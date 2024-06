Avec le kit de démarrage Magic: The Gathering – Assassin's Creed®, vous pouvez parcourir le monde d'Assassin's Creed avec un ami et (re)découvrir les personnages histoires de la célèbre série de jeux vidéo. Chaque kit de démarrage comprend tout le nécessaire pour deux joueurs pour se lancer dans des affrontements épiques de Magic: The Gathering.

Tout le nécessaire pour deux joueurs débutants

Kit de démarrage Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Apprenez à jouer en personne et en ligne avec deux decks prêts à jouer (comprenant chacun 1 carte rare mythique Premium traditionnelle et 3 cartes rares, toutes inédites dans Magic !) ainsi que des codes pour jouer en ligne avec un ami dans MTG Arena. Grâce au didacticiel interactif en ligne et au guide de jeu inclus, vous apprendrez les bases avant de vous plonger dans un jeu fascinant, stratégique et unique.

Voici tout le contenu du kit de démarrage Magic: The Gathering – Assassin's Creed® :

2 decks de 60 cartes prêts-à-jouer : 1 deck rouge-blanc 1 deck bleu-noir

1 guide de jeu Magic

2 boîtes de deck

Des codes pour déverrouiller les deux decks afin de jouer en ligne dans MTG Arena (le cas échéant)

(le cas échéant) 2 cartes rares mythiques Premium traditionnelles

6 cartes rares non-Premium

2 jetons recto-verso

Les deux decks du kit de démarrage comprennent 31 cartes exclusives : 2 rares mythiques, 6 rares, 8 inhabituelles, 9 courantes et 4 terrains de base avec illustration unique.

Choisissez votre deck

Dans Magic, chaque couleur ou combinaison de couleurs reflète un style de jeu particulier. Chaque style possède ses propres caractéristiques, objectifs et stratégies.

Jouez rouge-blanc pour vous joindre à Eivor et sa bande, ou frappez depuis les ombres avec Eizo et ses compères assassins en jouant bleu-noir.

Vivez l'expérience unique d'Assassin's Creed dans Magic

Profitez du monde riche et du rythme effréné d'Assassin's Creed avec de superbes cartes et des mécaniques de jeu thématiques.

De plus, les cartes Magic inédites du kit de démarrage sont légales en Modern. Ainsi, vous pouvez vous lancer dans de nouvelles aventures avec des personnages populaires dans vos propres decks.

Précommandez dès aujourd'hui !

(Note de l'éditeur : les listes de cartes ci-dessous récupèrent automatiquement la dernière impression de chaque carte de notre base de données, y compris des impressions qui ne sont pas dans ce produit. Ces listes de deck ne sont pas des présentations de produit carte par carte, mais plutôt des listes interactives des cartes incluses dans chaque deck.)

Regardez le contenu de ces decks dans les visuels des cartes Magic: The Gathering – Assassin's Creed.

Rouge-blanc

0274_MTGACR_StarFace: Eivor, Battle-Ready 0278_MTGACR_StarOthr: Escarpment Fortress 0293_MTGACR_StarOthr: Surtr, Fiery Jötun 0297_MTGACR_StarOthr: Raven Clan War-Axe

1 Eivor, Battle-Ready 1 Escarpment Fortress 1 Surtr, Fiery Jötun 2 Raven Clan War-Axe 3 Detained by Legionnaires 2 Battlefield Improvisation 3 Settlement Blacksmith 3 Keen-Eyed Raven 2 Headsplitter 3 Misthios's Fury 2 Spartan Veteran 3 Labyrinth Adversary 3 Bureau Headmaster 3 Stone Quarry 2 Hookblade 1 Ezio, Brash Novice 1 Arbaaz Mir 2 Towering Viewpoint 11 Plains 11 Mountain

Bleu-noir

0275_MTGACR_StarFace: Ezio, Blade of Vengeance 0294_MTGACR_StarOthr: Achilles Davenport 0295_MTGACR_StarOthr: Auditore Ambush 0298_MTGACR_StarOthr: Rooftop Bypass

1 Ezio, Blade of Vengeance 1 Achilles Davenport 2 Auditore Ambush 1 Rooftop Bypass 3 Tranquilize 2 Hookblade Veteran 3 Brotherhood Spy 2 Assassin Den 3 Merciless Harlequin 2 Brotherhood Patriarch 2 Poison-Blade Mentor 3 Brotherhood Ambushers 3 Submerged Boneyard 3 Hired Blade 1 Assassin Initiate 1 Restart Sequence 1 Chain Assassination 1 Eagle Vision 1 Towering Viewpoint 2 Murder 11 Island 11 Swamp

Préparez-vous, la sortie de Magic: The Gathering – Assassin's Creed aura lieu le 5 juillet 2024. Vous pouvez précommander dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout ailleurs où sont vendus les produits Magic.