El 28 de octubre, MTG Arena dará rienda suelta a un nuevo evento por tiempo limitado: el Cube poderoso de Arena. Este evento tan emocionante revolucionará MTG Arena, pues cuenta con algunas de las cartas más potentes de toda la historia de Magic, incluidas las Nueve Poderosas. Con más de 100 impresiones nuevas en MTG Arena, algunas de ellas que habrás visto en antologías de Arena recientes, el cube supone una gran actualización para el juego. Entraremos en detalle en una serie de artículos y videos que publicaremos durante los próximos días y en los que exploraremos todos los aspectos del cube, pero, antes, hablemos sobre la estructura y las jugosas recompensas del nuevo evento.

Detalles y recompensas del evento Cube poderoso

El Cube poderoso es una experiencia premier de Limitado única. Quisimos aprovechar esta oportunidad para renovar la estructura de nuestros eventos de cube de acuerdo con los comentarios de la comunidad con respecto a las recompensas y la competición. En un principio ofreceremos un draft clasificatorio al mejor de uno y un draft tradicional no clasificatorio al mejor de tres. Cambiamos el precio de la inscripción y las recompensas para que este evento competitivo sea todavía mejor. Ahora el evento sigue la misma estructura que los drafts premier, ya que este es el formato de evento más popular en MTG Arena. Verás que los sobres que se entregan como recompensa en el evento no son los mismos que los de los drafts premier, pues los sobres de premio del cube aportan más valor.

Los sobres de premio del cube brindan la oportunidad de incorporar cartas nuevas a MTG Arena y son un premio fantástico para los ganadores de los eventos. Estos sobres contienen 7 cartas en total, con al menos 2 raras o raras míticas, y cada uno de ellos también incluye al menos 1 carta de una hoja adicional rotativa de cartas nuevas en MTG Arena. Los jugadores también pueden usar sus comodines para crear cartas nuevas que se lanzaron en los sobres de premio del cube. Gracias a las cartas raras y raras míticas adicionales y a la poderosísima hoja adicional, el valor de estos sobres es más del doble que el de un sobre normal de una tienda.

Cada sobre de premio del cube contiene lo siguiente:

1 carta rara o rara mítica de entre todas * las cartas legales en Intemporal (consulta las exclusiones más adelante)

las cartas legales en Intemporal La probabilidad de que te toque cualquier carta rara es del doble de que te toque cualquier carta rara mítica

1 carta rara o rara mítica de la hoja adicional del cube

La probabilidad de que te toque cualquier carta rara es del doble de que te toque cualquier carta rara mítica

1 carta aleatoria que puede ser:

Cualquier * rara de Intemporal (20 %)

rara de Intemporal (20 %)

Cualquier * poco común de Intemporal (30 %)

poco común de Intemporal (30 %)

Una carta de la hoja adicional (50 %)



Todas las cartas de la hoja adicional tienen la misma probabilidad de aparecer en este espacio.

2 cartas poco comunes de entre todas * las cartas legales en Intemporal

las cartas legales en Intemporal 2 cartas comunes de entre todas* las cartas legales en Intemporal

*Las excepciones de las cartas incluidas en “todas* las cartas legales en Intemporal” son las siguientes:

Cualquier carta que pertenezca a una colección de Más allá del Multiverso

Cartas que están completamente prohibidas en Intemporal (en el momento de la publicación de este artículo no hay ninguna)

Cartas usadas anteriormente como recompensas exclusivas en MTG Arena u otras cartas concretas que no se pueden crear

Estructura del evento

Como todos los eventos de cube, se trata de un evento fantasma, es decir, los jugadores no añadirán a su colección las cartas que elijan durante el draft. Estos eventos se centran en la experiencia de juego de Limitado, no en la colección de cartas mediante los drafts. Estos son los detalles completos del evento:

Inicio del evento : 28 de octubre a las 8:00 PT (15:00 UTC)

: 28 de octubre a las 8:00 PT (15:00 UTC) Cierre de inscripciones : 18 de noviembre a las 8:00 PT (15:00 UTC)

: 18 de noviembre a las 8:00 PT (15:00 UTC) Inscripción : 10 000 de oro, 1500 gemas o 1 ficha de Draft con jugadores

: 10 000 de oro, 1500 gemas o 1 ficha de Draft con jugadores Formato : draft fantasma con jugadores de Cube poderoso (los jugadores no conservan las cartas del evento)

: draft fantasma con jugadores de Cube poderoso (los jugadores no conservan las cartas del evento) Estructura : Al mejor de uno: siete victorias o tres derrotas; clasificatorio Al mejor de tres: tres partidas; no clasificatorio

:

Recompensas al mejor de uno

Victorias Gemas Sobres históricos Sobres de premio del cube 0 50 1 1 100 1 2 250 2 3 1000 2 4 1400 3 5 1600 4 1 6 1800 4 2 7 2200 4 3

Recompensas al mejor de tres

Victorias Gemas Sobres históricos Sobres de premio del cube Puntos de Play-In 0 100 1 1 250 1 2 1000 2 1 3 2500 3 2 2

Cómo coleccionar sobres de premio y cartas del Cube poderoso

No todas las cartas del Cube poderoso se podrán coleccionar tras el lanzamiento del evento. Es una decisión que tomamos para lanzar cuanto antes el evento sin que esto afecte de manera negativa a los formatos de Construido. Hay cuatro motivos por lo que decidimos hacerlo así:

Al impedir que se puedan coleccionar ciertas cartas del Cube poderoso, no tuvimos que poner tantas pegas a la lista de cartas del cube, ya que la legalidad en los formatos de Construido no afectó a si incluíamos una carta o no. Al restringir algunas cartas para que solo se jueguen en el Cube poderoso, redujimos la cantidad de interacciones que debía tener en cuenta el equipo de desarrollo tanto desde un punto de vista de jugabilidad como de implementación. Esto nos permitió incluir más cartas en el evento. Publicar todas las cartas al mismo tiempo abrumaría los formatos Histórico e Intemporal. Al publicarlas poco a poco, podemos garantizar que los formatos se mantienen equilibrados y diversos. Algunas de estas cartas están entre las más poderosas jamás impresas. Pasará mucho tiempo hasta que veamos cartas como el Loto negro, los moxes, el Anillo solar o las tierras duales originales en los juegos de Construido de MTG Arena.

¿Qué cartas están incluidas en la hoja adicional de los sobres de premio del cube?

Las cartas de la hoja adicional se actualizarán con el paso del tiempo, a medida que algunas cartas pasen a ser coleccionables en MTG Arena. En el futuro, pueden incluir nuevas cartas competitivas para Pioneer, nuevas impresiones con ilustraciones clásicas o cartas adicionales del cube que antes no se podían coleccionar. Aunque no todas las cartas de la hoja adicional están en esta versión del Cube poderoso, cada una de ellas es una parte importante de la historia de Magic. Esta es la lista inicial de cartas de la hoja adicional:

Intérprete de la matanza

Reliquia de la coalición

Dack Fayden

Adalid de la Afrontamuerte

Dejar en evidencia

Figura del destino

Ráfaga ardiente

Lente brillante

Leovold, emisario de Trest

Derrumbe en la mina

Esfera de batalla myr

Preordinar

Prisma pentavalente

Piroquinesis

Canción hirviente

Apagar

Titania, protectora de Argoth

Torsten, fundador de Benalia

Tourach, cantor pavoroso

Ausencia inesperada

Tumba sin nombre

Alzamiento

Maga de maldiciones vampira

Vientos de abandono

Primus pudremadera

Orbe zurano

Debido a lo buenas que son estas cartas, su habilidad para acelerar maná o su opción de lanzarse como hechizos gratis, las siguientes cartas se prohibirán de antemano en Histórico:

Ráfaga ardiente

Preordinar

Piroquinesis

Canción hirviente

¿Qué cartas están incluidas en el Cube poderoso?

Entonces, ¿cuáles son las cartas nuevas que llegarán a MTG Arena? La mayoría de estas cartas son nuevas en MTG Arena, pero algunas de ellas son reimpresiones con ilustraciones nuevas de colecciones clásicas que todavía no llegaron al videojuego.

Todavía no podemos revelar la lista completa, pero ahí van unas pistas para que los jugadores les den vueltas mientras tanto:

Una carta cuyo sonido es de un actor que no es humano

Una carta que, cuando se imprimió, fue la sexta carta de un ciclo de cinco

Una carta que no salió en Limited Edition (Alpha) cuyo nombre completo aparece en el texto de al menos 800 otras cartas, ninguna de las cuales se imprimió antes que ella

cuyo nombre completo aparece en el texto de al menos 800 otras cartas, ninguna de las cuales se imprimió antes que ella Una carta cuyo nombre en inglés escrito al revés es otra carta de Magic

Al menos cuatro cartas que en algún momento estuvieron restringidas en formatos que no fueron Vintage

Una carta cuyo nombre tiene dos o más palabras, cada una de las cuales apareció en la línea de tipo de una carta distinta a esta

Una carta que nunca estuvo disponible en ninguna plataforma digital de Magic

A lo largo de la semana iremos mostrando más cartas. ¡Ve a los canales de YouTube de Luis Scott-Vargas y Paul Cheon el 22 de octubre para enterarte de las novedades!

Prepárate para el Cube poderoso con estilo

Mox de perla Mox de zafiro Mox de azabache Mox de rubí Mox de esmeralda

Antes de despedirnos, tenemos dos sorpresas más. Ya que recobramos los titanes de antaño (y de hoy en día) de Magic con el Cube poderoso, queremos hacer algo especial para algunas de nuestras cartas favoritas. Aunque los moxes originales aparecieron en MTG Arena cuando los conjuraba el Oráculo de las alfas, los moxes del Cube poderoso tienen las ilustraciones originales de Dan Frazier.

Por último, vamos a añadir otra recompensa para quienes participen en el Cube poderoso. Todos los jugadores que participen en cualquiera de estos eventos nuevos se llevarán un protector de cartas muy especial con la ilustración de una ficha de Ardilla nueva. ¡Estamos mal de la bellota!