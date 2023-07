Depuis des décennies, Doctor Who™ nous fait vivre de grandes aventures dans le temps et l’espace. Et aujourd'hui, pour l'année du 60e anniversaire de la série, Doctor Who™ débarque dans Magic. Pour l'occasion, vous pourrez retrouver le Docteur, ses compagnons, ses ennemis et bien plus encore sous la forme de quatre decks Commander. Ils contiennent tous des nouvelles cartes Magic, ainsi que des réimpressions illustrées sur le thème de Doctor Who™ et offrent une immersion totale de votre deck dans l’univers du Docteur.

TARDIS TARDIS (Showcase)

Ces decks font notre fierté. Ils racontent l’histoire de Doctor Who™ à travers le prisme de Magic. Les concepteurs, les rédacteurs et les illustrateurs ont travaillé d’arrache-pied pour capturer le monde de Doctor Who™ de façon à le rendre attrayant à la fois pour les fans de Doctor Who™ et les joueurs de Magic.

Le Dixième Docteur Le Dixième Docteur (Showcase)

À la croisée des chemins Exterminer

Le Docteur a voyagé dans tout l’univers au cours de ses nombreuses aventures, et vous pourrez vous-même le suivre grâce aux cartes Planechase incluses dans chaque deck Commander ! Ces cartes représentent les lieux emblématiques de Doctor Who™. Chaque deck contient dix nouvelles cartes de plan Magic qui vous permettront de voyager dans le temps et l’espace pendant que le chaos s’ensuit.

Bad Wolf Bay Salle des TARDIS

Point temporel fixe

Chaque deck Commander contiendra de nouvelles cartes légales en Legacy, en Vintage et en Commander. Ces cartes sont conçues pour le Commander et mettent l’accent sur l’aspect amusant et social de ce format apprécié des joueurs.

Pendant la MagicCon: Barcelona, nous avons révélé certaines des nouvelles cartes, certaines mécaniques et certains thèmes de ces decks. Nous avons donc rassemblé toutes ces informations ici. Préparez-vous pour Magic: The Gathering – Doctor Who™ !

Informations sur l'extension Magic: The Gathering – Doctor Who™

Code de l’extension Magic: The Gathering – Doctor Who™ : WHO

Légalité de l’extension Magic: The Gathering – Doctor Who™ : Legacy, Vintage et Commander

Légalité dans MTG Arena : indisponible sur MTG Arena

Site Web : Magic: The Gathering – Doctor Who™

Dates importantes de Magic: The Gathering - Doctor Who™

L’événement photo TARDIS (avec promo) lors de la MagicCon: Las Vegas : du 22 au 24 septembre

: du 22 au 24 septembre Lancement : 3 octobre

: 3 octobre Aperçus : du 3 au 6 octobre

: du 3 au 6 octobre Extra Turns du podcast Command Zone : 11 octobre

: 11 octobre Lancement mondial : 13 octobre

: 13 octobre Événements de Launch Party : du 13 au 15 octobre

Il y a tout un univers d’endroits où se procurer l'extension Magic: The Gathering – Doctor Who™ avec quatre decks Commander, des boosters collector et des drops Secret Lair, le tout sur le thème de Doctor Who™. Pour découvrir ce que contiennent ces produits, restez dans le coin pour profiter de certaines révélations.

Allons-y !

Prenez une photo avec le TARDIS lors de la MagicCon: Las Vegas !

Les fans qui participeront à la MagicCon devraient noter ceci : le TARDIS atterrira à Las Vegas en septembre prochain. Pendant la MagicCon: Las Vegas, les participants auront l’occasion de prendre une photo avec cette boîte bleue emblématique et auront peut-être même la chance d'obtenir une petite promo. La MagicCon: Las Vegas sera un peu plus grande à l’intérieur qu’à l’extérieur !

Decks Commander Magic: The Gathering – Doctor Who™

Voyage dans le passé

Voyage dans le passé (vert-blanc-bleu)

En 1963, le Docteur est apparu pour la première fois aux spectateurs du monde entier. Ce deck honore les jeunes années de Doctor Who™, et couvre la série de 1963 à 1989. Voyage dans le passé est un deck vert-blanc-bleu commandé par Le Quatrième Docteur. Mais il n’est pas seul. Le Docteur voyage avec ses compagnons qui apparaîtront dans Magic grâce à la mécanique de compagnon du Docteur.

Le Quatrième Docteur Le Quatrième Docteur (illustration étendue)

Sarah Jane Smith Sarah Jane Smith (illustration étendue)

Prenons par exemple Sarah Jane Smith. Elle a la capacité de compagnon du Docteur. Cette capacité vous permet de l'utiliser avec une autre créature comme commandants si l’autre créature est le Docteur. Vous pourrez associer le Docteur à ses compagnons les plus emblématiques, ou même inventer vos propres combinaisons. Qu'arriverait-il si Le Quatrième Docteur faisait équipe avec Rose Tyler ? Vous pourrez essayer avec vos propres decks Doctor Who™. Voyage dans le passé capture l’histoire de Doctor Who™ grâce à la mécanique d’historique. Utilisées pour la première fois en 2018, la mécanique d’historique fait son grand retour en tant que thème central de ce deck. Elle vous encourage à jouer une pléthore de créatures légendaires de toute l’histoire de Doctor Who™.

Régénération de Time Lord

La mécanique d’historique s'intéresse aussi aux sagas, un autre thème central des decks Commander Doctor Who™. Des épisodes emblématiques de Doctor Who™ sont représentés dans ces sagas ; chacune d’elle raconte l’histoire du Docteur avec des illustrations incroyables et des mécaniques puissantes. Et bien sûr, les jetons sont aussi dans le thème.

La ville de la mort Trésor

Vous découvrirez Voyage dans le passé plus en détail une fois que les aperçus seront sortis. Mais pour l’instant, voyageons vers le futur pour retrouver notre prochain deck.

Méli-mélo spatio-temporel

Méli-mélo spatio-temporel (bleu-rouge-blanc)

Méli-mélo spatio-temporel est un deck entièrement consacré au méli-mélo spatio-temporel qu’est le temps. Ce deck est commandé par Le Dixième Docteur et son compagnon Rose Tyler. Ce deck bleu-rouge-blanc est sur le thème de la manipulation temporelle, notamment grâce à la mécanique de voyage dans le temps.

Le Dixième Docteur Le Dixième Docteur (illustration étendue)

Rose Tyler Rose Tyler (illustration étendue)

Le voyage dans le temps est une mécanique inédite qui se concentre sur la manipulation des marqueurs « temps », vus pour la première fois en 1994. Avec Doctor Who™, nous leur apportons une petite modification. Le voyage dans le temps vous permet d’ajouter et de retirer des marqueurs « temps », et donc de jouer avec la suspension, la disparition et avec d’autres mécaniques de jeu amusantes de toute l’histoire de Magic.

À la croisée des chemins

Ce deck met en vedette les voyages du Neuvième, du Dixième et du Onzième Docteur, avec des personnages, des mondes extraterrestres et des histoires passionnantes tout droit sorties des nombreuses aventures du Docteur.

Face de Boe Face de Boe (illustration étendue) Quatre coups

Quatre coups (illustration étendue) Le prisonnier zéro Humain 1/ 1

Méli-mélo spatio-temporel plonge les escapades du Docteur dans Magic avec une pointe de voyage temporel. Avec ces trois Docteurs, ce deck est rempli de clins d'œil et de références à Doctor Who™ que les fans apprécieront au point de s'écrier « Fantastique ! ».

Qui sait, ce deck cache peut-être même un autre Time Lord...…

Illustration par : Lixin Yin

Puissance paradoxale

Puissance paradoxale (vert-bleu-rouge)

Dans Puissance paradoxale, la nature sauvage du temps est à l’honneur avec des sorts qui partent dans tous les sens ! Dans ce deck vert-bleu-rouge, attendez-vous à l’inattendu avec l’arrivée du Treizième Docteur et de Yasmin Khan. Avec Le Douzième Docteur et Le Treizième Docteur au cœur de ce deck, la mécanique de paradoxe fonctionne à plein régime pour créer les parties passionnantes qui font la renommée du format Commander.

Le Treizième Docteur Le Treizième Docteur (illustration étendue)

Yasmin Khan Yasmin Khan (illustration étendue)

Le paradoxe vous donne un avantage particulier à chaque fois que vous lancez un sort depuis autre part que votre main. Il vous offre également une bonne synergie avec le flashback, le rebond, la suspension et bien plus encore ! Avec ces outils à votre disposition, Puissance paradoxale vous épatera avec une frénésie chaotique de mésaventures dans le temps et l’espace.

L’Augure L’Augure (illustration étendue) Le Flux

Par ailleurs, le format Planechase débarque dans Doctor Who™ et sera amplifié par le TARDIS. Apparaissant dans chaque deck commandé par le Docteur, le TARDIS vous permet de voyager dans tout l’univers en quête de votre prochaine aventure.

TARDIS

Les cartes de plan représentent certains des lieux les plus célèbres de l’histoire de Doctor Who™ ; ce sont des lieux que les fans adorent et redoutent depuis des décennies. Quand vous montez à bord du TARDIS, qui sait où (ou quand) vous allez atterrir ?

Bad Wolf Bay Salle des TARDIS

Point temporel fixe La tombe du Docteur

Maîtres du mal

Maîtres du mal (bleu-noir-rouge)

Partout où le Docteur fait le bien, il y a forcément un méchant qui fait le mal. Ce deck bleu-noir-rouge rassemble tous les ennemis terrifiants que le Docteur a combattus au cours de ses nombreux voyages dans le temps. Même si plusieurs personnages issus de Doctor Who™ font leur apparition dans ce deck, ce dernier se concentre sur les Daleks, les Cybermen et les multiples incarnations du Maître. On y retrouve notamment la mécanique d’être confronté à un choix révoltant, comme ici sur Davros, créateur des Daleks.

Davros, créateur des Daleks Davros, créateur des Daleks (illustration étendue)

Quand vous forcez vos adversaires à faire un choix révoltant, ceux-ci seront contraints de choisir entre deux options qui vous donnent toutes deux un avantage. Pendant que le deck met la pression sur vos adversaires, vous pouvez rassembler des ressources en utilisant la puissance des ennemis les plus tristement célèbres du Docteur.

Exterminer ! Jeton Dalek 3/3

Le Docteur a affronté plusieurs ennemis puissants par le passé, et chacun d'entre eux pensait être celui qui finira par vaincre le Time Lord. Lequel choisirez-vous pour commander votre deck ?

Missy Missy (illustration étendue)

Le Valeyard Le Valeyard (illustration étendue)

Quel que soit le méchant que vous choisissez d’incarner, ce deck Commander vous permet de prendre le rôle de certains des plus grands ennemis du Docteur. Préparez-vous à vous améliorer avec le deck Maîtres du mal.

Mort au paradis Cyberman

Boosters collector Magic: The Gathering – Doctor Who™

Boîte de boosters collector Magic: The Gathering - Doctor Who™

Nous ne fêtons pas Doctor Who™ qu’avec ces decks. Nous avons également concocté des boosters collector qui contiendront des cartes de l'extension avec des traitements spéciaux, des traitements Premium et des illustrations inédites. Vous voulez voir tout ça en détail ?

TARDIS (Showcase)

Les cartes Surge Foil feront leur grand retour : ne ratez pas l'occasion de mettre la main dessus ! Retrouvez des personnages, des bouts d'histoire et encore plus de cartes des decks Commander en version Surge Foil. (Les cartes Planechase ne sont pas trouvables dans les boosters collector et ne sont pas disponibles en versions Premium traditionnelle, super Premium ou Surge Foil.)

Le Quatrième Docteur (Showcase) Le Dixième Docteur (Showcase) Le Treizième Docteur (Showcase)

Vous pourrez aussi collectionner des versions Showcase TARDIS spéciales de plusieurs cartes de cette extension. Uniquement disponibles dans les boosters collector, ces versions offrent de nouvelles illustrations aux cartes des decks Commander, avec des styles chatoyants et des illustrations époustouflantes. Par exemple, chaque Docteur a une version Showcase TARDIS...…

… tout comme bon nombre des fidèles acolytes du Docteur...…

Sarah Jane Smith (Showcase) Rose Tyler (Showcase) Yasmin Khan (Showcase)

… et leurs ennemis les plus redoutables !

Missy (Showcase) Davros, créateur des Daleks (Showcase)

Vous pourrez également tomber sur des docteurs sérialisés dans les boosters collector. Extrêmement rares et encore plus élégantes, ces impressions du Docteur abordent leur propre numéro de série. Ces cartes ne seront imprimées qu'en 500 exemplaires chacune et ne seront trouvables que dans les boosters collector.

Le Quatrième Docteur (sérialisé) Le Dixième Docteur (sérialisé) Le Treizième Docteur (sérialisé)

Les docteurs sérialisés sont uniquement en anglais et sont disponibles dans les boosters collector Magic: The Gathering - Doctor Who™ en n'importe quelle langue. Les docteurs non sérialisés sont mécaniquement identiques à leurs versions sérialisées. Consultez l’emballage du produit pour plus de détails. Les images sont des rendus numériques, il ne s'agit pas de cartes réelles.

Géronimo !

Magic: The Gathering - Doctor Who™ sort le 13 octobre 2023. Vous pouvez précommander l'extension auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, dans votre magasin de jeux local, et partout où se vend Magic. Nous savons que vous avez hâte que Doctor Who™ débarque dans Magic. Nous aurons plus de détails à vous partager lors du lancement le 3 octobre 2023.

Quoi ? Vous voulez un dernier aperçu ?

Cela reviendrait à enfreindre les lois du temps.

Bon, pour cette fois, ça ira.