Ceci est une reproduction de l'annonce du comité de règles du format Commander. Vous pouvez consulter l'annonce complète ainsi que les explications sur mtgcommander.net.

Jour de l'annonce : 23 septembre 2024

Commander :

Extorqueur des quais est banni.

Lotus joailler est banni.

Crypte de mana est bannie.

Nadu, sagesse ailée est banni.

Autre :

Mise à jour concernant le projet « Bords argentés » et d'autres nouvelles initiatives.

Retrouvez les explications détaillées ci-dessous.

Date effective pour le jeu sur table : 23 septembre 2024

Date effective pour Magic Online : 23 septembre 2024 à 12 h (PDT).

Explication du comité de règles du format Commander au sujet des interdictions

La philosophie du Commander met l'accent sur la créativité et, historiquement, nous l'avons notamment reflété dans les règles et la liste des cartes interdites en encourageant un rythme de jeu plus lent que dans les formats traditionnels. Ainsi, les decks ont le temps et l'espace de se développer pour offrir quelque chose de différent. Notre objectif est de permettre aux joueurs qui apprécient les parties plus lentes, plus sociales, d'accéder facilement à un environnement à explorer.

Le Commander a toujours permis à quelqu'un de démarrer la partie sur les chapeaux de roues pour devenir le premier grand méchant de la table, mais cet avantage est contrebalancé en permettant à plusieurs joueurs de le prendre pour cible lorsque cela se produit. Ces dernières années, et notamment depuis Strixhaven : l'Académie des Mages, nous avons observé une série de cartes de milieu de partie plus puissantes qui permettent au joueur de démarrer la partie en force et de profiter d'un avantage qui fait effet boule de neige et le mène droit à la victoire. Même s'il n'est pas grave que quelques parties se déroulent ainsi, il ne faut pas que cela devienne monnaie courante. C'est pourquoi nous prenons des mesures afin de réduire l'occurrence de ce cas de figure en interdisant trois des cartes les plus explosives du format.

Crypte de mana – En la jouant sans payer de mana au premier tour, il est tout à fait possible d'exploiter le démarrage explosif de la Crypte de mana pour lancer un Cachet ou un Talisman, un terrain, puis un autre Cachet, permettant de dégager cinq manas au deuxième tour. Lors des parties dépassant les douze tours, la menace cumulée de blessures que représente la Crypte de mana équilibre de façon raisonnable son effet explosif. Mais lorsque vous mettez les bouchées doubles pour remporter la victoire en six à huit tours, ce désavantage est bien vain.

Lotus joailler – Également capable de vous donner cinq manas dès le deuxième tour, le Lotus joailler ne requiert même pas d'avoir une bonne main. Même si vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez avec ce mana, les commandants coûtant quatre ou cinq manas peuvent être redoutables de nos jours, souvent en faisant piocher des cartes pour compenser le mana à usage unique. De plus, il n'est pas possible d'interagir avec des capacités défensives comme la parade si tôt dans la partie.

Extorqueur des quais – D'ordinaire, l'Extorqueur n'est pas aussi explosif que les deux autres cartes en début de partie, mais il peut tout de même offrir un afflux de mana au deuxième tour puis commencer à générer de nombreux trésors. Il était sur la sellette depuis des années, et nous nous refusions à prendre des mesures car cette carte s'adaptait bien avec le niveau de puissance de la table, mais il contribue fréquemment au lancement des effets boule de neige les plus scandaleux.

Nous devrions aussi mettre les pieds dans le plat. Nous n'interdisons pas l'Anneau solaire et n'avons aucune intention de le faire. Certes, d'après les critères évoqués ci-dessus, il devrait être interdit. L'Anneau solaire est la carte emblématique du Commander, et il est suffisamment associé à l'identité du format pour défier les lois de la physique d'une manière qui n'est propre qu'à lui. Interdire l'Anneau solaire reviendrait à changer fondamentalement l'identité du format. Nous n'essayons pas d'éliminer tous les démarrages explosifs, il reste palpitant d'en avoir de temps à autre. Mais en retirant les trois autres cartes nous réduisons significativement le nombre de mains capables de générer du mana bien au-delà de la courbe dès les premiers tours.

Une autre carte est aussi interdite, et elle est explosive, mais d'une autre manière. Étant donné que Nadu, sagesse ailée a déjà été éjecté de plusieurs formats, rien d'étonnant à ce que nous nous soyons penchés sur son cas pour le Commander. Parfois, des cartes immensément problématiques dans d'autres formats (Oko, les compagnons) ne gênent pas en Commander, mais d'après nos observations de Nadu, son style de jeu inhérent risque de poser problème.

Une partie du problème réside dans la façon dont Nadu gagne, en employant des séquences non déterministes sur le très long terme auxquelles on ne peut couper court et qui finissent par retomber. Il n'existe pas de combos dédiés sur lesquels il faut baser son deck ; si vous incluez Nadu dans un deck Simic carapace « normal », vous courrez toujours le risque d'entraîner la partie vers une lente et laborieuse accumulation de ressources. Il interagit mal avec des cartes incontournables en jeu amical, comme les Jambières d’éclair, et les decks qui l'utilisent sans vouloir pour autant en abuser peuvent quand même créer une situation où le joueur monopolise tout le temps de la partie. Comme nous ne voulons pas prendre le risque de voir ce cas de figure se produire, Nadu a droit à une nouvelle interdiction.

À quoi s'attendre maintenant ?

À des mises à jour moins mouvementées, espérons-le !

Dans la mise à jour précédente, nous parlions d'offrir aux joueurs de meilleurs moyens de communiquer au sujet des cartes à bords argentés dans leur deck. Ce projet suit son cours mais n'est pas encore prêt à voir le jour, c'est pourquoi nous ne l'annonçons pas encore ici. Nous espérons qu'il sortira pour la prochaine annonce au plus tard.

Nous travaillons avec Wizards pour offrir de nouveaux outils à utiliser dans les conversations précédant les parties, afin d'aider les joueurs à trouver des partenaires sur la même longueur d'onde qu'eux et nous sommes enthousiasmés par certaines des possibilités qui s'offrent à nous. Nous ne vous promettons cependant aucune date pour le moment.

Quoi qu'il advienne, nous reviendrons avec notre prochaine mise à jour le 18 novembre, après l'Avant-première Fondations de Magic: The Gathering ! En attendant, regardez le direct de l'événement caritatif et continuez à créer des decks !