Wizards of the Coast

Nous cherchons constamment à évaluer notre catalogue de cartes et à actualiser la terminologie et la représentation visuelle du jeu avec tout le processus, tout le soin et toute la sensibilité intégrés dans les extensions modernes. C'est pourquoi, afin de rendre notre jeu aussi inclusif et accueillant que possible, nous allons effectuer plusieurs changements.

La sortie sur Magic: The Gathering Arena de Khans of Tarkir le 12 décembre apportera de nouvelles illustrations pour les cartes Rakshasa qui respecteront des lignes directrices créatives actualisées, et le sous-type « Chat » ne sera plus disponible pour les créatures ci-dessous :

Rakshasa pourvoyeur de mort

Rakshasa avilisseur

Meneuse de tombe rakshasa

Vizir rakshasa

Rakshasa chasseur d’âmes (uniquement en version numérique MTG Arena)

Mahadi, maître du bazar errant

Ces modifications se refléteront dans les mises à jour de texte Oracle Les cavernes oubliées d'Ixalan et dans la prochaine mise à jour de Gatherer. Vous pourrez également constater ces changements sur Magic: The Gathering Online à partir du 8 novembre.

Par ailleurs, nous apporterons également quelques changements terminologiques dans les prochaines extensions. Ces changements seront les suivants :