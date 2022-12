Ce superdrop vient d'un avenir lointain (ou peut-être d'un passé lointain) pour vous avertir ! J'ai perdu le post-it où était noté l'avertissement, quelque part dans le vortex temporel, alors autant oublier tout ça... Jetez plutôt un œil à ces drops.

Mais le temps reste (en majeure partie) linéaire : il vous faudra vous rendre sur secretlair.wizards.com entre le 24 août à 9 h (heure du Pacifique) et le 14 septembre à 9 h (heure du Pacifique) pour les voir et les précommander avant qu'ils ne disparaissent à nouveau dans l'Éther !

KAMIGAWA INK

Kamigawa Ink est disponible en version Foil traditionnelle et Non-Foil.

Contenu :

1 Borderless Heartless Hidetsugu

1 Borderless Kami of the Crescent Moon

1 Borderless Michiko Konda, Truth Seeker

1 Borderless Reki, the History of Kamigawa

1 Borderless Toshiro Umezawa

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34.99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY

*TVA locale incluse

Kamigawa est un plan ancien cumulant des siècles d'histoire. Découvrez-en les riches récits sous le pinceau de JungShan ! La technique traditionnelle japonaise rencontre l'histoire classique de Magic : voici le moyen idéal de donner plus de classe à votre deck ou à votre collection. L'encre de Reki ne peut rien face à ce pack !

TEFERI'S TIME TROUBLE

Teferi's Time Trouble est disponible en version Non-Foil.

Contenu :

1 Dack Fayden à cadre rétro

1 Karn, the Great Creator à cadre rétro

1 Teferi, Time Raveler à cadre rétro

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY

*TVA locale incluse

Ici Téfeiri. J'ai peut-être commis une petite erreur. Honnêtement, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Vous avez déjà testé un nouveau type de magie temporelle et accidentellement créé une faille temporelle instable ? Je suis sûr que ça vous parle. Maintenant, je suis perdu dans le passé avec Dack et Karn, et nous avons des cadres rétro ! Aussi, notre texte de règles est ... différent. Un peu comme s'il avait été écrit il y a presque 30 ans. Au moins, nous sommes dessinés par des artistes classiques de Magic : Adam Rex, Greg Staples et Mark Zug, alors tout ne va pas si mal. Je ne pense pas que nous allons rester là très longtemps, alors dépêchez-vous si vous voulez figer ce moment dans le temps !

ARTIST SERIES: JOHANNES VOSS

Artist Series: Johannes Voss est disponible en version Foil traditionnelle et Non-Foil.

Contenu :

1 Sanctum Prelate

1 Carpet of Flowers

1 Sphere of Safety

1 Karmic Guide

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY

*TVA locale incluse

Voici une chose à savoir à propos de Johannes Voss : il est très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très talentueux. Et il a plus d'un tour dans son sac : ces cartes s'assemblent pour raconter une histoire et présentent un poème qu'il a écrit lui-même. Honnêtement, c'est inadmissible que quelqu'un ait autant de talent, mais on lui pardonne parce qu'il est vraiment sympa. Ces magnifiques cartes donneront des couleurs à n'importe quel deck ou collection. Faites-le pour Johannes, il ferait la même chose pour vous !

ARTIST SERIES: THOMAS BAXA

Artist Series: Thomas Baxa est disponible en version Foil traditionnelle et Non-Foil.

Contenu :

1 Ob Nixilis Reignited

1 Sliver Hivelord

1 Sire of Insanity

1 Spellskite

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY

*TVA locale incluse

Thomas Baxa a trouvé un moyen de plonger directement dans notre subconscient pour en extraire ces monstres tous droits sortis de nos cauchemars et dessinés d'une main experte. Imaginez, nous faisions un mauvais rêve tout ce qu'il y a de plus normal, et Thomas était là, en train de prendre des notes. « Ne faites pas attention à moi, continuez à vous faire assassiner par un insecte extra-terrestre. Je m'occuperai de le dessiner un peu plus tard ! » Nous ne savons pas d'où il tient ce pouvoir, mais nous savons qu'il s'en est servi pour devenir l'un des meilleurs artistes qui soient. Ajoutez ces terreurs sur pattes à votre deck ou collection dès aujourd'hui !

MATH IS FOR BLOCKERS

Math Is for Blockers est disponible en version Foil traditionnelle et Non-Foil.

Contenu :

1 Brazen Borrower

1 Vindictive Lich

1 Meandering Towershell

1 Ohran Frostfang

1 Thragtusk

Prix :

Non-Foil : 29,99 USD/34,99 EUR*/29,99 GBP*/238 CNY

Foil traditionnelle : 39,99 USD/44,99 EUR*/39,99 GBP*/318 CNY

*TVA locale incluse

Nous savons que vous vous attendez sûrement à une description de produit truffée de jeux de mots sur les maths, mais honnêtement, nous les avons toutes épuisées en écrivant le texte d'ambiance de ces cartes. Nous n'avons plus rien. Mais oubliez un peu le texte, et admirez plutôt les superbes illustrations d'Alexandre Chaudret ! Alexandre part de formes géométriques simples qu'il développe pour en faire des illustrations fantastiques de créatures spectaculaires. Donnez de la forme à votre deck ou à votre collection avec ces cartes mathémagiques. Jetez un œil à la force et à l'endurance de ces créatures, et vous remarquerez peut-être un schéma exquis...

THE WORLD'S NON-FOIL-EST BUNDLE

Contenu :

1 Artist Series: Johannes Voss

1 Artist Series: Thomas Baxa

1 Kamigawa Ink

1 Math Is for Blockers

1 Teferi's Time Trouble

Prix :

119,99 USD/139,99 EUR*/119,99 GBP*/988 CNY

*TVA locale incluse

Chez Secret Lair, nous ne proposons pas seulement un excellent bundle contenant les cinq drops Non-Foil faisant partie du Superdrop Out of Time. Nous détenons également le plus important stock de secrets au monde, ce qui est assez évident quand on connaît notre nom. Nous connaissons plein de choses, comme le type de déodorant qu'utilise Bigfoot, ou sa marque d'après-shampooing. Bon, la plupart de nos secrets concernent l'hygiène de Bigfoot, mais certains sont tellement terrifiants qu'ils vous feraient mourir de peur. Vous voulez savoir combien de temps Bigfoot met à se brosser les dents chaque matin ? Pourrez-vous assumer les conséquences de telles connaissances ? La réponse est : deux minutes, exactement ce que recommande le Conseil suprême des dentistes... QUI EST ENTIÈREMENT COMPOSÉ DE BIGFOOTS ! INCROYABLE !

THE WORLD'S FOIL-EST BUNDLE

Contenu :

1 Artist Series: Johannes Voss Foil

1 Artist Series: Thomas Baxa Foil

1 Kamigawa Ink Foil

1 Math Is for Blockers Foil

Prix :

129,99 USD/144,99 EUR*/129,99 GBP*/1008 CNY

*TVA locale incluse

Un peu comme la modeste pie, vous préférez ce qui brille. Même si, soyons honnêtes, les pies modestes ne courent pas les rues. Ces bestioles volent dans les airs, chipent notre plus belle porcelaine, et poussent leurs horribles hurlements d'oiseaux comme si elles en voulaient aux avions. Et on les laisse tranquilles simplement parce qu'elles ne sont pas capables de payer des impôts ? Pour nous, trop, c'est trop. Il est temps que ça change. Nous rebaptisons les pies « oiseaux de malheur », et nous n'acceptons pas de questions pour le moment. Prenez plutôt un exemplaire de chaque drop Foil disponible.

THE WORLD'S BUNDLIEST BUNDLE

Contenu :

1 The World's Foil-est Bundle

1 The World's Non-foil-est Bundle

Prix :

239,99 USD/269,99 EUR*/239,99 GBP*/1908 CNY

*TVA locale incluse

Nous connaissons tous le dilemme de Bundler. Une femme se promène dans les bois et fait tomber accidentellement son bundle Secret Lair Superdrop dans un lac. Un esprit émerge, tenant 2 bundles, un Foil et l'autre Non-Foil. L'esprit demande à la femme quel bundle elle a fait tomber, et là je crois qu'elle récupère une hache en or, si mes souvenirs sont bons ? Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette histoire, mais la morale est que, contrairement à la pauvre dame dans cette histoire, vous n'avez pas à choisir. Avec The World’s Bundliest Bundle, vous profitez des deux bundles disponibles !

Le temps passe, s'échappe ou tourne en boucle... Tout ceci est un peu déroutant ici dans le présent. Mais une chose est sûre : ce superdrop appartiendra bientôt au passé (ou au futur, nous ne savons toujours pas d'où il vient pour commencer).

Rendez-vous sur secretlair.wizards.com entre le 24 août à 9 h (heure du Pacifique) et le 14 septembre à 9 h (heure du Pacifique) avant que le temps n'emporte ces drops !