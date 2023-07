Cet automne, retournez dans le monde des contes de fées, des chevaliers et des sorcières dans l'extension Les friches d'Eldraine. Plan enveloppé dans un voile de mystère et de fantasy, Eldraine a tant de choses à vous faire découvrir ! Eldraine est un plan vivant inspiré des contes de fées qui regorge de bonnes histoires fantaisistes, à la sauce Magic bien entendu. Cette fois-ci, nous laissons derrière nous les superbes châteaux pour nous aventurer dans les friches, une terre peuplée de fæs, de géants et bien plus encore.

L'extension Les friches d'Eldraine vous offre aussi un premier coup d'œil post-invasion phyrexiane dans le Multivers. Bien que nos héros aient réussi à stopper les plans d’Elesh Norn, les conséquences de l’invasion sont particulièrement visibles ici. Vous rencontrerez de vieux amis (et de vieux ennemis), vous explorerez de nouvelles régions d’Eldraine et vous découvrirez comment le Multivers se remet de l’invasion.

Nous ne sommes pas encore prêts à raconter toute notre histoire, mais nous sommes impatients de vous montrer quelques aperçus des illustrations, des cartes et de l’histoire de cette nouvelle extension, qui sortira le 8 septembre. Alors, commençons !

Il était une fois...

Pendant notre première visite d'Eldraine, nous nous étions concentrés sur les cours royales et leur rôle dans le plan. Cette image chevaleresque d’Eldraine était très appréciée des fans. Nous retrouvons ce plan avec l'extension Les friches d'Eldraine, mais il a un peu changé. Eldraine est toujours une contrée de beauté et de splendeur, remplie de prairies enchanteresses et de héros vaillants.