Wizards of the Coast

En 2024, nous changeons la cadence d'impression de Secret Lair pour permettre aux joueurs d'avoir leurs cartes plus vite.

Nous vous remercions de célébrer avec nous plus de quatre ans de Secret Lair ! Comme pour tous nos produits et services, nous sommes constamment à l'écoute de vos retours, et vous avez été nombreux à nous faire savoir que vous souhaitez recevoir plus vite vos produits Secret Lair.

À partir de 2024, afin d'accélérer les livraisons et de réduire les temps d'attente des traitements les plus époustouflants de Magic, Secret Lair va officiellement basculer d'un mode d'impression sur demande à un mode d'impression en édition limitée pour la plupart des produits. Dans certains cas exceptionnels, les produits Secret Lair seront encore imprimés sur demande pour des commandes à durée limitée, mais à l'avenir vous pouvez compter sur une impression préalable de la plupart des produits, permettant une livraison plus rapide après que vous avez passé commande.

En pratique, cela signifie que certains produits pourront être en rupture de stock avant la date de fin de leur disponibilité annoncée. Cependant, cela signifie également moins d'attente entre votre commande et la réception de vos produits Secret Lair. Bien que les produits Secret Lair les plus populaires aient des chances de se vendre rapidement, les statistiques de vente de ces quatres dernières années de Secret Lair nous aideront à réaliser nos estimations, et nous visons à imprimer suffisamment de produits pour répondre à la demande globale. Ainsi, la plupart des joueurs devraient obtenir ce qu'ils veulent plus rapidement.

Nous avons hâte de mettre en place ces changements, et comme toujours, nous sommes à l'écoute de vos retours !