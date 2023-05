Magic : The Gathering - Doctor Who

En octobre, rassemblez vos compagnons et préparez-vous à redécouvrir les aventures du Docteur avec Magic : The Gathering - Doctor Who !

Nous avons hâte de célébrer le 60e anniversaire de Doctor Who dans quatre decks Commander prêts-à-jouer, qui vous permettront de recréer vos moments préférés de Doctor Who en jeu sur table. Tout comme le Docteur, vous aurez la possibilité de montrer à vos adversaires qui est le plus malin et de retrouver des personnages, antagonistes, lieux et événements bien connus issus de toute l'histoire de Doctor Who. Que vous soyez fan de Magic, whovien ou les deux, vous allez adorer cette extension.

Comme un certain espace-temps nous sépare encore de la sortie, nous voulions vous donner un bref aperçu de ces decks avec certaines des illustrations intemporelles que vous trouverez sur les cartes de l'extension.

Il y aura quatre decks construits autour des Docteurs classiques

Voyage dans le passé (vert-blanc-bleu)

Les neuvième, dixième et onzième Docteurs

Méli-mélo spatio-temporel (bleu-rouge-blanc)

Les douzième et treizième Docteurs

Paradoxe (vert-bleu-rouge)

et même un deck dédié aux antagonistes de Doctor Who.

Maîtres du mal (bleu-noir-rouge)

Chaque deck contiendra 50 nouvelles cartes et un nouvel ensemble de cartes Planechase représentant des lieux célèbres de l'univers de Doctor Who, afin que vous puissiez traverser l'univers avec votre Docteur préféré et ses compagnons.

Enfin, pour la toute première fois, une sortie Commander contiendra des boosters collector arborant des traitements spéciaux pour les cartes présentes dans les decks. Nous vous en dirons plus concernant ces boosters à l'approche de la sortie.

Boîte de boosters collector Magic : The Gathering - Doctor Who

Et pour finir, voici les dates importantes de l'extension Magic : The Gathering - Doctor Who, ainsi que cinq des terrains de base inclus dans l'extension, qui sortira dans le courant de l'année !

Dates importantes de Magic : The Gathering - Doctor Who

Premier aperçu : 28 juillet

28 juillet Présentation : 3 octobre

3 octobre Lancement mondial : 13 octobre