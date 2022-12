C’est une journée idéale pour décapsuler un Superdrop bien frais et regarder passer les nuages.

Sentez-vous la brise chaude ? Humez-vous le jasmin estival ? Votre rafraîchissement préféré à la main, lisez en toute détente les options ci-dessous. Puis rendez-vous tranquillement sur secretlair.wizards.com entre le 21 juin à 9 h (heure du Pacifique) et le 23 juillet à 23 h (heure du Pacifique) pour précommander votre prochaine délicieuse friandise !

SATURDAY MORNING D&D

Saturday Morning D&D est disponible en version Foil traditionnelle et Non-Foil.

Contenu :

1x Commander's Sphere sans bordure

1x Hero's Downfall sans bordure

1x Impact Tremors sans bordure

1x Primal Vigor sans bordure

1x Unbreakable Formation sans bordure

1x Whir of Invention sans bordure

Prix :

Non-Foil : $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Foil traditionnel : $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*TVA locale incluse

Nous sommes en 1983. C’est un samedi matin. Vous arrosez un bol de céréales avec un peu de lait avant de vous ruer devant la télé. (Malgré vos efforts, vous en renversez un petit peu. Quelqu’un d’autre nettoiera.) Après avoir tripoté les boutons, vous vous installez devant le tout premier épisode de la série Le Sourire du dragon. C’est cette sensation que Tyler Walpole, expert en dessins animés et artiste talentueux, a distillée à la perfection dans des illustrations Magic. Regardez-moi ça, il a touché en plein dans le mille ! Que vous soyez fan de D&D, de Magic ou que vous aimiez juste vous amuser, vous trouverez ce que vous cherchez dans cet assortiment.

ARTIST SERIES: MARK POOLE

Artist Series: Mark Poole est disponible en version Foil traditionnelle et Non-Foil.

Contenu :

1x Balance à illustration alternative

1x Birds of Paradise

1x Brainstorm à illustration alternative

1x Counterspell

1x Howling Mine

1x Wasteland à illustration alternative

Prix :

Non-Foil : $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Foil traditionnel : $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*TVA locale incluse

Mark Poole est l’un des plus grands. Il accompagne le jeu depuis le début et continue encore de livrer d’incroyables illustrations. Nous tenions vraiment à ce que cet assortiment célèbre la richesse de son histoire avec le jeu. C’est pour cela qu’il inclut tout à la fois des illustrations classiques, dont certaines n’ont jamais eu droit au cadre moderne, et de nouveaux chefs-d’œuvre destinés à des cartes populaires. Sans grande surprise, Mark a encore une fois frappé fort.

SPECIAL GUEST: FIONA STAPLES

Special Guest: Fiona Staples est disponible en version Foil traditionnelle et Non-Foil.

Contenu :

1x Dryad of the Ilysian Grove sans bordure

1x Metallic Mimc sans bordure

1x Sakura-Tribe Elder sans bordure

1x Soul-Scar Mage sans bordure

1x Spell Queller sans bordure

Prix :

Non-Foil : $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Foil traditionnel : $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*TVA locale incluse

Vous ne croirez jamais ce que Fiona Staples a répondu lorsqu’on lui a demandé si elle aimerait illustrer un assortiment Secret Lair. Elle a dit : « Oui. » Vu que vous êtes devant cette page de produit, vous ne devez pas avoir de mal à le croire, mais pour nous, cela ressemble encore à un rêve. Fiona Staples, la dessinatrice de comics primée, réputée pour ses illustrations pleines d’émotion et ses personnages captivants, vient de pénétrer dans l’arène de Magic ! (Non, pas Arena.) Elle a mis son incroyable talent au service de cinq superbes cartes... Des cartes qui peuvent être à vous !

SPECIAL GUEST: JEN BARTEL

Special Guest: Jen Bartel est disponible en version Foil traditionnelle et Non-Foil.

Contenu :

1x Archaeomancer sans bordure

1x Bloom Tender sans bordure

1x Mesa Enchantress sans bordure

1x Meteor Golem sans bordure

Prix :

Non-Foil : $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Foil traditionnel : $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*TVA locale incluse

Jen Bartel n’est pas là pour plaisanter. Elle s’est fait la main chez de nombreux éditeurs de comics, et la voilà qui débarque chez Magic. Elle a défoncé les portes du Wizards HQ d’un coup de pied, avant de se ruer immédiatement dans la fosse aux artistes. Mais il a fallu attendre qu’elle inflige six prises de judo différentes à plusieurs membres du personnel déconcertés pour qu’elle nous dise ce qu’elle voulait : son propre assortiment Secret Lair. Nous avons immédiatement accepté. En partie par peur, mais surtout en raison de notre profond respect pour son immense talent. Elle a tout de suite mis son savoir-faire incroyable à contribution. Quelques semaines plus tard, une flèche enflammée traversait la fenêtre du bureau de notre chef, incendiant une fougère soigneusement entretenue.

PHYREXIAN PRAETORS: COMPLEAT EDITION

Phyrexian Praetors: Compleat Edition est disponible en version Foil traditionnelle et Non-Foil.

Contenu :

1x Phyrexian Elesh Norn, Grand Cenobite

1x Phyrexian Jin-Gitaxias, Core Augur

1x Phyrexian Sheoldred, Whispering One

1x Phyrexian Urabrask the Hidden

1x Phyrexian Vorinclex, Voice of Hunger

1x code à échanger contre cinq (5) styles de carte basés sur les cartes de Phyrexian Praetors: Compleat Edition pour MTG Arena**

Prix :

Non-Foil : $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Foil traditionnel : $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*TVA locale incluse

Gloire à Phyrexia ! Célébrez l’inéluctable victoire des Praetors sur le reste du Multivers avec ces cinq réimpressions aussi terrifiantes que géniales. Il s’agit des cinq cartes de Praetor « originelles », restaurées avec amour dans le phyrexian dans lequel elles étaient rédigées lorsque nous les avons trouvées dans une mare de fluide noir visqueux qui avait commencé à fuir du mini-frigo hanté de l’équipe R&D. Pour faire bonne mesure, nous les avons agrémentées du nouveau cadre de Praetor légendaire qui a fait ses débuts avec Kaldheim. Il n’est jamais trop tôt pour lécher les bottes de ses monstrueux futurs souverains.

**L’échange sur MTG Arena n’est pas disponible dans les régions suivantes : Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, Taïwan et Vietnam.

MOTHER'S DAY 2021

Mother's Day 2021 est disponible en version Foil traditionnelle et Non-Foil.

Contenu :

4x Mother of Runes différentes sans bordure

Prix :

Non-Foil : $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Foil traditionnel : $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*TVA locale incluse

Nous célébrons la fête des Mères avec un hommage à la maman de Magic la plus populaire : la Mère des runes. Nous avons fait appel à quatre artistes pour qu’elles livrent chacune leur vision de la maternité. On peut ressentir l’affection et la protection dans les magnifiques œuvres d’Ejiwa « Edge » Ebenebe et Livia Prima. Respectivement mère et fille dans la vraie vie, Rebecca Guay et Eliette Mitchell ont toutes deux donné vie à des créations poignantes dépeintes depuis leurs points de vue respectifs sur leur relation. (Et oui, vous avez bien lu. Rebecca Guay est aussi de retour !)

DAN FRAZIER IS BACK: THE ALLIED SIGNETS

Dan Frazier Is Back: The Allied Signets est disponible en version super Foil et Non-Foil.

Contenu :

1x Azorius Signet à cadre rétro

1x Dimir Signet à cadre rétro

1x Gruul Signet à cadre rétro

1x Rakdos Signet à cadre rétro

1x Selesnya Signet à cadre rétro

Prix :

Non-Foil : $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Super Foil : $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*TVA locale incluse

Impossible d’épeler « illustrations Magic classiques » sans « Dan Frazier ». Bon d’accord. Peut-être que si. Mais d’un point de vue métaphorique, c’est impossible. Cet homme est à lui seul un bastion des illustrations à l’ancienne. C’est lui qui a dessiné les mox originaux, et d’innombrables cartes encore. Alors lorsque nous avons décidé de célébrer Modern Horizons 2 avec des cadres de carte rétro, nous savions exactement vers qui nous tourner. Dan s’est surpassé en illustrant les cachets alliés comme si les guildes avaient été conçues il y a une trentaine d’années. Certains détails paraîtront familiers. D’autres non. Mais une chose est sûre : Dan Frazier est de retour pour en découdre.

DAN FRAZIER IS BACK: THE ENEMY SIGNETS

Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets est disponible en version super Foil et Non-Foil.

Contenu :

1x Boros Signet à cadre rétro

1x Golgari Signet à cadre rétro

1x Izzet Signet à cadre rétro

1x Orzhov Signet à cadre rétro

1x Simic Signet à cadre rétro

Prix :

Non-Foil : $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Super Foil: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*TVA locale incluse

BUNDLE ALL-NATURAL FOIL

Contenu :

1x Artist Series: Mark Poole édition Foil

1x Dan Frazier Is Back: The Allied Signets édition Foil

1x Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets édition Foil

1x Mother's Day 2021 édition Foil

1x Phyrexian Praetors: Compleat Edition édition Foil

1x Saturday Morning D&D édition Foil

1x Special Guest: Fiona Staples édition Foil

1x Special Guest: Jen Bartel édition Foil

Prix :

$269.99/€299.99*/£269.99*/CN¥1,833.23

*TVA locale incluse

Sirotez tous les assortiments Foil dans le All Natural, Totally Refreshing Superdrop. Comme tous les assortiments sont Foil, vous n’en raterez pas une miette. Luttez contre la chaleur avec ces splendides assortiments !

BUNDLE TOTALLY REFRESHING Non-Foil

Contenu :

1x Saturday Morning D&D

1x Artist Series: Mark Poole

1x Special Guest: Fiona Staples

1x Special Guest: Jen Bartel

1x Phyrexian Praetors: Compleat Edition

1x Mother's Day 2021

1x Dan Frazier Is Back: The Allied Signets

1x Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets

Prix :

$199.99/€229.99*/£199.99*/CN¥1,357.93

*TVA locale incluse

Sirotez tous les assortiments Non-Foil dans le All Natural, Totally Refreshing Superdrop. Comme tous les assortiments sont Non-Foil, vous n’en raterez pas une miette. Luttez contre la chaleur avec ces merveilleux assortiments !

BUNDLE ALL 4 U

Contenu :

1x Saturday Morning D&D

1x Saturday Morning D&D édition Foil

1x Artist Series: Mark Poole

1x Artist Series: Mark Poole édition Foil

1x Special Guest: Fiona Staples

1x Special Guest: Fiona Staples édition Foil

1x Special Guest: Jen Bartel

1x Special Guest: Jen Bartel édition Foil

1x Phyrexian Praetors: Compleat Edition

1x Phyrexian Praetors: Compleat Edition édition Foil

1x Mother's Day 2021

1x Mother's Day 2021 édition Foil

1x Dan Frazier Is Back: The Allied Signets

1x Dan Frazier Is Back: The Allied Signets édition Foil

1x Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets

1x Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets édition Foil

Prix :

$444.44/€499.99*/£444.44*/CN¥3,017.75

*TVA locale incluse

Quelqu'un a demandé un pack de 16 ? Prenez une bonne gorgée de tous les assortiments dans le All Natural, Totally Refreshing Superdrop, disponible en Foil et Non-Foil. Réservé aux super fans de Secret Lair qui cherchent une bonne affaire. Aaah, c’est vrai que c’est rafraîchissant !

Ce n'est pas tout !

Vous pensiez que nous n'étions là que pour rafraîchir vos decks ? Nous avons mis en place un partenariat avec nos amis d'Ultra PRO et de MTG Proshop pour égayer votre style sur table et ailleurs. Mais dépêchez-vous, ces superbes produits ne seront disponibles que pendant le All-Natural, Totally Refreshing Superdrop ! (Qui durera, nous vous le rappelons, du 21 au 23 juillet !)

Des tapis de jeu fournis par Ultra PRO !

Ultra PRO proposera une superbe sélection de tapis de jeu, avec des illustrations de Dan Frazier, Mark Poole, Jen Bartel, Fiona Staples, Tyler Walpole, Igor Kieryluk et Livia Prima. Piquez une tête sur shop.ultraPRO.com pour récupérer le vôtre avant qu'il ne soit trop tard !

Du merchandising sur MTG Proshop !

Si cela ne vous suffit pas de vous détendre avec de toutes nouvelles cartes, affichez votre style avec des t-shirts et des sacs arborant huit superbes illustrations 100% naturelles et rafraîchissantes réalisées par les plus grands : Dan Frazier, Mark Poole, et bien d'autres ! Mais dépêchez-vous, ces articles stylés ne seront disponibles sur MTGProshop.com que pendant le All-Natural, Totally Refreshing Superdrop !

Des tapis de jeu par Secret Lair

C'est nouveau. C'est différent. C'est quelque chose d'un peu spécial que nous essayons. Ce tapis de jeu Secret Lair sera disponible dans certaines régions d'Europe pendant une durée limitée. Rendez-vous sur secretlair.wizards.com pour tout savoir !

Régions éligibles Royaume-Uni

Autriche

Belgique

Bosnie-Herzégovine

Bulgarie

Croatie

Chypre

République tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Hongrie

Islande

Irlande

Italie

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Macédoine

Malte

Pays-Bas

Norvège

Pologne

Portugal

Roumanie

Serbie

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Suisse

L’excellence Secret Lair, dans une nouvelle boîte à taille réduite !

Les plus fins limiers d’entre vous ont peut-être remarqué quelque chose d’encore plus surprenant dans les images présentant les délicieuses friandises du All-Natural, Totally Refreshing Superdrop : ces petites boîtes noires sont maintenant encore plus petites !

Le nouvel emballage que nous utiliserons pour tous les assortiments Secret Lair à compter de ce superdrop a vu son volume réduit de plus de moitié. De plus, il est fabriqué avec du papier entièrement recyclable (à l’exception des emballages de cartes, que nous projetons de changer), et contient 91 % de plastique en moins.

Cet emballage repensé marque une nouvelle étape dans notre projet d’augmenter la recyclabilité et de réduire le plastique de tous les produits Magic en 2021 et par la suite. Comme toujours, nous sommes ravis de partager cette aventure avec vous et nous apprécierons tout commentaire sur la façon dont nous pourrions continuer d'améliorer nos emballages.

Connexion + précommande = booster gratuit !

Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés sort très bientôt et l'enthousiasme est à son comble. Il faut absolument qu'on vous dise quelque chose, sinon on risque d'exploser en élémentaux d'impatience ! Voilà : chaque client qui effectue une précommande en étant connecté recevra un booster d'extension Forgotten Realms : aventures dans les Royaumes Oubliés avec son colis.

Une personne ne recevra qu'un seul booster quel que soit le nombre de précommandes qu'elle effectue, mais nous sommes heureux de vous annoncer que la plupart des clients disposant d'un compte Wizards sont éligibles à participer (même hors d'Amérique du Nord). Que la juste gloire de Bahamut soit chantée d'un bout à l'autre du pays !

Profitez d’une merveille pétillante avant qu’elle ne s’évapore avec le All-Natural, Totally Refreshing Superdrop. Rendez-vous sur secretlair.wizards.com entre le 21 juin à 9 h (heure du Pacifique) et le 23 juillet à 23 h (heure du Pacifique) pour commander le rafraîchissement dont votre collection a besoin !