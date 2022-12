Il y a quelques mois, nous avons partagé d’excitant partenariats dans Universes Beyond, nous sommes en train d’explorer cette philosophie et comment nous allons traiter les cartes et produits d’Universes Beyond.

Nous allons annoncer un nouveau partenariat très prochainement, mais avant, nous voulions vous parler de la façon dont nous traiterons les mécaniques uniques des cartes Universes Beyond vendues dans Secret Lair.

Juste pour la collection.

Notre objectif avec les nouvelles cartes Universes Beyond disponible avec Secret Lair est de créer des façons drôles et uniques d’exprimer vos personnages favoris, dans d’autres univers. L’objectif est de laisser la possibilité au plus grand nombre d’avoir accès à des mécaniques et cartes, s’ils n’achètent pas des cartes directement avec Secret Lair.

En d’autres mots nous voulons vous laisser l’opportunité d’avoir les mécaniques que vous souhaitez utiliser.

Pour les joueurs qui veulent avoir une expression unique de leurs personnages et mondes favoris, Secret Lair offrira des cartes uniques de Universes Beyond, qui vous offrira des traitements alternatives, de ces mondes.

Pour les joueurs prêt à attendre ou qui préfère le multivers de Magic, on a quelque chose pour vous aussi. Pour les prochains Universes Beyond de Secret Lair nous prévoyons de:

Créer et imprimer des versions dans le multivers de Magic des mécaniques uniques de Secret Lair Universes Beyond environ 6 mois après leur sortie dans Secret Lair

La version Magic sera disponible dans les cartes de «La Liste» disponible dans les boosters d’extension aussi longtemps que les joueurs auront envie. Pour commencer elles apparaîtront plus régulièrement que d’autres cartes pour les rendre disponible plus facilement. Dans le futur nous pourrons considérer les imprimer dans d’autres produits.

Les cartes disponibles dans «La Liste» et Secret Lair seront considérées comme une seule même pièce de jeu et donc les decks ne pourront en contenir que 4 copies.

De plus, nous avons commencer à étendre les calendriers de disponibilités de Secret Lair. Notre prochain Universes Beyond Secret Lair sera disponible dans un Super Drop pour un peu plus d’un mois. Avec l’extension du nombre de pays où Secret Lair est disponible nous nous attendons à ce que la plupart des joueurs puisse se le procurer.

Nous prévoyons ces mises à jour pour le prochain Secret Lair Universes Beyond qui sera annoncé prochainement. Cela ne concernera pas le Secret Lair The Walking Dead. Ce plan ne concerne que les cartes Universes Beyond de Secret Lair et ne concernera pas les sorties dédiées Universes Beyond.

Nous pourrons prendre en compte d’éventuelles mise à jour de ce plan en fonction des retours des joueurs.

Allez plus loin

Alors que nous continuons à développer nos sorties d’Universes Beyond, vous pourrez vous attendre à des prochaines mises à jour, changement et expansion.

Nous sommes sûr que mêler des mondes et personnages adorés avec le système de jeu de Magic va vous apporter du fun, de la joie, aux joueurs comme aux collectionneurs. Nous sommes ravis de vous donner plus de façon d’apprécier ces cartes.