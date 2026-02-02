¡Ahonda todavía más en la intrigante dicotomía de Lorwyn y Páramo Sombrío con Alquimia: Lorwyn! Con este lanzamiento exclusivo para la versión digital, llegan a MTG Arena 30 cartas de Magic nuevas.

Alquimia: Lorwyn se estrenará en MTG Arena mañana, 3 de febrero. ¡Consulta todas las cartas en la galería de Lorwyn eclipsado! Hay dos cartas que te permiten seleccionar cartas adicionales en medio de un juego. Aquí tienes su información detallada y las cartas de sus libros de hechizos.

Libros de hechizos

Armera adaptable

101305_Y26-ECL: Adaptive Armorer
  • Hacha amorfa
  • Barreta de ciudadano
  • Kirin aceronimbo
  • Mayal del conquistador
  • Escupefuego
  • Caña de pescar
  • Jamón de krovod
  • Guantelete sanguijuela
  • Faja del león
  • Maza del valiente
  • Maza de las aerorruinas
  • Escudo del reino
  • Espada con sellos de Valeron
  • Traje de poder thran
  • Lazo de truenos

Hadas robaideas

101311_Y26-ECL: Thoughtsteal Sprites
  • Floración amarga
  • Ladronzuelo atrevido
  • Embuste de las florhadas
  • Esgrima de las hadas
  • Feérico mente maestra
  • Molestia revoloteadora
  • Guarda del Valle Elendra
  • Gran hada bromista
  • Hada hipnótica
  • Ladrón de apariencias
  • Pequeña molestia
  • Abrecerraduras bromista
  • Tartamudear el hechizo
  • Pandilla Vendilion
  • Hojeadora de libros voraz

¡Busca sobres y cartas en MTG Arena de Alquimia: Lorwyn! Consulta todas las cartas de Alquimia: Lorwyn en la galería completa de Lorwyn eclipsado.