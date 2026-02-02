Libros de hechizos de Alquimia: Lorwyn
¡Ahonda todavía más en la intrigante dicotomía de Lorwyn y Páramo Sombrío con Alquimia: Lorwyn! Con este lanzamiento exclusivo para la versión digital, llegan a MTG Arena 30 cartas de Magic nuevas.
Alquimia: Lorwyn se estrenará en MTG Arena mañana, 3 de febrero. ¡Consulta todas las cartas en la galería de Lorwyn eclipsado! Hay dos cartas que te permiten seleccionar cartas adicionales en medio de un juego. Aquí tienes su información detallada y las cartas de sus libros de hechizos.
Libros de hechizos
Armera adaptable
Hacha amorfa Barreta de ciudadano Kirin aceronimbo Mayal del conquistador Escupefuego Caña de pescar Jamón de krovod Guantelete sanguijuela Faja del león Maza del valiente Maza de las aerorruinas Escudo del reino Espada con sellos de Valeron Traje de poder thran Lazo de truenos
Hadas robaideas
Floración amarga Ladronzuelo atrevido Embuste de las florhadas Esgrima de las hadas Feérico mente maestra Molestia revoloteadora Guarda del Valle Elendra Gran hada bromista Hada hipnótica Ladrón de apariencias Pequeña molestia Abrecerraduras bromista Tartamudear el hechizo Pandilla Vendilion Hojeadora de libros voraz
