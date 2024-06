Una colección de Magic de locos.

Cada colección de Horizontes de Modern que se lanza está repleta de referencias a cartas viejas, mecánicas alocadas que regresan y leyendas alucinantes. ¡Vaya un formato de Limitado! ¡Es una batalla campal de combinaciones de habilidades de lo más raras que crean algo innovador y divertido!

¿Que cuál es la mejor forma de probarla? ¡Pues empezando por la Presentación en tu tienda local!

¿Te preguntas qué es una Presentación?

Bueno, pues las Presentaciones son eventos de Magic y para mí están entre los mejores porque son perfectas para principiantes y veteranos por igual. En ellas se celebra el lanzamiento de las nuevas colecciones y la de Horizontes de Modern 3 comenzará el 7 de junio. ¡Te lo vas a pasar fenomenal!

Antes de nada, si quieres aprender a jugar a Magic, te recomiendo que consultes estas páginas:

Además, si buscas una tienda en la que jugar, no dudes en utilizar nuestro práctico localizador de tiendas. Solo tienes que escribir dónde te encuentras y la herramienta te mostrará los establecimientos cercanos.

Cuando encuentres el lugar adecuado, ponte en contacto y pide información sobre la preinscripción. Las Presentaciones son eventos populares, por lo que es mejor que te asegures un sitio.

Si prefieres que te cuente todo esto en un video, tengo uno que complementa este artículo a la perfección en Good Morning Magic:

Vale, y ¿qué hace que las Presentaciones sean tan divertidas? ¿Qué se puede esperar de ellas? ¡Echemos un vistazo!

Expande tus horizontes

No hay nada tan mágico como usar cartas nuevas de una colección recién salida, que es exactamente lo que se hace en las Presentaciones. Todo el mundo está en igualdad de condiciones, ya que nadie tiene estas cartas antes de la Presentación y es la primera vez que se puede probar la colección y ver cómo se combinan.

El ambiente de las Presentaciones es sin duda relajado. La diversión está servida cuando se abren sobres, la gente alardea de lo que le toca y se descubren por primera vez combinaciones (¡o referencias!) alucinantes.

Una de las mejores cosas de las Presentaciones es que son un entorno ideal para que disfrutes de tu primer evento. Aunque sea la primera vez que juegas, tendrás gente en la tienda dispuesta a apoyarte y a ayudarte para que tengas una experiencia estupenda. ¡Todo el mundo va a las Presentaciones para pasarlo bien, tanto si está empezando a jugar como si lleva tiempo haciéndolo! La colección es nueva, la gente conversa acerca de las temáticas y la historia (que puedes leer aquí si aún no la conoces) y lo importante es divertirse.

Entonces ¿tienes que llevar un mazo de casa? Qué va. En las Presentaciones se juega un formato denominado Mazo Cerrado. Es muy sencillo: abres los seis sobres de juego de Horizontes de Modern 3 de tu Pack de Presentación (más la carta promocional que contiene) y construyes un mazo con las cartas que te toquen. Como ves, lo esencial son la nueva colección y las cartas de esos sobres. Si quieres, puedes echarles un vistazo de antemano a todas, desde las comunes hasta las raras míticas, para así construir el mejor mazo posible (las encontrarás recopiladas en la galería de cartas).

¿Cómo funciona esto exactamente? ¡Te lo cuento!

Crea esos horizontes

Cuando te sientes el día de la Presentación, te darán un Pack de Presentación de Horizontes de Modern 3.

Pack de Presentación de Horizontes de Modern 3

Dentro del pack encontrarás muchas cosas, como un contador Spindown para llevar la cuenta de tu total de vidas y un pequeño documento con algo de información y unos consejos, pero lo más importante serán los seis sobres de juego:

Ábrelos todos y échale una ojeada a tu montón de cartas nuevas. También encontrarás una carta rara o rara mítica estampada en foil que puedes usar, así que no te olvides de pillarla.

Vale, ¿ya tienes los sobres abiertos? Genial, ¡ahora toca construir un mazo!

¿Por dónde empezar?

Bueno, primero tienes que saber qué quieres hacer. En Mazo Cerrado te hacen falta 40 cartas, no 60 ni 100, y la tienda te dará todas las tierras básicas que necesites.

Por norma general, lo ideal es jugar 17 tierras. Teniendo esto en cuenta, solo necesitas unas 23 cartas que no sean tierra de las que te tocaron. Tu objetivo es este: identificar qué 23 cartas jugar.

Ahora no parece tan complicado, ¿verdad? La cuestión es cómo elegir cuáles usar.

Primero, te recomiendo que las separes por colores. Haz ocho montones: uno para cada color, uno para las cartas multicolores, uno para las incoloras y uno para las tierras. A medida que vayas ordenando las cartas, podrás leer qué hacen y ver cuáles te llaman la atención.

A continuación, te interesará ceñirte a dos colores. A veces podrás “salpicar” un tercer color; es decir, jugarás dos colores de base y un par de cartas poderosas o con costes adicionales de un tercer color, pero te recomiendo que te centres en dos. El criterio puede ser el que tú quieras, quizás simplemente te gusten esos colores, pero fíjate en estas cosas, que te serán útiles:

Cartas raras buenas de esos colores que quieras jugar

Muchas cartas de remoción (las que pueden destruir o neutralizar las criaturas de tu oponente)

Evasión (muchos juegos de Mazo Cerrado se ganan con criaturas que tienen la habilidad de volar o que son difíciles de bloquear)

Otros aspectos muy importantes que debes tener en cuenta son la sinergia y las cartas multicolores. Cada pareja de dos colores de Horizontes de Modern 3 tiene una temática, así que, si las conoces, puede ser más fácil elegir los colores. Esas temáticas se describen en una guía que figura en todas las cajas de sobres de juego, pero te las pongo aquí también para que te sea fácil consultarlas:

Otra cuestión inusual a tener en cuenta para esta colección son los costes de maná incoloros. No, no los costes genéricos, sino específicamente los incoloros. Como el del Mago de guerra Escapayermos:

0017_MTGMH3_Main: Wastescape Battlemage

No puedes pagar con maná de cualquier color; debes pagarlo con maná incoloro. Así que, si pones estas cartas en tu mazo, más te vale asegurarte de que tienes suficientes fuentes para generar maná incoloro. Es como “salpicar” un color. Yo me aseguraría de tener tres o cuatro fuentes fiables antes de poner una en mi mazo. Y más todavía si fuera a jugar varias. No hay muchísimas cartas así en esta colección, pero échales un ojo y asegúrate de contar con formas de lanzarlas si eliges incluirlas.

Después de elegir qué colores usar, es importante que pienses en la curva de maná, lo que te ayudará a tener criaturas que lanzar en todos los turnos del juego. Si todo lo que tienes cuesta seis manás, tardarás mucho en jugar criaturas y, si todo cuesta dos manás, te sobrepasarán cuando avance el juego.

Comprobar la curva de maná es muy sencillo. Primero, coloca tus criaturas sobre la mesa según su valor de maná, de izquierda a derecha. Es decir, primero todas las criaturas que cuestan un maná, después las que cuestan dos, etc. No pongas las cartas que no sean criatura a menos que las vayas a jugar en cuanto tengas esa cantidad de maná disponible; por ejemplo, puedes jugar un Equipo en el segundo turno, por lo que contará como una carta de coste dos, pero probablemente no quieras jugar un hechizo de remoción en el segundo turno.

En general, aunque esto es solo una guía, en Limitado me gusta jugar una curva como esta:

1 maná: 0–2

2 manás: 4–6

3 manás: 3–5

4 manás: 2–4

5 manás: 1–3

6 manás o más: 0–2

Cuando tengas todo esto listo, añade tus hechizos que no sean criatura. Normalmente querrás jugar todos tus hechizos de remoción para lidiar con las criaturas de tus oponentes. Además de eso, está bien tener formas de mejorar tus criaturas a velocidad de instantáneo o métodos para robar cartas, pero lo mejor es que adaptes tu mazo a tus gustos y según lo que tú crees que funcionará mejor.

¡Y ya está! Cuando termines, deberías tener un mazo de 40 cartas. Es cierto que puedes jugar más de 40 cartas, pero no se recomienda en absoluto, ya que, cuantas más cartas juegues, menos probabilidades tendrás de robar tus mejores cartas.

Mecánicas de Horizontes de Modern 3

Horizontes de Modern 3 es una colección alocada: en vez de tener sus propias nuevas mecánicas, tiene un montón que regresan. Puedes echar un vistazo a la mayoría en el artículo que explica las mecánicas de Horizontes de Modern 3.

Llegar al horizonte

La Presentación de Horizontes de Modern 3 está a la vuelta de la esquina: ¡empieza el 7 de junio! Ponte en contacto con tu tienda de juegos local, échale un vistazo a la galería de cartas y prepárate para descubrir una experiencia alucinante y de locos con Horizontes de Modern 3.

Ah, y una cosa más: también puedes pedir por anticipado cajas de sobres y recogerlas en la Presentación. Si quieres llevarte a casa todavía más cartas, puedes hacerte con productos de Horizontes de Modern 3; eso sí, conviene que lo comentes de antemano en tu tienda.

Espero que esto te sirva de ayuda en la Presentación. Como siempre, si tienes alguna duda, puedes consultarme en Twitter, Instagram, TikTok o YouTube. Me encanta leer comentarios de la gente.

¡Que disfrutes de la colección y te diviertas con ella!

Gavin

