Date de l'annonce: mardi 26 août 2019

Standard:

Le Férocidonte déchaîné est à nouveau autorisé.

Modern:

Hogaak, nécropole transcendée est interdite.

Le Pillage sans foi est interdit.

Le Mystique forgepierre est à nouveau autorisé.

Vintage:

Karn, le grand créateur est restreint.

La Forge mystique est restreinte.

Le Faux-pas mental est restreint.

Le Troll des tombes golgari est restreint.

Les Enchaînements ne sont plus restreints.

Date d’effet: 30 août 2019

Date d’effet Magic Online: 26 août 2019 à 12h, heure du Pacifique

Date d’effet MTG Arena: 4 septembre 2019

La liste de toutes les cartes interdites et restreintes, par format, se trouve ici.

Prochaine annonce des cartes interdites et restreintes: mardi 7 octobre 2019

Standard

Nous révisons régulièrement la liste des cartes interdites et restreintes en déterminant quelles cartes nous pouvons retirer pour avoir un impact positif sur un format. Le Férocidonte déchaîné avait été interdit pour le Standard de l’année Ixalan afin d’affaiblir les decks agros rouges et de fournir plus de stratégies de jeu en bloquant avec des créatures et en gagnant des points de vie. Depuis lors, les decks agros rouges sont devenus plus faibles dans le metagame car des stratégies plus puissantes et plus variées ont fait leur apparition.

Deux nouveaux decks Standard populaires optimisés par la sortie de l’édition de base 2020 sont Changelieu et Vampires Orzhov. Les deux decks cherchent à obtenir la victoire en mettant beaucoup de petites créatures sur le champ de bataille, et le deck Vampires Orzhov dispose de bon nombre de moyens de gagner des points de vie. Le Férocidonte déchaîné devrait fournir aux stratégies agros rouges et à d’autres decks comme Dinosaures de Jund une option supplémentaire pour s’opposer à Changelieu et Vampires Orzhov. Bien que nous soyons généralement satisfaits de la situation actuelle du metagame Standard, nous pensons que le Férocidonte déchaîné améliorera l’équilibre général et la capacité de s’auto-réguler pour le restant de la saison Standard édition de base 2020, jusqu’à la rotation qui surviendra avec la sortie de l’extension Le trône d’Eldraine.

À noter que le Férocidonte déchaîné sera à nouveau autorisé en Standard Deux parties sur trois traditionnel dans MTG Arena (à partir du 4 septembre), mais qu’il restera interdit en jeu Une partie. La raison est la différence des metagames entre ces deux modes de jeu, où les stratégies agros rouges fonctionnent déjà très bien en jeu Une partie.

Modern

Depuis la sortie d’Horizons du Modern, les decks Cimetière utilisant Hogaak, nécropole transcendée ont eu un énorme impact sur le metagame du Modern. Après quelques signes précurseurs indiquant que le metagame ne pourrait pas s’auto-réguler, par exemple avec les joueurs adoptant massivement des decks Haine Cimetière et Hogaak remportant toujours un nombre de parties très important, nous avons restreint le Pont des enfers pour affaiblir le deck.

Depuis, les résultats de Mythic Championship IV à Barcelone, de plusieurs Grands Prix et d’autres tournois ont démontré que Hogaak continue d’avoir un taux de victoires important et un effet oppressant sur le metagame. En suivant l’évolution de l’archétype dans le temps et la variété de manières réussies de construire le deck, il est clair que la carte Hogaak, nécropole transcendée est au cœur du problème. Par conséquent, Hogaak, nécropole transcendée est interdite.

Sortant de cette période de metagame Modern déséquilibré, nous voulons éviter de prendre une décision qui mettrait à nouveau le metagame dans une situation où il ne pourrait pas s’auto-réguler. Pendant cette dernière année, les stratégies basées sur le cimetière ont occupé une grosse portion du metagame Modern, au point que la diversité de construction de deck en soit bridée. Cela se retrouve dans la montée importante de cartes anti-cimetière manquant de finesse, telles que l’Extraction chirurgicale, la Ligne ley du vide et Repose en paix dans les decks principaux. Nous aimerions éloigner un peu le jeu des decks concentrés sur le cimetière et revenir à la main et au champ de bataille.

La carte clé rendant possible la majorité de ces decks basés sur le cimetière est le Pillage sans foi. D’après nos données récupérées sur Magic Online et les résultats des tournois sur table, pendant cette dernière année, le deck Modern le plus gagnant à tout moment de l’année a généralement été un deck Pillage sans foi. Parmi les exemples, on trouve les variantes Celui-qui-est-creux, Phénix d’Izzet et Bridgevine (à la fois pré et post sortie de Hogaak). Avec la sortie de nouvelles cartes liées au cimetière, à la défausse de cartes et au lancer de sorts peu onéreux, l’efficacité de la main efficace et de la manipulation de cimetière du Pillage sans foi continue d’augmenter. Quel que soit l'impact récent de Hogaak, le Pillage sans foi serait un ajout éventuel à la liste des cartes interdites dans un avenir proche. Pour assurer que le metagame ne chavire pas à nouveau dans une situation où le deck Cimetière Pillage sans foi serait dominant, nous pensons que le moment est venu de faire ce changement. Pour la même raison, nous choisissons de ne pas revenir sur l’interdiction du Pont des enfers pour le moment.

Sachant que ces changements modifieront déjà le metagame, nous considérons que le moment est propice pour réexaminer les cartes actuellement sur la liste des cartes interdites. Tout comme notre philosophie a été de ré-autoriser Jace, le sculpteur de l'esprit et l’Elfe aux Nattes sanguinolentes l’an dernier, nous reconnaissons qu’avec le temps, le niveau de puissance du Modern augmente naturellement à mesure que la sélection de cartes grandit. Les cartes qui ont été ajoutées à la liste des cartes interdites uniquement pour leur niveau de puissance peuvent à présent être plus appropriées dans le contexte d’un metagame plus puissant. Nous pensons que le metagame Modern et sa puissance ont atteint un niveau où le Mystique forgepierre est désormais un ajout approprié à la sélection.

Le danger de réintroduire le Mystique forgepierre, et la raison pour laquelle il est resté dans la liste des cartes interdites jusqu’ici, est qu’il se trouve au summum de sa puissance face à des decks directs qui jouent sur le champ de bataille. Même si nous pensons que c’est improbable, il existe un cas où le Mystique forgepierre pourrait supprimer ce type de jeu, ce qui nous pousserait à réexaminer sa légalité (comme l’histoire du Troll des tombes golgari en Modern). Mais nous espérons qu’à mesure que le jeu s'éloigne du cimetière, le Mystique forgepierre serve de motivation pour reconcentrer les decks sur le champ de bataille, le combat de créatures et l’avantage des cartes.

Vintage

La guerre des Planeswalkers, Horizons du Modern et l’édition de base 2020 ont eu un des plus gros impacts sur le Vintage depuis des années. Nous avons surveillé l’évolution du format Vintage pendant ces derniers mois tandis que le metagame commençait à s’installer. Maintenant que le Mulligan de Londres est officiel et que nous avons eu un peu de temps pour examiner les données et les résultats de tournoi, nous aimerions agir pour résoudre quelques tactiques de jeu problématiques.

Bien que nos données montrent que le Vintage est en équilibre d’un point de vue objectif, avec presque tous les decks du Top 10 ayant un taux de victoire général de 47-53%, nous avons entendu quelques inquiétudes de la communauté concernant une augmentation des victoires effectives de tour un/deux avec des parties moins interactives. Nous sommes d’accord et nous aimerions ramener le format à une situation qui satisfait la communauté, en prenant plusieurs mesures avec le temps si cela s’avère nécessaire.

Récemment, Karn, le grand créateur et la Forge mystique ont chargé les decks Shops en leur donnant plus de potentiel de verrouillage tôt dans la partie (avec la capacité statique de Karn), une condition de victoire développable (avec la capacité de loyauté -2 de Karn cherchant le Time Vault et la Clé voltaïque ou la Clé variable), et l’avantage des cartes dans des parties prolongées (particulièrement avec la Forge mystique). En ce qui concerne la capacité statique de Karn, Vintage est le seul format dans Magic où les joueurs peuvent jouer avec du mana d’artefact surpuissant comme les Mox, l’Anneau solaire et le Black Lotus. Nous aimerions réduire le nombre de parties qui se limitent immédiatement à l’arrivée tôt d'un Karn empêchant l’adversaire de lancer des sorts.

Par conséquent, pour rendre les decks Shops plus interactifs en début de partie et plus attaquables dans une partie prolongée, nous ajoutons Karn, le grand créateur et la Forge mystique à la liste des cartes restreintes. Nous avons réfléchi à également ajouter la Sphère de résistance à la liste des cartes restreintes, mais nous avons préféré d’abord prendre cette première mesure moins restrictive et réévaluer la situation ensuite en se basant sur les données et les commentaires de la communauté.

Les decks Dragage basés sur le Bazaar of Baghdad sont devenus plus puissants avec le mulligan de Londres et certaines nouvelles cartes récentes, comme la Force de vigueur comme moyen de combattre l’opposition des decks Haine Cimetière. Pour ralentir ces decks et fournir plus de temps d’interaction, nous ajoutons le Troll des tombes golgari à la liste des cartes restreintes.

Le Faux-pas mental a été une carte controversée dans la communauté du Vintage depuis des années. Bien qu’il fournisse plus d’opportunités d’interactions, il est aussi plus fort contre les decks les plus interactifs. De plus, une raison importante d’ajouter le Faux-pas mental est de combattre un adversaire qui utilise le Faux-pas mental. Ceci crée une situation dans laquelle bon nombre de decks ont des emplacements «taxés» qu’ils doivent consacrer à se combattre les uns les autres tout en s’affaiblissant face aux decks Shops. Également, les decks Dragage utilisent souvent le Faux-pas mental pour protéger leur moteur de cimetière ou interrompre les stratégies des adversaires. Nous pensons que la restriction du Faux-pas mental ouvrira plus de diversité de construction de deck, renforcera les affrontements des decks interactifs face à Shops, et affaiblira Dragage.

Comme notre philosophie du format Vintage est de jouer en ayant accès à tout Magic, nous réévaluons régulièrement la liste des cartes restreintes pour avoir des cartes qui pourront créer de nouveaux decks et de nouvelles stratégies, même si elles comportent des risques. Récemment, bon nombre de joueurs ont suggéré Enchaînements comme une carte qu’ils aimeraient utiliser en quatre exemplaires en construction de deck. Comme la plupart des decks Vintage dépendent lourdement du mana d’artefact et jouent moins de terrains, il y a des chances qu’un deck construit sur la base d’Enchaînements soit très différent de tout ce qui existe dans le metagame actuel. Nous avons également discuté de l’idée de sortir dans un avenir proche l’Aubaine et la Nécropuissance de la liste des cartes restreintes.

Nous sommes à l’écoute de ce que pense la communauté du Vintage de ces changements et si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Il y aura une dernière possibilité de changer la liste des cartes interdites et restreintes avant Eternal Weekend North America, et nous sommes prêts à le faire, alors continuez de nous faire connaître vos opinions comme vous l’avez toujours fait.