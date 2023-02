Wizards of the Coast

La conclusion épique de la plus grandiose des batailles de Magic est enfin là ! Elesh Norn et son armée phyrexiane ont finalement envahis le multivers, ouvrant une déchirure dans d’innombrables plans. Ce qui reste des Sentinelles peut-il renverser la situation alors que les hordes phyrexianes menacent de tout assimiler ou détruire sur leur passage ? L'avenir de tous les plans est en jeu.

Le temps est venu de rejoindre le reste du Multivers dans cette bataille décisive qui influence chaque plan que vous ayez jamais connu et aimé. Voici désormais votre premier aperçu de L’invasion des machines

Illustration par : Billy Christian

L’invasion des machines est l’aboutissement de plus d’une décennie de manigances phyrexianes, toutes destinées à provoquer le basculement qui entrainera un changement fondamental du Multivers.

Le destin d’innombrables plans est en jeu, mais il y a un espoir — ces plans n’ont pas prévu de céder sans livrer bataille.

Invasion d’Alara | Illustration par : Mathias Kollros

Invasion de Tarkir | Illustration par : Darren Tan

Invasion de Shandalar | Illustration par : Adam Paquette

Combattez aux côtés des plus grands héros de Magic venant de quasiment tous les plans du Multivers que nous avons visités. Les phyrexians sont rigoureux — mais des alliés inattendus ont désormais rejoint nos héros pour contrer le carnage phyrexian.

On aura besoin de chacun d’eux, car l’Arbre d’invasion a ouvert des portails dans chaque coin du multivers, qu’ils soient de peu d’importance…

Ou épouvantablement familiers…

Les phyrexians ont tout pour compléter leur grande œuvre. Ils ont le Multivers à portée de leurs mains huileuses, ils ont une armée qui n’a jamais vu son égale sur aucun plan, et ils ont dévasté et parachevé les Planeswalkers qui cherchaient à les arrêter.

Cependant, comme toujours, l’espoir persiste.

Voici L’invasion des machines.

Informations sur L'invasion des machines

L'invasion des machines Commander L'invasion des machines

Code de l'extension L'invasion des machines : MOM

Code de l'extension Commander L'invasion des machines : MOC

Site Web : L'invasion des machines

Précommandez maintenant : En ligne sur Amazon et dans votre magasin de jeux local

Dates importantes pour L'invasion des machines

Histoire de L'invasion des machines : Du 16 au 28 mars

: Du 16 au 28 mars Début de la présentation de l’extension, la bande-annonce cinématique et les aperçus : jeudi 29 mars 2023

: jeudi 29 mars 2023 Aperçus des cartes : Du 29 mars au 4 avril

: Du 29 mars au 4 avril Visuels des cartes complets : 5 avril

: 5 avril Événements d'Avant-première en magasin : 14-20 avril

: 14-20 avril Sortie numérique sur MTG Arena et Magic Online : 18 avril

: 18 avril Sortie sur table mondiale : 21 avril

: 21 avril Événements de Launch Party en magasin : 21-23 avril

Vous pouvez parachever votre collection L'invasion des machines avec :

Boosters d’extension

Boosters de draft

Boosters collector

Bundle

Packs d'avant-première

Boosters d'extension Jumpstart

Cinq decks Commander

Boîte de boosters de draft

Boîte de boosters d'extension

Boîte de boosters collector

Bundle

Boîte de boosters Jumpstart

Pack d'avant-première

Il y aura cinq decks Commander pour L'invasion des machines. Quel est donc ce texte rouge en haut de cette boîte au format différent ? Oh, ce n’est probablement rien. (C’est clairement quelque chose — voyez ci-dessous.)

Menace grandissante (blanc-noir)

Charge des cavaliers (blanc-bleu-noir)

Convocation divine (bleu-rouge-blanc)

Main-forte (rouge-vert-blanc)

Bricoleur dans l’âme (vert-bleu-rouge)

Planechase est de retour !

Avec l’invasion phyrexiane de tout le Multivers en cours, c’est le moment idéal pour Planechase ! Ce supplément multijoueurs vous permet de voyager d’un endroit à un autre, avec des règles qui changent en fonction du lieu où le combat se déroule en ce moment. Faites la chasse aux phyrexians à travers tout le Multivers, ou ajoutez un peu de piment à votre prochaine bataille Commander.

Chaque deck Commander L'invasion des machines vient avec dix cartes Planechase différentes — cinq nouvelles et cinq réimpressions. Voici un aperçu parmi les 50 cartes Planechase qui vous attendent.

Premier aperçu de Booster Fun

L'invasion des machines est réellement une bataille pour l’avenir du Multivers, et ouvrir un booster devrait vous donner l’impression d’entrevoir de nombreux plans. Nous avons donc inclus à la fois des personnages de tous les coins du Multivers et revisité des bordures et des traitements de carte spéciaux d’extensions du passé.

Pour commencer, nous avons les Légendes du Multivers, une feuille bonus non-légale en Standard comme les Archives mystiques de Strixhaven : L’académie des Mages ou des artefacts rétro de La Guerre Fratricide. Il y aura des réimpressions de personnages emblématiques avec un traitement Booster Fun de leur plan d’origine.

De nouvelles cartes vont également participer au voyage à travers le Multivers. Des personnages venant de tous les coins du Multivers porteront le maillot de leur plan d’origine au traitement Booster Fun d’extensions précédentes — ou dans certains cas, ils en reçoivent un d’une extension qui n’en avait pas à l’époque.

Légendes du Multivers

Et, bien sûr, meilleurs parmi les meilleurs.

De plus, les cartes planeswalker à illustration étendue et sans bordure font leur retour.

Promos

Deux des cartes ci-dessus auront également des versions promo.

Et si vous participez à l’Avant-première dans votre magasin de jeux local, notre célébration du 30e anniversaire de Magic continue avec ces magnifiques cartes promo :

Les Avant-premières de L'invasion des machines en ajoutent encore plus

Les événements d’Avant-première sont votre première façon de découvrir les nouvelles cartes Magic, et les événements d’Avant-première de L'invasion des machines vous offrent encore plus de choses à découvrir ! En plus d’une carte promo Premium estampillée de l’extension, les packs d'Avant-première L'invasion des machines incluent une carte promo légendaire supplémentaire pour le jeu en format Commander :

Ces cartes font partie de l’extension Commander de L'invasion des machines et ne peut pas être utilisée pour le jeu dans les événements d’Avant-première — mais c’est un bonus exclusif pour célébrer et davantage illustrer la bataille contre Phyrexia dans L'invasion des machines (et comme ajout ou inspiration pour votre prochain deck Commander).

SECRET LAIR

Même le Secret Lair n’a pas été épargné par l’invasion phyrexiane et participe à l’action. Il y aura trois assortiments liés à L'invasion des machines mais aujourd’hui nous n’allons vous en montrer qu’une. Voici un aperçu de quelques-unes des cartes fascinantes qui vous attendent dans un assortiment Secret Lair à venir :

L'invasion des machines : le jour d’après

Vous êtes impatient de savoir comment tout se termine et ce que L'invasion des machines : Le jour d’après vous réserve? Cette petite extension — 50 cartes — se concentre fortement sur l’histoire, vous dévoilant ce qui se passe après les événements de L'invasion des machines. Quels personnages s’en sortiront vivants, trouveront peut-être le bonheur, et lesquels seront ceux qui ne vivront pas pour voir le jour d’après ?

Funérailles royales des Kenrith | Illustration par : Manuel Castañón

C’est une extension pour ceux qui suivent attentivement l’histoire, s’intéressent aux personnages et à ce qui s’en vient. L'invasion des machines : le jour d’après est une extension de 50 nouvelles cartes légales en standard, vendues dans des boosters de 5 cartes. Quand nous annonçons que Magic va changer à jamais, vous allez pouvoir observer ces changements sur ces cartes et dans l’histoire.

L’histoire de L'invasion des machines : le jour d’après commencera le 1er mai et les Avant-premières auront lieu le 2 et 3 mai.

Entretemps, accrochez-vous à vos sièges, car la machine phyrexiane est lancée — et aucun coin du Multivers n’est en sécurité.

L'invasion des machines arrivera en magasin le 21 avril 2023. Précommandez aujourd’hui chezvotre magasin de jeux local, des revendeurs en ligne comme Amazon, et partout ailleurs où Magic est vendu.