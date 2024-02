Depuis des années, Assassin's Creed® offre des intrigues profondes et du gameplay d'action à des millions de fans. À présent, en partenariat avec Ubisoft, les histoires qui ont débuté avec Altaïr et le Crédo et nous ont embarqués dans un voyage à travers des lieux historiques et des mystères modernes s'unissent au jeu de cartes à collectionner originel. Nous vous présentons Magic: The Gathering – Assassin's Creed®, qui célèbre 16 années d'histoires incroyables avec du jeu sur table qui arrivera dans les magasins près de chez vous le 5 juillet.

Ezio Auditore da Firenze Altaïr Ibn-La’Ahad L’Animus

Les fans d'Assassin's Creed® comme de Magic trouveront des outils puissants, des lieux emblématiques et des figures historiques issus des jeux et avec lesquels construire et jouer.

Léonard de Vinci Cléopâtre, pharaonne en exil Lame secrète

Découvrez le booster infini

Comment pouvez-vous commencer à parcourir les paysages et les cartes de Magic: The Gathering – Assassin's Creed® ? C'est dans les boosters infinis que vous trouverez toutes ces cartes (ainsi que de superbes versions Booster Fun à collectionner) :

Boîte de boosters infinis Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Ces boosters de 7 cartes incluent :

1 carte de terrain de base (ou carte scénique sans bordure non-Premium)

3 cartes inhabituelles

1 carte rare ou rare mythique

1 carte inhabituelle, rare ou rare mythique Premium traditionnelle

1 carte inhabituelle, rare ou rare mythique Showcase (peut aussi être Premium traditionnelle)

Qu'est-ce qu'une carte Booster Fun ? Il s'agit de versions alternatives de cartes avec des illustrations, traitements et apparences uniques, parfaites à collectionner et à jouer dans vos decks préférés.

Vous trouverez par exemple des cartes scéniques sans bordure dans Magic: The Gathering – Assassin's Creed®.

Ezio Auditore da Firenze

(scénique sans bordure)

Dans Magic: The Gathering – Assassin's Creed®, il y a un ensemble de cartes scéniques qui s'assemblent pour former une image plus grande. (Vous devrez attendre pour voir toutes les cartes et la scène complète qu'elles créent.)

Léonard de Vinci (sans bordure) Cléopâtre, pharaonne en exil (sans bordure)

Il y a aussi des cartes sans bordure indépendantes, comme ces personnalités historiques des jeux.

Intrusion temporelle Couverture de ténèbres

Épée de Festin et de Famine Épée de Festin et de Famine

(sans bordure)

Des cartes puissantes et évocatrices de toute l'histoire de Magic peuvent aussi apparaître (parfois même avec un traitement sans bordure).

Ezio Auditore da Firenze

(Chambre blanche) Altaïr Ibn-La'Ahad

(Chambre blanche)

Enfin, pour Magic: The Gathering – Assassin's Creed®, le traitement Chambre blanche Showcase célèbre des personnages issus de tous les jeux Assassin's Creed® avec une apparence sublime introuvable ailleurs dans Magic.

Ces versions des cartes et bien plus encore sont disponibles dans les boosters infinis Magic: The Gathering – Assassin's Creed®. De plus, si vous achetez une boîte de boosters infinis dans votre magasin de jeux local WPN, vous pourrez aussi recevoir une version promo Buy-a-Box de Lame secrète :

Lame secrète (promo Buy-a-Box)

Prêt à jouer ?

Vous découvrez tout juste Magic ou bien vous souhaitez vous lancer directement dans une partie de Magic: The Gathering – Assassin's Creed® ? Le kit de démarrage est là pour vous avec deux decks prêts-à-jouer et tout ce dont vous avez besoin pour commencer.

Kit de démarrage Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Ezio, lame de la vengeance

(Premium traditionnel) Eivor, parée au combat

(Premium traditionnelle)

Ces cartes Premium traditionnelles (ainsi que plusieurs autres cartes incluses à l'intérieur) sont exclusives au kit de démarrage Magic: The Gathering – Assassin's Creed® et vous plongent directement au cœur de l'action face à un autre assassin.

Bundle Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Adaptez rapidement vos stratégies et vos decks avec le bundle Magic: The Gathering – Assassin's Creed®, qui contient des terrains de base, six boosters infinis et un compteur de points de vie Spindown dans une boîte pratique pour tout ranger. Il contient même une super carte promo que nous vous révélerons à l'approche de la sortie, le 5 juillet !

Une collection historique à construire

Pour les fans les plus dévoués de Magic et d'Assassin's Creed®, il n'y a qu'un seul moyen d'obtenir les versions les plus intéressantes des cartes : les boosters collector Magic: The Gathering – Assassin's Creed®.

Boîte de boosters collector Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Les boosters collector sont des boosters de 10 cartes remplis de cartes Premium et de traitements spéciaux qui peuvent inclure tout ce que contiennent les boosters infinis, ainsi que des traitements supplémentaires exclusifs.

Intrusion temporelle (illustration étendue) Couverture de ténèbres (illustration étendue) L’Animus (illustration étendue)

Les cartes à illustration étendue profitent d'un visuel qui s'étend jusqu'à leur cadre, pour que vous puissiez l'admirer plus amplement. Une sélection de quelques cartes rares et rares mythiques de Magic: The Gathering – Assassin's Creed® a droit à une illustration étendue dans les boosters collector.

Meule de foin (super Premium) Léonard de Vinci (super Premium) Intrusion temporelle (super Premium)

Couverture de ténèbres (super Premium) Ezio Auditore da Firenze (super Premium) Altaïr Ibn-La'Ahad (super Premium)

Cléopâtre, pharaonne en exil (super Premium) L'Animus (super Premium)

Les cartes super Premium présentent un cadre sublime et un revêtement brillant, pour un éclat et une irisation qui les démarquent des autres traitements Premium.

Ezio Auditore da Firenze

(texture Premium) Altaïr Ibn-La'Ahad

(texture Premium)

Les cartes à texture Premium comptent parmi les cartes les plus géniales et difficiles à trouver, et enrichissent le traitement Chambre blanche d'une subtile texture en relief pour le rendre encore plus brillant.

Leonardo da Vinci

(en italien sérialisé) Cléopâtre, pharaonne en exil

(en grec sérialisée)

Il existe même des versions sérialisées de quelques personnalités historiques, qui apparaissent chacune dans la langue qu'elles parlaient.

Si vous attendiez impatiemment l'arrivée de Magic: The Gathering – Assassin's Creed®, c'est dans les boosters collector que vous pourrez ouvrir les cartes les plus intéressantes.

Détails clés de Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Symbole de l'extension ACR

Code de l'extension Magic: The Gathering® – Assassin's Creed® : ACR

Site Web : Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Précommandez

Magic: The Gathering – Assassin's Creed® est disponible en précommande dans votre magasin de jeux local, en ligne sur Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Événements d'aperçu Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Présentation et début des aperçus sur WeeklyMTG : 18 juin

18 juin Visuels des cartes et aperçus complets : 21 juin

21 juin Lancement sur table mondial : 5 juillet

... Un dernier geste depuis l'ombre

Assassin's Creed® rencontre Secret Lair avec un drop prévu courant 2024. D'autres détails viendront à l'approche de la sortie mondiale en magasins de Magic: The Gathering – Assassin's Creed® le 5 juillet !