El Limited Championship de Arena es un nuevo evento de MTG Arena que se estrenará en 2026 en el que los jugadores tendrán la oportunidad de conseguir una plaza para el Limited Championship de Magic de 2027 al jugar de forma digital.

Para participar en el Limited Championship de Arena, los jugadores tendrán que clasificarse en uno de los Limited Championship Qualifiers de Arena que se celebrarán a lo largo de 2026. Estos nuevos eventos centrados en Limitado son la evolución de los Arena Opens y ofrecen a los jugadores la oportunidad de competir para conseguir premios en efectivo al ganar juegos de MTG Arena desde dondequiera que jueguen.

Tenemos la intención de organizar cuatro Limited Championship Qualifiers de Arena en 2026, para que, durante todo el año, los jugadores tengan varias posibilidades de clasificarse para el Limited Championship de Arena de 2026. Estos eventos sustituirán a los Arena Opens en 2026.

Limited Championship Qualifier de Arena ▼ Limited Championship de Arena ▼ Limited Championship de Magic de 2027

Estructura de los Limited Championship Qualifiers de Arena

Los Limited Championship Qualifiers son torneos con premios en efectivo en los que se pueden conseguir fichas de clasificación para el Limited Championship de Arena de 2026.

Estructura del torneo

A diferencia de los Arena Opens, los nuevos Limited Championship Qualifiers de Arena no están estructurados con eventos del primer día y eventos del segundo. En vez de eso, estas jornadas consisten en dos eventos de Draft al mejor de uno que tienen lugar al mismo tiempo. Si un jugador gana el primer evento, se lleva una ficha para el segundo y, si gana el segundo, obtiene una plaza para el Limited Championship de Arena. Durante el fin de semana del evento, los jugadores pueden participar en ambos eventos todas las veces que quieran. Normalmente, el formato utilizará la colección de MTG Arena más reciente, pero es posible que a veces se empleen colecciones anteriores. Cuando se anuncie cada evento, se comunicarán los detalles exactos del formato.

Durante el año, los jugadores solo pueden conseguir una ficha de clasificación para el Limited Championship de Arena. Los que ya hayan conseguido la ficha de clasificación para el Limited Championship de Arena de ese año podrán seguir jugando en los Limited Championship Qualifiers de Arena y conseguir premios que no sean fichas de participación, como recompensas monetarias.

Primer draft del Limited Championship Qualifier de Arena

Opciones de inscripción:

25 000 de oro

5000 gemas

Formato: Draft con jugadores al mejor de uno

Estructura del evento: 7 victorias o 2 derrotas

Recompensas:

0-3 victorias: sin recompensas

4 victorias: 1000 gemas

5 victorias: 2500 gemas

6 victorias: 5000 gemas

7 victorias: 5500 gemas + ficha de clasificación para el segundo draft del Limited Championship Qualifier de Arena de 2026

Segundo draft del Limited Championship Qualifier de Arena

Inscripción: una ficha de clasificación para el segundo draft del Limited Championship Qualifier de Arena de 2026

Formato: Draft con jugadores al mejor de uno

Estructura del evento: 6 victorias o 2 derrotas

Recompensas:

0 victorias: sin recompensas

1 victorias: 6500 gemas

2 victorias: 7500 gemas

3 victorias: 8500 gemas

4 victorias: 10000 gemas

5 victorias: 1000 USD + ficha de clasificación para el Limited Championship de Arena de 2026

6 victorias: 2000 USD + ficha de clasificación para el Limited Championship de Arena de 2026





Estructura del Limited Championship de Arena

El Limited Championship de Arena es un torneo sin inscripciones en el que los jugadores se pueden clasificar para el Limited Championship de Magic de 2027. Solo se puede participar con una ficha de clasificación para el Limited Championship de Arena.

El Limited Championship de Arena tendrá lugar a finales de 2026. Los jugadores competirán en juegos con rondas suizas, cuya cantidad dependerá de cuántos jugadores se hayan clasificado, y el formato del torneo será Draft al mejor de tres.

En el Limited Championship de Arena se clasificarán aproximadamente 120 jugadores para el Limited Championship de Magic de 2027. Anunciaremos todos los detalles antes del evento y publicaremos más información en DailyMTG en cuanto esté disponible.

Elegibilidad

Los jugadores menores de 18 años y los que vengan de las siguientes regiones y territorios no podrán participar en los Limited Championships de Arena: Bielorrusia, Corea del Norte, Cuba, Eritrea, Guinea-Bisáu, Irán, Irak, Líbano, Liberia, Libia, Myanmar (Birmania), República Centroafricana, República Democrática del Congo, Rusia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y la región de Crimea. Los empleados de Wizards y los familiares con los que convivan no podrán participar. Las personas que Wizards haya descalificado y a las que haya revocado el derecho de participación en eventos no podrán participar.

Compartiremos todos los términos y condiciones del evento cuando se acerque la fecha del primer Limited Championship Qualifier de Arena.