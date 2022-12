N'est-ce pas incroyable ? Une année entière de Secret Lair est déjà derrière nous. Nous avons eu des chats, des divinités et des limons. Nous avons célébré la Journée internationale des femmes et Extra Life 2020. Le Roi des monstres et les compagnons les plus fidèles. Ça a été une sacrée année avec une variété époustouflante de butins ! Et maintenant, nous allons célébrer cet anniversaire mémorable de la manière la plus Secret Lair possible — avec encore plus de butins qui vont vous faire dire à coup sûr « Ils ont fait quoi ?! »

Rejoignez-nous du 30 novembre au 14 décembre 14 pour notre Superbutin du Secretiversaire !

Tout au long de cette année nous avons déjà essayé des tonnes de nouveaux trucs, mais pour fêter notre premier anniversaire nous nous lâchons pour une toute nouvelle approche, et nous pensons que vous allez vraiment l’apprécier !

À partir du 30 novembre à 9 h, heure du Pacifique, nous allons mettre en vente cinq butins Secret Lair ainsi que trois options bundle en précommande sur secretlair.wizards.com. Comme avant, ce sont des précommandes, et elles seront donc livrées plus tard, dès que le produit sera disponible. Par contre, à la différence de la disponibilité limitée à 24 heures des butins individuels au sein des superbutins précédents, tout le contenu du Superbutin du Secretiversaire sera disponible à la précommande pendant l’entièreté des deux semaines. Vous avez bien lu ! Sélectionnez vos favoris ou visez large avec les bundles (ou alors raflez tout avec le Bundle des Bundles — j’y reviendrai ci-dessous) ! Mais ne trainez pas ! Le Superbutin du Secretiversaire disparaitra le 14 décembre à 9 h, heure du Pacifique.

Explorons sans tarder ces tout nouveaux butins !

A Box of Rocks - Un tas de cailloux

Disponible en version Premium et non-Premium

Contenu :

1 Arcane Signet à illustration alternative

1 Darksteel Ingot à illustration alternative

1 Chromatic Lantern à illustration alternative

1 Commander's Sphere à illustration alternative

1 Gilded Lotus à illustration alternative

1 code à échanger contre 1 exemplaire de chaque carte dans A Box of Rocks à utiliser sur Magic Online (les codes de butins non-Premium s’échangeront contre des cartes non-Premium ; les codes de butins en version Premium s’échangeront contre des cartes Premium).

Prix :

Premium : 39,99$/44,99€*/39,99£*

Non-Premium : 29,99$/34,99€*/29,99£*

* TVA locale incluse

Les producteurs de mana fiable (les « Mana rocks ») sont la fondation de nombreuses parties de Magic, mais ils semblent rarement utilisés dans le monde lui-même. Ce butin s’intéresse aux sorciers étranges et mystérieux de tout le Multivers qui utilisent les producteurs de mana que nous connaissons et adorons tous dans un style pop-art atypique. Ce butin contient des illustrations de Caramelaw, Mab Graves, Dani Pendergast, Theodoru et Yosuke Ueno. On vous souhaite une stabilisation de mana aussi puissante qu’abondante !

Artist Series: Seb McKinnon

Disponible en version Premium et non-Premium

Contenu :

1 Damnation à illustration alternative

1 Enchanted Evening à illustration alternative

1 Sower of Temptation à illustration alternative

1 Marais pleine illustration à illustration alternative

1 code à échanger contre un protège-carte basé sur la carte Enchanted Evening de la Artist Series: Seb McKinnon à utiliser dans MTG Arena**

1 code à échanger contre 1 exemplaire de chaque carte de la Artist Series: Seb McKinnon à utiliser sur Magic Online (les codes de butins non-Premium s’échangeront contre des cartes non-Premium ; les codes de butins en version Premium s’échangeront contre des cartes Premium).

Prix :

Premium : 39,99$/44,99€*/39,99£*

Non-Premium : 29,99$/34,99€*/29,99£*

* TVA locale incluse

Bienvenue au premier Butin (d’une longue série, nous l’espérons !) de la collection Secret Lair Artist Series pour laquelle nous donnons le champ libre aux plus grands artistes de Magic. Cette fois-ci, nous avons demandé à Seb McKinnon de sélectionner quatre cartes de son choix et de les illustrer comme il l’entendait. Ensuite, nous l’avons laissé faire. Après un mois de silence radio, Seb est ressorti des bois près du QG de Wizards — les vêtements en haillons, les cheveux impeccables — et nous a tendu quatre œuvres d’art incroyables. Ces œuvres racontent l’histoire de la rencontre fortuite d’un chevalier avec une færie et elles sont accompagnées d’un poème de la plume de son frère Liam McKinnon. Ne vous occupez pas de nous, on va simplement admirer les œuvres de Damnation un petit peu plus longtemps . . .

Happy Little Gathering - Promenons-nous dans les bois

Disponible en version Premium et non-Premium

Contenu :

2 cartes plaine différentes avec des œuvres de Bob Ross

2 cartes île différentes avec des œuvres de Bob Ross

2 cartes marais différentes avec des œuvres de Bob Ross

2 cartes montagne différentes avec des œuvres de Bob Ross

2 cartes forêt différentes avec des œuvres de Bob Ross

1 code à échanger contre cinq (5) terrains de base illustrés par Bob Ross : Plaine, Île, Marais, Montagne et forêt (cartes SLD numérotées 100, 103, 104, 107 et 109) à utiliser dans MTG Arena

1 code à échanger contre 1 exemplaire de chacune des cartes dans Happy Little Gathering à utiliser sur Magic Online (les codes de butins non-Premium s’échangeront contre des cartes non-Premium ; les codes de butins en version Premium s’échangeront contre des cartes Premium).

Prix :

Premium : 39,99$/44,99€*/39,99£*

Non-Premium : 29,99$/34,99€*/29,99£*

* TVA locale incluse

Aujourd’hui, nous avons un vrai petit trésor pour vous. Ce butin inclut dix terrains de base différents : deux plaines, deux îles, deux marais, deux montagnes et deux forêts — chacun avec sa propre œuvre d’art de Bob Ross. Dix peintures différentes par nul autre que le légendaire et patient peintre à la voix douce. Utilisez-les pour apporter un peu de joie de vivre à votre deck ou exposez-les, dans tous les cas nous savons que ces petites cartes joyeuses trouveront leur place dans votre collection.

« Mais, vous demandez-vous, comment utiliser les cinq autres terrains Bob Ross ? » « Comment puis-je y avoir accès dans MTG Arena ?! » Pas d’inquiétude. Nous allons les rendre disponibles à tout le monde par des codes universels à durée limitée. Restez à l'écoute sur @MTGSecretLair pour plus d’infos dans un futur très proche !

Party Hard, Shred Harder - À s’en faire péter les tympans

Disponible exclusivement en version non-Premium

Contenu :

1 Anguished Unmaking illustré à la main

1 Assassin's Trophy illustré à la main

1 Decimate illustré à la main

1 Dreadbore illustré à la main

1 Thraximundar illustré à la main

1 code à échanger contre 1 exemplaire non-Premium de chaque carte dans Party Hard, Shred Harder à utiliser sur Magic Online

Prix : 29,99$/34,99€*/29,99£*

* TVA locale incluse

Le voici : Le butin Secret Lair le plus brutal, le plus écrasant et le plus lourd de tous les temps. Nous avons sélectionné cinq cartes avec les noms les plus heavy-metal imaginables et les avons transformées en solos réalisés à la main. Ces cartes sont si métal et si tarées qu’il suffit de penser à Thraximundar pour que nos pieds tapent inconsciemment au rythme de la batterie. Ce butin n’aurait pas été possible sans un super groupe d’artistes talentueux : Scott Buoncristiano, Illustranesia, Vance Kelly, Robbie Trevino et Rafal Wechterowicz (Too Many Skulls).

We Hope You Like Squirrels - Nos amis les écureuils

Disponible exclusivement en version Premium

Contenu :

1 Chatter of the Squirrel à illustration alternative Premium

1 Krosan Beast à illustration alternative Premium

1 Squirrel Mob à illustration alternative Premium

1 Squirrel Wrangler à illustration alternative Premium

1 Swarmyard à illustration alternative Premium

1 jeton Squirrel Premium

1 code à échanger contre un protège-carte basé sur la carte Squirrel Mob de We Hope You Like Squirrels à utiliser dans MTG Arena**

1 code à échanger contre 1 exemplaire Premium de chaque carte dans We Hope You Like Squirrels à utiliser sur Magic Online

Prix : 39,99$/44,99€*/39,99£*

* TVA locale incluse

Ils nous ont traités de fous. Ils nous ont accusés de raconter n’importe quoi. De semer la peur, l’hystérie, la paranoïa ! Mais méfiez-vous, les écureuils, ils préparent un sale coup. Vous ne nous croyez pas ? Alors regardez ces cartes ! Vous pensez vraiment que ces monstres poilus sont des petites créatures douces et gentilles ? Ils ont certes l'air mignons, mais ce n'est qu'une façade pour vous amener à baisser votre garde. (En toute confidence, nous croyons que les illustrateurs Puffygator, Joy Ang, Carl Critchlow, Ivan Shavrin, Rudy Siswanto et Ron Spencer pourraient bien être de leur côté. Regardez l'exécution géniale de ces œuvres ; ce sont clairement des agents-doubles !) Reste à espérer que la prochaine fois que vous verrez une de ces cartes de l'autre côté de la table, vous ne la sous-estimerez pas. En souhaitant qu'il ne soit pas déjà trop tard . . .

Bundles à gogo !

Pour notre méga-célébration, un seul bundle ne saurait suffire. Nous en avons donc créé trois. Vous avez bien lu, pour le Superbutin du Secretiversaire nous proposons trois bundles. Un bundle pour tous les goûts ! Ces offres spéciales regroupées viennent en format « Premium », en « non-Premium »et en « Un de chaque, s’il vous plait ! ». De plus, chaque bundle vous offre une remise substantielle sur la précommande individuelle des contenus. Que du bon !

Pour nos fans du non-Premium il y a le « No Foils, No Nonsense Bundle ». Il inclut un exemplaire de chaque butin disponible en non-Premium. (C’est à dire, tous sauf We Hope You Like Squirrels.)

No Foils, No Nonsense Bundle - Pas de Premium, pas de chichi

Contenu :

1 A Box of Rocks non-Premium

1 Artist Series: Seb McKinnon non-Premium

1 Happy Little Gathering non-Premium

1 Party Hard, Shred Harder non-Premium

Prix : 99,99$/119,99€*/99,99£*

* TVA locale incluse

Remise : 19,97$ !

Si vous préférez des cartes beaucoup plus étincelantes, le « Foils Forever Bundle » est fait pour vous. Il inclut un exemplaire de chaque butin disponible en version Premium. (C’est à dire, tous sauf Party Hard, Shred Harder.)

Foils Forever Bundle - Premium pour toujours

Contenu :

1 A Box of Rocks Premium

1 Artist Series: Seb McKinnon non-Premium

1 Happy Little Gathering Premium

1 We Hope You Like Squirrels Premium

Prix : 139,99$/159,99€*/139,99£*

* TVA locale incluse

Remise : 19,97$ !

Et pour conclure, si vous ne voulez pas rater une miette du Superbutin du Secretiversaire, il y a le « Bundle Bundle », le Bundle des Bundles. Comme son nom l’indique, le Bundle des Bundles inclut ce qu’il y a de mieux dans les bundles Premium et non-Premium — ce qui, naturellement, est tout. Vous recevez tout !

Bundle Bundle - Le Bundle des Bundles

Contenu :

1 Bundle No Foils, No Nonsense 1 A Box of Rocks non-Premium 1 Artist Series: Seb McKinnon non-Premium 1 Happy Little Gathering non-Premium 1 Party Hard, Shred Harder non-Premium

1 Bundle Foils Forever 1 A Box of Rocks Premium 1 Artist Series: Seb McKinnon non-Premium 1 Happy Little Gathering Premium 1 We Hope You Like Squirrels Premium



Prix : 229,99$/259,99€*/229,99£*

* TVA locale incluse

Remise : 49,93$ !!

** L’échange sur MTG Arena n'est pas disponible dans les régions suivantes : Chine, Hong-Kong, Macao, Singapour, Taïwan et le Vietnam.

Mais ce n'est pas tout !

En effet, ce Secretiversaire ne se limite pas aux cartes ! Nous nous sommes associés à nos amis de chez Ultra PRO et Design By Humans pour donner vie aux œuvres de ces butins sur la table de jeu et au-delà. Mais n’hésitez pas trop longtemps, car ces super produits ne seront disponibles que pendant le Superbutin du Secretiversaire (du 30 novembre au 14 décembre !).

Tapis de jeu par Ultra PRO

Ultra PRO proposera quatre options de tapis de jeu avec les œuvres Chromatic Lantern de Caramelaw, Damnation de Seb McKinnon, Squirrel Mob de Rudy Siswanto et Thraximundar de Robbie Trevino. Allez voir sur shop.ultraPRO.com pour commander le vôtre avant qu’il ne soit trop tard !

Vêtements par Design By Humans

Design By Humans proposera des vêtements présentant cinq œuvres de butins Secretiversaire : Chromatic Lantern de Caramelaw, Damnation de Seb McKinnon, Gilded Lotus de Mab Graves, Squirrel Mob de Rudy Siswanto et Thraximundar de Robbie Trevino. Vous pouvez les voir — ainsi que tous les autres vêtements Magic — ici designbyhumans.com!

Extension mondiale

Et maintenant, si vous nous permettez de changer de sujet, nous aimerions vous parler de quelques changements de pratiques que nous mettons en place avec le Superbutin du Secretiversaire.

Le premier concerne nos plans de domination mondiale ! Et aussi la création d’une expérience plus efficace pour nos fans dans le monde entier.

Plus tôt cette année nous avons lancé une expérience européenne Secret Lair dédiée. Les clients dans l’Union Européenne et au Royaume-Uni peuvent maintenant acheter des produits dans leur devise préférée, et ces produits seront expédiés depuis l’UE pour limiter les frais de dédouanement supplémentaires. Cela fait partie de nos efforts constants d’améliorer l’accessibilité mondiale pour Secret Lair. Étape suivante, il y aura une nouvelle option WeChat Secret Lair pour les clients chinois qui débutera avec ce Superbutin du Secretiversaire. En 2021, nous prévoyons d’étendre des options de facilité d’achat similaires à l’Amérique latine et au-delà.

Précommandes

Secret Lair n’a jamais hésité à expérimenter, et quand nous avions initialement conçu le fonctionnement des butins Secret Lair, nous avions pris des décisions en ce qui concerne la production et la facturation en accord avec cette vision. Maintenant nous sommes prêts à implémenter quelques changements basés sur ce que nous avons appris durant notre première année.

En commençant avec le Superbutin du Secretiversaire, la plupart des clients ne seront pas facturés pour les précommandes lors du processus de règlement. Nous facturerons plutôt la plupart des clients peu de temps avant que leur commande soit prête pour l’envoi. Avant d’être débités, les consommateurs seront avertis à deux reprises sur l’adresse e-mail fournie : une fois deux semaines avant la facturation et de nouveau deux jours avant. Pour certaines commandes très volumineuses, les clients pourraient être informés lors du processus de règlement qu’ils seront débités peu de temps après la fin du créneau de précommande. Les codes des composantes numériques seront communiqués aux clients une fois le produit envoyé.

Nous savons bien sûr que la situation des consommateurs peut évoluer entre le moment où ils placent leur commande et celui de la facturation. Nous allons offrir des options en libre-service pour mettre à jour leurs informations enregistrées pour chaque précommande. Parmi ces options, il y aura une fonction de « facturation immédiate ». Les consommateurs pourront également utiliser ces fonctions pour ajuster leurs informations dans le cas d’une tentative de facturation échouée.

Bon Secretiversaire !

Si vous nous avez suivi jusqu’ici, alors vous êtes certainement l’un des fans invétérés de Secret Lair qui ont contribué à faire de cette première année une expérience si excitante et un succès aussi impressionnant. Nous avons atteint la fin d’une première année, mais nous sommes enchantés de célébrer le Superbutin du Secretiversaire et attendons avec impatience tous les butins géniaux que nous avons prévus pour 2021 et au-delà !

Comme pour tout ce qui touche à Secret Lair, ces butins disparaitront en un clin d'œil — alors agissez rapidement pour ajouter ces chefs d'œuvres à votre collection. Gardez un œil sur secretlair.wizards.com et suivez @MTGSecretLair pour les dernières nouvelles et les annonces!