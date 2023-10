Wizards of the Coast

Listes de deck Commander Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Êtes-vous prêts à voyager à travers le temps et l'espace ? Vous pouvez rejoindre le Docteur, ses compagnons, ou même ses ennemis, dans des aventures à travers l'univers avec les decks Commander Magic: The Gathering® – Doctor Who™. Ce dernier ajout à notre gamme de produits Univers infinis comprend quatre decks Commander chacun centré sur différents aspects de Doctor Who™. Chaque deck inclut un deck Commander de 100 cartes avec de toutes nouvelles illustrations sur le thème de Doctor Who™. Et comme chaque deck contient 50 cartes Magic inédites, les façons de s'amuser ne manquent pas.

Voyage dans le passé (vert-blanc-bleu)

Méli-mélo spatio-temporel (bleu-rouge-blanc)

Puissance paradoxale (vert-bleu-rouge)

Maîtres du mal (bleu-noir-rouge)

Vous pouvez consulter les cartes de ces decks, ainsi que leurs traitements Showcase disponibles dans les boosters collector, dans les visuels des cartes Magic: The Gathering® – Doctor Who™ ! Lisez Collectionner Magic: The Gathering® – Doctor Who™ pour plus d'informations sur les cartes Booster Fun de l'extension à ne surtout pas manquer.

Si vous cherchez seulement à savoir ce que contiennent les decks, vous êtes au bon endroit ! Les listes de cartes pour les quatre decks Commander sont disponibles ici. Entre les réimpressions, les cartes Planechase, les cartes Magic inédites et bien d'autres, il y a plein de choses à découvrir ici.

Magic: The Gathering® – Doctor Who™ sort le 13 octobre 2023. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour fêter les 60 ans d'aventures du Time Lord ! Vous pouvez précommander ces decks et plus encore dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où les produits Magic sont vendus.

Voyage dans le passé

Le Quatrième Docteur (carte Premium traditionnelle) Le Quatrième Docteur (commandant de présentation super Premium) Sarah Jane Smith (carte Premium traditionnelle)

Le Quatrième Docteur et Sarah Jane Smith sont des cartes Premium traditionnelles. Le commandant de présentation Le Quatrième Docteur est imprimé avec le traitement super Premium sur papier cartonné plus épais. Ce traitement est idéal pour mettre en valeur votre commandant, mais n'est pas légal en jeu homologué.



1 The Fourth Doctor 1 Sarah Jane Smith 1 Romana II 1 Jo Grant 1 Tegan Jovanka 1 Barbara Wright 1 Ian Chesterton 1 Peri Brown 1 Crisis of Conscience 1 The Caves of Androzani 1 The War Games 1 Trial of a Time Lord 1 The Night of the Doctor 1 Traverse Eternity 1 K-9, Mark I 1 Adric, Mathematical Genius 1 Nyssa of Traken 1 Reverse the Polarity 1 Five Hundred Year Diary 1 An Unearthly Child 1 Leela, Sevateem Warrior 1 Ace, Fearless Rebel 1 Susan Foreman 1 The Five Doctors 1 Jamie McCrimmon 1 The Sea Devils 1 City of Death 1 Gallifrey Stands 1 Alistair, the Brigadier 1 The First Doctor 1 The Second Doctor 1 The Third Doctor 1 The Fifth Doctor 1 The Sixth Doctor 1 The Seventh Doctor 1 The Eighth Doctor 1 Vrestin, Menoptra Leader 1 Sergeant John Benton 1 The Curse of Fenric 1 Duggan, Private Detective 1 Bessie, the Doctor's Roadster 1 Ace's Baseball Bat 1 Gallifrey Council Chamber 1 Day of Destiny 1 Heroic Intervention 1 Time Wipe 1 Heroes' Podium 1 Trenzalore Clocktower 1 Twice Upon a Time 1 Port Town 1 Exotic Orchard 1 Temple of Enlightenment 1 Fortified Village 1 Prairie Stream 1 Canopy Vista 1 Sungrass Prairie 1 Temple of Plenty 1 Irrigated Farmland 1 Temple of Mystery 1 Vineglimmer Snarl 1 Scattered Groves 1 Celestial Colonnade 1 Deserted Beach 1 Glacial Fortress 1 Horizon Canopy 1 Overgrown Farmland 1 Waterlogged Grove 1 Dreamroot Cascade 1 Skycloud Expanse 1 Banish to Another Universe 1 Time Lord Regeneration 1 Displaced Dinosaurs 1 Sonic Screwdriver 1 TARDIS 1 Swords to Plowshares 1 Path to Exile 1 Return to Dust 1 Explore 1 Three Visits 1 Arcane Signet 1 Sol Ring 1 Talisman of Unity 1 Hero's Blade 1 Talisman of Progress 1 Thought Vessel 1 Mind Stone 1 Thriving Isle 1 Thriving Grove 1 Thriving Heath 1 Ash Barrens 1 Seaside Citadel 1 Command Tower 1 Path of Ancestry 2 Plains 2 Island 3 Forest

Jetons du deck Voyage dans le passé

1 jeton Nourriture // Guerrier

1 jeton Trésor // Guerrier

1 jeton Indice // Humain et Gredin

1 jeton Copie // Soldat

1 jeton Mutant // Soldat

1 jeton Mutant // Extraterrestre et Insecte

1 jeton Extraterrestre et Insecte // Extraterrestre et Salamandre

1 jeton Mutant // Extraterrestre et Salamandre

1 jeton Soldat // Mutant

1 jeton Soldat // Copie

Retourner Nourriture (classique) // Guerrier Retourner Trésor (classique) // Guerrier Retourner Indice (classique) // Humain et Gredin

Retourner Copie // Soldat Retourner Mutant // Soldat Retourner Mutant // Extraterrestre et Insecte

Retourner Extraterrestre et Insecte // Extraterrestre et Salamandre Retourner Mutant // Extraterrestre et Salamandre

Retourner Soldat // Mutant Retourner Soldat // Copie

Cartes Planechase du deck Voyage dans le passé

La pyramide de Mars

Piégés dans un univers parallèle

Jardins du repos tranquille

Mines de spectrox

École Coal Hill School

Quartier général d’UNIT

La planète des hommes-guépards

Base de recherche antarctique

La Caverne aux crânes

Salle des TARDIS

La pyramide de Mars Piégés dans un univers parallèle

Jardins du repos tranquille Mines de spectrox

École Coal Hill School Quartier général d’UNIT

La planète des hommes-guépards Base de recherche antarctique

La Caverne aux crânes Salle des TARDIS

Méli-mélo spatio-temporel

Le Dixième Docteur (carte Premium traditionnelle) Le Dixième Docteur (commandant de présentation super Premium) Rose Tyler (carte Premium traditionnelle)

Le Dixième Docteur et Rose Tyler sont des cartes Premium traditionnelles. Le commandant de présentation Le Dixième Docteur est imprimé avec le traitement super Premium sur papier cartonné plus épais. Ce traitement est idéal pour mettre en valeur votre commandant, mais n'est pas légal en jeu homologué.

Jetons du deck Méli-mélo spatio-temporel

1 jeton Soldat // Dinosaure

1 jeton Soldat // Cheval

1 jeton Humain // Trésor

1 jeton Indice // Humain et Noble

1 jeton Nourriture // Copie

1 jeton Extraterrestre // Dinosaure

1 jeton Extraterrestre // Copie

1 jeton Dinosaure // Copie

1 jeton Dinosaure // Extraterrestre

1 jeton Copie // Soldat

Retourner Soldat // Dinosaure Retourner Soldat // Cheval Retourner Humain (dixième) // Trésor (dixième)

Retourner Indice (dixième) // Humain et Noble Retourner Nourriture (dixième) // Copie Retourner Extraterrestre // Dinosaure

Retourner Extraterrestre // Copie Retourner Dinosaure // Copie

Retourner Dinosaure // Extraterrestre Retourner Copie // Soldat

Cartes Planechase du deck Méli-mélo spatio-temporel

La Bibliothèque de la Lux Foundation

Lac Silencio

Maison d’Amy

Ood-Sphère

Métabolisme humain-Time Lord

Bad Wolf Bay

Complexe des Two Streams

Cabinet du Premier ministre

New New-York

Pompéi

La Bibliothèque de la Lux Foundation Lac Silencio

Maison d’Amy Ood-Sphère

Métabolisme humain-Time Lord Bad Wolf Bay

Complexe des Two Streams Cabinet du Premier ministre

New New-York Pompéi

Puissance paradoxale

Le Treizième Docteur (carte Premium traditionnelle) Le Treizième Docteur (commandant de présentation super Premium) Yasmin Khan (carte Premium traditionnelle)

Le Treizième Docteur et Yasmin Khan sont des cartes Premium traditionnelles. Le commandant de présentation Le Treizième Docteur est imprimé avec le traitement super Premium sur papier cartonné plus épais. Ce traitement est idéal pour mettre en valeur votre commandant, mais n'est pas légal en jeu homologué.

Jetons du deck Puissance paradoxale

1 jeton Humain // Poisson

1 jeton Poisson // Bête

1 jeton Indice // Copie

1 jeton Nourriture // Copie

1 jeton Trésor // Extraterrestre et Guerrier

1 jeton Extraterrestre // Copie

1 jeton Extraterrestre et Guerrier // Extraterrestre et Rhinocéros

1 jeton Extraterrestre et Guerrier // Nourriture

1 jeton Copie // Osgood, opération Double

1 jeton Extraterrestre et Guerrier // Trésor

Retourner Humain (treizième) // Poisson Retourner Poisson // Bête Retourner Indice (treizième) // Copie

Retourner Nourriture (treizième) // Copie Retourner Trésor (treizième) // Extraterrestre et Guerrier Retourner Extraterrestre // Copie

Retourner Extraterrestre et Guerrier // Extraterrestre et Rhinocéros Retourner Extraterrestre et Guerrier // Nourriture (treizième)

Retourner Copie // Osgood, opération Double Retourner Extraterrestre et Guerrier // Trésor (treizième)

Cartes Planechase du deck Puissance paradoxale

La grange d’enfance du Docteur

Prison de haute sécurité de Stormcage

Le Drum, complexe minier

Tours chantantes de Darillium

Point temporel fixe

Village viking assiégé

Base de recherche du pôle Nord

Temple d’Atropos

Entrepôt de Kerblam !

La voiture-restaurant

La grange d’enfance du Docteur Prison de haute sécurité de Stormcage

Le Drum, complexe minier Tours chantantes de Darillium

Point temporel fixe Village viking assiégé

Entrepôt de Kerblam ! La voiture-restaurant

Maîtres du mal

Davros, créateur des Daleks (carte Premium traditionnelle) Davros, créateur des Daleks (commandant de présentation super Premium) Missy (carte Premium traditionnelle)

Davros, créateur des Daleks et Missy sont des cartes Premium traditionnelles. Le commandant de présentation Davros, créateur des Daleks est imprimé avec le traitement super Premium sur papier cartonné plus épais. Ce traitement est idéal pour mettre en valeur votre commandant, mais n'est pas légal en jeu homologué.

Jetons du deck Maîtres du mal

1 jeton Trésor // Dalek

1 jeton Indice // Copie

1 jeton Extraterrestre et Ange // Dalek

1 jeton Extraterrestre et Ange // Cyberman

1 jeton Extraterrestre et Ange // Marque de la Rani

1 jeton Extraterrestre et Ange // Copie

1 jeton Indice // Dalek

1 jeton Marque de la Rani // Dalek

1 jeton Cyberman // Marque de la Rani

1 jeton Cyberman // Dalek

Retourner 1 jeton Trésor // Dalek Retourner Indice (treizième) // Copie Retourner Extraterrestre et Ange // Dalek

Retourner Extraterrestre et Ange // Cyberman Retourner Extraterrestre et Ange // Marque de la Rani Retourner Extraterrestre et Ange // Copie

Retourner Indice (treizième) // Dalek Retourner Marque de la Rani // Dalek

Retourner Cyberman // Marque de la Rani Retourner Cyberman // Dalek

Cartes Planechase du deck Maîtres du mal

Cité des Daleks

La base lunaire

Unité de soins intensifs des Daleks

Base Bowie One

La tombe du Docteur

Mortarium aplan

Déchaînement du Flux

La Matrice du Temps

Hôtel des peurs

Vaisseau colonie mondasian

Cité des Daleks La base lunaire

Unité de soins intensifs des Daleks Base Bowie One

La tombe du Docteur Mortarium aplan

Déchaînement du Flux La Matrice du Temps

Hôtel des peurs Vaisseau colonie mondasian

Le TARDIS prend son envol

L'extension sort le 13 octobre 2023 mais ce n'est pas tout ! Vous pouvez participer à des événements de lancement spéciaux mettant à l'honneur Magic: The Gathering® – Doctor Who™ dans votre magasin de jeux local.

Vous pouvez précommander ces decks et plus encore dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où les produits Magic sont vendus.