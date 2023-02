Wizards of the Coast

Le Seigneur des Anneaux s'invite dans Magic: The Gathering, et l'heure est venue de partir pour une toute nouvelle aventure remplie d'allers et retours aux côtés de vos personnages préférés. Dans l'extension à venir Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu™, vous aurez la possibilité de rejoindre la Communauté et de vivre des aventures remplies de bravoure, de courage et de deuxièmes petits-déjeuners. Vivez vos moments préférés du Troisième Âge, ou ébranlez la Terre du Milieu et succombez à la tentation du trésor. Dans un cas comme dans l'autre, la Terre du Milieu est entre vos mains.

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu est une extension légale en Modern qui comprend des boosters de draft, d'extension, collector et Jumpstart, des decks Commander, un kit de démarrage, un Bundle et un Gift Bundle, des boîtes de cartes scéniques et des drops Secret Lair. Pour son lancement, l'extension compte deux fourchettes principales (en juin 2023 et en fin d'année en novembre 2023) et constitue la première extension complète des produits Univers infinis ; elle donne vie au monde emblématique de J.R.R. Tolkien avec le cadre de Magic. Nous avons hâte de vous faire part d'encore plus de détails dans les semaines à venir, mais lisez d'abord ce qui suit pour en savoir plus.

La sortie en juin 2023 inclut les éléments suivants :

Kit de démarrage

Préparez-vous pour votre première partie ! Les kits de démarrage contiennent deux decks thématiques de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu.

Jumpstart

Une expérience rapide, amusante et accessible avec cinq thèmes uniques de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu. Mélangez deux boosters, et vous pouvez tout de suite commencer à jouer !

Pack d'avant-première

Jouez avec les cartes de la nouvelle extension dans votre magasin de jeux local ! Une expérience amusante autant pour les débutants que pour les joueurs aguerris.

Boîte de boosters de draft

Un favori pour jouer en format Limité. Draftez avec vos amis et jouez dès l'ouverture de la boîte !

Boîte de boosters d'extension

Ouvrez des boosters et démarrez votre propre aventure.

Boîte de boosters collector

Rejoignez la Communauté ! Les boosters collector permettent d'obtenir rapidement les cartes les plus intéressantes d'une extension, avec des boosters remplis de cartes rares, de cartes Premium brillantes et de cartes spéciales à illustration alternative et à cadre alternatif.

Bundle

Mettez la main sur le kit de fan ultime pour partir à l'aventure à travers la Terre du Milieu.

Gift Bundle

Le cadeau parfait à la fois pour les fans de Magic et du Seigneur des Anneaux !

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu s'invite également dans Magic: The Gathering Arena. Retrouvez les mêmes cartes que celles de la version sur table. L'extension sera légale en Alchemy et en Historique et offrira les mêmes possibilités qu'une extension complète avec une précommande, un passe de maîtrise d'extension et des éléments cosmétiques.

Nous vous révélerons davantage d'informations au sujet des quatre decks Commander, du kit de démarrage, des drops Secret Lair, des boîtes de cartes scéniques et de la sortie de novembre à une date ultérieure.

Code de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu : LTR

Site Web : Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

