¡Ahonda todavía más en la intrigante dicotomía de Lorwyn y Páramo Sombrío con Alquimia: Lorwyn! Con este lanzamiento exclusivo para la versión digital, llegan a MTG Arena 30 cartas de Magic nuevas.

Alquimia: Lorwyn se estrenará en MTG Arena mañana, 3 de febrero. ¡Consulta todas las cartas en la galería de Lorwyn eclipsado! Hay dos cartas que te permiten seleccionar cartas adicionales en medio de un juego. Aquí tienes su información detallada y las cartas de sus libros de hechizos.

Libros de hechizos

Armera adaptable

101305_Y26-ECL: Adaptive Armorer

Hacha amorfa

Barreta de ciudadano

Kirin aceronimbo

Mayal del conquistador

Escupefuego

Caña de pescar

Jamón de krovod

Guantelete sanguijuela

Faja del león

Maza del valiente

Maza de las aerorruinas

Escudo del reino

Espada con sellos de Valeron

Traje de poder thran

Lazo de truenos

Hadas robaideas

101311_Y26-ECL: Thoughtsteal Sprites

Floración amarga

Ladronzuelo atrevido

Embuste de las florhadas

Esgrima de las hadas

Feérico mente maestra

Molestia revoloteadora

Guarda del Valle Elendra

Gran hada bromista

Hada hipnótica

Ladrón de apariencias

Pequeña molestia

Abrecerraduras bromista

Tartamudear el hechizo

Pandilla Vendilion

Hojeadora de libros voraz

