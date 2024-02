Le monde post-apocalyptique et dystopique de Fallout rencontre Magic: The Gathering le 8 mars 2024 dans l'extension Magic: The Gathering® – Fallout®, et nos quatre nouveaux decks Commander vous permettront de faire de la récupération, d'irradier, de mettre au point des stratégies et de mécaniser sur le champ de bataille.

Ave, Caesar (rouge-blanc-noir)

Survivants bagarreurs (rouge-vert-blanc) Survivants bagarreurs (rouge-vert-blanc)

Science ! (bleu-blanc-rouge)

Menace mutante (noir-vert-bleu) Menace mutante (noir-vert-bleu)

Chaque boîte inclut un deck Commander complet qui est prêt à jouer :

2 cartes de créature légendaire Premium traditionnelles inédites dans Magic qui peuvent chacune servir de commandant pour le deck

98 cartes non-Premium, avec de nouvelles cartes Magic dans chaque deck : Ave, Caesar : 37 nouvelles cartes Magic Survivants bagarreurs : 38 nouvelles cartes Magic Science ! : 38 nouvelles cartes Magic Menace mutante : 41 nouvelles cartes Magic

1 commandant de présentation super Premium (un exemplaire de la carte de commandant sur du papier cartonné avec une texture Premium sur la bordure et l’illustration ; n'est pas légal en format Commander homologué)

10 jetons recto-verso

1 booster collector échantillon contenant 2 cartes à traitement spécial, dont 1 carte rare ou rare mythique

1 boîte de deck pouvant contenir 100 cartes avec protège-cartes

1 roue de points de vie

1 feuillet de stratégie

1 fiche de référence

Chaque deck Commander renferme également de nouveaux terrains de base pleine illustration non-Premium, dont cinq arborant une perspective isométrique qui rappelle les jeux Fallout classiques.

Plaine (pleine illustration)

Île (pleine illustration)

Marais (pleine illustration)

Montagne (pleine illustration)

Forêt (pleine illustration)

Jetez un coup d'œil à nos visuels des cartes Magic: The Gathering® – Fallout® pour voir les cartes incluses dans les decks Commander, puis consultez toutes les cartes et tous les traitements Booster Fun disponibles dans l'extension.

Les listes de deck complètes des quatre decks Commander Magic: The Gathering® – Fallout® se trouvent ci-dessous. Précommandez-les dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où se vendent les produits Magic !

Ave, Caesar (rouge-blanc-noir)

Caesar, empereur de la Légion (Premium arc-en-ciel) M. House, président et PDG (Premium arc-en-ciel) Caesar, empereur de la Légion (commandant de présentation super Premium)

Menez votre armée vers une victoire militaire impitoyable avec Caesar ! Le deck Ave, Caesar inclut 37 nouvelles cartes Magic. Caesar, empereur de la Légion et M. House, président et PDG sont des cartes Premium arc-en-ciel. La carte de commandant de présentation Caesar, empereur de la Légion est imprimée avec le traitement super Premium sur papier cartonné plus épais (parfait pour présenter votre commandant, mais non légal en jeu homologué).

1 Caesar, Legion's Emperor 1 Mr. House, President and CEO 1 Aradesh, the Founder 1 Battle of Hoover Dam 1 Overseer of Vault 76 1 Securitron Squadron 1 Sierra, Nuka's Biggest Fan 1 Middle School 1 Yes Man, Personal Securitron 1 V.A.T.S. 1 Wasteland Raider 1 Mysterious Stranger 1 Powder Ganger 1 Rose, Cutthroat Raider 1 Thrill-Kill Disciple 1 Wild Wasteland 1 Boomer Scrapper 1 Colonel Autumn 1 Desdemona, Freedom's Edge 1 Elder Arthur Maxson 1 Kellogg, Dangerous Mind 1 MacCready, Lamplight Mayor 1 The Nipton Lottery 1 Paladin Elizabeth Taggerdy 1 Voter's Dilemma 1 ED-E, Lonesome Eyebot 1 Desolate Mire 1 Diamond City 1 Captain of the Watch 1 Entrapment Maneuver 1 Hour of Reckoning 1 Keeper of the Accord 1 Marshal's Anthem 1 Martial Coup 1 Secure the Wastes 1 Black Market 1 Lethal Scheme 1 Stolen Strategy 1 Anguished Unmaking 1 Assemble the Legion 1 Fervent Charge 1 Ruinous Ultimatum 1 Canyon Slough 1 Clifftop Retreat 1 Dragonskull Summit 1 Isolated Chapel 1 Shadowblood Ridge 1 Smoldering Marsh 1 Temple of Malice 1 Temple of Silence 1 Temple of Triumph 1 Windbrisk Heights 1 Gary Clone 1 Butch DeLoria, Tunnel Snake 1 Ruthless Radrat 1 Craig Boone, Novac Guard 1 Legate Lanius, Caesar's Ace 1 White Glove Gourmand 1 Charisma Bobblehead 1 Luck Bobblehead 1 Survivor's Med Kit 1 Impassioned Orator 1 Intangible Virtue 1 Bastion of Remembrance 1 Deadly Dispute 1 Morbid Opportunist 1 Pitiless Plunderer 1 General's Enforcer 1 Heroic Reinforcements 1 Wear // Tear 1 Arcane Signet 1 Skullclamp 1 Sol Ring 1 Talisman of Conviction 1 Talisman of Hierarchy 1 Talisman of Indulgence 1 Ash Barrens 1 Command Tower 1 Evolving Wilds 1 Memorial to Glory 1 Myriad Landscape 1 Nomad Outpost 1 Path of Ancestry 1 Tainted Field 1 Tainted Peak 1 Terramorphic Expanse 5 Plains 4 Swamp 5 Mountain

Jetons du deck Ave, Caesar

1 jeton Robot // Trésor (militaire)

1 jeton Copie // Trésor (militaire)

1 jeton Robot // Bric-à-brac

1 jeton Copie // Bric-à-brac

1 jeton Copie // Humain et Soldat

1 jeton Soldat // Humain et Soldat

1 jeton Soldat // Trésor (militaire)

1 jeton Soldat (rouge-blanc) // Nourriture (militaire)

1 jeton Guerrier // Nourriture (militaire)

1 jeton Guerrier // Soldat (rouge-blanc)

Retourner Robot // Trésor (militaire) Retourner Copie // Trésor (militaire) Retourner Robot // Bric-à-brac

Retourner Copie // Bric-à-brac Retourner Copie // Humain et Soldat Retourner Soldat // Humain et Soldat

Retourner Soldat // Trésor (militaire) Retourner Soldat (rouge-blanc) // Nourriture (militaire)

Survivants bagarreurs

Canigou, fidèle compagnon (Premium arc-en-ciel) Preston Garvey, milicien (Premium arc-en-ciel) Canigou, fidèle compagnon (commandant de présentation super Premium)

Grappillez tout ce dont vous avez besoin pour vaincre vos ennemis ! Le deck Survivants bagarreurs inclut 38 nouvelles cartes Magic. Canigou, fidèle compagnon et Preston Garvey, milicien sont des cartes Premium arc-en-ciel. La carte de commandant de présentation Canigou, fidèle compagnon est imprimée avec le traitement super Premium sur papier cartonné plus épais (parfait pour présenter votre commandant, mais non légal en jeu homologué).

1 Dogmeat, Ever Loyal 1 Preston Garvey, Minuteman 1 Codsworth, Handy Helper 1 Idolized 1 Pre-War Formalwear 1 Birthday Party 1 Duchess, Wayward Tavernkeep 1 Grim Reaper's Sprint 1 Junk Jet 1 Megaton's Fate 1 House Gambit 1 Veronica, Dissident Scribe 1 Animal Friend 1 Strong Back 1 Almost Perfect 1 Armory Paladin 1 Cait, Cage Brawler 1 Cass, Hand of Vengeance 1 Inventory Management 1 Moira Brown, Guide Author 1 Three Dog, Galaxy News DJ 1 Mister Gutsy 1 Pip-Boy 3000 1 Junktown 1 Sunscorched Divide 1 Mantle of the Ancients 1 Puresteel Paladin 1 Single Combat 1 Blasphemous Act 1 Chaos Warp 1 Heroic Intervention 1 Basilisk Collar 1 Bloodforged Battle-Axe 1 Champion's Helm 1 Masterwork of Ingenuity 1 Canopy Vista 1 Cinder Glade 1 Clifftop Retreat 1 Exotic Orchard 1 Mossfire Valley 1 Rootbound Crag 1 Scattered Groves 1 Scavenger Grounds 1 Sheltered Thicket 1 Sungrass Prairie 1 Sunpetal Grove 1 Temple of Abandon 1 Temple of Plenty 1 Temple of Triumph 1 Brotherhood Outcast 1 Commander Sofia Daguerre 1 Acquired Mutation 1 Crimson Caravaneer 1 Ian the Reckless 1 Bighorner Rancher 1 Break Down 1 Gunner Conscript 1 Super Mutant Scavenger 1 Well Rested 1 Agility Bobblehead 1 Perception Bobblehead 1 Silver Shroud Costume 1 All That Glitters 1 Path to Exile 1 Valorous Stance 1 Sticky Fingers 1 Abundant Growth 1 Fertile Ground 1 Rancor 1 Squirrel Nest 1 Wild Growth 1 Behemoth Sledge 1 Arcane Signet 1 Brass Knuckles 1 Explorer's Scope 1 Fireshrieker 1 Sol Ring 1 Swiftfoot Boots 1 Ash Barrens 1 Buried Ruin 1 Command Tower 1 Evolving Wilds 1 Jungle Shrine 1 Path of Ancestry 1 Roadside Reliquary 1 Rogue's Passage 1 Temple of the False God 1 Terramorphic Expanse 4 Mountain 4 Forest 4 Plains

Jetons du deck Survivants bagarreurs

1 jeton Bric-à-brac // Écureuil

1 jeton Bric-à-brac // Trésor (survie, technologie)

1 jeton Colonie // Humain et Soldat

1 jeton Colonie // Nourriture (survie)

1 jeton Trésor (survie, technologie) // Guide de survie des terres désolées

1 jeton Nourriture (survie) // Écureuil

2 jetons Radiation (aide) // Copie

2 jetons Radiation (aide) // Trésor (survie, technologie)

Retourner Bric-à-brac // Écureuil Retourner Bric-à-brac // Trésor (survie, technologie) Retourner Colonie // Humain et Soldat

Retourner Colonie // Nourriture (survie) Retourner Trésor (survie, technologie) // Guide de survie des terres désolées Retourner Nourriture (survie) // Écureuil

Retourner Radiation (aide) // Copie Retourner Radiation (aide) // Trésor (survie, technologie)

Science !

Dr Madison Li (Premium arc-en-ciel) Liberty Prime, rechargé (Premium arc-en-ciel) Dr Madison Li (commandant de présentation super Premium)

Tirez parti de la puissance de la technologie pour déterminer le destin de la Terre ! Le deck Science ! inclut 38 nouvelles cartes Magic. Dr Madison Li et Liberty Prime, rechargé sont des cartes Premium arc-en-ciel. La carte de commandant de présentation Dr Madison Li est imprimée avec le traitement super Premium sur papier cartonné plus épais (parfait pour présenter votre commandant, mais non légal en jeu homologué).

1 Dr. Madison Li 1 Liberty Prime, Recharged 1 Automated Assembly Line 1 Brotherhood Scribe 1 Overencumbered 1 The Prydwen, Steel Flagship 1 Sentry Bot 1 Dweller's Journey 1 Curie, Emergent Intelligence 1 James, Wandering Dad 1 Nick Valentine, Private Eye 1 Synth Infiltrator 1 Assaultron Dominator 1 The Motherlode, Excavator 1 Plasma Caster 1 Synth Eradicator 1 Arcade Gannon 1 Electrosiphon 1 Red Death, Shipwrecker 1 Rex, Cyber-Hound 1 Sentinel Sarah Lyons 1 Shaun, Father of Synths 1 Sadistic Simulation 1 Brotherhood Vertibird 1 T-45 Power Armor 1 Ferrous Lake 1 HELIOS One 1 Austere Command 1 Open the Vaults 1 Mechanized Production 1 One with the Machine 1 Wake the Past 1 Mystic Forge 1 Panharmonicon 1 Solemn Simulacrum 1 Steel Overseer 1 Clifftop Retreat 1 Exotic Orchard 1 Glacial Fortress 1 Irrigated Farmland 1 Prairie Stream 1 Skycloud Expanse 1 Spire of Industry 1 Sulfur Falls 1 Temple of Enlightenment 1 Temple of Epiphany 1 Treasure Vault 1 Paladin Danse, Steel Maverick 1 Nerd Rage 1 Robobrain War Mind 1 Bottle-Cap Blast 1 Elder Owyn Lyons 1 Behemoth of Vault 0 1 C.A.M.P. 1 Endurance Bobblehead 1 Expert-Level Safe 1 Intelligence Bobblehead 1 Nuka-Cola Vending Machine 1 Crush Contraband 1 Dispatch 1 Swords to Plowshares 1 Glimmer of Genius 1 Thirst for Knowledge 1 Whirler Rogue 1 Loyal Apprentice 1 Unexpected Windfall 1 Arcane Signet 1 Everflowing Chalice 1 Lightning Greaves 1 Mind Stone 1 Sol Ring 1 Talisman of Conviction 1 Talisman of Creativity 1 Talisman of Progress 1 Thought Vessel 1 Wayfarer's Bauble 1 Ash Barrens 1 Buried Ruin 1 Command Tower 1 Evolving Wilds 1 Myriad Landscape 1 Mystic Monastery 1 Path of Ancestry 1 Razortide Bridge 1 Rustvale Bridge 1 Silverbluff Bridge 1 Terramorphic Expanse 5 Island 4 Mountain 4 Plains

Science ! Jetons

1 jeton Réserve d’énergie (aide) // Trésor (survie, technologie)

1 jeton Humain et Chevalier // Nourriture (technologie)

1 jeton Humain et Chevalier // Copie

1 jeton Mécanoptère // Trésor (survie, technologie)

1 jeton Mécanoptère // Bric-à-brac

1 jeton Copie // Indice

1 jeton Trésor (survie, technologie) // Indice

1 jeton Trésor (survie, technologie) // Humain et Chevalier

1 jeton Nourriture (technologie) // Robot

1 jeton Robot // Trésor (survie, technologie)

Retourner Réserve d'énergie (aide) // Trésor (survie, technologie) Retourner Humain et Chevalier // Nourriture (technologie) Retourner Humain et Chevalier // Copie

Retourner Mécanoptère // Trésor (survie, technologie) Retourner Mécanoptère // Bric-à-brac Retourner Copie // Indice

Retourner Trésor (survie, technologie) // Indice Retourner Trésor (survie, technologie) // Humain et Chevalier

Retourner Nourriture (technologie) // Robot Retourner Robot // Trésor (survie, technologie)

Menace mutante

Homme-phalène sage (Premium arc-en-ciel) Le Maître, mutant transcendantal (Premium arc-en-ciel) Homme-phalène sage (commandant de présentation super Premium)

1 The Wise Mothman 1 The Master, Transcendent 1 Jason Bright, Glowing Prophet 1 Mirelurk Queen 1 Piper Wright, Publick Reporter 1 Radstorm 1 Struggle for Project Purity 1 Feral Ghoul 1 Hancock, Ghoulish Mayor 1 Nuclear Fallout 1 Screeching Scorchbeast 1 The Necropolis 1 Harold and Bob, First Numens 1 Lily Bowen, Raging Grandma 1 Power Fist 1 Rampaging Yao Guai 1 Strong, the Brutish Thespian 1 Tato Farmer 1 Watchful Radstag 1 Agent Frank Horrigan 1 Alpha Deathclaw 1 Atomize 1 Marcus, Mutant Mayor 1 Mutational Advantage 1 Forced Evolution 1 Nuka-Nuke Launcher 1 Recon Craft Theta 1 Mariposa Military Base 1 Overflowing Basin 1 Viridescent Bog 1 Fraying Sanity 1 Inexorable Tide 1 Branching Evolution 1 Guardian Project 1 Hardened Scales 1 Tireless Tracker 1 Biomass Mutation 1 Casualties of War 1 Find // Finality 1 Darkwater Catacombs 1 Drowned Catacomb 1 Exotic Orchard 1 Fetid Pools 1 Hinterland Harbor 1 Nesting Grounds 1 Sunken Hollow 1 Temple of Deceit 1 Temple of Malady 1 Temple of Mystery 1 Woodland Cemetery 1 Vexing Radgull 1 Bloatfly Swarm 1 Infesting Radroach 1 Cathedral Acolyte 1 Glowing One 1 Lumbering Megasloth 1 Contaminated Drink 1 Nightkin Ambusher 1 Raul, Trouble Shooter 1 Young Deathclaws 1 Strength Bobblehead 1 Cultivate 1 Farseek 1 Harmonize 1 Inspiring Call 1 Rampant Growth 1 Corpsejack Menace 1 Putrefy 1 Winding Constrictor 1 Arcane Signet 1 Contagion Clasp 1 Sol Ring 1 Talisman of Curiosity 1 Talisman of Dominance 1 Talisman of Resilience 1 Ash Barrens 1 Command Tower 1 Evolving Wilds 1 Mortuary Mire 1 Opulent Palace 1 Path of Ancestry 1 Tainted Isle 1 Tainted Wood 1 Temple of the False God 1 Terramorphic Expanse 5 Swamp 5 Forest 5 Island

Jurez allégeance à l'Homme-phalène sage ! Le deck Menace mutante inclut 41 nouvelles cartes Magic. Homme-phalène sage et Le Maître, mutant transcendantal sont des cartes Premium arc-en-ciel. La carte de commandant de présentation Homme-phalène sage est imprimée avec le traitement super Premium sur papier cartonné plus épais (parfait pour présenter votre commandant, mais non légal en jeu homologué).

Jetons du deck Menace mutante

2 jetons Extraterrestre // Indice

3 jetons Zombie et Mutant // Copie

1 jeton Zombie et Mutant // Indice

4 jetons Radiation (aide) // Zombie et Mutant

Retourner Extraterrestre // Indice Retourner Zombie et Mutant // Copie

Retourner Zombie et Mutant // Indice Retourner Radiation (aide) // Zombie et Mutant

Ces decks Commander sortiront avec Magic: The Gathering® – Fallout® le 8 mars 2024. Vous pouvez les précommander dès maintenant dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où sont vendus les produits Magic.