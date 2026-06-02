Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes llega a MTG Arena el 23 de junio. La colección estará acompañada de nuevos caminos de recompensas de la maestría de colección y el pase de maestría para que puedas potenciar tu experiencia en MTG Arena con estilo. El camino de la maestría de la colección contiene sobres y orbes de maestría de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, que se pueden canjear por artículos en el emporio de maestría de la colección.

Si te haces con el pase de maestría, desbloquearás un camino de recompensas que te permitirá conseguir un avatar, compañeros, fichas de evento, cartas y sobres digitales, protectores, estilos de cartas, oro y gemas.

Para ver un desglose detallado de qué artículos puedes conseguir en cada camino, sigue leyendo. Para ver todos los detalles sobre la maestría de colección y mucho más, consulta el artículo sobre la distribución de recompensas y las probabilidades de aparición.

Maestría de colección de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

21 sobres de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 5 orbes de maestría (se pueden canjear por un estilo de carta o un protector en el emporio de maestría de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes)

Pase de maestría de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Avatares

Avatar de Nick Furia

Cartas y sobres

20 sobres de MTG Arena :

: 4 sobres de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

|

4 sobres de Secretos de Strixhaven



4 sobres de Lorwyn eclipsado



4 sobres de El Confín de la Eternidad



4 sobres de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

10 recompensas de cartas individuales (RCI) raras míticas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| Nivel 41 y superior: 1 RCI poco común

Protectores de cartas

Protector del Capitán América, líder del equipo

Protector exquisito del Ritual siniestro de Muerte

Estilos de cartas

30 orbes de maestría (se pueden canjear por un estilo de carta o un protector en el emporio de maestría de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes )

| ) 15 estilos de cartas comunes

10 estilos de cartas poco comunes

Fichas de evento

1 ficha de Draft con jugadores (se puede canjear por un Draft premier o tradicional)

Oro y gemas

4000 de oro

1200 gemas

Compañeros

3 compañeros escudo del Capi

¿Cuántos niveles hay en la maestría de colección de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes?

La maestría de colección de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes llega hasta el nivel 45. Todos los jugadores reciben recompensas hasta el nivel 42, y los jugadores con el pase de maestría recibirán recompensas hasta el nivel 45 y más allá.

Emporio de maestría de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Los jugadores pueden canjear sus orbes de maestría de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes por ofertas en el emporio de maestría de la colección:

Estilos de cartas

Cada estilo de carta está disponible por un (1) orbe de maestría:

5 estilos de cartas comunes

5 estilos de cartas poco comunes

10 estilos de cartas raras

5 estilos de cartas raras míticas

Protectores de cartas

Cada protector está disponible por dos (2) orbes de maestría: