Pour célébrer 30 années de Magic: The Gathering, nous savions qu’il faudrait faire les choses en grand. Nous devions créer une expérience pour les fans, qu'ils soient néophytes ou vétérans, qui serait digne de trois décennies du jeu de cartes à collectionner original. Nous voulions avoir un produit commémoratif collector à tomber par terre qui resterait gravé dans notre mémoire collective tandis que nous nous tournons vers les 30 prochaines années de Magic.

D’où l’Édition 30e anniversaire.

Voici le dos des cartes. Mais le plus intéressant, c'est le recto.

Cadre moderne Cadre rétro

L’Édition 30e anniversaire est un produit commémoratif de collection non-légal en tournoi célébrant 30 années de Magic. Inspirée de Limited Edition Beta, l’Édition 30e anniversaire permet aux fans et aux collectionneurs de faire l’expérience de certains des éléments les plus emblématiques des premières années de Magic.

Cadre rétro Cadre rétro Cadre rétro

Reprenant les illustrations originales qui ont inspiré toute une génération de fans de Magic, l’Édition 30e anniversaire est un habile mélange de sensibilités modernes et de racines nostalgiques. L’Édition 30e anniversaire sera en vente pour les fêtes, à partir du 28 novembre, pour $999 sur 30thEdition.wizards.com. Et même si Magic a pris de plus en plus d’ampleur durant ces 30 dernières années, nous sommes revenus à nos origines avec une édition à tirage limité.

Les commandes d'Amérique du Nord devraient arriver d'ici la fin de cette année. Si vous vivez dans une des autres régions où ce produit peut être expédié, il n’arrivera probablement pas avant début 2023. Nous vous donnerons plus détails sur la manière dont la vente aura lieu à l'approche du 28 novembre, date de mise en vente.

Chaque boîte Édition 30e anniversaire contiendra quatre boosters de pure nostalgie revisités dans un contexte moderne. Chaque booster contient 15 cartes, 13 cartes à cadre moderne (1 rare, 3 inhabituelles, 7 courantes et 2 terrains de base) plus un terrain de base à cadre rétro, une carte à cadre rétro supplémentaire, et 1 jeton.

Cadre rétro Jeton Édition 30e anniversaire

La carte à cadre rétro est particulièrement intéressante, car environ 3 boosters sur 10 contiendront une carte à cadre rétro rare : il pourrait aussi bien s'agir d'un Black Lotus que d'un Mahamoti Djinn ou d'une Volcano Island. Cela veut dire que certains boosters contiendront deux rares, voire même deux des Power 9 !

Tant qu’on parle de Volcanic Island, nous savons que les terrains doubles sont des cartes emblématiques des débuts de l’histoire de Magic, alors chaque terrain double est deux fois plus courant que les autres terrains non-doubles rares. C'est vrai à la fois pour les terrains doubles à cadre moderne et à cadre rétro.

Cadre moderne Cadre rétro

De plus, presque chaque carte Édition 30e anniversaire incluse a la même rareté que son équivalent dans Limited Edition Beta. Il n'y a pas de rares mythiques, et aucune rareté n'a été modifiée. Cependant, ces cartes ont un texte de règle moderne et des coins modernes, et nous avons légèrement retouché certaines illustrations pour leur donner un look plus actuel.

Cadre moderne Cadre rétro Cadre moderne

La seule carte qui ne correspond pas à sa rareté originale est un autre ajout spécial à l’Édition 30e anniversaire : Sol Ring, une carte si prisée par les joueurs que nous en avons créé une nouvelle version de l’illustration originale qui apparaîtra en carte courante à cadres moderne et rétro. Sol Ring sera également en version inhabituelle.

Vous trouverez aussi d'autres détails nostalgiques. Le cadre rétro est celui que nous avons utilisé dans Spirale Temporelle Remastered. Nous avons également utilisé le symbole de mana blanc d'origine, le modèle de terrain de base d'origine, et les illustrations classiques !

Cadre rétro Cadre rétro

Ces cartes de collection ne sont pas légales en tournoi. Elles ont un dos différent et ne sont pas légales pour les événements Magic homologués. Ce sont des objets de collection qui commémorent 30 années de Magic. Peu de gens ont eu la chance de sortir d’un booster un Black Lotus ou un Mox Sapphire quand Magic est sorti pour la première fois, alors nous avons voulu retrouver cette expérience et l’offrir aux joueurs nouveaux comme anciens.

Cadre moderne Cadre rétro

Bien que nous voulions partager cette expérience, nous avons également réinterprété ce produit pour le mettre au goût du jour. Nous voulions être nostalgiques, mais tout ne correspondait pas à nos standards modernes. Les six cartes suivantes ont donc été complètement retirées :

Contract from Below

Darkpact

Demonic Attorney

Earthbind

Weakness

Crusade

De plus, nous avons apporté quelques modifications mineures à quelques autres cartes, surtout dans leur texte d'ambiance.

Et enfin, comme c'est une fête, nous voulions aussi partager. Nous avons également l’intention d’offrir gratuitement une boîte Édition 30e anniversaire à tous les magasins WPN, et trois exemplaires à tous les magasins WPN Premium. Cela inclut les magasins situés dans les régions où ce produit ne serait normalement pas expédié. C'est un cadeau que nous voulions partager avec certains de nos meilleurs partenaires. Les magasins WPN devront contacter leur représentant pour plus de détails.

Cadre moderne Cadre moderne

L’Édition 30e anniversaire célèbre 30 années de Magic en retrouvant la « magie » des premières années. C'est un objet de collection mémorable, une expérience emblématique, et une façon vraiment inoubliable de commémorer notre jeu préféré.

Cadre moderne Cadre rétro Cadre rétro

Cadre rétro Cadre moderne

