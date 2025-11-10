¡Juega en persona y consigue bonificaciones por victorias en MTG Arena!

Después del lanzamiento del 11 de noviembre en MTG Arena, todos los jugadores que participen en un evento presencial sumarán tres puntos a los marcadores de victorias diarias y semanales. ¡Te viene de perlas para participar en la Presentación de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang™ en tu tienda de juegos local!

Cómo funciona

Cuando participas en un evento presencial de Magic: The Gathering en tu tienda de juegos local de la Wizards Play Network, tu participación se vincula a tu cuenta de Wizards. Como en MTG Arena también se usan estas cuentas, la siguiente vez que inicies sesión se sumarán automáticamente 3 victorias a los marcadores de bonificaciones por victorias diarias y semanales. Por supuesto, esto también incluye el oro, las recompensas de cartas individuales (RCI) y la experiencia asociados a esas victorias.

El oro y las RCI aparecerán en una ventana emergente de recompensa cuando inicies sesión y, si gracias a la experiencia consigues recompensas por subir de nivel en la maestría de colección, aparecerá una segunda ventana emergente para ellas.

¿No juegas a MTG Arena? Cuando crees una cuenta con tu cuenta de Wizards, tus recompensas de bonificación por victorias estarán disponibles una vez que completes u omitas el tutorial.

¿Para qué me sirve?

Creemos que jugar a Magic es jugar a Magic, ya sea en tu tienda de juegos local o de forma digital en MTG Arena. Si ya juegas en tu tienda local y en MTG Arena, aprovecharás la oportunidad de conseguir recompensas de bonificación por victorias cuando juegues de forma presencial. Si únicamente juegas en tu tienda y pensaste en probar el formato digital, solo con seguir jugando como hasta ahora conseguirás recompensas que te ayudarán a conseguir recursos del juego para empezar con buen pie. Por último, si solo juegas a MTG Arena, nos haría mucha ilusión que participases en un evento de tu tienda de juegos local.

Además, esto solo es el principio. Estamos explorando más formas de vincular la actividad entre los diferentes sistemas de Wizards y crear una red de conexiones para ofrecer una experiencia más cohesiva.

Esperamos que las tiendas que organizan eventos presenciales de Magic estén entusiasmadas con las ventajas adicionales que sus jugadores recibirán gracias a este sistema, que no supone ningún coste ni esfuerzo para ellas. Estamos seguros de que sacarán partido de las oportunidades que pueden surgir con un ecosistema mejor conectado.

Preguntas frecuentes

¿La puntuación que obtenga en el evento presencial afectará a la cantidad de bonificaciones por victorias que obtenga en MTG Arena?

No. Conseguirás tres victorias en MTG Arena incluso si no ganaste ningún juego en el evento presencial.

¿Mi tienda tiene que hacer algo para que el evento sea válido para recibir las recompensas de MTG Arena?

No. Una vez que empiece un evento de Magic organizado con EventLink, contará para las recompensas.

Después de jugar, ¿cuánto tardará la recompensa en aparecer en MTG Arena?

Las recompensas deberían aparecer en cuestión de minutos, ya que no se procesan de forma manual, sino que se aplican automáticamente.

Si juego en varios eventos presenciales sin iniciar sesión en MTG Arena entremedias, ¿obtendré igualmente recompensas para todos?

¡Sí!

¿Recibiré las recompensas a través del buzón de MTG Arena?

No, aparecerá una ventana emergente de recompensa.

¿Estas victorias suman al marcador de victorias diarias y semanales que progresa con el juego de MTG Arena o cuentan para un marcador distinto?

Es el mismo marcador; sencillamente, ahora tienes nuevas formas de hacerlo progresar.

Si participo en suficientes eventos, ¿conseguiré más recompensas después de completar el marcador de victorias?

No. La cantidad de recompensas que puedes conseguir es la misma.

¿Los marcadores progresan según la fecha en la que se celebran los eventos presenciales o según la fecha en la que inicias sesión en MTG Arena?

Los marcadores progresan según la fecha en la que inicias sesión en MTG Arena.