Wizards of the Coast

La semaine passée a été agitée pour les fans de Commander, les membres du comité de règles du format Commander. et la communauté Magic en général. Nous avons vu des joueurs et des fans partager une large palette d'opinions enflammées, dont beaucoup trop étaient blessantes ou malveillantes.

Au cours des prochains jours et semaines, nous allons discuter en profondeur du Commander, en commençant par le sujet le plus pressant : la semaine passée, la conversation a dégénéré et a abouti à l'envoi de menaces personnelles inacceptables à l'encontre des membres du comité de règles du format Commander. Nous ne tolérerons pas un tel comportement. Peu importe votre avis concernant un sujet lié à Magic, il n'est jamais approprié de recourir à la menace. Tout le personnel de Wizards of the Coast fait front commun. Nous n'hésiterons pas à prendre les mesures nécessaires à l'encontre des individus qui menacent des membres de la communauté ou des employés.

Cette semaine a aussi démontré la tâche monumentale qui incombait au comité de règles du format Commander. Le comité de règles se compose de cinq personnes talentueuses et attentionnées, qui ont toutes d'autres métiers et des vies avec lesquels elles doivent composer tout en s'occupant du format le plus populaire de Magic. Ce qui implique énormément de travail, de temps passé à délibérer, et d'exposition au public.

Personne ne mérite de se sentir en danger pour avoir soutenu son jeu préféré. Malheureusement, la tâche de gestion du Commander a de loin dépassé le cadre sûr et modeste où évoluent cinq personnes.

C'est pourquoi aujourd'hui, en partenariat avec le comité de règles existant, nous annonçons que le comité de règle cède la gestion du format Commander à l'équipe de conception de jeu de Wizards of the Coast.

Le Commander a toujours été un format orienté vers la communauté, et cette modification dans la gestion n'y changera rien.

Bien que la propriété du format change, les membres du comité de règles ainsi que d'autres au sein de la communauté continueront à être impliqués, et notre vision d'un format social ne changera pas. Nous avons déjà mené des discussions préliminaires concernant ce que nous aimerions accomplir et avons certaines idées que nous mettrons ensemble en application ces prochains mois.

Travailler avec la communauté pour fabriquer ce format est d'une importance critique pour nous tous. Nous avons ouvert un nouveau canal Discord sur le Discord Magic officiel (dans le canal #Commander_News) et nous diffuserons aussi un direct WeeklyMTG à ce sujet demain 1er octobre à 10 h heure du Pacifique sur Twitch.tv/Magic.

Et maintenant ?

Bien qu'il soit encore très tôt, nous voulons partager l'une des choses sur lesquelles nous venons de commencer à travailler avec le comité de règles : une approche plus objective du niveau de puissance des decks et des conseils supplémentaires ainsi qu'un langage commun pour que les joueurs puissent trouver des parties qui correspondent au type de jeu qu'ils essaient de jouer.

Nous sommes loin d'avoir terminé, mais, dans le cadre de la construction de ce projet avec la communauté, nous l'ouvrons aux commentaires, aux idées et à votre version de ce que sera ce projet. Voyez-le comme une bêta ouverte.

Voici le principe : il y aura quatre catégories de puissance, et chaque deck Commander pourra être placé dans l'une de ces catégories en examinant ses cartes et ses combinaisons et en les comparant aux listes que nous créerons avec l'aide de la communauté. Vous pouvez imaginer que la catégorie un correspond à la base d'un deck préconstruit moyen ou inférieur et la catégorie quatre à une puissance élevée. Pour les niveaux inférieurs, nous pouvons nous appuyer sur un mélange de cartes et une description du fonctionnement du deck, tandis que les niveaux supérieurs sont probablement définis par des listes de cartes plus explicites.

Par exemple, on peut imaginer que la catégorie un inclut des cartes qui peuvent facilement trouver leur place dans n'importe quel deck, comme Retour au pays, Titan des tombes et Culture, tandis que la catégorie quatre regrouperait des cartes comme Précepteur vampirique, Armaguedon et Monolithe sinistre, des cartes qui rendent les parties trop prévisibles, déséquilibrées ou rapides face à un deck moyen.

Dans ce système, votre deck serait défini par sa carte ou ses cartes de la catégorie la plus élevée. Ainsi, vous sauriez clairement où vont quelles cartes et quels types de cartes les gens risquent de jouer. Par exemple, si Ancienne tombe est une carte de catégorie quatre, votre deck serait généralement considéré comme un quatre. Mais si elle est intégrée dans un deck Tombe, vous pourriez suivre le raisonnement suivant : « mon deck est un quatre avec Ancienne tombe mais un deux sans. Est-ce que ça va à tout le monde ? »

Ce système garantira-t-il des matchs parfaitement équilibrés ? Non, et cela peut convenir à votre table, mais si cela permet d'entamer la conversation à partir d'une compréhension commune, c'est déjà très bien pour les joueurs.

Nous adorerions savoir ce que vous en pensez et dans quelles catégories de puissance vous placeriez certaines cartes.

Nous allons également évaluer la liste actuelle des cartes interdites en collaboration avec le comité de règles du Commander et la communauté. Nous n'interdirons pas de nouvelles cartes dans le cadre de cette évaluation. Bien que ce soit la discussion sur la liste des cartes interdites qui soit à l'origine de ce projet, les modifications immédiates de la liste ne sont pas notre priorité.

Pour l'instant, la sécurité et le bien-être du comité de règles est la priorité. Ce qui s'est passé la semaine dernière est tout à fait inacceptable. En travaillant en équipe, nous pouvons assumer la responsabilité de ce format et de tout ce qui l'accompagne.

Veuillez rester à l'écoute, d'autres informations suivront. En attendant, nous vous invitons à rejoindre notre Discord pour en discuter, et nous vous retrouverons pour le direct WeeklyMTG demain 1er octobre, à 10 h heure du Pacifique sur Twitch.tv/Magic.