda de juegos local
¡El cruce de universos definitivo de Magic llega a tu tienda de juegos local! Los eventos Presentación de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes comenzarán el 19 de junio de 2026, así que inscríbete ya para asegurar tu plaza entre tus aliados. Para informarte más sobre la colección, consulta la galería de cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes se lanzará en todo el mundo el 26 de junio de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.