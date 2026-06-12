¡Anuncia la llegada de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes en los eventos Presentación de tu tienda de juegos local! A partir del 19 de junio, podrás jugar antes que nadie a Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes y disfrutar del poder del universo de Marvel en la palma de tu mano. Tus superhéroes, historias y momentos favoritos del noveno arte llegan a Magic. ¡Responde a la llamada en las tiendas locales!

Pack de Presentación de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Cuando acudas a un evento Presentación, recibirás un Pack de Presentación de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:

6 sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 1 carta promocional foil tradicional

1 caja guardamazo

1 dado Spindown

Deberás construir un mazo de 40 cartas usando el contenido de tu Pack de Presentación y las tierras básicas que necesites. Cuando lo tengas listo, te enfrentarás a los demás participantes con sus flamantes mazos. Aunque la colección esté llena de superhéroes, estos eventos son supercasuales. No hace falta que seas un as de Magic para sumarte a la diversión. No dudes en pedir ayuda a otros jugadores si lo necesitas: todo superhéroe que se precie estará dispuesto a echar una mano a quienes lo necesitan.

Nosotros también creamos esta guía para jugar a tu primera Presentación de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Cuando termines de leerla, habrás aprendido a construir un mazo y podrás unirte a tus amigos en la Presentación. ¡Anímate a formar equipo con tus personajes favoritos de Marvel en esta colaboración sin igual!

Los eventos Presentación de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes comenzarán el 19 de junio de 2026, una semana antes del lanzamiento mundial de la colección, el día 26. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier establecimiento donde se venda Magic.

Construir un mazo de Presentación

Tu mazo debería incluir dos de los cinco colores de Magic. Te recomendamos dos colores porque es probable que no tengas suficientes cartas como para construir un mazo monocolor, e incluir tres o más colores puede hacer que te resulte más difícil lanzar hechizos. Comienza por abrir tus seis sobres de juego, ordenar las cartas por color y prestar atención a las cartas más emocionantes que consigas. Esas cartas deberían ser las más poderosas e imponentes de tu reserva de cartas. Los jugadores de Magic llaman a estas cartas “amenazas” y deberías construir tu mazo en torno a ellas.

0011_MTGMSH_Main: Captain Marvel, Earth's Protector 0130_MTGMSH_Main: Hawkeye, Master Marksman 0177_MTGMSH_Main: Mole Man, Moloid Master

A menudo, estas cartas son raras o raras míticas con efectos capaces de decidir el juego. Veamos varios ejemplos: la Capitana Marvel, guardiana de la Tierra es una criatura poderosa con la habilidad de volar que puede estabilizar tu total de vidas y volverse indestructible. Ojo de Halcón, tirador talentoso puede disparar una ráfaga de flechas para eliminar criaturas pequeñas a la par que buscas hechizos relevantes. El Hombre Topo, líder de topoides crea un flujo constante de fichas que pueden bloquear las criaturas de tu oponente. Todas estas cartas ofrecen una ventaja distinta y amenazan con ganar el juego si se las ignora.

Tus amenazas deberían ser el pilar del mazo y servirte para decidir al menos uno de tus colores. Si te tocan dos o tres amenazas rojas, será una señal de que uno de tus colores debería ser el rojo. Algunas cartas multicolores, como Moon Girl y Dinosaurio Diabólico, de color verde-azul, son buenas amenazas, pero asegúrate de tener cartas de los dos colores que sirvan de apoyo.

0099_MTGMSH_Main: Hour of Defeat 0180_MTGMSH_Main: Punishing Punch

El otro elemento fundamental de tu mazo debe ser la remoción, es decir, cartas que neutralizan las de tu oponente. Los hechizos de remoción suelen ser cartas comunes y poco comunes, así que tendrás unos cuantos en tu reserva de cartas. Los hechizos que destruyen criaturas, hacen daño o devuelven permanentes a la mano de su propietario son efectos de remoción esenciales.

A continuación tienes una lista de los hechizos de remoción más importantes de la colección. Puedes usarla como referencia al construir el mazo o consultarla durante las partidas.

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Selecciona un símbolo de maná para ver los hechizos de remoción más relevantes.

0015_MTGMSH_Main: Helicarrier Strike 0024_MTGMSH_Main: Murdock's Crusade 0037_MTGMSH_Main: Super Villain Lockup 0041_MTGMSH_Main: Web Up

0046_MTGMSH_Main: Atlantis Attacks 0054_MTGMSH_Main: Frozen in Ice 0061_MTGMSH_Main: Justice, Vance Astrovik 0081_MTGMSH_Main: Trickster's Stratagem 0082_MTGMSH_Main: We Say Thee Nay!

0092_MTGMSH_Main: Cruel Alliance 0093_MTGMSH_Main: Dark Deed 0099_MTGMSH_Main: Hour of Defeat 0112_MTGMSH_Main: Ronin, Shadow Stalker 0122_MTGMSH_Main: Widow's Bite

0127_MTGMSH_Main: Death to Our Enemies 0135_MTGMSH_Main: HULK SMASH! 0138_MTGMSH_Main: Iron Fist, Living Weapon 0142_MTGMSH_Main: Lightning Strike 0147_MTGMSH_Main: Photon Blast Barrage 0150_MTGMSH_Main: Repulsor Blast 0157_MTGMSH_Main: Truck Toss

0168_MTGMSH_Main: Go Nuts! 0180_MTGMSH_Main: Punishing Punch 0188_MTGMSH_Main: She-Hulk, Jade Defender

Digamos que te tocaron dos grandes amenazas rojas como son Thor, dios del trueno y Mjölnir, martillo de Thor, así como un puñado de hechizos de remoción blancos como Envolver en telarañas y la Cárcel de supervillanos. ¡Enhorabuena! Tienes los ingredientes perfectos para un mazo rojo-blanco muy fuerte. Cuando decidas la dirección general del mazo, habrá que ver qué forma tiene. Solo tendrás que seguir el patrón de la curva de maná para ser un superhéroe (o un supervillano, si lo prefieres) en un periquete.

Construir el mazo con la curva de maná

La curva de maná te ayuda a equilibrar el valor de maná promedio de tus cartas. En pocas palabras, hace que tu mazo tenga suficientes hechizos de coste bajo para poder empezar el juego y algunos costes altos para poder acabar con tu oponente. La media de un mazo cerrado debería parecerse a esta:

1 maná: 1–2 cartas

2 manás: 7–8 cartas

3 manás: 5–6 cartas

4 manás: 3–4 cartas

5 manás: 2–3 cartas

6 manás: 0–1 cartas

¡Y 17 tierras!

Si construyes tu mazo basándote en estas indicaciones, podrás empezar las partidas con ímpetu y mantener el ritmo a medida que avanza. Aunque va a ser difícil que tu mazo encaje a la perfección en esta plantilla, está bien tenerla en mente.

0039_MTGMSH_Main: Take Up the Shield 0244_MTGMSH_Main: Captain America's Shield

En esta colección hay bastantes cartas, como Equipos, Auras y hechizos con la habilidad de colaboración, que dan importancia a las otras cartas que controlas. Un escudo necesita alguien que lo embrace (y que lo lance). Aunque el Escudo del Capitán América cuesta dos manás, no servirá de nada si no tienes una criatura a la que equipárselo. Sucede lo mismo con hechizos de interacción como Tomar el escudo.

Eso no significa que no debas incluir cartas de apoyo como Tomar el escudo. ¡Todo lo contrario! Eso sí, asegúrate de que no supongan la mayoría del mazo. Por cada carta de apoyo como Tomar el escudo, deberías incluir dos o tres cartas que les sirvan de objetivo.

0108_MTGMSH_Main: Ninja of the Hand 0186_MTGMSH_Main: Serpent Specialist

Otra parte importante de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes es la mecánica de potenciar. Las habilidades de potenciar son habilidades activadas que cuestan menos si la criatura con esa habilidad entró este turno. Los Ninjas de la Mano cuestan {2} {B} . Sin embargo, si activas su habilidad de potenciar en el turno en que entran, serán como una criatura por cinco manás que hace que tu oponente descarte una carta. Al ubicar una carta como los Ninjas de la Mano en la curva de maná, piensa qué probabilidad hay de aprovechar al máximo su habilidad de potenciar.

Dependiendo de la situación, los Ninjas de la Mano pueden ser una criatura por tres o cinco manás. Si juegas un mazo negro-verde centrado en criaturas grandes, lo más probable es que quieras pagar cinco manás para usarlos. Ahora bien, si jugas un mazo blanco-negro con muchos Equipos, seguramente prefieras pagar tres manás por los Ninjas y luego usar el resto de tu maná para anexarle un Equipo.

Si todo este asunto te intimida, no te preocupes; no necesitas comprender a la perfección el maná y la curva de maná para construir un buen mazo. Piensa en el papel que cumplen cada una de tus cartas y el efecto que tienen en el juego y estarás un paso más cerca de lanzarte a la batalla. Además, estás de suerte, porque tenemos varias estrategias batalla para ti.

Arquetipos de draft de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Cada combinación de dos colores de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes tiene una estrategia asociada que comparten las cartas de esa combinación de colores. Estas estrategias son lo que denominamos arquetipos de draft, y su objetivo es orientar la experiencia de Limitado y darte un empujoncito para que crees un mazo eficaz. En esta colección hay diez arquetipos de draft de dos colores, cada uno con su estilo de juego y cartas clave particulares. Si comprendes el funcionamiento de tu mazo y cómo gana el juego, podrás seleccionar las mejores cartas para él y llevarlo hasta la victoria.

0217_MTGMSH_Main: Kang, Temporal Tyrant 0234_MTGMSH_Main: Thor Odinson

Cada arquetipo de draft tiene sus propias cartas poco comunes multicolores. Estas cartas abanderan los objetivos de cada arquetipo. Thor Odinson, una carta poco común roja-blanca, te pide que lances muchos hechizos que no sean criatura. Esto te indica que el arquetipo rojo-blanco funciona bien con hechizos que no sean criatura que refuerzan a tus criaturas, como el ya mencionado Tomar el escudo.

Nuestros mayores expertos tácticos recabaron información sobre las distintas estrategias de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Aquí tienes una lista de cada uno de los arquetipos de draft, las cartas principales y algunos consejos para la construcción de tu mazo.

Colaboración, blanco-azul

0210_MTGMSH_Main: Captain America, Living Legend 0229_MTGMSH_Main: Spider-Woman, Secret Agent

El trabajo en equipo siempre es mejor, y la colaboración también hace más fuertes tus hechizos. Los mazos blancos-azules piden una combinación de hechizos con la habilidad de colaboración y criaturas que puedas girar. El Capitán América, Leyenda Viviente llevará a tus criaturas hasta la victoria con honor. Refuerza este mazo con criaturas y hechizos que creen fichas, como los Refuerzos callejeros y el Dron de despliegue de S.H.I.E.L.D.

Robar una segunda carta, azul-negro

0217_MTGMSH_Main: Kang, Temporal Tyrant 0214_MTGMSH_Main: Ghost, Spectral Saboteur

Controla el transcurso del tiempo y la contienda con un mazo azul-negro. Kang, tirano temporal y sus secuaces dan importancia a robar dos cartas en un turno, así que refuérzalos con efectos de robo de coste bajo y criaturas que confabulan. Recuerda que estas habilidades pueden dispararse en el turno de tu oponente, así que los hechizos a velocidad de instantáneo como la Sed de conocimiento y las Visiones de villanía tienen un gran impacto.

Villanos a mansalva, negro-rojo

0221_MTGMSH_Main: Madame Hydra 0209_MTGMSH_Main: Bullseye, Death Dealer

¡Lleva a cabo tus planes malévolos con una horda de villanos! Crea un ejército de fichas de Villano con Madame Hydra y otras criaturas poderosas. En esta colección también hay varios encantamientos negros con el subtipo Complot. Si te salen varias copias de Los Amos del Mal y cartas de Complot increíbles, podrías crear un mazo endiabladamente bueno con sinergias con cartas como Muerte reina supremo.

Potenciar, rojo-verde

0215_MTGMSH_Main: Hulk, Gamma Goliath 0198_MTGMSH_Main: Abomination, Terrifying Titan

Algunos arquetipos dan prioridad a los planes maestros, a los cálculos minuciosos y a las maniobras ingeniosas..., pero el rojo-verde no es uno de ellos. Aplasta a las bloqueadoras de tu oponente con Hulk, goliat gamma y otras criaturas con habilidades de potenciar. ¿Quieres duplicar la capacidad destructiva de tus criaturas? Pues el Hombre Maravilla, héroe de Hollywood mantendrá el foco sobre tus mejores criaturas.

Héroes a mansalva, verde-blanco

0207_MTGMSH_Main: Black Panther, Vanguard 0228_MTGMSH_Main: Spider-Man, To the Rescue

¡Reúne héroes de todo el universo de Marvel! Este arquetipo comparte algunas cartas clave blancas con el arquetipo de colaboración blanco-azul. Las cartas blancas que crean fichas de Héroe te ayudarán a hacer que se disparen varias veces las habilidades de Pantera Negra, vanguardia y la Guardia real wakandiana. Cuando hayas llenado la mesa de Héroes, aumenta su fuerza con la Viuda Blanca, agente libre y la Rutina de entrenamiento para alzarte con la victoria.

Ataques solitarios, blanco-negro

0208_MTGMSH_Main: Black Widow, Double Agent 0236_MTGMSH_Main: U.S.Agent, John Walker

Brinda apoyo a tus agentes solitarios con un conjunto de criaturas, Equipos y mucho más. El Gentío de verdaderos creyentes, el Kit espía de S.H.I.E.L.D. y el Látigo voltaico te recompensarán cuando una criatura ataque sola. Solo necesitas encontrar al superhéroe adecuado para la misión, como Luke Cage, Power Man.

Artefactos, azul-rojo

0216_MTGMSH_Main: Iron Man, Master of Machines 0227_MTGMSH_Main: Speedball, New Warrior

Crea los mejores inventos del mundo y blinda a tus criaturas. Llena tu mazo con una cantidad enorme de artefactos para aprovechar las habilidades de Iron Lad, destino divergente y el Robot de asalto de HYDRA. Este arquetipo se fija en la cantidad de artefactos que puedes reunir, aunque sus efectos sean pequeños. Las fichas de Tesoro, Pista y Villano Robot contribuyen a la fuerza de Iron Man, maestro de las máquinas.

Criaturas en el cementerio, negro-verde

0218_MTGMSH_Main: Killmonger, Scourge of Wakanda 0235_MTGMSH_Main: Titania, Rugged Rumbler

Transforma la muerte de tus criaturas en combustible para tu mazo. Hay varias cartas que se fijan en si tienes dos o más cartas de criatura en tu cementerio. Podrás habilitarlas al principio del juego con efectos de moler o con criaturas con la habilidad de ciclo, como los Brutos de Roxxon. Cuando tengas dos criaturas en el cementerio, las cartas como Killmonger, azote de Wakanda y Arnim Zola, biofanático pueden ganar el juego sin mucho más apoyo.

Hechizos que no sean criatura, rojo-blanco

0234_MTGMSH_Main: Thor Odinson 0238_MTGMSH_Main: War Machine, Legacy of Iron

Demuestra tus capacidades con un aluvión de hechizos que no sean criatura. Las criaturas de coste bajo con la habilidad de destreza, como el Agente de Atlas y el Agente carmesí, pueden crecer exponencialmente hasta ganar el juego con unos pocos hechizos. Este arquetipo requiere más costes bajos que los demás mazos, así que presta atención a cartas como la Pirueta de pantera, la Supervelocidad y las Dagas de energía de vibranium.

Contadores +1/+1, verde-azul

0201_MTGMSH_Main: Ant-Man, Colony Commander 0206_MTGMSH_Main: Beast, Erudite Aerialist

¡Haz crecer a tus criaturas y abruma a tus oponentes! Convierte a tus criaturas evasivas, como Estatura, alteradora del tamaño, en amenazas colosales con instantáneos, conjuros y otros efectos de apoyo. Eso sí, que no se te olvide incluir cartas que protejan a tus criaturas con contadores. El Niño Loki puede dar la habilidad de antimaleficio a tus criaturas en caso de necesidad, mientras que Reclamar el reino puede proteger de forma permanente a tu mejor criatura con un contador de indestructible.

Reúnete en tu tienda de juegos local

¡El cruce de universos definitivo de Magic llega a tu tienda de juegos local! Los eventos Presentación de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes comenzarán el 19 de junio de 2026, así que inscríbete ya para asegurar tu plaza entre tus aliados. Para informarte más sobre la colección, consulta la galería de cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes se lanzará en todo el mundo el 26 de junio de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.