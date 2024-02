De puissantes nouvelles cartes pour renouveler le metagame. Des grands classiques du passé de Magic rejoignent l’ère du Modern. De superbes réimpressions pour construire, personnaliser et améliorer votre collection. Tout cela, et plus encore, vous attend dans Horizons du Modern 3.

Emrakul, le Monde Renouvelé Estuaire pollué

Horizons du Modern 3 suit les pas de ses prédécesseurs et apporte de nouvelles cartes Magic et des réimpressions passionnantes au format Modern, notamment des nouveaux ajouts au Modern et des cartes Modern populaires de toute l’histoire de Magic.

Avec un format de draft qui testera vos compétences (et arrivera sur MTG Arena, nous vous donnerons davantage de détails plus tard) et des cartes prêtes à bondir dans les formats Modern, Commander et bien d’autres, Horizons du Modern 3 a de quoi satisfaire tous les fans dévoués de Magic.

Fondrière sanguinolente Grève inondée Estuaire pollué

Lande venteuse Contreforts boisés

Parmi les cartes de retour les plus excitantes, on trouve les terrains de récupération alliés, des composants clés qui créeront des base de mana de pointe pour vos decks les plus puissants et les plus colorés. Mais ce qui distingue Horizons du Modern 3, ce sont les cartes que vous n’avez encore jamais vues.

Flamboiement de culture Grenouille psychique Débandade de gremlins

Plus d’Eldrazi ? Le retour de l’énergie ? Des outils de cimetière fascinants ? Horizons du Modern 3 a tout ça ! De plus, les fans des planeswalkers emblématiques (et de Magic Origines) découvriront comment l’étincelle de plusieurs autres d’entre eux s’est embrasée pour commencer leur voyage dans le Multivers et l’histoire de Magic :

Retourner Ajani, paria nacatl //

Ajani, vengeur nacatl

Il y a deux facettes à chaque histoire, et les deux faces de ces cartes, et de bien d’autres d'Horizons du Modern 3 font partie des choses que vous devrez attendre de voir.

Comme les précédentes extensions Horizons du Modern, Horizons du Modern 3 contient des cartes de toutes l’histoire de Magic choisies pour le format Modern. Chaque booster de jeu Horizons du Modern 3 en contient une, ce qui apporte au draft encore plus de possibilités à explorer.

Laelia, la lame reforgée Prêtresse de Titania

Rempli de cartes puissantes pour le format Modern et bien plus encore, Horizons du Modern 3 ravira les nouveaux joueurs comme les fans de longue date.

Booster Fun Horizons du Modern 3

Dans les boosters de jeu et les boosters collector, des traitements incroyables et des versions extra de toutes ces cartes vous attendent, ainsi que des terrains pleine illustration très spéciaux :

Plaine (terrain Eldrazi pleine illustration) Île (terrain Eldrazi pleine illustration) Marais (terrain Eldrazi pleine illustration)

Montagne (terrain Eldrazi pleine illustration) Forêt (terrain Eldrazi pleine illustration)

Les Eldrazi sont là en force et ils ont l’air encore plus sublimes que jamais. Que ce soit en super Premium ou en version conceptuelle sans bordure, Emrakul est la star du spectacle dans ces traitements exclusifs aux boosters collector.

Emrakul, le Monde Renouvelé

(conceptuel sans bordure) Emrakul, le Monde Renouvelé

(Super Premium)

La variation eldrazi conceptuelle sans bordure n’apparait que pour trois Eldrazi légendaires et est même disponible en version sérialisée, à raison de 250 exemplaires pour chacun. Les cartes sérialisées sont uniquement en anglais dans les boosters collector Horizons du Modern 3 de toutes les langues.

Emrakul, le Monde Renouvelé

(conceptuel sans bordure sérialisé)

Les traitements à texture Premium reviennent également dans les boosters collector sur une variété de cartes, dont des planeswalkers recto-verso.

Retourner Ajani, paria nacatl //

Ajani, vengeur nacatl (texture Premium)

Le traitement hors cadre revient aussi, pour donner aux cartes les plus recherchées de l’extension un look saisissant.

Flamboiement de culture (hors cadre) Grenouille psychique (hors cadre)

Les fans du traitement de profil sans bordure Commander Masters seront ravis d’assister à son retour sur des visages de l’extension.

Laelia, la lame reforgée

(profil sans bordure)

Pour les plus nostalgiques d’entre nous, bon nombre de cartes ont également droit au traitement cadre rétro.

Emrakul, le Monde Renouvelé

(cadre rétro) Prêtresse de Titania

(cadre rétro) Grenouille psychique

(cadre rétro)

Et ces terrains de récupération alliés ? Vous pourrez les trouver avec différents traitements aussi !

Fondrière sanguinolente (sans bordure) Grève inondée (cadre rétro) Estuaire pollué (illustration étendue)

Tout cela, la puissance, le style, et bien plus encore, vous attend dans Horizons du Modern 3. Vous pouvez découvrir toutes les combinaisons de traitements et de cartes dans les visuels des cartes Horizons du Modern 3 !

Détails clés d’Horizons du Modern 3

Symbole de l'extension MH3

Symbole de l'extension M3C Symbole de l'extension M3C

Symbole de l'extension SPG Symbole de l'extension SPG

Code de l’extension Horizons du Modern 3 : MH3

Code de l’extension Commander Horizons du Modern 3 : M3C

Code de l’extension Invités spéciaux : SPG

Site web : Horizons du Modern 3

Précommandez

L'extension Horizons du Modern 3 est disponible en précommande dans votre magasin de jeux local, en ligne sur Amazon et partout où les produits Magic sont vendus.

Événements d'aperçu Horizons du Modern 3

Présentation et début des aperçus sur WeeklyMTG : 21 mai

21 mai Visuels des cartes et aperçus complets : 31 mai

31 mai Lancement sur table mondial : 14 juin

Événements de jeu Horizons du Modern 3

Début des événements d'Avant-première dans votre magasin de jeux local : 7 juin

: 7 juin Lancement mondial sur MTG Arena : 11 juin

sur : 11 juin Week-end Open House : 14 juin

: 14 juin Pro Tour Horizons du Modern 3 à la MagicCon : Amsterdam : 28–30 juin

Boîte de boosters de jeu Horizons du Modern 3

Boîte de boosters collector Horizons du Modern 3

Pack d'avant-première Horizons du Modern 3

Bundle Horizons du Modern 3

Bundle Gift Edition Horizons du Modern 3

Cimetière en effervescence Cimetière en effervescence édition collector

Terrain traître Terrain traître édition collector

Énergie créatrice Énergie créatrice édition collector

Incursion eldrazi Incursion eldrazi édition collector

Spécialement pour les fans de Commander, chaque deck Commander Horizons du Modern 3 existe aussi en édition collector, contenant tout le deck avec un nouveau traitement Premium. Nous ne sommes pas prêts à vous le montrer aujourd’hui, mais vous aurez tous les détails quand les aperçus d’Horizons du Modern 3 démarreront le 21 mai !