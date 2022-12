Wizards of the Coast

Alors que nous évaluons continuellement notre gamme de produits Magic: The Gathering, nous avons pris la décision de concentrer nos sorties principales dans huit langues de base. C'est pourquoi, à partir de Dominaria uni, nous ne publierons plus Magic sur table en russe, coréen ni chinois (traditionnel).

Bien que nous ne prévoyions pas de publier Magic sur table dans ces langues, nous continuerons à totalement soutenir les magasins du Wizards Play Network avec des promos et des événements WPN, même si les cartes promos et autres produits seront en anglais. De plus, Magic: The Gathering Arena continuera à prendre en charge le coréen et le russe.

Les langues de base incluent l'anglais, le japonais, le chinois (simplifié), le français, l'italien, l'allemand, l'espagnol et le portugais. Les produits ne seront pas tous disponibles dans toutes ces langues, mais nos extensions majeures et d'autres produits annexes se concentreront sur ces huit langues.

Dominaria uni, le retour très attendu de Magic sur Dominaria, sortira dans le monde entier le 9 septembre.