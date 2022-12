Nous avons la joie de vous annoncer le soft launch de Spellslingers, un jeu de cartes à collectionner numérique tout droit sorti du multivers de Magic: The Gathering.

Spellslingers propose des combats nerveux centrés sur des héros : idéal pour livrer des parties rapides tout en profitant de la profondeur stratégique qu'on peut attendre d'un jeu conçu par les créateurs de Magic. Téléchargez et commencez à jouer sur Android, iOS ou PC !

Votre héros. Votre victoire.

Spellslingers met à l'honneur certains des personnages les plus emblématiques de Magic et leur donne vie avec de nouveaux styles visuels.

Les decks sont construits autour d'un des seize personnages de Spellslingers jouables (d'autres seront ajoutés au fil des mises à jour), qui possèdent chacun leur personnalité, leur style de jeu et leurs capacités uniques. Quand vous débloquerez un nouveau Spellslinger, vous aurez immédiatement accès à son deck de démarrage de 30 cartes pour jouer. Quand vous voudrez passer à la vitesse supérieure, personnalisez votre deck ou construisez-en un de A à Z avec des cartes de votre collection. Une fois votre deck bien ajusté, formez une équipe ou rejoignez-en une pour partager votre liste avec des amis ou échanger des matériaux pour fabriquer de nouvelles cartes.

C'est toujours un plaisir de partager de nouvelles façons de profiter des personnages et des mondes de Magic: The Gathering, et nous espérons que vous jetterez un œil à Spellslingers !

