Alors que nous nous préparons à remonter le temps, nous avons décidé de faire de La Guerre Fratricide une Avant-première... historique.

Cet automne, à partir du 11 novembre, deux mises à jour vont rendre les événements d'Avant-première La Guerre Fratricide incontournables.

Tout d'abord, vous pourrez acheter tous les produits en n'importe quelle quantité dans les magasins participants pendant la fenêtre d'Avant-première lors des événements d'Avant-première. Vous voulez des boosters d'extension ? Nous avons ce qu'il vous faut. Des boosters collector ? Commencez votre collection sans plus tarder. Des boosters de draft, des Bundles, des decks Commander et des boosters Jumpstart ? Oui, oui, oui et oui.

Ensuite, nous continuerons un test qui a vu le jour avec Les rues de la Nouvelle-Capenna et organiserons l'Avant-première sur table avant la sortie numérique. En d'autres termes, le 11 novembre sera le premier jour où vous aurez l'occasion de jouer avec les produits La Guerre Fratricide et ce, uniquement dans votre magasin de jeux local. Par ailleurs, nous ferons de même pour les deux extensions à venir, Tous Phyrexians et L'invasion des machines.

La Guerre Fratricide sortira en version numérique sur Magic: The Gathering Arena et Magic Online le 15 novembre.

Jamais l'enjeu n'a été aussi grand pour Dominaria : héros et ennemis se heurtent aux artefacts les plus dévastateurs jamais forgés au cours d'un affrontement qui va ébranler le Multivers. Ne manquez les occasions d'en savoir plus au cours des prochaines semaines alors que les célébrations du 30e anniversaire de Magic : The Gathering battent leur plein !