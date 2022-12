Le format Pioneer, un nouveau format sans rotation comprenant les extensions à partir de Retour sur Ravnica, arrivera très bientôt dans les événements Magic Online et classiques !

Pourquoi un nouveau format et pourquoi maintenant? Où et quand pourrez-vous y jouer? Voilà d'excellentes questions !

Ce jeudi24octobre, Aaron Forsythe et Max McCall seront dans Weekly MTG sur twitch.tv/magic à 23h, heure de Paris (14h, heure du Pacifique) pour répondre à toutes vos questions sur le format Pioneer. D'ici là, lisez la suite pour en apprendre un peu plus sur le format et sur sa raison d'être.

L'histoire du format Pioneer commence avec le Modern. Il y a bien, bien longtemps (en2011, pour être exact), nous avions créé le format Modern comme un format intermédiaire, destiné aux joueurs qui n'étaient pas encore prêts à jouer en Legacy, mais souhaitaient utiliser leur collection sous d'autres formes une fois les cartes sorties du Standard. Dix-huit ans après la sortie de la première extension légale en Legacy, Limited Edition (Alpha), cet écart avait bien besoin d'être comblé.

Aujourd'hui, le Modern est exactement ce que nous voulions qu'il soit: un format sans rotation que les joueurs apprécient et explorent à volonté. Le Standard, lui, est plus populaire que jamais, et une nouvelle génération de joueurs le découvre grâce à Magic: The Gathering Arena.

Mais il reste un écart, et il est conséquent. La plus ancienne extension du format Modern est sortie en2003, il y a seize ans, et étant donné le nombre de cartes qu'il inclut, on ne peut plus dire qu'il joue encore son rôle de format dans lequel utiliser ses cartes Standard après une rotation. Pour les joueurs qui ont commencé à jouer plus récemment et qui veulent toujours jouer avec leurs cartes préférées après rotation, le format Pioneer, comme avant lui le Modern, comble cet écart tout en offrant une expérience amusante, à la fois sur papier et sur Magic Online. À l'heure qu'il est, il n'est pas prévu d'ajouter ce format dans Magic: The Gathering Arena.

Avant de continuer avec le format Pioneer, il faut qu'une chose soit bien claire: nous ne toucherons pas au format Modern. Comme les joueurs, nous adorons le Modern. Le format Pioneer n'est en aucun cas conçu pour le remplacer. C'est simplement une façon de reconnaître que notre communauté de joueurs est grandissante, diverse et segmentée. Nous en avons discuté au moment de lancer nos nouveaux programmes d'e-Sports: le jeu papier se développe, ce qui signifie qu'il nous faut non seulement proposer plus d'occasions de jouer, mais aussi plus de façons de jouer. Nous voyons le Pioneer comme un format supplémentaire.

Le Pioneer comprendra les extensions à partir de Retour sur Ravnica. Un de nos objectifs pour le format Pioneer était qu'il soit suffisamment vaste pour donner lieu à des synergies entre blocs, afin qu'il ait ses caractéristiques propres. Commencer avec Retour sur Ravnica nous permet d'obtenir le format le plus différent possible du Modern, puisque le Modern est apparu juste avant. Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles nous avons fait de cette extension le point de départ du format, ne manquez pas le stream Weekly MTG du 24octobre.

Par ailleurs, notre liste initiale de cartes interdites n'en contient que cinq, les terrains de récupération: Fondrière sanguinolente, Grève inondée, Estuaire pollué, Lande venteuse et Contreforts boisés.

Nous vous parlerons plus de la philosophie de la liste des cartes interdites jeudi, mais l'idée derrière notre décision est la suivante: avec les terrains de récupération et les terrains «choc», les bases de mana sont très puissantes et il devient trop facile de jouer trois ou quatre couleurs. Le risque serait de rendre les decks plus homogènes. Dès lors, le format ne serait plus défini que par le nombre de cartes puissantes que les joueurs arriveraient à faire entrer dans leurs decks. Des bases de mana plus restreintes donnent de la diversité au format et des decks qui se jouent différemment.

Le format sera disponible pour construire et tester vos decks sur Magic Online à partir du 23octobre. Les événements Premier et de qualification débuteront peu après. En version papier, le format sera bientôt disponible pour le jeu compétitif ! Le format Pioneer fera partie des formats disponibles au premier Players Tour Series de2020, qui aura lieu les 1er-2 et 8-9février. Par ailleurs, la finale du Players Tour, le 25avril2020, utilisera aussi ce format. Ensuite, à partir du 21mars, certains événements papier qualificatifs pour les Players Tours commenceront à utiliser le Pioneer.

D'ici là, comme ce format est nouveau, nous l'observerons avec attention à ses débuts et profiterons des périodes entre deux cycles pour interdire des cartes. Nous collecterons des données à partir de Magic Online et nous n'hésiterons pas à interdire des cartes si elles posent un problème dès le début. Consultez @Wizards_Magic et @MagicOnline, ainsi que la section Articles de ce site.

Prise en charge du format Pioneer sur Magic Online à partir de la reprise du jeu le 23octobre, après la mise à jour:

Même accès depuis le Salon que pour le Standard ou le Modern (c.-à-d. une visibilité maximale), ce qui inclut une Ligue.

Des défis de format hebdomadaires tous les dimanches, mais pas d'éliminatoires de format en 2019.

Des PTQ aux dates suivantes:

Vendredi1er novembre Vendredi8novembre Samedi23novembre Vendredi6décembre Samedi7décembre

Un événement préliminaire MOCS aura lieu le samedi23novembre.

Le lancement d'un nouveau format est toujours une période passionnante. Nous avons hâte de connaître l'avis des joueurs et de voir leurs decks !