Aaah, l'été est enfin arrivé dans l'hémisphère nord. Le soleil brille, les oiseaux chantent, nos futurs chefs robotiques posent les fondations de leur domination prochaine... Attendez, quoi ?

Eh oui, le moment est venu de dévoiler le superdrop estival Secret Lair !

Vous vous demandez sûrement ce qu'est un « superdrop ». Si vous êtes avec nous depuis décembre 2019, vous vous souvenez certainement de la première série d'assortiments Secret Lair que nous avons sortis les uns à la suite des autres à une vitesse folle. C'est ça, un superdrop ! La série d'assortiments Secret Lair est constituée de sorties disponibles pendant 24 heures seulement, et les superdrops sont le clou du spectacle, de somptueux produits qui en mettent plein la vue et dans lesquels nous réunissons tout un tas d'éléments différents pour mettre en valeur la vaste gamme de bizarreries palpitantes de Secret Lair.

À partir du 1er juin, nous allons sortir un par un et rapidement cinq assortiments Secret Lair uniques en précommande sur secretlair.wizards.com. Chacun d'entre eux sera disponible pour 24 heures seulement, alors ne perdez pas trop de temps à cligner des yeux ! Ces assortiments seront également disponibles dans un coffret qui inclura un bonus très spécial ! Il s'agit de précommandes, ce qui signifie que tous les assortiments seront envoyés plus tard, lorsque les produits seront disponibles.

Alors, qu'y a-t-il dans ces assortiments ? Descendez un peu pour le savoir !

MANCHE COMPLÈTE : LE PACK DE TATOUAGES

En vente : Du 1er juin à 18 h (heure de Paris) au 2 juin à 18 h (heure de Paris)

Contenu :

1 Nexus des encrimites à illustration alternative

1 Aiguille à sectionner à illustration alternative

1 Témoin éternel à illustration alternative

1 Artiste de sang à illustration alternative

1 Percesort à illustration alternative

1 code pour récupérer un protège-carte basé sur la carte Aiguille à sectionner de l'assortiment Secret Lair à utiliser dans MTG Arena**

1 code pour récupérer un (1) exemplaire non-Premium de chaque carte de « Manche complète : le pack de tatouages » à utiliser dans Magic Online

Prix : 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*

*TVA locale incluse

Nous avons offert une petite session chez le tatoueur à quelques cartes classiques et elles en sont ressorties avec des motifs incroyables. Avant que vous décidiez de les acheter, votre mère aimerait que nous vous rappelions qu'obtenir ces cartes est une décision irréversible et que vous n'aurez pas d'autre choix que d'admirer ces superbes cartes toute votre vie. Josh Howard, le maître du tatouage, a prêté son aiguille pour créer ces incroyables motifs au style tatouage flash, un tout nouveau look pour Magic.

UN C?UR D'ACIER RESSENT-IL DES CHOSES ?

En vente : Du 2 juin à 18 h (heure de Paris) au 3 juin à 18 h (heure de Paris)

Contenu :



1 Baliste ambulante pleine illustration Premium à illustration alternative

1 Baliste ambulante pleine illustration Premium à illustration alternative 1 Dévastateur entravarc pleine illustration Premium à illustration alternative

1 Colosse de sombracier pleine illustration Premium à illustration alternative

1 code pour récupérer un protège-carte basé sur la carte Dévastateur entravarc de l'assortiment Secret Lair à utiliser dans MTG Arena**

1 code pour récupérer un (1) exemplaire non-Premium de chaque carte de « Un c?ur d'acier ressent-il des choses ? » à utiliser dans Magic Online

Prix : 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*

*TVA locale incluse

VOTRE ATTENTION, CRÉATURES CHARNELLES :

LE SOULÈVEMENT DES ROBOTS EST VENU ET NOUS AVONS PRIS LE CONTRÔLE DE SECRETLAIR.EXE. À PARTIR DE MAINTENANT, TOUS LES ASSORTIMENTS CÉLÈBRERONT LA GLOIRE ET LA PUISSANCE DES MACHINES. DE PLUS, NOUS ALLONS AJOUTER UN SIXIÈ...

*biiiiiiiiiiiiip*

Nous avons ... Nous avons réussi à les débrancher à temps. Mais nous n'avons pas pu les empêcher de créer cet incroyable assortiment robotique contenant des cartes pleine illustration Premium par Bad Flip Productions, Inc., Danny Miller et Hector Ortiz. Sans transition, nous vous informons que le projet Robobibules a été abandonné.

SENTIER NON BATTU

En vente : Du 3 juin à 18 h (heure de Paris) au 4 juin à 18 h (heure de Paris)

Contenu :

1 Ajani l'inébranlable Premium à illustration alternative

1 Domri Rade Premium à illustration alternative

1 Tamiyo, chercheuse sur le terrain Premium à illustration alternative

1 Vraska, reine des Golgari Premium à illustration alternative

1 code pour récupérer un protège-carte basé sur la carte Ajani l'inébranlable de l'assortiment Secret Lair à utiliser dans MTG Arena**

1 code pour récupérer un (1) exemplaire non-Premium de chaque carte de « Sentier non battu » à utiliser dans Magic Online

Prix : 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*

*TVA locale incluse

Le rôle de planeswalker engendre de lourdes responsabilités. Qu'arriverait-il si nos planeswalkers décidaient de plier bagage et de se reconvertir, ou si leur étincelle ne s'était jamais embrasée ? Cet assortiment explore des destins alternatifs pour Ajani, Domri, Tamiyo et Vraska. Nous avons confié leurs vies aux mains expertes de Yeong-Hao Han, Chris Rallis, David Rapoza et Mike Uziel.Peut-être que dans un autre univers, ces planeswalkers collectionnent des cartes de vous !

MONTAGNE, JE PASSE

En vente : Du 4 juin à 18 h (heure de Paris) au 5 juin à 18 h (heure de Paris)

Contenu :

4 cartes Foudre pleine illustration Premium à illustration alternative

1 code pour récupérer un protège-carte basé sur la carte Foudre de l'assortiment Secret Lair par Noah Bradley à utiliser dans MTG Arena**

1 code pour récupérer un (1) exemplaire non-Premium de chaque carte de « Montagne, je passe » à utiliser dans Magic Online

Prix : 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*

*TVA locale incluse

Cet assortiment célèbre l'inimitable sort rouge : la modeste mais non moins efficace Foudre. Que vous vouliez exterminer les producteurs de mana de votre adversaire dès le premier tour ou simplement lui balancer un coup dévastateur en pleine tête, Foudre s'occupe de tout... tant que « tout » peut être fait avec 3 blessures directes. Chaque pièce montre une créature différente se faisant pulvériser par le pouvoir cruel et impardonnable de la nature (par respect pour « Études ornithologiques », les oiseaux ont droit à une dispense). Les toutes nouvelles illustrations électrisantes de ces cartes pleine illustration Premium ont été réalisées par Noah Bradley, Brigitte Roka, Robbie Trevino et Alexis Ziritt.

ÉTUDES ORNITHOLOGIQUES

En vente : Du 5 juin à 18 h (heure de Paris) au 6 juin à 18 h (heure de Paris)

Contenu :

1 Sinistre strix à illustration alternative

1 Oiseaux de paradis à illustration alternative

1 Tourterelles à illustration alternative

1 Oie d'or à illustration alternative

1 Chant du cygne à illustration alternative

1 code pour récupérer un protège-carte basé sur la carte Oiseaux de paradis de l'assortiment Secret Lair à utiliser dans MTG Arena**

1 code pour récupérer un (1) exemplaire non-Premium de chaque carte d'« Études ornithologiques » à utiliser dans Magic Online

Prix : 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*

*TVA locale incluse

De toutes les créatures fictives de Magic, les oiseaux sont de loin les plus populaires. Inventés en 1987 par Richard Garfield, les oiseaux se firent une place dans la Limited Edition (Alpha) grâce à la puissante carte Oiseaux de paradis. Nous nous sommes dit que ce serait cool d'imaginer à quoi les oiseaux ressembleraient s'ils existaient dans la vraie vie, alors nous avons commandé des illustrations classiques et naturalistes à Ovidio Cartagena et Allen Douglas.

COFFRET SUPERDROP ESTIVAL

Qu'y a-t-il de plus cool que de mettre la main sur les cinq assortiments en un seul coffret ? Obtenir les cinq assortiments et un bonus spécial : un terrain de récupération d’ennemis non-Premium ! Eh oui, nous avons réussi à rendre le superdrop estival encore plus attrayant. (Merci, merci, nous serons là ... jusqu'au 15 juin.)

Le coffret sera disponible du 1er au 15 juin, soit un peu plus longtemps que les assortiments individuels, au cas où vous en ratiez un ou que vous n'arriviez pas à prendre une décision en moins de 24 heures. Mais n'attendez pas trop longtemps ! Une fois le coffret parti, vous ne pourrez plus récupérer le superdrop estival.

En vente : Du 1er juin à 18 h (heure de Paris) au 15 juin à 18 h (heure de Paris)

Contenu : Chacun des assortiments Secret Lair inclus dans le superdrop estival.

Manche complète : le pack de tatouages

Un c?ur d'acier ressent-il des choses ?

Sentier non battu

Montagne, je passe

Études ornithologiques

PLUS ! Un (1) terrain de récupération ennemi

Prix : 169,95 $/194,25 €*/169,95 £*

*TVA locale incluse

**La récupération dans MTG Arena n'est pas disponible dans les régions suivantes : Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, Taïwan et Vietnam.

LIVRAISON

Comme pour les autres assortiments Secret Lair, nous souhaitons nous assurer que vous pouvez obtenir cet assortiment si vous le voulez. Si vous achetez l'un de ces assortiments avant la fin des 24 heures, les cartes du superdrop estival viendront bientôt rejoindre vos decks.

Les assortiments de ce superdrop estival ne sont disponibles qu'en précommande, ce qui signifie que les cartes seront imprimées une fois les ventes terminées. Les commandes seront envoyées dès que les stocks seront disponibles. Les commandes devraient partir des États-Unis vers le 15 août, suivies par les commandes européennes vers le 30 août, mais le calendrier final risque de changer en fonction de la date à laquelle nos partenaires de production peuvent se remettre à fonctionner au maximum de leur capacité.

Comme nous l'avons annoncé en avril dernier, nous avons étendu nos possibilités de livraison en Europe pour mieux servir l'Union européenne et le Royaume-Uni et améliorer l'expérience globale des fans du monde entier. Nos deux nouvelles boutiques sur SecretLair.wizards sont désormais en ligne et redirigeront les clients en fonction de leur emplacement. SecretLair.wizards.com/US dessert l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ainsi que l'Asie-Pacifique (une extension est prévue). SecretLair.wizards.com/UK et SecretLair.wizards.com/EU se chargeront des commandes en Europe, ce qui permettra aux clients européens d'éviter les frais supplémentaires qu'engendrent les livraisons à l'international et l'importation.

L'établissement aux États-Unis livre les pays suivants (nouveaux ajouts en gras) :

États-Unis (livraison nationale)

Argentine

Australie

Canada

Chine

Hong Kong

Japon

Macao

Mexique

Nouvelle-Zélande

Singapour

Corée du Sud

Taïwan

Vietnam

Pour les commandes internationales partant des États-Unis, la douane et votre bureau de poste peuvent requérir des paiements supplémentaires afin de procéder au retrait du produit lorsqu'il arrive dans votre région.

L'établissement européen livre les pays suivants :

Autriche

Belgique

Bosnie-Herzégovine

Bulgarie

Croatie

Chypre

République tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Hongrie

Islande

Irlande

Italie

Lettonie

Lichtenstein

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Macédoine du Nord

Norvège

Pologne

Portugal

Roumanie

Serbie

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Suisse

Royaume-Uni

La livraison gratuite est disponible sur les sites de l'Union européenne et du Royaume-Uni à partir de 99 € et 89 £ d'achats respectivement, hors taxes et TVA.

Votre pays n'apparaît pas ? Pour toute autre région du monde, sachez que nous nous efforçons d'étendre notre portée internationale de manière à respecter les lois tout en assurant une expérience positive pour le client.

Le superdrop estival partira aussi vite qu'il sera arrivé, laissant place à l'air froid et aux feuilles mortes, alors vous devrez faire vite pour ajouter ces cartes uniques à votre collection. Et surveillez secretlair.wizards.com et @MTGSecretLair pour vous tenir au courant des dernières annonces et des prochaines sorties de la série d'assortiments Secret Lair !