Jour de l'annonce : 24 juin 2024

Aucun changement dans les formats.

La prochaine annonce des cartes interdites et restreintes aura lieu en août. Consultez la liste de toutes les cartes interdites et restreintes par format.

Détails du jeu sur table fournis par Andrew Brown.

Standard

Voilà un an que nous avons fait passer le temps de rotation du Standard de deux à trois ans, et nous avons étroitement surveillé le format. Ce changement était un premier pas dans notre but renouvelé de revitaliser le Standard sur table. Ce changement a abouti à un grand nombre des résultats escomptés ; nous observons davantage de diversité stratégique dans le metagame Standard, et davantage de joueurs jouent au format dans leur magasin de jeu local.

Dans l'article de l'année dernière, nous prévoyions de nous pencher sur les changements à apporter au Standard à l'approche de la sortie de l'extension estivale (Bloomburrow). Nous y évoquions la façon dont le bannissement favorisait le départ des joueurs du format, tout en expliquant que notre objectif était de gérer ce dernier de manière plus cohérente et plus stable. Aujourd'hui, nous décidons de ne bannir aucune carte avant la rotation annuelle. Le format semble généralement bien se porter, et nombre des cartes qui pourraient nous inquiéter perdront considérablement en force après la rotation.

Nous avons envisagé de bannir quelques cartes, en particulier Atraxa, grande unificatrice et Chevalière errante d’Éos. Il est difficile de prédire avec exactitude ce qui se passera après chaque rotation ; il se peut que ces cartes deviennent surpuissantes dans d'autres decks ou stratégies, mais du moment que le metagame continue d'évoluer, nous sommes satisfaits. Atraxa est restée de manière constante la figure de proue des stratégies de Rampe de domaine dans le metagame, et parfois elle peut être quasi-imbattable une fois résolue. Avec la rotation, ces stratégies perdront les terrains triples de l'extension Les rues de la Nouvelle-Capenna et auront plus de mal à exploiter le domaine, ce qui limitera leur efficacité globale.

La Convocation de Boros a toujours constitué une option fiable dans le metagame, et apparaît très fréquemment sur MTG Arena. Nous sommes ravis qu'un deck aggro jetons existe, mais parfois ses pioches d'ouverture peuvent être trop difficiles à battre si tôt dans la partie. Avec la rotation, cette stratégie perd l'Épicurien Voldaren, qui est une carte cruciale de par sa capacité à jouer la Chevalière errante d’Éos le deuxième tour de la partie après avoir lancé la Démolition jubilatoire .

Pioneer

Avec les Championship Qualifiers régionaux, nous assistons à un déluge de résultats et de listes de deck, et il y a un peu de tout. Le point le plus positif pour le format est que presque tous les macro-archétypes y sont viables.

Nous allons surveiller de près l'évolution du deck combo Amalia. En tant que deck de combo de créatures, nous n'avons pas grand-chose à redire ; malheureusement, sa capacité à faire aboutir à un match nul offre une expérience de jeu négative.

Nous n'apporterons pas de changement au format aujourd'hui, car nous jugeons que le metagame a encore de la marge de manœuvre pour contourner le combo Amalia, et parce que les Championship Qualifiers régionaux en Pioneer se poursuivront jusqu'à la mi-juillet et que nous ne souhaitons pas perturber ces événements à mi-saison. La manche de championnat régional pour le Pioneer commence le 28 septembre et dure jusqu'au 7 décembre.

Modern

Comme annoncé précédemment, le Pro Tour Horizons du Modern 3 arrivant à grands pas, aucun changement ne sera apporté au Modern. Jusqu'ici, Horizons du Modern 3 possède un impact d'une ampleur remarquable sur le format, impact que nous souhaitons voir reflété dans le Pro Tour à venir.

Nous en sommes encore aux balbutiements de ce nouveau metagame. Bien que Nadu, sagesse ailée ait suscité quelques inquiétudes au départ, il semblerait que le Modern dispose des outils pour le combattre : les résultats des ligues et défis Modern ont commencé à se stabiliser ces derniers jours, à mesure que le format continue de s'adapter.

L'ascension des combos basés sur les sorts et de Rubis déluge avec Médaillon de rubis et Ral, mage de la mousson d'Horizons du Modern 3 constitue une nouveauté notable du format qui combat Nadu en étant généralement plus rapide d'un tour complet. De même, sa montée en popularité s'est accompagnée de la montée des efforts pour en venir à bout.

C'était jubilatoire de voir émerger des archétypes, avec de nouveaux decks employant l’énergie et les Eldrazi ainsi que les decks à combo susmentionnés, et des tonnes de nouvelles approches de construction.

Eldrazi Tron, Midrange de Mardu (avec Ajani, paria nacatl et Sorin de la maison Markov ), Nécrodomination mono-noire, Prouesse de Gruul, Vengeance selon Goryo d’Esper, Sombremarée d'Izzet, Contrôle d'Azorius, Nadu de Bant, et Brûlure de Boros sont tous des decks différents qui ont gagné des événements de défi sur Magic Online depuis la sortie d'Horizons du Modern 3.

Legacy

Nous abordons le Legacy de la même façon que le Modern pour l'instant. Horizons du Modern 3 a apporté des changements majeurs au format, et nous attendons de voir comment il répondra à cette sortie. Pendant que la communauté explore Horizons du Modern 3, nous allons continuer de surveiller les taux de jeu et de victoire de la ranimation, qui a connu une croissance exponentielle ces derniers mois. Nous comptons nous intéresser de plus près au Legacy dans notre prochaine annonce prévue pour fin août.

Vintage

En règle générale, le Vintage semble bien se porter, et nous allons continuer à le gérer en mettant la communauté au premier plan, étant donné son ampleur et sa popularité.

Détails sur MTG Arena fournis par Dave Finseth.

Alchemy

Le sommet du metagame d'Alchemy semble plus varié qu'il ne l'a été depuis un moment, avec le deck Casse qui fait son entrée pour défier de sempiternels piliers comme mono-rouge et mono-noir. Nous constatons aussi davantage d'expérimentations en haut des classements, où des decks intéressants émergent qui sont loin d'être autant joués au niveau Platine ou en dessous. Les taux de victoire de ces decks se maintiennent à une amplitude raisonnable, laissant la place à une meta variée et équilibrée. Avec la rotation qui arrive dans un mois environ, l'Alchemy n'a pas besoin de changements.

Brawl

Les joueurs de Brawl ont récupéré de nombreux nouveaux outils avec Horizons du Modern 3, et en coulisses, nous observons et agissons pour que les nouveaux commandants soient ajustés convenablement pour les matchs. Certains, comme Nadu, sagesse ailée , ont requis d'importants ajustements. D'autres ne nécessitaient que des modifications mineures. Comme nous préférons toujours laisser les joueurs et le metagame guider ces décisions, le lancement de nouveau contenu a tendance à semer le chaos un moment, le temps que les groupes de niveau se dégagent. Nous pensons tout de même qu'il vaut mieux laisser certains commandants prendre le temps de s'ajuster plutôt que de réagir précipitamment.

Historique

L'Historique a bien évidemment reçu une profusion de nouvelles cartes avec Horizons du Modern 3, et nous en constatons clairement les effets. Nous observons l'émergence de plusieurs nouveaux decks, ainsi que de revisites améliorées de quelques grands classiques. Bien qu'il reste à voir si parmi ces nouveautés certaines seront en mesure de s'affirmer face au mastodonte Sorciers rouge-bleu, plusieurs semblent avoir leurs chances. Nous en saurons bien plus quand le Championnat Arena 6 mettra l'Historique à l'honneur dans quelques semaines, mais jusqu'à présent la situation semble rester stable.

Intemporel

Si l'Historique a récupéré quelques jouets avec Horizons du Modern 3, l'Intemporel a eu droit à toute la panoplie. Le format traverse un grand remaniement, avec notamment l'arrivée attendue des decks Rakdos qui ne manqueront pas d'inspirer Fureur et Chagrin à leurs adversaires, mais il y a aussi une pléthore de nouveaux decks. De grands classiques comme Exposé libre et Domaine tiennent encore bon, mais sont moins nombreux. Il se passe beaucoup de choses en Intemporel ces temps-ci. Bien que rien de tout cela ne semble juste, un certain équilibre semble régner. Les critères de restriction sont très élevés en Intemporel, et à cet égard rien ne semble bien inquiétant.

Explorer

MTG Arena continue de faire correspondre les interdictions de carte en Explorer avec le Pioneer.