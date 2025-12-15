Brawl lleva un buen tiempo formando parte de MTG Arena. Empezó como un formato menor, pero durante el último par de años su popularidad aumentó notablemente y ahora es sin lugar a dudas el segundo formato más jugado en MTG Arena. Nos encanta ver que el formato crece y que más gente disfruta de Magic de formas distintas, pero esto también supone alguna que otra complicación.

0011_MTGOTJ_CrimeBns: Mana Drain 0040_MTGEOE_BonusLnd: Strip Mine

Además del aumento de jugadores, se incorporaron muchas cartas nuevas a Brawl. Algunas cartas muy populares y potentes como Absorber maná y la Cantera subieron el nivel de los mazos, mientras que colecciones como Horizontes de Modern 3 trajeron consigo nuevos comandantes muy potentes. Para algunos jugadores, esto abrió la puerta a probar cosas nuevas con sus mazos, pero, para otros, redujo la variedad, pues sentían la obligación de incluir ciertas cartas en todos los mazos o contaban con que serían sus oponentes quienes las jugaran.

Brawl empezó en MTG Arena como un formato divertido y casual en el que la gran mayoría de gente jugaba mazos muy suyos o con los que solo buscaba divertirse. De un tiempo a esta parte, el aumento del nivel, sobre todo en las cartas de los mazos, empezó a afectar al ambiente casual. Cierto tipo de jugadores ve esto como algo positivo, pero otros creen que Brawl empezó a perder lo que lo hacía tan divertido.

Cuando un formato crece tanto como Brawl, es normal que cambie y se adapte, por lo que tomamos algunas decisiones al respecto. Prohibimos algunas de las cartas más poderosas para que el formato mantuviese un ambiente más casual, y queremos seguir probando cosas para que el formato se establezca como uno divertido sin importar el comandante que juegues. Por otro lado, también queremos fomentar la parte más competitiva de Brawl. En el Desafío del metajuego de Brawl que celebramos hace poco pudimos ver que los jugadores están interesados en una versión distinta y más competitiva de Brawl. Creemos que merece la pena explorar esto e intentar sacarlo adelante.

Por ello, decidimos celebrar un nuevo Desafío del metajuego de Brawl. Hay muchas formas posibles en las que podríamos estructurar una versión más competitiva de Brawl. ¿Debería ser un formato más indulgente, como Intemporal? ¿Deberíamos intentar que se parezca más a Duel Commander, que tiene una lista de prohibiciones muy amplia? Durante los próximos meses probaremos distintas versiones para ver qué genera un mayor interés entre los jugadores.

0306_MTGTLA_SpBndlBF: Flawless Maneuver 0307_MTGTLA_SpBndlBF: Fierce Guardianship 0309_MTGTLA_SpBndlBF: Deadly Rollick 0311_MTGTLA_SpBndlBF: Deflecting Swat 0313_MTGTLA_SpBndlBF: Obscuring Haze

La próxima versión del formato se centra en eliminar los comandantes que tuvieron una mayor presencia en el primer evento. Ajani, paria de los nacatl dominó el primer Desafío del metajuego de Brawl junto con unos cuantos comandantes más, lo que limitó la diversidad de los mazos del formato. Estas cartas estarán prohibidas tanto como comandantes como en los mazos. También seremos más indulgentes con las cartas de los mazos y no prohibiremos ninguna por ser demasiado buena. A diferencia de la versión normal de Brawl, cartas tan poderosas como Absorber maná y la Cantera serán legales, además de estos cinco hechizos que puedes lanzar de manera gratuita si controlas un comandante: Maniobra sin igual, Custodia feroz, Jugueteo mortal, Golpe desviador y Neblina oscurecedora.

Como siempre, nos gustaría conocer la opinión de la comunidad al respecto. Estaremos atentos a lo que se comente sobre estos eventos, a quiénes participan en ellos y de qué forma lo hacen. Tenemos muchas ganas de ver qué versiones llamarán más la atención de los jugadores de Brawl y de ofrecerles distintas opciones que probar.

Desafío del metajuego de Brawl modificado con acceso a todo

Del 16 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, organizaremos un evento de Brawl competitivo especial en MTG Arena con una estructura y lista de cartas prohibidas nuevas. El evento será clasificatorio, usará el emparejamiento correspondiente y los jugadores tendrán acceso a todas las cartas. A diferencia de Brawl, este evento no contará con un mulligan gratuito.

Este evento formará parte de una serie en la que exploraremos distintas formas de establecer una versión competitiva de Brawl. En este caso, prohibiremos algunos de los mejores comandantes del evento del metajuego de Brawl anterior. Nuestro objetivo es que sea viable jugar una mayor cantidad de comandantes en el evento. En cuanto a las cartas del mazo, decidimos ser más permisivos y quitamos todas las prohibiciones de Brawl. Cartas que llevan mucho tiempo prohibidas como la Aguja medular o el Magistrado de Drannith, cartas recién prohibidas como la Cantera y cartas que acaban de incorporarse a MTG Arena como el Golpe desviador serán legales en este evento. El evento también permite jugar con todas las cartas, por lo que los jugadores tienen libertad para probar nuevos estilos y enfoques.

Cartas prohibidas

Todas las cartas coleccionables en MTG Arena son legales en este formato, a excepción de las siguientes:

Oko, Ladrón de Coronas

Ajani, paria de los nacatl

Rusko, fabricante de relojes

Viejo Dedos de Palo

Wrenn y Seis

Ragavan, ratero hábil

A-Nadu, Sabiduría Alada

Lutri, Buscahechizos

Nota: Esta es la lista completa de cartas prohibidas para el evento. Las cartas prohibidas en el formato normal de Brawl, como la Aguja medular, la Cantera o el Golpe desviador, son legales en este evento.

Detalles del evento

Inicio del evento : 16 de diciembre de 2025 a las 8:00 PT (16:00 UTC)

: 16 de diciembre de 2025 a las 8:00 PT (16:00 UTC) Cierre de inscripciones : 6 de enero de 2026 a las 8:00 PT (16:00 UTC)

: 6 de enero de 2026 a las 8:00 PT (16:00 UTC) Aún tendrás 3 horas para completar tu serie actual, pero ya no podrás inscribirte después de esta hora límite. Los juegos que estén en curso podrán terminar.

Inicio del evento : 6 de enero de 2026 a las 11:00 PT (19:00 UTC)

: 6 de enero de 2026 a las 11:00 PT (19:00 UTC) A partir de esa hora no se empezará ningún juego, pero los que estén en curso podrán terminar.

Inscripción: 5000 de oro o 1000 gemas

Formato: Brawl modificado al mejor de uno

Duración del evento: 7 victorias o 2 derrotas

Recompensas: