Date d'annonce : 26 août 2024

Aucun changement.

Amalia Benavides Aguirre est bannie.

est bannie. Sorin, seigneur de sang impérieux est banni.

Nadu, sagesse ailée est banni.

est banni. Chagrin est banni.

Chagrin est banni.

L'Épopée d'Urza est restreinte.

est restreinte. Babiole vexatoire est restreinte.

Aucun changement.

Amalia Benavides Aguirre est bannie.

est bannie. Sorin, seigneur de sang impérieux est banni.

Aucun changement.

Aucun changement.

Aucun changement.

Date effective pour le jeu sur table et Magic Online : 26 août 2024

Date effective pour MTG Arena : 27 août 2024

Mise à jour de la cadence d'annonce des cartes interdites et restreintes



Aujourd'hui, nous allons commencer par aborder un problème que nous avons eu avec les dates de nos annonces des cartes interdites et restreintes. Jusqu'ici, le rythme de publication des annonces des cartes interdites et restreintes suivait les sorties d'extension, avec une annonce faite le lundi précédant le lancement des aperçus de Mornebrune : la Maison de l'horreur. Le but était de s'assurer que chaque extension dispose du contexte requis pour l'évaluation des nouvelles cartes, et de limiter les points susceptibles d'entraîner des modifications de deck. Cependant, ce rythme ne prenait pas en compte le calendrier de nos saisons de jeu compétitif, à savoir les championnats régionaux (RC), les Championship Qualifiers régionaux (CQR) et le Pro Tour.

En conséquence, les annonces des cartes interdites et restreintes survenaient au milieu des saisons compétitives, voire en pleine semaine du Pro Tour, comme nous avons pu le voir avec la dernière annonce du 24 juin. Ceci empêche les joueurs d'être sûrs de leur sélection de decks pour les événements auxquels ils prévoient de participer, à la fois pour leurs tests et d'un point de vue logistique.

De toute évidence, l'annonce des cartes interdites et restreintes du 24 juin tombait mal, à tel point que nous avions informé le public en avance que nous n'apporterions pas de changements au Modern, afin que les joueurs puissent se préparer convenablement pour le Pro Tour Horizons du Modern 3. Cette situation était loin d'être idéale.

Dorénavant, nous alignerons nos annonces des cartes interdites et restreintes avec les saisons des CR et des CQR. Ainsi, nous serons en mesure d'ajuster nos environnements de jeu afin d'offrir la meilleure expérience de jeu possible en compétition. Notre plan est de nous servir des saisons des CR et des CQR (incluant les Pro Tours) pour récolter des données et observer l'évolution de chaque format au fil des nouvelles sorties. Ce qui signifie aussi que la fréquence des annonces des cartes interdites et restreintes sera réduite.

Dans cette optique, notre prochaine annonce aura lieu le 16 décembre 2024.

Nous tenons à préciser que nous ne comptons pas changer la philosophie actuelle d'interdiction et de restriction de cartes en Standard. Nous souhaitons nous limiter à une fenêtre par an, sauf cas exceptionnels, pour vérifier si le Standard nécessite une intervention.

(Explications du format sur table écrites par Dan Musser.)

Standard

En parlant de Standard... nous venons tout juste de vivre notre première rotation du nouveau cycle Standard sur trois ans, et tout se passe très bien ! Nous atteignons de nombreux objectifs de notre nouveau plan pour le Standard. Nous voulons que les joueurs puissent jouer leurs decks et leurs cartes plus longtemps, et nous voulons que les nouvelles extensions ajoutent du contenu aux decks existants tout en introduisant de nouvelles stratégies. Comme nous ne nous intéressons aux interdictions en Standard qu'une fois par an, les joueurs ont davantage foi en la fiabilité de leur collection et peuvent tirer profit au maximum de leurs cartes.

Couplée à la rotation des quatre extensions les plus anciennes, la sortie de Bloomburrow a permis l'émergence de nouvelles stratégies tout en ajoutant une poignée de cartes aux archétypes existants. Les macro-archétypes midrange, aggro et contrôle sont largement représentés parmi les stratégies gagnantes.



Même si nous ne pouvons pas aborder ici tout ce qui se passe en Standard actuellement, nous tenons à mettre en lumière quelques exemples de choses que nous sommes ravis d'observer suite à cette première rotation.



Les stratégies de domaine de l'année dernière, qui exploitaient les terrains triples de l'extension Les rues de la Nouvelle-Capenna ( Jardin de Jetmir et consorts) ont survécu au retrait de ces terrains, en les remplaçant par le Passage merveilleux de Bloomburrow et les terrains de surveillance de Meurtres au manoir Karlov, tout en remplaçant également le Piétineur topiaire par la Récolte prospère. Les joueurs peuvent toujours jouer la majeure partie de leurs decks domaine en procédant à quelques ajustements.

D'un autre côté, nous avons vu des gens essayer des decks tels que Lézards de Rakdos, basés sur une stratégie de clan inédite employant majoritairement les nouvelles cartes de Bloomburrow. Ce type de créature jusqu'à présent peu soutenu a vu l'arrivée de nouveau membres, dont Gev, brûleur à écailles et le Fouettevigne iridescent . Le deck possède une puissance redoutable : la synergie entre les lézards fait pression sur l'adversaire, et est soutenue par la fiabilité des terrains dégagés issus de plusieurs extensions, en particulier la Caverne des âmes quand on choisit le type de créature « Lézard ».



Bien que le Standard s'en sorte à merveille, plusieurs de nos autres formats ont rencontré des difficultés. Nous allons nous attarder sur les problèmes les plus manifestes concernant chacun, et intervenir davantage aujourd'hui que nous ne l'avons fait depuis un moment dans nos annonces des cartes interdites et restreintes.

Pioneer

Amalia Benavides Aguirre est bannie.

est bannie. Sorin, seigneur de sang impérieux est banni.

Au cours de ces derniers mois, nous avons été en mesure de récolter les données et d'observer les résultats d'une saison complète de Championship Qualifiers régionaux de Pioneer, ainsi que d'autres événements de jeu sur table et de plusieurs ligues et défis sur Magic Online. Le format comporte deux cas particuliers sur lesquels nous allons nous pencher aujourd'hui : les vampires et Amalia.

l'Éventreur de veines

Depuis la victoire au Pro Tour de Seth Manfield en février dernier, Vampires de Rakdos a pris de l'ampleur dans le métagame Pioneer. Nous avons vu le deck se répandre dans le métagame, jusqu'à un niveau que nous jugeons problématique. La stratégie typique du deck consistant à jouer Sorin, seigneur de sang impérieux au troisième tour puis à enchaîner avecest tellement puissante que de nombreux decks se retrouvent impuissants face à elle. Le retrait traditionnel doit être étayé par une créature à sacrifier pour ne serait-ce que cibler l'Éventreur de veines, et même là, vous devez encore faire face à Sorin, avec deux cartes en moins, alors que vous avez perdu des points de vie et que votre adversaire en a gagné. En somme, un échange dont il est difficile de se remettre. Si tant est que vos ripostes et votre présence sur le champ de bataille n'aient pas déjà été compromises par l'imparable combinaison Saisie des pensées/Poussée fatale du deck.

Avec une prévalence dans le métagame avoisinant les 30 % lors de la saison des CQR, il est évident que l'existence du deck réduit la diversité du métagame à un degré que nous jugeons délétère. Même s'il est probable que les joueurs employant Vampires de Rakdos seront en mesure de retourner à un deck Midrange de Rakdos plus traditionnel, nous jugeons que le retrait de ce coup de pression au troisième tour devrait ouvrir un peu le métagame en laissant plus de marge de manœuvre à d'autres stratégies avant de se retrouver dans une situation aussi difficile.

Même si Sorin, seigneur de sang impérieux a existé en Pioneer pendant plusieurs années sans causer de problèmes, nous avons constaté la façon dont la sortie d'un seul deck Vampire surpuissant l'a placé au sommet du métagame. Lorsqu'il s'agit de décider sur quelle partie d'une combinaison de deux cartes agir, nous prenons en compte la probabilité qu'une des deux cartes cause un problème avec d'autres cartes de l'environnement ou avec des cartes qui pourraient potentiellement exister un jour. D'ordinaire, payer le coût de mana imprimé d'une carte est une stratégie sûre et équitable, tandis que pouvoir réduire le coût de mana d'une carte offre parfois trop de puissance. C'est pourquoi Sorin, seigneur de sang impérieux est banni en Pioneer.

Comme nous l'avions déclaré dans la précédente annonce des cartes interdites et restreintes, nous surveillons le deck Amalia depuis un moment. À nos yeux, les decks à combo basés sur les créatures ajoutent une texture positive au métagame d'un format tant qu'ils restent raisonnables. Malheureusement, cette version particulière d'un combo de créatures est trop problématique.

Le deck utilise Amalia Benavides Aguirre, le Marcheur pousse-sauvage et divers autres moyens de gagner des points de vie pour lancer une série de déclenchements qui se termine d'habitude avec une Amalia avec vingt de force, une poignée de cartes piochées ou meulées, le gain d'une grande quantité de points de vie et la destruction de toutes les autres créatures. Et comme si ça ne suffisait pas, les joueurs ont trouvé des moyens de donner l'indestructible au Marcheur pousse-sauvage, ce qui permet à Amalia de se déclencher un nombre infini de fois et d'aboutir à un match nul. Un problème qui nuit à l'expérience de jeu, et à côté duquel notre équipe était de toute évidence passée lors du test de Les cavernes oubliées d'Ixalan.

En plus d'une poignée de situations dans lesquelles le deck entraîne un match nul, l'ensemble de cartes est assez coriace. Grâce à sa capacité à faire revenir diverses pièces du combo avec des cartes comme Retour dans les rangs et Spécialiste en extraction tout en les piochant directement depuis votre bibliothèque avec la Corde d’adjuration et la Compagnie rassemblée, le deck dispose d'une fiabilité et d'une puissance qui en ont fait l'un des plus efficaces du format. En raison de sa puissance, de sa fiabilité et de sa capacité à entraîner des matchs nuls, nous avons décidé de bannir Amalia Benavides Aguirre du Pioneer.

Nous nous sommes aussi intéressés à d'autres cartes. La Fortune des mers et la Fable du brise-miroir ont été sérieusement envisagées. Notre équipe a décidé que même si chacun des formats suivants avait de toute évidence besoin de changement, nous voulions adopter une approche consistant à opérer les changements les plus importants nécessaires pour chaque format sans pour autant aller trop loin (intention que vous retrouverez plus bas dans nos changements apportés aux autres formats). Nous sommes certains que chacun des changements apportés à ces formats les rend plus amusants, mais jusqu'à quel point ? Nous aimerions observer cette série de modifications, voir comment chaque format évolue, pour ensuite décider si davantage de modifications sont nécessaires dans notre prochaine annonce des cartes interdites et restreintes le 16 décembre.

Modern

Nadu, sagesse ailée est banni.

est banni. Chagrin est banni.

Comme évoqué dans l'introduction de cet article, la précédente annonce des cartes interdites et restreintes n'a pas été faite à un moment idéal. À nos yeux, il est important que les joueurs sachent quand s'attendre à des modifications des formats. C'est pourquoi nous avons jugé crucial de nous en tenir aux dates d'annonces promises. L'annonce précédant la semaine du Modern Pro Tour à Amsterdam arrivait beaucoup trop en avance, et il nous aurait été bien plus utile à tous qu'elle suive plutôt de quelques semaines cet événement. Des suites de cette décision, le Modern a surtout stagné ce dernier mois et demi. Les joueurs savaient qu'il était probable que nous bannissions Nadu à la prochaine occasion, mais ils savaient aussi que la meilleure chance de remporter un événement était sûrement de jouer avec Nadu. L'expérience s'est avérée désagréable pour les joueurs comme pour les magasins et les organisateurs de tournoi.

Avec les changements apportés à la cadence des annonces des cartes interdites et restreintes, nous aurions plutôt visé la fin du mois de juillet, avant que les joueurs ne commencent à se préparer pour la saison actuelle de CQR en Modern. Bien que nous ne puissions pas remonter le temps pour y remédier, nous pouvons apprendre de nos erreurs et rectifier notre approche pour l'avenir. Et nous pouvons évidemment profiter de la présente occasion pour aborder les problèmes évidents concernant ce format.

Michael Majors, notre concepteur en chef de Horizons du Modern 3 et expert résident du Modern, a écrit quelques mots concernant la genèse de Nadu et les raisons pour lesquelles nous le bannissons aujourd'hui.

Depuis un certain temp, le Chagrin est pointé du doigt comme l'un des aspects les moins amusants des événements Modern compétitifs. Il est assez brutal de débuter la partie avec deux ou trois cartes en moins à cause des divers moyens de ramener le Chagrin pour un mana. Recourir au mulligan est douloureux, mais subir un double Chagrin directement après ne fait qu'empirer une situation déjà déplaisante. Même en dehors des mulligans, c'est trop demander de devoir répliquer dès le premier tour face à une menace d'une force de trois ou quatre après qu'un adversaire a pris vos meilleures cartes.

Bien que le Chagrin ne soit pas autant joué que par le passé, il reste un incontournable du format, employé par plusieurs decks. Nécrodomination mono-noire, Vengeance d'Esper goryo, Fin vivante, Midrange de Rakdos ainsi qu'une poignée d'autres decks utilisent encore des cartes à un mana pour abuser de l'interaction d'évocation sans mana du Chagrin. Afin de rendre le format plus amusant, nous interdisons aujourd'hui le Chagrin.

Nous avons évidemment envisagé de prendre des mesures pour d'autres cartes dans cette annonce, comme L’Anneau Unique . Même si on le retrouve dans plusieurs decks, aucun deck L'Anneau Unique en particulier ne terrorise le Modern. Étant donné qu'il offre une combinaison unique d'autoprotection et d'avantage des cartes, c'est une carte puissante qui peut soutenir toute une variété de stratégies. Au final, nous avons décidé de ne pas prendre de mesure contre L'Anneau Unique. Les problèmes éventuels qu'il peut causer en Modern ne sont pas aussi évidents que pour Nadu et le Chagrin. Une fois que nous aurons vu comment le format évolue après ce changement, nous continuerons d'observer et d'évaluer la santé du Modern pour décider des prochaines mesures nécessaires.

Sur une note plus positive, bien que Nadu fasse de l'ombre à une large partie des possibilités que les joueurs peuvent explorer suite à l'ajout d'Horizons du Modern 3, nous avons remarqué que quelques cartes et stratégies n'utilisant pas Nadu tirent leur épingle du jeu. Les decks Énergie et Eldrazi sont des thèmes que nous avons volontairement tenté de mettre en avant. La Nécrodomination est la pièce maîtresse d'une nouvelle stratégie mono-noire. La Grenouille psychique a transformé les précédents decks Sombremarée d'Izzet en versions Dimir. Quelles autres découvertes seront faites une fois l'ombre omniprésente de Nadu retirée ?

Legacy

Chagrin est banni.

Le Legacy peut encaisser beaucoup de puissance. Le format intègre certaines des cartes les plus puissantes du jeu. Mais quelle que soit la puissance de vos cartes, vous devez pouvoir les lancer pour en tirer profit. Tout comme en Modern, le Chagrin empêche les joueurs d'y parvenir.

Là où en Modern, les joueurs disposent seulement d'une poignée de cartes comme Renaissance de Malakir ou Éphémérer pour tirer profit de la capacité d'évocation sans mana du Chagrin, le Legacy possède Réanimation et Animation des morts renforcés avec des éléments protecteurs tels que Hébétude et Force de volonté . Depuis longtemps, toutes sortes de variations de stratégies de réanimation sont viables en Legacy, mais elles sont d'ordinaire tenues en échec par les plus puissantes cartes anti-cimetière jamais imprimées, qui sont largement disponibles. Le Chagrin représente une menace qui fonctionne bien avec les effets de réanimation tout en permettant d'attaquer les cartes haineuses que pourraient traditionnellement jouer les adversaires.

Pour faire simple, le Legacy n'a pas été en mesure de s'ajuster pour faire face à la puissante combinaison du Chagrin et de la Réanimation . Réanimation de Dimir prenant une place de plus en plus importante dans le métagame, nous avons décidé de bannir le Chagrin en Legacy.

Tout comme pour le Modern, nous avons envisagé une poignée d'autres cartes pour cette salve de modifications. Nous nous sommes penchés sur le nouveau deck Eldrazi intégrant plusieurs cartes d'Horizons du Modern 3, et avons beaucoup discuté de la Grenouille psychique . Cependant, le Chagrin et la Réanimation occupent une partie tellement importante du métagame Legacy actuel que nous avons souhaité mettre en œuvre le changement qui s'imposait le plus dans le format avant d'opérer d'autres modifications. Plus précisément, ce sont le Chagrin et la Grenouille psychique qu'on retrouve dans Réanimation de Dimir. La Grenouille psychique apparaît aussi dans plusieurs decks carapace Fouilleur, mais en toute logique sa présence dans le métagame devrait être amoindrie une fois le Chagrin retiré.

Vintage

L'Épopée d'Urza est restreinte.

est restreinte. Babiole vexatoire est restreinte.

Depuis le retrait de Lurrus de la Tanière des rêves de la liste très sélective de cartes interdites en Vintage de 2021, le compagnon prend une place de plus en plus importante dans le métagame Vintage. Le Vintage tend à évoluer plus lentement que les autres formats, en mettant d'ordinaire un peu de temps à manifester des défaillances. En vérité, excepté la récente interdiction des cartes autocollantes et Attraction, les derniers rares changements apportés au format portaient sur la levée d'interdictions et de restrictions. C'est le signe que le Vintage se porte bien depuis un moment.

Les decks Lurrus employant L'Épopée d'Urza ont occupé le sommet du métagame durant l'année passée, et se retrouvaient souvent dans plusieurs places du Top 8 à la fois lors d'événements en jeu sur table et lors de défis Magic Online. Bien que Saga de Lurrus soit largement considéré comme la principale stratégie en Vintage, le coût d'opportunité de jouer quatre exemplaires de L'Épopée d'Urza dans le format est tout bonnement trop bas. Presque tous les decks emploient une série d'artefacts qui coûtent un mana ou moins. Des decks Atelier de Mishra aux decks Bricolage, diverses stratégies font appel à ce puissant terrain sans pour autant appauvrir leur plan de jeu d'ensemble.

L'Épopée d'Urza étant l'une des cinq cartes non restreintes les plus jouées en Vintage, il est peu probable que sa restriction la retire de beaucoup des stratégies dans laquelle elle est actuellement utilisée, même si cela se produira à un certain degré. Ainsi, moins de parties verront leur issue décidée par une paire de jetons 6/6 Construction et un déferlement de mana du Black Lotus aux troisième et quatrième tours. Ceci devrait encourager les joueurs à profiter d'expériences plus variées en Vintage. Pour les raisons évoquées ci-dessus, L'Épopée d'Urza est restreinte en Vintage.

Tant qu'il est question de certaines des cartes non restreintes les plus jouées en Vintage, parlons de la Babiole vexatoire. Ce petit bijou d'Horizons du Modern 3 a été créé pour empêcher les joueurs d'utiliser divers sorts gratuits en Modern comme le Chagrin , la Force de négation , la Fin vivante et d'autres choses que vous ne souhaitez pas voir arriver. Dans certains formats, cet objectif est raisonnable, mais pas forcément dans d'autres.

Plus précisément, vous jouez en Vintage pour vous servir des sorts les plus puissants de l'histoire de Magic ! Un joueur qui ouvre la partie et peut résoudre une Babiole vexatoire avant que son adversaire n'ait joué de tour l'empêche de jouer toutes ses super cartes après avoir eu l'occasion de jouer la sienne. Les Mox, les Lotus et les Force de volonté comptent parmi les raisons principales de la popularité de ce format. En jouer 2 à 4 ne nuit pas tant que ça à votre propre stratégie, à l'inverse d'une carte comme Calice du vide , étant donné que vous pouvez sacrifier des exemplaires supplémentaires, résoudre davantage de sorts à zéro mana, puis en résoudre encore un autre avant de terminer le tour. Dans l'optique de préserver l'esprit du Vintage, la Babiole vexatoire est restreinte.

(Explications du format MTG Arena écrites par Dave Finseth.)

Alchemy

La rotation a rafraîchi l'Alchemy en retirant plusieurs decks du format et en ouvrant la voie à une année passionnante de construction de decks. Casse reste l'un des decks les plus populaires du format, malgré son taux de victoires en compétition plus faible comparé à de nouveaux venus comme les decks Souris et Lapin. Avec la sortie d'Alchemy : Bloomburrow, nous sommes impatients de voir quels nouveaux decks les joueurs vont concocter dans ce format qui fluctue en permanence.

Explorer

Amalia Benavides Aguirre est bannie.

est bannie. Sorin, seigneur de sang impérieux est banni.

Chaque carte interdite en Pioneer qui est disponible sur MTG Arena est également interdite en Explorer. L'Explorer continuera de s'aligner sur les interdictions en Pioneer pendant que nous travaillons à proposer du Pioneer compétitif sur MTG Arena. Le combo Amalia est une stratégie que nous sommes ravis de voir disparaître de MTG Arena, car elle mettait les joueurs à rude épreuve.

Historique

Depuis la sortie d'Horizons du Modern 3, le métagame Historique a traversé un changement remarquable : Énergie de Boros a vite occupé la majeure partie de l'espace de jeu compétitif. Pour ajuster le format, nous en avons rééquilibré trois des cartes les plus puissantes : la Guide des âmes , la Décharge galvanique et la Bande d’ocelots . Chacune des cartes rééquilibrées reste une option compétitive, mais davantage en accord avec le niveau de puissance du format. Ces rééquilibrages ont fait leurs preuves : le deck Énergie de Boros demeure une option puissante et populaire en Historique sans pour autant écraser la concurrence. Affranchi de la domination des decks Énergie sur le métagame, l'Historique est redevenu l'un des formats les plus variés de MTG Arena.

Intemporel

L'Intemporel commence enfin à s'installer en tant que format, et nous sommes ravis de la forme qu'il prend avec les derniers ajouts ! L'Intemporel possède une communauté de joueurs restreinte mais passionnée qui rivalisent pour créer les decks les plus puissants. Énergie de Boros a constitué un ajout sain au format qui a offert une réponse agressive au métagame plutôt axé sur le contrôle et les combos. L'Exposé libre continue d'être une carte puissante et influente du métagame qui a permis l'ascension des decks de contrôle Dimir et Jeskaï.

Nous considérons que l'Intemporel est prêt à voir davantage de jeu compétitif. Nous avons donc programmé les premiers événements de Qualifier Weekend pour ce format.

