Suite à une malencontreuse erreur, les trois cartes exclusives Ikoria: La terre des béhémoths en japonais de la série Godzilla Series Monster ne peuvent être trouvées que dans les Collector Boosters et Japanese Draft ainsi que dans les box toppers japonais. Elles ne peuvent pas être trouvées dans les Collectors Boosters anglais ou français.

Cette exclusion des Collector Boosters non-japonais est involontaire, et, de ce fait, nos communications en amont de la sortie d’Ikoria: La terre des Béhémoths peut avoir contenu des informations incorrectes que nous avons corrigé depuis. Les Collector Boosters anglais ou français déjà imprimés n’auront donc pas la possibilité de contenir les cartes numérotées 385, 386 et 387 comme présentées ci-dessous:

Nous savons que la chance de pouvoir trouver ces cartes spéciales dans un Collector Booster représente une grande partie de l’excitation de beaucoup d’entre vous et nous sommes sincèrement désolés de cette erreur.

Puisque l’erreur n’a été découverte que récemment, nous ne sommes pas capables de réimprimer les produits et inclure les cartes en question. En échange, nous allons imprimer et distribuer des copies de ces cartes aux magasins dans un futur proche afin de réparer cette erreur.

Si vous achetez un Collector Boosters auprès de votre magasin local, ils seront en mesure de vous fournir un certain nombre de copies de ces cartes gratuitement. Si vous avez précommandé ou si vous envisagez d’acheter, vérifiez auprès de votre magasin au préalable.

Si pour n’importe quelle raison cela s’avérait impossible, veuillez contacter le service client Wizards of the Coast pour plus d’information.

Wizards of the Coast s’efforce de continuellement délivrer des produits de haute qualité, et nous regrettons de ne pas avoir pu satisfaire ce standard cette fois-ci.