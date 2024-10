Salut tout le monde ! Je suis Gavin Verhey. Il y a quelques semaines, le comité de règles du format Commander a cédé la gestion du format Commander à Wizards of the Coast. Pour en savoir plus à ce sujet, ainsi que sur les événements qui ont mené à cette décision, consultez notre article puis le direct WeeklyMTG.

Toute cette situation est sans précédent. Je vous remercie toutes et tous de votre patience pendant que nous décidions de la marche à suivre. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient d'en apprendre plus, et aujourd'hui, je vous partage ce qui se passe et ce que l'avenir vous réserve.

Quand j'ai commencé à jouer en Commander, l'un des aspects du format qui m'a marqué était l'accent mis sur la communauté. C'est un format beaucoup joué à la maison ou lors de soirées de jeu entre amis. Il a été créé par des membres de la communauté. À mes yeux, il est donc absolument crucial que les décisions concernant le Commander continuent de tenir compte de la communauté des joueurs de Magic à travers le monde.

J'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée du panel du format Commander. Nous l'avions évoqué il y a quelques semaines en direct, et nous avons travaillé dur depuis pour le mettre au point.

De quoi s'agit-il, comment fonctionne-t-il et qui s'en occupe ? Je vais tout vous expliquer !

Formation du panel du format Commander

Comme je l'ai dit plus haut, il est d'une importance cruciale de garder la communauté au premier plan. C'est pourquoi nous avons constitué un groupe de membres de la communauté pour gérer le Commander : le panel du format Commander (CFP).

Il est inspiré par le panel du format Pauper. Si vous ne le connaissez pas, il s'agit d'un groupe annoncé début 2022. Nous sommes plusieurs personnes du monde entier qui travaillent ensemble pour surveiller la santé du Pauper, en proposant des modifications et en discutant de sujets tels que les mises à jour des interdictions. Je trouve que ce panel a bien fonctionné, et il formait donc la base de ce que nous voulions pour notre groupe communautaire de Commander.

Même s'ils ont de nombreux points communs, on trouve aussi quelques différences. Par exemple, contrairement au Pauper, le Commander est déjà géré par plusieurs groupes communautaires : le comité de règles du Commander et le groupe consultatif Commander (CAG). Ces groupes ont travaillé dur pour conserver la vision et l'esprit du Commander. Il était important pour moi qu'ils poursuivent leur activité en toile de fond, surtout durant cette transition.

C'est pourquoi, lors de la création de ce groupe, nous voulions en priorité offrir des positions aux membres du comité de règles du Commander et du groupe consultatif Commander. Il me tenait à cœur de commencer avec ces figures communautaires.

Mais nous tenions aussi à ajouter des regards neufs dans ces groupes. Magic est un jeu varié, à échelle mondiale, et si le Commander est particulièrement populaire auprès des joueurs, c'est pour de nombreuses raisons différentes. Je voulais vraiment incorporer des joueurs venus d'autres endroits du monde, avec des préférences différentes en matière de niveau de jeu en Commander. Ainsi, les retours viendraient de davantage de régions du monde, et nous pourrions appréhender le spectre complet du Commander, des joueurs qui préfèrent les decks extrêmement amicaux aux joueurs de « cEDH » (Commander compétitif).

C'est un vaste groupe. Pour la première année du panel du format Commander, nous comptons dix-sept membres ! Vous les découvrirez tous d'ici un instant, mais abordons d'abord quelques autres points. À savoir : quelle sera la tâche de ce groupe ?

La mission du panel du format Commander

Ce groupe travaillera avec nos équipes de conception ainsi que d'autres équipes chez Wizards pour transmettre des retours et peaufiner l'expérience en Commander. Nous disposerons d'un groupe Discord où nous discuterons du format au courant de la semaine, chaque semaine.

En majeure partie, c'est moi qui proposerai aux membres du groupe des sujets abordés chez Wizards pour qu'ils nous partagent leurs pensées et leurs avis. Sur le plus long terme, j'espère que ces gens feront remonter des tendances qu'ils observent ou des problèmes au sein de la communauté afin que nous puissions en discuter en groupe. C'est vraiment une relation à double sens. Ils verront sur quoi nous travaillons et auront l'occasion d'y contribuer, et ils partageront avec nous ce qu'ils observent et qui mérite notre attention.

Je tiens aussi à souligner un point important : le Commander est un format fantastique qui a grandi grâce à la communauté au fil des années, et nous souhaitons continuer sur cette lancée. Wizards ne compte pas faire irruption et imposer des tonnes de changements, et ce n'est pas non plus ce que j'attends du panel du format Commander.

Pour moi, l'un des buts principaux est de faire en sorte que chaque annonce majeure prévue par Wizards concernant le Commander passe d'abord par ce groupe. Cela inclut cet article, soit dit en passant. Sa relecture était la toute première tâche accomplie par le panel ! Nous voulons des retours des joueurs de notre communauté qui sont proches du format, viennent du monde entier, et ont chacun leur propre point de vue. Le but n'est pas de leur faire analyser toutes les cartes des extensions (bien qu'à l'occasion, nous puissions leur demander leur avis sur des cartes individuelles ou des mécaniques), mais de discuter tout ce que nous projetons de faire ou d'essayer concernant le format.

Je trouve aussi qu'il est important de noter (et je l'ai également dit aux membres du panel) que je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord sur tout. Faire s'accorder dix-sept joueurs de Commander sur un sujet précis n'est pas une mince affaire, et ces gens ont été précisément choisis en partie parce qu'ils ont des avis différents. Enfin, ce sont les autres concepteurs de Wizards et moi-même qui prendrons les décisions finales, mais la majeure partie du temps, c'est l'opinion majoritaire au sein du panel qui devrait l'emporter.

À cette fin, j'ai aussi indiqué aux membres du panel qu'ils ne sont pas seulement libres d'exprimer leur propre avis publiquement, mais que nous les encourageons à le faire. Ils sont ici parce qu'ils sont des membres de la communauté, et il est important qu'ils puissent être honnêtes. Ils ne doivent pas se sentir contraints de soutenir chacune des décisions du panel ou de Wizards of the Coast. Je ne veux pas qu'ils soient forcés d'agir ou de parler de manière inauthentique. Ils ont totalement le droit d'afficher leurs opinions en public. Ils ont totalement le droit de clamer leur désaccord. Ils ont totalement le droit de contester haut et fort et publiquement nos décisions. C'est Wizards qui a le dernier mot. Toute frustration devra être dirigée sur nous chez Wizards, et non sur les membres de ce panel. De plus, nombre des membres du panel sont des créateurs de contenu, et il est important pour nous comme pour eux qu'ils puissent librement être en désaccord et émettre des avis différents sur leurs propres canaux.

La première promotion du panel du format Commander a signé pour une année. Le Commander change en permanence, et de nouvelles voix communautaires brillantes apparaissent régulièrement. Même si ce panel se revendique international, il reste encore de nombreux endroits d'où j'aimerais que des membres nous rejoignent au fil du temps. C'est pourquoi chaque année, il y aura une rotation des membres du panel, avec l'arrivée de nouvelles personnes tandis que certaines resteront. Il y aura ainsi une rotation naturelle d'année en année, qui nous permettra de disposer d'un groupe varié qui maintient un cap ainsi que de nouvelles voix qui viennent pour représenter la communauté. Cette rotation devrait survenir entre mi-octobre et début novembre.

Il est probable que le nombre total de personnes descende à la première rotation. Dix-sept personnes plus moi-même, c'est un grand groupe ! Pour la première année, nous avons beaucoup à évaluer ensemble. C'est pourquoi je préfère disposer d'avis et d'expériences supplémentaires. De plus, il est vraiment important de maintenir cohérence et vision d'ensemble lors de cette transition.

Compte tenu de l'ampleur du travail requis sur le format le plus populaire de Magic et des niveaux de discussion, nous tenions à nous assurer que les membres du panel étaient plus que des volontaires. C'est pourquoi ils sont également tous rémunérés pour leur travail.

Quelle est la suite pour le Commander ?

Maintenant que le panel est établi, sur quoi allons-nous travailler maintenant ?

Vous vous souvenez peut-être du système de catégories évoqué précédemment dans l'article initial et lors du direct WeeklyMTG. Chez Wizards, nous avons beaucoup réfléchi dessus avec l'aide de vos retours. Merci à vous ! Nous souhaiterions essayer quelque chose.

Cependant, même si j'espérais à la base avoir quelque chose à proposer en bêta test à la MagicCon: Las Vegas ce week-end, il est crucial pour moi d'impliquer le panel dans ce genre de décisions. Et quand je le dis, je suis sincère. C'est pourquoi au lieu de nous précipiter pour proposer un bêta test à la MagicCon, je préfère prendre le temps pour que le panel s'implique, prodigue des commentaires et mûrisse sa réflexion. En fonction de leurs retours, nous pourrions tout aussi bien n'implémenter que de petites modifications comme opérer une refonte complète. Nous vous en dirons plus dès que nous serons prêts, et comptons toujours organiser un bêta test lors d'un prochain événement. Mais quand le projet sera lancé, vous saurez que tous ces grands esprits du Commander ont travaillé et discuté dessus ensemble.

Pour clarifier, je tiens à préciser une chose concernant les catégories : elles sont totalement optionnelles et ne visent qu'à vous aider à peaufiner vos parties, un peu comme la question « Quel est le niveau de puissance de votre deck ? » mais en plus clair. C'est un ajout intéressant, mais pour une immense majorité, je ne pense pas que le Commander va changer.

Une fois que nous aurons conçu un système de catégories et mené quelques tests, nous devrions nous pencher sur l'évaluation de la liste des cartes interdites. À ce sujet, vous ne devriez pas observer de changements avant le début de l'année prochaine au plus tôt, et vous en serez informés à l'avance. Comme nous l'avons dit précédemment, il ne devrait pas y avoir de nouvelles interdictions suite à cette évaluation.

L'un points les plus soulignés lors des conversations et des retours qui m'ont été envoyés est que le Commander progresse lentement. Il ne s'agit pas d'un format qui nécessite des changements en profondeur ou des réévaluations constantes comme pour les formats compétitifs. C'est pourquoi, même s'il y a des choses sur lesquelles nous voulons travailler durant notre transition et que nous aimerions nous pencher sur tout ensemble, nous allons prendre notre temps pour le faire correctement. Nous ne tenons pas à ce que des choses changent tout le temps. La stabilité est l'un des piliers du grand succès du Commander. Pour aujourd'hui, je préfère me centrer sur la communication pour que vous sachiez ce qui vous attend.

Rencontre avec le panel

Alors, …qui sont les membres du panel ? Vous reconnaîtrez sûrement certains d'entre eux. Et d'autres pourraient vous être totalement inconnus. Allons à la rencontre des dix-sept membres !

Attack on Cardboard – @AttackOnCards Originaire de l'état du Victoria en Australie, la présence d'Attack on Cardboard s'inscrit dans la longue lignée de juges impliqués dans le Commander. En fait, il n'est pas seulement juge. Il s'efforce aussi d'aider les gens à apprendre Magic et aide à rendre les règles plus accessibles via sa chaîne où il explique précisément les interactions de cartes et les règles. Même s'il se frotte à de nombreux formats, c'est au Commander qu'il consacre une vaste partie de son temps libre dédié à Magic. D'ailleurs, quand je l'ai appelé pour lui proposer le poste, il m'a dit qu'il prévoyait de passer le week-end à jouer en Commander à la convention PAX Australia ! En plus de son aptitude à expliquer les choses avec brio et à prendre soin des nouveaux joueurs, il a un excellent esprit analytique, et j'ai hâte de le voir s'attaquer aux sujets que le groupe devra aborder pour le Commander.

Bandit – @BanditMTG1 Peut-être que ceux qui ne résident pas en Europe n'ont jamais entendu parler de Bandit, mais il est populaire en France : c'est une voix majeure de la communauté Magic française, et il se spécialise dans le Commander. Sa chaîne YouTube propose de tout, des discussions aux parties de Commander. J'ai personnellement eu l'occasion de discuter avec lui au CommandFest Annecy l'année dernière, et j'ai été vraiment impressionné par sa vaste connaissance du Commander et la façon dont il appréhende le format. Je suis ravi qu'il soit là pour représenter la communauté francophone.

Benjamin Wheeler – @BWheelerMTG Vous avez peut-être déjà croisé le surpuissant canadien Ben Wheeler, que ce soit dans LoadingReadyRun, dans son podcast avec Shivam Bhat, Shivam and Wheeler Love Magic ou lorsqu'il se penche sur des formats comme le Canadian Highlander. En plus de son humour pince-sans-rire et de son immense connaissance des cartes Magic obscures, il a un grand sens du jeu et de la création de formats comme de communautés, des compétences que je suis incroyablement heureux d'avoir dans l'équipe.

Charlotte Sable – @Jaqalyte Établie en Finlande, Charlotte est une juge de longue date pour Magic et connaît le jeu en long, en large et en travers. Elle a mis la main sur une carte Magic pour la première fois en 1994 et occupe un rôle important au sein de la communauté de juges de Magic depuis un bon moment. Pendant longtemps, elle a même géré un Tumblr où les gens pouvaient poser des questions sur les règles ! Elle possède une excellente vue d'ensemble du format, étant donné qu'elle est impliquée dedans depuis longtemps, qu'elle l'a vu évoluer et qu'elle dispose d'un vrai talent pour analyser les systèmes. Je m'attends à ce qu'elle mette à l'épreuve n'importe quel système d'appariement, et je suis heureux qu'elle soit sur le coup.

DeQuan Watson – @Powrdragn Si vous pensez que j'ai porté de nombreuses casquettes au sein de la communauté Magic, DeQuan me bat et de loin. Il a arpenté presque tous les chemins qu'un joueur de Magic peut emprunter : propriétaire de magasin, puis joueur compétitif, puis organisateur de tournoi, puis employé chez Wizards, puis streamer, puis auteur d'articles, puis, évidemment, joueur de Commander et bien plus encore. La quantité de perspectives que DeQuan apporte sur le jeu est immense, et réfléchir avec tous ces angles différents va être très utile au panel. Il habite aux États-Unis.

Deco – @Deco_PDC Pour sélectionner tous les nouveaux membres du panel, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai beaucoup discuté avec les joueurs. Parmi les recrues, je tenais à ce que le cEDH soit représenté. Quand je demandais aux joueurs de cEDH s'ils pouvaient me recommander quelqu'un un nom ressortait encore et encore : Deco. Porte-parole de la communauté brésilienne, Deco ne se contente pas d'apporter son expérience en cEDH, lui qui faisait autrefois partie de la chaîne brésilienne de cEDH. Il est aussi versé dans le jeu amical : il a d'ailleurs lancé récemment une chaîne dédiée à tout ce qui concerne le Commander, du jeu amical au jeu compétitif, appelée Papo de Commander. Un autre atout de Deco qui me fait sourire est qu'il a aidé à organiser de nombreux grands événements de Commander, dont une variante économique avec plus de 200 joueurs pour une œuvre de bienfaisance. J'adore voir Magic joué pour une grande cause !

Greg Sablan – @GregorySablan Originaire de Guam, Greg joue à Magic depuis la Quatrième édition et est officier de l'armée américaine depuis près de dix-neuf ans, actuellement stationné dans la république de Corée. Vous le connaissez peut-être sous le nom de ThePaintersServant sur Twitch. Entre autres, il est très versé dans la création de communautés en ligne, ce qui devrait nous être bien utile dans ce groupe. Il a cofondé l'Alliance of Military Magic Players (Alliance des Joueurs de Magic Militaires, ou AMMP). J'ai une anecdote qui me fait toujours sourire : un soir, je rendais visite à Sheldon Menery. Nous discutions du groupe consultatif Commander et à quel point il était génial d'avoir leurs retours. Et de but en blanc, il m'a dit : « Greg Sablan est l'un des plus grands génies du Commander dont tu n'as sûrement jamais entendu parler. » J'ai hâte d'avoir cet esprit dans le groupe !

Ittetu – @Ittetu_ Bien qu'historiquement, ce soient le Standard et le Modern qui rencontrent le plus de succès au Japon, le Commander a connu une croissance rapide, et Ittetu était l'un des nombreux joueurs pris dans cette expansion rapide. Créateur de contenu pour Hareruya, il a tout fait, de la création d'un précis des incontournables du Commander jusqu'à la création de vidéos expliquant les decks et les stratégies. Il est l'un des acteurs principaux derrière la série Commander Summit d'Hareruya, qui est un immense rassemblement dédié au Commander là-bas. Une chose dont il est fier et qui a vraiment attiré mon attention est son article sur l'appariement des parties de Commander, qui a eu tellement de succès qu'il a été adopté pour aider à trouver des parties lors des CommandFests au Japon ! J'ai été sincèrement impressionné par la vaste expérience d'Ittetu, et même s'il s'est concentré sur le Commander, il connaît aussi très bien les autres formats. Il a un regard précieux sur la scène Commander japonaise, sur laquelle nous tenons absolument à être renseignés.

Josh Lee Kwai – @JoshLeeKwai Il y a plusieurs choses sur lesquelles je peux compter avec Josh Lee Kwai. L'une d'entre elles est que, bien évidemment, il lancera toujours des sorts qui rapportent un avantage. Mais il possède également un point de vue vraiment précieux sur l'état du Commander et sur ce que les joueurs de tous niveaux disent. Entre le podcast The Command Zone, Game Knights, sa participation à des événements Magic et tout le temps qu'il passe sur les médias sociaux, Josh est incroyablement branché. Il n'hésite jamais à dire ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît et il prédit souvent avec justesse comment les gens vont recevoir un changement. Tandis que nous proposerons de nouveaux programmes ou ajustements pour le Commander, je sais que j'aurai de sa voix pour aider à anticiper ce qu'il se passera. Il habite aux États-Unis.

Kristen Gregory – @NarukamiKnight Basée au Royaume-Uni, Kristen s'implique énormément dans le monde du Commander, notamment avec son format « bulk Commander » qui a été adopté et utilisé lors de CommandFests au Royaume-Uni. Mais s'il y a bien une chose pour laquelle je la retiens (enfin, après son amour pour Boros), c'est son talent d'écriture. Elle adore aussi le Limité, est excellente en communication, et après de nombreux boulots d'écriture pour Magic, elle est actuellement l'autrice en chef de Card Kingdom. Elle adore décortiquer les systèmes et la philosophie, et avant même que je la contacte au sujet de cette position, elle était déjà en train de préparer des commentaires à m'envoyer concernant l'appariement en Commander ! Je sais qu'elle sera d'une aide précieuse pour se pencher sur ces systèmes.

Lua Stardust – @LuaStardust Quand je pense à la façon dont le cEDH a grandi au cours des dernières années, tant comme communauté que comme format, je reviens toujours à Lua Stardust, que je considère comme l'une des principales raisons de cette évolution. Championne du format aux États-Unis qui s'efforce de créer un environnement de jeu accueillant, Lua possède un point de vue passionnant sur tous les aspects du cEDH, du jeu en tournoi jusqu'à la co-gestion de sa chaîne de jeu, ScryBabies. Et bien que Wizards n'ait aucune intention d'organiser des tournois cEDH, il est important de savoir ce que veut cette communauté et ce à quoi elle fait face pour comprendre comment nos décisions, à la fois en tant que Wizards et en tant que panel du format, vont impacter le format.

Olivia Gobert-Hicks – @Goberthicks À ma connaissance, il n'y a que très peu de choses au monde qui rendent Olivia plus heureuse que de construire un deck Commander avec un thème ridicule, puis de ricaner en lançant chacun de ses sorts. (Regardez-la jouer sur son émission YouTube, Commander at Home !) Olivia est une pro pour ce qui est de garder à l'esprit la nature amusante et légère du Commander tout en passant instantanément à des conversations sérieuses sur l'avenir du format et sur ce dont ce dernier a besoin. Lorsqu'elle était membre du comité de règles Commander et que je travaillais avec elle, elle apportait toujours un point de vue intéressant et honnête, et je sais qu'elle continuera sur cette voie avec le panel du format Commander. Elle habite aux États-Unis.

Rachel Weeks – @Wachelreeks Je repense toujours à la façon dont Rachel a aidé à la création du terme « niveau lasagne », qui renvoie à un genre de deck pourri axé sur l'humour et la narration, et à la façon dont il incarne à la perfection l'esprit du Commander. Mais cela ne vous dit pas quelle redoutable constructrice de decks et joueuse elle peut être quand elle abandonne le niveau lasagne. Je ne doute pas que nombre d'entre vous en ont été témoins sur The Command Zone et Game Knights. Entendre tous les commentaires envoyés à l'émission et être capable de les traduire en construction de decks Magic et en parties amusantes est une chose pour lequel elle a montré un talent véritable, et j'ai hâte qu'elle apporte cette même contribution au panel. Elle habite aux États-Unis.

Rebell Lily – @Rebell_Lily Rebell marche entre les mondes : qu'il s'agisse de Commander amical, de cEDH ou de tournois Magic compétitifs dans des formats tels que le Standard et le Modern, elle est là, à New York, à jouer et à toujours essayer de s'améliorer. Cette perspective nourrie par différents formats et modes de jeu est primordiale lorsqu'il s'agit de se pencher sur les façons de jouer les cartes, et Rebell et moi avons eu de nombreuses discussions passionnantes sur la meilleure manière de jouer en Commander et sur sa liste de cartes interdites par le passé. Et je suis heureux qu'elle puisse désormais partager toutes ces réflexions avec l'ensemble du panel.

Scott Larabee – @ScottLarabee Scott a joué un rôle crucial pour faire du Commander ce qu'il est aujourd'hui. Non seulement il a été l'un des premiers Wizards à découvrir le Commander en 2005, alors que les juges y jouaient après les heures de travail, et l'un des premiers membres du comité de règles du Commander, mais il l'a en plus ramené chez Wizards et a finalement contribué à la création des premiers decks préconstruits. Bien que son travail principal chez Wizards ici à Seattle consiste à s'occuper de nos événements professionnels, il arrondit ses fins de mois en tant que concepteur pour Magic et a travaillé dans plusieurs équipes de conception. J'ai pu le voir mettre au point de superbes cartes comme Arixméthès, l'île assoupie et Nelly Borca. Je suis heureux de pouvoir compter sur sa connaissance approfondie du format, son expertise et son regard constamment rivé sur l'avenir au sein du panel.

Tim Willoughby – @timswheelbarrow Tim est toujours créatif dans sa façon de construire des decks. Je me souviens très bien m'être retrouvé chez lui à Londres peu après la révélation de Les rues de la Nouvelle-Capenna et l'avoir vu commencer à passer en revue tous les moyens astucieux de créer un nombre illimité de jetons en utilisant Jinnie Fay comme commandant. Il a tout fait en ce qui concerne Magic, qu'il s'agisse d'être propriétaire d'un magasin Magic ou encore de jouer compétitivement à Magic, et c'est désormais sur le Commander qu'il concentre son attention. Lors de nos discussions, j'ai découvert qu'un de ses nombreux talents consiste à décomposer des tâches complexes et de grande envergure en petites parties, et je suis sûr que cela nous sera utile.

Toby Elliott – @TobyElliott Toby Elliott a longtemps fait partie de l'ancien comité de règles du Commander, et a aidé le format à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et entre autres immenses qualités, il est un maître de la précision. Il tient à jour les règles de tournoi de Magic, qui constituent un sacré document, et est un juge véritablement légendaire, qui a encadré plus de Pro Tours que quiconque. Cette expérience sera particulièrement utile pour le panel du format Commander, car nous travaillons tous les deux sur la communication et, si nous parlons un jour de changements de règles, Toby aura sans nul doute d'excellentes propositions sur la manière de les aborder et même de les traiter. Il habite aux États-Unis.

Nous sommes tous enthousiastes à l'idée d'aider à élaborer l'avenir du Commander ensemble. Nous disposons d'un groupe d'individus incroyablement talentueux, et je suis impatient de voir ce que nous accomplirons ensemble.

— Gavin, au nom du panel du format Commander et des personnes suivantes :

Attack on Cardboard

Bandit

Ben Wheeler

Charlotte Sable

DeQuan Watson

Deco

Greg Sablan

Ittetu

Josh Lee Kwai

Kristen Gregory

Lua Stardust

Olivia Gobert-Hicks

Rachel Weeks

Rebell Lily

Scott Larabee

Tim Willoughby

Toby Elliott